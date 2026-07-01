НЕОЯЗЫЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ
НЕОЯЗЫЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ - модернизированные или реконструированные языческие культы, тип новых религиозных движений.
Термин «неоязычество» употребляется преимущественно для обозначения феномена, характерного для современной Европы (включая Россию) и Северной Америки. Неоязыческие культы, возникшие в других регионах, принято именовать неошаманизмом (см. также в статье Шаманизм), синкретическими культами (см. Синкретизм) и т.п. Общее число приверженцев неоязыческих культов в мире порядка 1 млн. человек (оценка).
Аутентичная языческая традиция у подавляющего числа европейских народов исчезла в процессе христианизации. Мировоззрение, мифология и обрядность некоторых национальных языческих религий (прежде всего религий кельтов и славян) известны весьма приблизительно. Неоязыческие культы - это попытки их современных реконструкций на основе немногих сохранившихся исторических и археологических данных, а также фольклора, народных обычаев и суеверий с привлечением элементов других индоевропейских религий (прежде всего индуизма) и оккультных учений.
Неоязыческие культы можно разделить на 3 типа: основанные на сохранившихся, хотя бы отчасти, языческих традициях (самая незначительная группа, представленная главным образом неоязыческими культами финно-угорских народов Поволжья; например, марийский Ошмарий-Чимарий); нативистские (от латинского nativus - природный, родной), возникшие как попытка возврата к совершенно утраченному почитанию природных, «родных», то есть этнических европейских богов (германских, кельтских, славянских, эллинских и т. п.); оккультно-магические.
Нативизм условно делится на радикально-националистический и умеренно-этнический. Умеренный нативизм, как правило, не агрессивен и эклектичен: помимо культа природы и этнических богов в нём обнаруживаются элементы индуизма и различные доктрины движения Нью Эйдж. В зависимости от пантеона богов в нативизме выделяют друидизм (кельтские неоязыческие культы), одинизм (германско-скандинавские неоязыческие культы), родноверие (славянско-русские неоязыческие культы), фераферию (американские неоязыческие культы, ориентированные на древне-греческую религию), диевтуру (латышские неоязыческие культы) и др.
Друидизм - самая ранняя из форм нативизма. Первая организация кельтских неоязычников - Древний орден друидов - существовала в конце XVIII - начале XIX веков. В 1963 году основана первая современная неодруидийская организация - Орден бардов и друидов. В 1979 году возник Британский орден друидов. В 1960-е годы друидизм стал распространяться в США. Крупнейшая американская организация - Реформированные друиды Северной Америки.
Одинизм, или асатру (от асы), представлен умеренными организациями (например, американская Свободная ассамблея асатру), более радикальными (например, Народная ассамблея асатру, США) и экстремистскими (например, Белый орден Туле, США).
Родноверие в России зародилось в 1970-е годы в среде националистически настроенных диссидентов [К.А. Васильев, А.М. Скуратов (псевдоним Иванов), В.Н. Емельянов, А.А. Добровольский (он же волхв Доброслав)]. Во 2-й половине 1980-х годов стало формироваться религиозное неоязычество - группы, в которых практикуется поклонение богам, предполагается получение опыта непосредственного общения с ними (одержимость, внетелесный опыт и т. п.). В 1997 году создан Союз славянских общин (ССО) (лидер В.С. Казаков, он же волхв Вадим), в который входит около 20 общин. ССО - жёстко структурированная организация радикальных антихристианских и националистических групп. Умеренное направление нативизма в России представляет объединение Круг языческой традиции (КЯТ; с 2002 года), ориентированное на мифологизированных экологизм и фэнтезийный романтизм; насчитывает около 20 групп, в том числе организации, ориентированные на германские и греческие религии. Существуют также независимые нативистские общины. Общее количество нативистов в России - порядка 2-3 тыс. человек. При этом достаточно популярны отдельные неоязыческие идеи, проецируемые в молодёжную культуру, в меньшей степени - в массовую культуру.
Среди оккультно-магических неоязыческих культов выделяется прежде всего викка (вероятно, от древне-английского «викке» - колдун, ведьма), основателем которой является английский оккультист Дж. Гарднер (1884-1964 годы). В отличие от этноцентрического нативизма викка внеэтнична. В её основе - «реконструкция» культа плодородия, якобы восходящего к эпохе неолита и ранней бронзы и включавшего поклонение богу неба (Рогатому богу) и богине земли (Великой богине, или Богине-матери). По утверждению Гарднера, в 1939 году ведьма по имени Старая Дороти Клаттербак приняла его в общину ведьм и колдунов. Вступив во 2-й половине 1940-х годов в Орден восточных тамплиеров, оккультную организацию, главой которой был Э.А. Кроули, Гарднер заимствовал у Кроули идею и практику так называемой сексуальной магии. Моральный принцип викки: «если это никому не вредит, делай, что хочешь» - представляет собой смягчённый вариант так называемого основного закона Телемы (учения Кроули): «делай, что хочешь, - в этом закон». Символ викки - пентаграмма, вписанная в круг. В 1951 году Гарднер создал первую общину викки и стал её верховным жрецом. Его книге «Колдовство сегодня» (1954 год) приобрела большую популярность и способствовала распространению общин викки (ковенов) в Великобритании. Позднее в США викка разделилась на гарднерианскую (британскую) традицию (с посвящениями, включающими сексуальный контакт) и эклектическую, или свободную, викку. От гарднерианской викки отделилась так называемая александрийская. В эклектической викке сформировалась дианическая (феминистская) викка - самое крупное современное направление в викканстве. Существуют также гей-викка (Радикальная волшебная викка) (хотя Гарднер был противником гомосексуализма) и другие разновидности религии колдовства. Всех виккан объединяет мифологизированный экологизм и практика ритуальной магии.
Дополнительная литература:
Шнирельман В.А. Неоязычество и национализм: восточноевропейский ареал. [М.], 1998;
Асеев О. Славянское неоязычество в современной России // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 1999. № 1;
Гримасси Р. Викка. Древние корни колдовских учений. М., 1999;
Щеглов А.М. Возвращение богов. Политическая социология неоязычества. М., 1999;
Неоязычество на просторах Евразии. М., 2001.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)