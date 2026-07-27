Непа́л

Непа́л (Федеративная Демократическая Республика Непал) — государство в Южн. Азии, расположенное в Гималайском регионе. Граничит на севере с Тибетским автономным районом Китайской Народной Республики (КНР), на юге — с Индией . Площадь — 147,5 тыс. кв. км. Численность населения — 29,192 млн человек (2021). Столица — Катманду (резиденция главы государства и парламента); крупные города — Покхара, Бхаратпур, Лалитпур (исторически Патан), Биргандж. Административное деление — 7 провинций: 1‑я провинция, Мадхеш, Багмати-­Прадеш, Гандаки-­Пардеш, Лумбини-­Прадеш, Карнали-­Прадеш, Судурпашчим-­Прадеш. Официальный язык — непальский, также широко распространен английский, 14 местных языков признаны официальными на уровне провинций. Большинство населения Н. составляют народы, говорящие на индоарийских языках: непали, тхару и др., живущие на западе и юге страны. На севере и востоке проживают тибето-­бирманские народы: магары, таманги, невары, гурунги, киранти (лимбу, раи и йакха), шерпы и др., на юго-востоке — небольшие группы ораонов, санталов и мунда . Основные религии: индуизм — более 81 %, буддизм — около 9 %, ислам — более 4 %, религия киратов — 3 %, христианство — 1 %.

В Н. своя система летоисчисления — викрам самват, традиционный солнечный календарь, который идет впереди григорианского приблизительно на 56 лет и 8 месяцев.

До 2008 Н. был индуистской монархией. С 2008 — федеративная парламентская республика. Законодательный орган — двухпалатный парламент, состоящий из Палаты представителей и Национальной ассамблеи. Глава государства — президент, избираемый путем непрямых выборов на 5‑летний срок. Глава исполнительной власти — премьер-­министр. Правительство формируется на основе парламентского большинства.

Территория Н. с древности до средневековья. Археологические находки относят начало заселения территории современного Н. к концу среднего плейстоцена. В позднем плейстоцене и раннем голоцене отмечается сосуществование галечной и отщеповой индустрий (находки в районе р. Туй), а также микролитическая индустрия, сходная с мезолитическими памятниками Индостана (долина Деокхури). Археологические находки из восточного Н. относятся к индустрии Пату, которая ближе к культурам Юго-­Вост. Азии, чем Индостана. Небольшие шлифованные топоры и шнуровая керамика обнаружены в Бракути и Басантапуре. В районе Лумбини найдены материалы культуры серой расписной керамики, что рассматривают как свидетельство проникновения на территорию Н. арийского населения.

Основным источником по истории древнего Н. является «Гопалараджавамшавали» (родословие царей Гопалов), санскритская хроника, составленная в XIV в. Согласно ей, первыми династиями Н. считаются Гопалы и Ахиры. На смену им пришла династия Киратов, правивших, предположительно, с VII в. до н. э. Кираты (жители предгорий ­Гималаев) упоминаются в индийском эпосе Махабхарата . Вероятно, они были представителями тибето-­бирманского населения Н. Некоторые исследователи ассоциируют их с современными неварами, другие — с народами киранти, проживающими на востоке Н.

Современная территория Лумбини, которая считается местом рождения Будды Шакьямуни, в VII–V вв. до н. э. являлась частью древнеиндийского государства Шакьев со столицей в г. Капилавасту. Строительство храма в Лумбини датируют серединой III в. до н. э. С 250 до н. э. территория Н. находилась под влиянием империи Маурьев . Император Ашока посетил Лумбини, где установил колонну с надписями, и долину Катманду, где возвел буддийскую ступу. Через долину Катманду — одну из наиболее благоприятных для развития хозяйства областей центрального Н. — пролегал торговый путь из Индии в Тибет. Индуизм здесь мирно сосуществовал с буддизмом.

Первое датированное упоминание Н. встречается на колонне в Ахмедабаде (Индия), установленной Самудрагуптой в IV в. н. э., также в Барахакшетре и Нарасинха-­Таппе найдены индуистские храмы и статуи, которые относятся к эпохе Гуптов .

До конца XVIII в. разные части Н. существовали практически независимо друг от друга, не формируя единого политического образования и различаясь по уровню экономического, социального и культурного развития.

С V в. н. э. в долине Катманду выходцами из индийского города Вайшпли было основано государство Личчхавов, во главе которого стоял махараджа. В управлении ему помогал главный сподвижник (араматья), руководивший военными кампаниями и другими сподвижниками (кумараматья). Вероятно, именно при Личчхавах были построены ступы Сваямбхунатх и Боднатх. В середине VII в. н. э. королевский трон перешел к главному сподвижнику Амсуварману. Некоторые источники считают его основателем следующей династии Тхакуров. Амсуварман, будучи дальновидным политиком, укреплял связи с соседними государствами. Согласно преданиям, он выдал свою дочь Бхрикути замуж за тибетского царя Сонгцена Гампо (вместе с его первой женой, китаянкой Вэньчен, Бхрикути убедила тибетского царя принять буддизм), а свою сестру Бхогу Деви — за индийского правителя Сур Сена.

С VII по IX в. н. э. в центральном Н. правила династия Тхакуров, исторические сведения о которой немногочисленны и противоречивы. В VIII в. на территорию Н. происходят вторжения из Тибета и Кашмира, не оказавшие значительного влияния на развитие региона. Вероятно, в X в. король Гунакамадэва основал г. Кантипур (нынешний Катманду). В долине складывались небольшие княжества, продолжалось развитие религии, процветали торговля и ремесла.

С 1200 по 1769 в долине Катманду правила династия неварских правителей Малла. Это время считается расцветом непальской литературы, искусства и ремесел, которым покровительствовали Малла. При них велось активное городское строительство. В XIII в. непальский архитектор Аранико побывал в Лхасе и столице империи Юань, где занимался строительством пагод и созданием бронзовой скульптуры. Высокого уровня достигли резьба по дереву (XV —XVIII вв.) и изготовление бронзовых скульптур, практически полностью вытеснивших каменные. Практически вся сухопутная торговля между Индией и Китаем велась через долину Катманду.

В 1349/50 произошло единственное мусульманское вторжение на территорию Н. Первый султан Бенгалии Ильяс-шах (1342–1358) дошел до долины Катманду, разграбил ряд храмов и ступу Сваямбхунатх, но вскоре по неизвестным причинам вернулся обратно в Бенгалию. Расцвет династии приходится на конец XIV в., когда король Джаястхити Малла (1380–1394) объединил под своей властью всю долину. Ко времени его правления относится первое документальное подтверждение существования кастовой системы на территории Н. Были описаны 64 касты, их иерархия и занятия. Джаястхити Малла также основал традицию почитания короля Н. как живого воплощения бога Вишну. Другой известный правитель — Якша Малла (1428–1482) — способствовал интенсификации торговли с Тибетом и активному строительству в долине Катманду. После его смерти единое королевство распалось на три: Бхактапур (Бхадгаон), Катманду (Кантипур) и Патан (Лалитпур). Соперничество между последующими правителями династии Малла благоприятно сказалось на развитии городов (во время ее правления были построены основные дворцовые комплексы) и искусства, но вместе с тем сделало долину уязвимой для вторжения извне. В это время в Н. развивался культ покровительниц королевской власти: богини Таледжу, главный храм которой был построен в Катманду в 1564, и ее воплощения — живой богини Кумари.

К XVII в. долина Катманду превратилась в экономический и культурный центр Н., что делало ее привлекательной для завоевания, с одной стороны, и способствовало превращению в политическое ядро будущего единого непальского королевства, с другой.

Западная часть Н. в XII в. была заселена кхасами, носителями восточных диалектов пахари, к переселению которых в предгорья Гималаев привели мусульманские завоевания в Сев. Индии. В XII–XIV вв. кхасы стали этнической основой политического объединения Кхасраджья (Государство кхасов). Переселенцы способствовали распространению индуизма и некоторых элементов кастовой системы. После распада Кхас­раджья в Западном Н. сложились две конфедерации: в XV в. Баиси («22 княжества») и в XVI в. Чаубиси («24 княжества»), основную часть князей в котором составляли раджпуты. На востоке кхасского региона находилось самостоятельное княжество Горкха. Южнее долины Катманду находился Макванпур, где правила индуистская династия Сенов, далее на восток — княжества Виджаяпур и Чаудани. Более отдаленные восточные территории Н. контролировались тибето-­бирманским населением, придерживавшимся родоплеменных социальных отношений и не начавшим формирование государственности.

Н. в XVIII–XIX вв. К началу XVIII в. усиливается экономическое и политическое влияние княжества Горкха, правители которого, по преданиям, принадлежали к раджпутским династиям и получили титул Шах от представителей Великих Моголов. В 1742 на престол княжества взошел Притхви Нараян Шах (1723–1775). С 1745 он начал кампанию по окружению долины Катманду. К 1769 покорил долину, перенес в г. Катманду столицу и основал новую королевскую династию Н. Процесс присоединения новых территорий к королевству длился еще почти полстолетия. Завоевание восточных территорий началось с покорения двух индуистских княжеств: Макванпура в 1762 и Биджапура в 1774. Еще дальше на востоке произошли столкновения с королевскими вой­сками Сиккима. Результатом стало подписание мирного договора в 1774, по которому Притхви Нараян Шах получал во владение весь восточный Н., к востоку от хребта Сингалила, и тераи (равнинные районы Н.) до р. Тисты. Хотя по договору Вост. Н. и находился во владении Притхви Нараян Шаха, на самом деле Сиккимские владения достигали Аруны. Только в 1788 непальцы установили полный контроль над этими территориями. В 1788 началась Непало-­тибетская вой­на, закончившаяся поражением Н. Сначала непальские вой­ска захватили тибетские регионы Джиронг, Цзонга и Нелам и вынудили Тибет платить контрибуцию. Но в 1791 на помощь вассальному Тибету пришли китайские вой­ска во главе с командующим Фуканъанем, который не только вернул захваченные территории, но и дошел до долины Катманду. В 1792 был подписан мирный договор в Бетравати, в котором признавались существующие границы между Тибетом и Н., Н. также становился данником империи Цин.

Из-за военных действий в Сиккиме обострились отношения с английской Ост-­Индской компанией (ОИК), что привело к началу Англо-­непальской вой­ны 1814–1814, в которой Н. потерпел поражение, и по Сугаульскому договору потерял почти треть территории. ОИК отошли Сикким, Кумаон, Гхарвал и западные Тераи. Хотя Н. и сохранял независимость, в Катманду постоянно присутствовал британский резидент, внешняя политика Н. проводилась в соответствии с интересами ОИК. Непальских солдат также начали привлекать в состав Британской индийской армии.

Начало XIX в. прошло в борьбе за власть между аристократическими кланами Панде, Тхапа и Басньят. Панде начали восхождение к власти еще в княжестве Горкха. Внутри семьи сформировалось два клана, заключавших брачные союзы с другими семьями: Кала (Черные) Панде — с Тхапа и Гора (Белые) Панде — с Баснет. Дамодар Панде (1752 — 13 марта 1804) занимал в 1799–1804 должность мулкаджи (премьер-­министра) при малолетнем Гриванъюддхе Викрам Шахе (1799–1816), ставшем четвертым королем Н. после отречения от трона его отца Рана Бахадур Шаха (1777–1799). Политическая нестабильность заставила Рана Бахадур Шаха вернуться в Н. и частично взять на себя функции премьер-­министра в 1804–1806. В 1806–1837 премьер-­министром Н. стал Бхимсен Тхапа (1775–1839), который провел ряд внутренних реформ: реорганизовал армию, ввел единую систему мер и весов, расширил государственную собственность на землю. Во внешней политике он выступал против ОИК и существенно ограничил деятельность британских резидентов.

В 1846 в результате дворцового переворота, последовавшего за резней в Коте, где было убито около 50 членов высшей аристократии, к власти пришел Джанг Бахадур (1846–1877), впоследствии основавший династию наследственных премьер-­министров Рана. По подозрению в организации заговора король и королева Н. были высланы в Индию, трон занял их малолетний сын. Вся фактическая власть в Н. сконцентрировалась в руках Дж. Б. Рана, король оставался номинальным правителем. Деятельность Дж. Б. Рана была направлена укрепление государственной власти и создание эффективного государственного аппарата. Изначально он выступал против сотрудничества с ОИК, но после визита в Англию и Францию в 1850–1851 начал активно взаимодействовать с британскими колониальными властями, предлагая военную помощь.

В 1854 был опубликован первый свод законов Н. «Мулуки Айн» («Закон страны»), унифицировавший законодательство и социальные структуры Н. «Мулуки Айн» опирался на сакральные и этические основы индуизма и регулировал земельные, собственнические, семейно-­брачные, межкастовые и отчасти уголовные отношения. В нем впервые была законодательно закреплена этно-кастовая система Н.: все общество делилось на четыре категории. На вершине располагались «дваждырожденные» (носители священного шнура) парбатия, мадхеси, невары. В середине — авто­хтонное население «матвали» (пьющие спиртное), подразделяемое на порабощаемые и непорабощаемые группы. В самом низу кастовой системы располагались «неприкасаемые» парбатия и невары, занимавшиеся ритуально нечистой деятельностью. «Матвали» расположены в кастовой системе гораздо ближе к «дваждырожденным», чем низкокастовые индуисты, хотя они зачастую придерживались других религиозных воззрений. На представителей пьющих алкоголь каст не распространялся запрет на те или иные виды деятельности. Брачные союзы «дваждырожденных» с неприкасаемыми рассматривались как преступление и карались изгнанием из касты, в то время как браки с представителями магаров или тамангов не считались нарушением кастовых запретов. Если положение серединных каст по отношению к «дваждырожденным» и неприкасаемым определяется достаточно четко, то иерархия между ними самими неясна, поскольку в нее входили народы неарийского происхождения, для которых кастовая организация общества не являлась традиционной.

Н. в XX — начале XXI в. После смерти Дж. Б. Рана у власти в Н. поочередно оказывались его племянники — Шамшеры: Бир Шамшер (1885–1901), Дев Шамшер (1901), Чанда Шамшер (1901–1929), Бхим Шамшер (1929–1932), Джуддха Шамшер (1932–1945), затем второе поколение — Падма Шамшер (1945–1948) и Мохан Шамшер (1948–1951). Все они проводили реакционистскую политику, еще более препятствуя взаимодействию Н. с другими странами, за исключением Индии и Велико­британии. Экономика и социальные отношения пребывали в стагнации, существовали ограничения в области культуры.

Официально не участвуя в Первой мировой вой­не, Н. служил источником людских ресурсов и сырья для Великобритании. В британской армии служили 200 тыс. непальских гуркхов (около 25 % мужчин из «воинских классов» от 18 до 50 лет), 55 тыс. из них сражались во Франции, Бельгии, на Ближнем Востоке и других фронтах (потери Н. составили не менее 20 тыс. человек).

Основным торговым партнером Н. была Индия. При этом шло вытеснение продукции непальских ремесленников поступавшими оттуда дешевыми индийскими и британскими промышленными товарами, в то время как сами Рана не пытались развивать национальное производство. Индийцами были созданы первые в Н. промышленные предприятия, ориентированные на экспорт в Индию, но работали на них также индийцы. Происходило медленное вытеснение родоплеменных отношений сословно-­кастовыми, шел постепенный переход общинной земельной собственности в фонд государственных земель. Режим Рана подавлял политическую жизнь в Н., жесткой цензуре подвергались газеты и книги. Образование было разрешено только на государственном непальском языке.

В 1936 под воздействием идей Индийского национального конгресса (ИНК) и под покровительством короля Трибхувана (1911–1955) была организована оппозиционная режиму Рана организация Непал Праджа Паришад, действовавшая в основном в подполье, но все ее участники в 1942–1943 были арестованы, а двоих из них казнили. В период Второй мировой вой­ны непальские части в составе британской армии (более 200 тыс. чел.) участвовали в военных операциях в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Бирме, что способствовало росту политического сознания непальских военнослужащих.

Восстановление монархии Шахов. Из-за репрессий со стороны режима Рана внутри страны формирование оппозиции ему сосредоточилось в среде непальских эмигрантов в Индии. В 1947 ряд политических организаций, выступавших за установление в Н. конституционной монархии, в Калькутте (ныне Колката) основали Непальский национальный конгресс (ННК, с 1950 — Непальский конгресс, НК). Руководителем ННК стал Бишевар Прасад Коирала — представитель семьи Коирала, сыгравшей существенную роль в непальской политике второй половины ХХ — начала XXI в.: три брата Коирала в разное время становились премьер-­министрами: Матрика Прасад Коирала (16 ноября 1951 — 14 августа 1952, 15 июня 1953 — 11 апреля 1955), Бишешвар Прасад Коирала (27 мая 1959 — 15 декабря 1960), Гириджа Прасад Коирала (26 мая 1991 — 30 ноября 1994, 15 апреля 1998 — 31 мая 1999, 22 марта 2000 — 26 июля 2001, 25 апреля 2006 — 18 августа 2008). Лидеры партии стояли на либерально-­демократических позициях и имели тесные связи с ИНК и социалистами. ННК, опираясь на индийский опыт, призвал к кампании гражданского неповиновения в Н., начались студенческие волнения и забастовки, жестоко подавлявшиеся режимом Рана. В 1948 премьер-­министр М. Шамшер запретил ННК. В 1949 в Калькутте Пушпой Лалом Шрештхой (1924–1978) была основана Коммунистическая партия Н. (КПН).

На внутриполитическую обстановку в Н. существенно влияла Индия, обеспокоенная образованием в 1949 КНР и ее политикой по отношению к Тибету. В 1950 Индия и Н. заключили договор о мире и дружбе, по которому Н. становился сферой индийского влияния. Но индийское правительство не видело надежных партнеров в премьер-­министрах Рана, погрузивших Н. в состояние политического кризиса.

Осенью 1950 ННК взял курс на насильственное свержение режима Рана. На территории Индии была сформирована Освободительная армия, которая дошла до г. Биргандж, где было создано временное правительство. В ноябре 1950 король Трибхуван, опасаясь ареста, бежал с семьей в Индию. Рана попытались низложить короля и объявили следующим правителем его внука, Гъянендру (1950–1951, 2001–2008), но не получили поддержки внутри страны и у международного сообщества и были вынуждены пойти на уступки. На переговорах в Дели между Трибхуваном, представителями Рана и НК была достигнута договоренность о прекращении огня и возвращении короля в Н. 18 февраля 1951 Трибхуван обнародовал прокламацию, отменявшую институт наследственных премьер-­министров. Было сформировано Временное коалиционное правительство, куда вошли как представители Рана, так и НК. Но уже осенью члены семьи Рана перестали занимать официальные посты.

Переходный период и новая конституция (1951–1961). В 1951 была принята временная конституция, закрепившая ликвидацию правления наследных премьер-­министров и провозгласившая конституционную монархию. Время от обнародования конституции до выборов в Учредительную (конституционную) ассамблею (Законодательное собрание) было определено как переходный период.

В 1950‑е в Н. появилось большое количество политических группировок, строившихся на традиционной клановой и этнокастовой основе. Только три из них: НК, Горкха паришад (ГП, куда входили члены семьи Рана и крупная знать) и КПН, запрещенная до 1956, являлись партиями в подлинном смысле слова. Король умело играл на межпартийных противоречиях, стремясь не допустить усиления крайне правых или крайне левых сил. И король, и НК понимали необходимость проведения реформ. Прокоролевское крыло стремилось сохранить собственность знати на землю и руководящие позиции в государственном аппарате. НК, выражавший интересы мелких помещиков, торгово-­промышленных кругов и городских слоев, стремился к преобразованиям, необходимым для формирования парламентской монархии и развития капиталистических отношений.

Король Трибхуван при формировании правительства старался не допустить к управлению НК, опираясь на более слабые партии. Из-за политической нестабильности в 1952–1954 вводилось прямое правление короля. Осенью 1951 формирование правительства было поручено М. П. Коирале, в 1953 он возглавил новый кабинет уже как лидер новой Непальской демократической партии (НДП), в 1954 было создано коалиционное правительство в составе НДП, Непальского народного собрания (ННС) и групп, отколовшихся от НК. После смерти Трибхувана король Махендра (1955–1972) вначале придерживался политики отца. В 1956 правительство возглавил лидер ННС Танка Прасад Ачарья, перешедший из оппозиции на сторону короля, а в 1957 — Кунвар Ииндерджит Синх, создавший Объединенную демократическую партию (ОДП). В 1957 вводилось прямое правление короля Махендры. В 1958 был сформирован коалиционный кабинет, составленный из представителей НК, ННК, ННС и ГП, но без премьер-­министра.

12 февраля 1959 была обнародована новая конституция Непала, подтверждавшая основные права и свободы граждан. Королю предоставлялись широкие полномочия — частично или полностью приостанавливать действие любой статьи конституции. Но король делил законодательную власть с создаваемым двухпалатным парламентом, исполнительную — с правительством, судебную — с Верховным судом. Предусматривалось создание двухпалатного парламента. Выборы в нижнюю палату парламента (представителей, 109 членов) должны были быть всеобщими. Половина из 36 членов верхней палаты избиралась палатой представителей, вторая — назначалась королем.

Первые всеобщие выборы в парламент прошли в феврале — апреле 1959. НК получил наибольшее число голосов (37,2 %) и мест в парламенте (74). ГП получила 17,3 % голосов (19 мест), ОДП— 9,9 % (5), КПН — 7,2 % (4). Б. П. Коирала как председатель победившей партии стал премьер-­министром.

Правительство НК провело аграрную реформу, предусматривавшую постепенную ликвидацию системы бирта (необлагаемых налогами земель, находившихся в пользовании семьи Рана) и национализацию земельных излишков за частичную компенсацию. Стимулировались иностранные и частные инвестиции в непальскую экономику, предпринимались шаги по поддержанию земельных арендаторов и увеличению доходов государства (за счет роста налогов). Но деятельность правительства НК была недостаточно эффективной из-за социальной и политической неоднородности партии, оппозиции королевского двора и ошибок, допущенных в ходе реформ. Либеральные реформы не соответствовали уровню развития традиционного непальского общества, что привело к усилению консервативных настроений в стране.

Переход к «панчаятской демократии». 15 декабря 1961 король Махендра совершил государственный переворот, установив режим прямого правления. Он распустил кабинет министров, обе палаты парламента, полностью запретил деятельность политических партий и отменил несколько статей конституции. Министры из НК, Б. П. Коирала и главы политических партий были арестованы, рядовые члены партий бежали в Индию. Государственный переворот поддержал глава КПН, что привело к расколу партии.

Изменения в политическом устройстве Н. были закреплены в новой конституции 1962, провозгласившей создание «беспартийной панчаятской демократии», в основе которой лежала традиционная модель деревенского управления. Предусматривалось создание четырехступенчатой системы панчаятов различных уровней: местном (деревня, город), дистрикта и зоны, высшем — Национального панчаята с функциями парламента. Роль политических партий и профсоюзов играли всенепальские «классовые организации»: крестьянская, рабочая, женщин и т. д. Выборы носили непрямой характер: 109 членов Национального панчаята избирались выборщиками от панчаятов и «классовых организаций» зонального уровня, 16 членов назначались королем. Конституция закрепила главенство короля на всех уровнях власти: исполнительной, законодательной и судебной. Король лично назначал премьер-­министра и кабинет министров, роль которого сводилась к утверждению королевских решений.

Король Махендра продолжил проведение дальнейших социально-­экономических реформ. В 1963 был принят свод законов, отменявших привилегии знати, кастовое неравенство, ранние браки, использование принудительного труда и провозглашавших всеобщее равенство. В ходе земельной реформы устанавливались максимальные размеры земельных владений, арендуемой территории и ренты, гарантировались права арендаторов. В 1968 была принята поправка к закону о земле, ликвидировавшая кипат — способ общинного землевладения, существовавший в восточных регионах Н. В тераях появились условия для ведения капиталистического сельского хозяйства, большее внимание уделялось промышленному развитию страны, расширялась сеть дорог. Ведущая роль в экономике отводилась госсектору и государственным институтам (Национальный банк, Государственная корпорация промышленного развития).

В 1968 из-за напряженности в со­ветско-­китайских отношениях произошел новый раскол КПН на маоистскую и просоветскую фракции, что привело к возникновению многочисленных конкурирующих коммунистических групп в Н.

Взошедший на престол после смерти короля Махендры Бирендра (1972–2001) продолжил политику отца. Для ускорения экономического развития он взял курс на сворачивание государственного регулирования, более активное привлечение иностранного капитала и поддержку мелкого и среднего бизнеса. Н. обращался за иностранной помощью к крупным странам (Индия, Китай, США, СССР, Англия и Япония), вкладывая полученные деньги в строительство дорог, школ и больниц. С помощью СССР были построены несколько промышленных объектов: ГЭС Панаути (2,4 МВт) и участок автотрассы «Восток—Запад» (120 км). Активно развивалась и туристическая сфера.

Но экономических реформ оказалось недостаточно: в конце 1970‑х началась сильная инфляция и девальвация непальской рупии, сопровождавшиеся проблемами в аграрной сфере. Весной 1979 в Н. начались студенческие волнения, вылившиеся в массовые антиправительственные выступления. Король Бирендра был вынужден предпринять определенные меры по превращению страны в конституционную монархию. В 1980 55 % проголосовавших на референдуме о необходимости сохранения системы панчаятов поддержали ее, что придало ей формальные признаки легитимности. Королем была принята «третья поправка» к конституции о проведении прямых выборов в Национальный панчаят и об ответственности правительства перед ним. Некоторые оппозиционные партии поддержали королевские реформы.

В мае 1981 состоялись первые прямые выборы в Национальный панчаят. Кандидатом мог стать только член одной из шести классовых организаций. Эти выборы, как и вторые выборы 1986, а также выборы в местные панчаяты 1982 и 1987 продемонстрировали растущее влияние политических партий. В 1981 начались серьезные экономические реформы: разрешалось создание частных банков и финансовых компаний, все отрасли (кроме военной) были открыты для частного капитала, началась приватизация государственных предприятий. Больше льгот предоставлялось иностранным инвесторам. Но проводимая политика ухудшила положение основного населения, большая часть которого была занята в аграрном секторе, лишенном субсидий. На экономическую ситуацию повлиял и индийско-­непальский конфликт: введение Индией экспортных и импортных пошлин в торговле с Н. и закрытие 13 из 15 пропускных пунктов на границе из-за недовольства взаимодействием Н. и Китая, что привело к перебоям со снабжением в Н.

Установление парламентской монархии. Проблемы в экономике стимулировали активизацию политической борьбы в стране. В феврале 1990 НК и Объединенный левый фронт (ОЛФ), включивший семь коммунистических партий и групп, создали Народное движение, которое развернуло активную кампанию за установление в стране парламентской демократии. Основными формами протеста были демонстрации и бандхи (перекрытия крупных магистралей), кульминацией которых стало 200‑тысячное шествие к королевскому дворцу. 6 апреля 1990 король Бирендра объявил об отмене панчаятской системы и роспуске Национального панчаята. Было сформировано переходное правительство, куда вошли представители НК и ОЛФ. Его возглавил председатель НК Кришна Прасад Бхаттараи.

В ноябре 1990 была введена новая конституция: провозглашалась конституционная монархия, восстанавливалась многопартийная система, декларировались основные права и свободы граждан. Высшим законодательным органом объявлялся парламент, состоящий из двух палат: палаты представителей и национальной палаты (сената). Палата представителей (205 членов) избиралась путем всеобщих выборов. 60 членов Национальной палаты избирались палатой представителей, остальные назначались королем. Исполнительная власть принадлежала королю и Совету министров, который формировался партией, победившей на выборах. Король признавался высшей государственной инстанцией, символом национального единства страны. Он являлся главнокомандующим, и ему было предоставлено право вводить чрезвычайное положение.

Всеобщие выборы в парламент про­шли в мае 1991. Перед выборами две коммунистические партии из ОЛФ: КПН (марксистская) во главе с Ман Моханом Адхикари (1920–1999) и КПН (марксистско-­ленинская) — сформировали КПН (объединенную марксистско-­ленинскую, ОМЛ). В парламенте НК получил 110 мест из 205, КПН (ОМЛ) — 69, другие коммунистические партии — 13 мест. Правительство возглавил глава НК Г. П. Коирала. После выборов 1991 в стране сложились три центра политических сил: НК, КПН (ОМЛ) и королевский двор, не проявлявший политической активности, но сохранявший влияние в силовых структурах.

Курс на приватизацию и введение льготного налогообложения способствовали росту промышленного производства, но правительство НК не предприняло серьезных шагов для достижения структурных изменений в сельском хозяйстве. Более 2/3 населения Н. продолжали относиться к категории «бедных». Внутрипартийные разногласия, активная оппозиция со стороны коммунистов привели к отставке правительства НК в 1994. На выборах 1994 КПН (ОМЛ) получила большинство (88 мест при 83 у НК) и сформировала однопартийное правительство во главе М. Адхикари, которому уже в 1995 был вынесен вотум недоверия. Н. вступил в пору политической нестабильности: до 1999 смена кабинетов происходила каждые шесть-­восемь месяцев. Многие кабинеты были коалиционными, на посту премьер-­министра побывали представители трех различных партий.

Гражданская вой­на и свержение монархии. В 1994 была сформирована КПН (маоистская) во главе с Бабурамом Бхаттараи и Пушпой Камалом Дахалом «Прачандой». Идеологической основой маоистского движения был объявлен «путь Прачанды» — «творческое развитие марксизма-­ленинизма-маоизма в условиях современного Непала». В феврале 1996 КПН (маоистская) передала правительству НК, возглавляемому Шером Бахадуром Деубой, список из 40 требований социальных и политических реформ. Отказ удовлетворить их привел к вооруженному выступлению маоистов, получившему название «народная вой­на». Ее целями объявлялись ликвидация монархии и установление республики. Вначале вооруженная борьба велась в западной и центральной части Н., где КПН (маоистская) пользовалась большой поддержкой крестьян из горных районов, но к 1998 маоисты распространили влияние на всю страну.

К началу XXI в. политический кризис усилился. Усугубила его и трагедия, произошедшая в королевском дворце. В июне 2001 наследный принц Дипендра убил короля Бирендру вместе с семьей (всего погибло 11 человек) и покончил с собой. На трон взошел единственный уцелевший представитель династии Шахов, Гъянендра, которого непальское общество считало главным организатором трагедии. Гъянендра занял более жесткую, нежели его предшественник, позицию по отношению к маоистским повстанцам и начал привлекать армию для их подавления.

Но «народная вой­на» перешла в активную фазу. Маоистов поддерживала большая часть сельского населения, участились нападения, приводившие к ущербу для инфраструктуры, промышленных и туристических объектов. В ноябре 2001 король Гъянендра ввел чрезвычайное положение, распустил парламент и объявил КПН (маоистскую) террористической организацией. В 2002–2005 король взял курс на восстановление абсолютной монархии, последовательно увольняя премьер-­министров за неспособность провести выборы и привлечь маоистов к переговорам. Шла борьба не только с повстанцами, но и с политическими партиями, стремившимися к возвращению парламентского правления.

1 февраля 2005 король Гъянендра совершил государственный переворот, объявив о введении чрезвычайного положения и режиме прямого правления короля, распустив правительство и арестовав партийных лидеров. Но активная военная кампания маоистов и демонстрации мирного населения вынудили короля уже в мае отменить режим прямого правления и начать переговоры с оппозицией. Был сформирован антимонархический Семипартийный альянс, куда вошли НК и КПН (ОМЛ). В 2006 парламент возобновил работу, премьер-­министром был назначен Г. П. Коирала. В этом же году началось постепенное ограничение королевской власти: Гъянендру лишили должности верховного главнокомандующего и судебного иммунитета, права вето на законопроекты, на короля распространили обязанность платить налоги. Н. был объявлен светским государством, было создано коалиционное правительство, вступившее в переговоры с маоистами. 21 ноября 2006 было подписано мирное соглашение. В 2007 был сформирован временный парламент. Временная конституция, принятая тогда же, предусматривала основные права и свободы граждан, лишение короля верховной власти в стране и проведение национализации его собственности, передачу исполнительной власти премьер-­министру.

В 2008 состоялись всеобщие выборы в первую Конституционную ассамблею. КПН (маоистская) получила 38 % голосов (229 мест из 610), НК — 19 % (115 мест), КПН (ОМЛ) — 18 % (108 мест). На первом заседании ассамблеи 28 мая 2008 была ликвидирована монархия, Н. провозглашался «федеративной демократической республикой», возглавляемой президентом. Первым президентом стал председатель НК Рам Баран Ядав, премьер-­министром — Прачанда. Конституционная ассамблея была распущена в 2012, поскольку не смогла принять конституцию. В 2013 состоялись выборы во вторую Конституционную ассамблею, где НК получил 207 мест, КПН (ОМЛ) — 181, КПН (маоистская) — 82.

В сентябре 2015 был принят вариант конституции, действующий до сих пор. Сама Конституционная ассамблея продолжала функционировать как высший законодательный орган до 2017. В конституции Н. было закреплено административное деление Н. на семь провинций. Но при делении не были приняты во внимание пожелания автохтонного населения, положение о гражданстве, принятое в конституции, также не устраивало население приграничных с Индией регионов. После принятия конституции в тераях начались волнения, которые были поддержаны индийским правительством Н. Моди . Неофициальная блокада индо-непальской границы со стороны Индии привела к тяжелому гуманитарному кризису в Н., поскольку ранее, в апреле 2015 Н. пострадал от 8‑балльного землетрясения в центральной части страны. Политика Индии привела к большей ориентации правительства Н. на КНР. В 2019 Н. стал частью новой китайской программы «Шелковый путь», но разработанные проекты строительства транспортной инфраструктуры до сих пор полностью не реализованы.

Свержение монархии не привело к снижению нестабильности в политической жизни Н.: премьер-­министры сменялись раз в два года. В 2015 на должность президента была избрана Видья Деви Бхандари (род. 1961). В 2018 КПН (ОМЛ) и КПН (маоистская) объединились в КПН (расформирована решением Верховного суда в 2021), что позволило партии сформировать большинство в парламенте. В 2018–2021 главой правительства являлся Кхадга Прасад Шарма Оли. С июля 2021 коалиционное правительство Н. возглавляет Шер Бахадур Деуба.

Лит. : Regmi D. R. Ancient and Medieval Nepal. Kathmandu, 1952; Stiller L. F. The Rise of the House of Gorkha. Kathmandu, 1973; Редько И. Б. Политическая история Непала. М., 1986; Whelpton J. A History of Nepal. Cambridge, 2005; История Востока. Т. 4, 6. М., 2004–2008; Альбедиль М. Ф. Непал: люди, боги, звери. СПб., 2019. Л. А. Стрельцова .