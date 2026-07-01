НЕОЯЗЫЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ

НЕОЯЗЫЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ - модернизированные или реконструированные языческие культы, тип новых религиозных движений.

Тер­мин «не­оя­зы­че­ст­во» упо­т­реб­ля­ет­ся пре­имущественно для обо­зна­че­ния фе­но­ме­на, ха­рак­тер­но­го для современной Ев­ро­пы (вклю­чая Рос­сию) и Северной Аме­ри­ки. Неоязыческие культы, воз­ник­шие в других ре­гио­нах, при­ня­то име­но­вать не­оша­ма­низ­мом (см. так­же в статье Ша­ма­низм), син­кре­ти­че­ски­ми куль­та­ми (см. Синкретизм) и т.п. Об­щее чис­ло при­вер­жен­цев неоязыческих культов в ми­ре по­ряд­ка 1 млн. человек (оцен­ка).

Ау­тен­тич­ная языческая тра­ди­ция у по­дав­ляю­ще­го чис­ла ев­ропейских на­ро­дов ис­чез­ла в про­цес­се хри­стиа­ни­за­ции. Ми­ро­воз­зре­ние, ми­фо­ло­гия и об­ряд­ность не­ко­то­рых национальных языческих ре­ли­гий (пре­ж­де все­го ре­ли­гий кель­тов и сла­вян) из­вест­ны весь­ма при­бли­зи­тель­но. Неоязыческие культы - это по­пыт­ки их современных ре­кон­ст­рук­ций на ос­но­ве не­мно­гих со­хра­нив­ших­ся ис­то­рических и ар­хео­ло­гических дан­ных, а так­же фольк­ло­ра, на­род­ных обы­ча­ев и суе­ве­рий с при­вле­че­ни­ем эле­мен­тов других ин­до­ев­ро­пей­ских ре­ли­гий (пре­ж­де все­го ин­ду­из­ма) и ок­культ­ных уче­ний.

Неоязыческие культы мож­но раз­де­лить на 3 ти­па: ос­но­ван­ные на со­хра­нив­ших­ся, хо­тя бы от­час­ти, языческих тра­ди­ци­ях (са­мая не­зна­чи­тель­ная груп­па, пред­став­лен­ная главным образом неоязыческими культами фин­но-угор­ских на­ро­дов По­вол­жья; например, ма­рий­ский Ош­ма­рий-Чи­ма­рий); на­ти­ви­ст­ские (от латинского nativus - при­род­ный, род­ной), воз­ник­шие как по­пыт­ка воз­вра­та к со­вер­шен­но ут­ра­чен­но­му по­чи­та­нию при­род­ных, «род­ных», то есть эт­нических ев­ропейских бо­гов (гер­ман­ских, кельт­ских, сла­вян­ских, эл­лин­ских и т. п.); ок­культ­но-ма­ги­че­ские.

На­ти­визм ус­лов­но де­лит­ся на ра­ди­каль­но-на­цио­на­ли­стический и уме­рен­но-эт­ни­че­ский. Уме­рен­ный на­ти­визм, как пра­ви­ло, не аг­рес­си­вен и эк­лек­ти­чен: по­ми­мо куль­та при­ро­ды и эт­нических бо­гов в нём об­на­ру­жи­ва­ют­ся эле­мен­ты ин­ду­из­ма и различные док­три­ны дви­же­ния Нью Эйдж. В за­ви­си­мо­сти от пан­те­о­на бо­гов в на­ти­виз­ме вы­де­ля­ют друи­дизм (кельтские неоязыческие культы), оди­низм (германско-скандинавские неоязыческие культы), род­но­ве­рие (славянско-русские неоязыческие культы), фе­ра­фе­рию (американские неоязыческие культы, ори­ен­ти­ро­ван­ные на древне-греческую ре­ли­гию), ди­ев­ту­ру (латышские неоязыческие культы) и др.

Друи­дизм - са­мая ран­няя из форм на­ти­виз­ма. Пер­вая ор­га­ни­за­ция кельтских нео­языч­ни­ков - Древ­ний ор­ден друи­дов - су­ще­ст­во­ва­ла в конце XVIII - начале XIX веков. В 1963 году ос­но­ва­на пер­вая современная не­од­руи­дий­ская ор­га­ни­за­ция - Ор­ден бар­дов и друи­дов. В 1979 году воз­ник Британский ор­ден друи­дов. В 1960-е годы друи­дизм стал рас­про­стра­нять­ся в США. Круп­ней­шая американская ор­га­ни­за­ция - Ре­фор­ми­ро­ван­ные друи­ды Северной Аме­ри­ки.

Оди­низм, или асат­ру (от асы), пред­став­лен уме­рен­ны­ми ор­га­ни­за­ция­ми (например, американская Сво­бод­ная ас­самб­лея асат­ру), бо­лее ра­ди­каль­ны­ми (например, На­род­ная ас­самб­лея асат­ру, США) и экс­тре­ми­ст­ски­ми (например, Бе­лый ор­ден Ту­ле, США).

Род­но­ве­рие в Рос­сии за­ро­ди­лось в 1970-е годы в сре­де на­цио­на­ли­сти­че­ски на­стро­ен­ных дис­си­ден­тов [К.А. Ва­силь­ев, А.М. Ску­ра­тов (псевдоним Ива­нов), В.Н. Емель­я­нов, А.А. Доб­ро­воль­ский (он же волхв Доб­ро­слав)]. Во 2-й половине 1980-х годов ста­ло фор­ми­ро­вать­ся ре­лигиозное не­оя­зы­че­ст­во - груп­пы, в ко­то­рых прак­ти­ку­ет­ся по­кло­не­ние бо­гам, пред­по­ла­га­ет­ся по­лу­че­ние опы­та не­по­средственного об­ще­ния с ни­ми (одер­жи­мость, вне­те­лес­ный опыт и т. п.). В 1997 году соз­дан Со­юз славянских об­щин (ССО) (ли­дер В.С. Ка­за­ков, он же волхв Ва­дим), в ко­то­рый вхо­дит около 20 об­щин. ССО - жё­ст­ко струк­ту­ри­ро­ван­ная ор­га­ни­за­ция ра­ди­каль­ных ан­ти­хри­сти­ан­ских и на­цио­на­ли­стических групп. Уме­рен­ное на­прав­ле­ние на­ти­виз­ма в Рос­сии пред­став­ля­ет объ­е­ди­не­ние Круг язы­че­ской тра­ди­ции (КЯТ; с 2002 года), ори­ен­ти­ро­ван­ное на ми­фо­ло­ги­зи­рованных эко­ло­гизм и фэн­те­зий­ный ро­ман­тизм; на­счи­ты­ва­ет около 20 групп, в том числе ор­га­ни­за­ции, ори­ен­ти­ро­ван­ные на германские и греческие ре­ли­гии. Су­ще­ст­ву­ют так­же не­за­ви­си­мые на­ти­ви­ст­ские об­щи­ны. Об­щее ко­ли­че­ст­во на­ти­ви­стов в Рос­сии - по­ряд­ка 2-3 тыс. че­ло­век. При этом дос­та­точ­но по­пу­ляр­ны отдельные не­оя­зы­че­ские идеи, про­еци­руе­мые в мо­ло­дёж­ную куль­ту­ру, в мень­шей сте­пе­ни - в мас­со­вую куль­ту­ру.

Сре­ди ок­культ­но-ма­гических неоязыческих культов вы­де­ля­ет­ся пре­ж­де все­го вик­ка (ве­ро­ят­но, от древне-английского «вик­ке» - кол­дун, ведь­ма), ос­но­ва­те­лем ко­то­рой яв­ля­ет­ся английский ок­куль­тист Дж. Гард­нер (1884-1964 годы). В от­ли­чие от эт­но­цен­трического на­ти­виз­ма вик­ка вне­эт­нич­на. В её ос­но­ве - «ре­кон­ст­рук­ция» куль­та пло­до­ро­дия, яко­бы вос­хо­дя­ще­го к эпо­хе не­оли­та и ран­ней брон­зы и вклю­чав­ше­го по­кло­не­ние бо­гу не­ба (Ро­га­то­му бо­гу) и бо­ги­не зем­ли (Ве­ли­кой бо­ги­не, или Бо­ги­не-ма­те­ри). По ут­вер­жде­нию Гард­не­ра, в 1939 году ведь­ма по име­ни Ста­рая До­ро­ти Клат­тер­бак при­ня­ла его в об­щи­ну ведьм и кол­ду­нов. Всту­пив во 2-й половине 1940-х годов в Ор­ден восточных там­плие­ров, ок­культ­ную ор­га­ни­за­цию, гла­вой ко­то­рой был Э.А. Кро­ули, Гард­нер за­им­ст­во­вал у Кро­ули идею и прак­ти­ку так называемой сек­су­аль­ной ма­гии. Мо­раль­ный прин­цип вик­ки: «ес­ли это ни­ко­му не вре­дит, де­лай, что хо­чешь» - пред­став­ля­ет со­бой смяг­чён­ный ва­ри­ант так называемого основного за­ко­на Те­ле­мы (уче­ния Кро­у­ли): «де­лай, что хо­чешь, - в этом за­кон». Сим­вол вик­ки - пен­та­грам­ма, впи­сан­ная в круг. В 1951 году Гард­нер соз­дал пер­вую об­щи­ну вик­ки и стал её вер­хов­ным жре­цом. Его книге «Кол­дов­ст­во се­го­дня» (1954 год) при­об­ре­ла боль­шую по­пу­ляр­ность и спо­соб­ст­во­ва­ла рас­про­стра­не­нию об­щин вик­ки (ко­ве­нов) в Ве­ли­ко­бри­та­нии . Позд­нее в США вик­ка раз­де­ли­лась на гард­не­ри­ан­скую (бри­тан­скую) тра­ди­цию (с по­свя­ще­ния­ми, вклю­чаю­щи­ми сек­су­аль­ный кон­такт) и эк­лек­тическую, или сво­бод­ную, вик­ку. От гард­не­ри­ан­ской вик­ки от­де­ли­лась так называемая алек­сан­д­рий­ская. В эк­лек­тической вик­ке сфор­ми­ро­ва­лась диа­ническая (фе­ми­ни­ст­ская) вик­ка - са­мое круп­ное современное на­прав­ле­ние в вик­кан­ст­ве. Су­ще­ст­ву­ют так­же гей-вик­ка (Ра­ди­каль­ная вол­шеб­ная вик­ка) (хо­тя Гард­нер был про­тив­ни­ком го­мо­сек­суа­лиз­ма) и другие раз­но­вид­но­сти ре­ли­гии кол­дов­ст­ва. Всех вик­кан объ­еди­ня­ет ми­фо­ло­ги­зи­ро­ван­ный эко­ло­гизм и прак­ти­ка ри­ту­аль­ной ма­гии.

Дополнительная литература:

Шни­рель­ман В.А. Не­оя­зы­че­ст­во и на­цио­на­лизм: вос­точ­но­ев­ро­пей­ский аре­ал. [М.], 1998;

Асе­ев О. Сла­вян­ское не­оя­зы­че­ст­во в со­вре­мен­ной Рос­сии // Го­су­дар­ст­во, ре­ли­гия, цер­ковь в Рос­сии и за ру­бе­жом. 1999. № 1;

Гри­мас­си Р. Вик­ка. Древ­ние кор­ни кол­дов­ских уче­ний. М., 1999;

Щег­лов А.М. Воз­вра­ще­ние бо­гов. По­ли­ти­че­ская со­цио­ло­гия нео­язы­че­ст­ва. М., 1999;

Не­оя­зы­че­ст­во на про­сторах Ев­ра­зии. М., 2001.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)