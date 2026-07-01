НЕОВИЗАНТИЙСКИЙ СТИЛЬ

НЕОВИЗАНТИЙСКИЙ СТИЛЬ - один из исторических стилей XIX века, основанный на использовании мотивов архитектуры и декоративно-прикладного искусства раннехристианского Рима и стран христианского Востока ( Ви­зан­тии , Гру­зии, Ар­ме­нии и др.).

Сфе­рой при­ме­не­ния неовизантийского стиля яв­ля­лась пре­имущественно куль­то­вая ар­хи­тек­ту­ра и её уб­ран­ст­во. На За­па­де «ви­зан­тий­ские» фор­мы ча­ще все­го со­еди­ня­лись с ба­зи­ли­каль­ным пла­ном и эле­мен­та­ми ро­ман­ско­го сти­ля (т. н. ро­ма­но-ви­зан­тий­ский стиль - ба­зи­ли­ка Святого Бо­ни­фа­ция в Мюн­хе­не, 1835-1850 годы, архитектор Г. Ф. Циб­ланд; со­бор Сент-Ма­ри-Ма­жор в Мар­се­ле, 1852-1893 годы, ар­хи­тек­то­ры Л. Во­ду­айе, Ж. А. Эс­пе­ран­дьё; Вест­мин­стер­ский со­бор в Лон­до­не, 1895-1903 годы, архитектор Дж. Бент­ли, и др.).

Наи­выс­ше­го раз­ви­тия неовизантийский стиль дос­тиг в Рос­сии и на Бал­ка­нах (в Бол­гарии, Сер­бии), где имел ста­тус на­цио­наль­но­го и сим­во­ли­зи­ро­вал по­ли­тическое, ре­лигиозное и куль­тур­ное еди­не­ние пра­во­слав­ных на­ро­дов (идеи панс­ла­виз­ма ; например, Алек­сан­д­ра Нев­ско­го храм-па­мят­ник в Со­фии, 1904-1912 годы, ар­хи­тек­то­ры И. С. Бо­го­мо­лов, А. Н. По­ме­ран­цев ). Клю­че­вым ис­точ­ни­ком об­раз­но­сти хра­мов неовизантийского стиля в Рос­сии стал Свя­той Со­фии храм в Кон­стан­ти­но­по­ле (Стам­бу­ле), фор­мы ко­то­ро­го ас­со­ции­ро­ва­лись с ду­хом пра­во­слав­ной дер­жав­но­сти. Про­грам­ма неовизантийского стиля так­же вклю­ча­ла идею то­го, что ви­зантийское искусство к мо­мен­ту па­де­ния Ви­зан­тии не ис­чер­па­ло ре­сур­сов сво­его раз­ви­тия и что в XIX веке воз­мож­но ис­поль­зо­вать этот по­тен­ци­ал при соз­да­нии еди­но­го сти­ля вос­точ­но­хри­сти­ан­ско­го искусства.

Ху­дожественные прин­ци­пы неовизантийского стиля в ос­нов­ном сфор­ми­ро­ва­лись в цар­ст­во­ва­ние Алек­сан­д­ра II, при ко­то­ром этот стиль имел ста­тус офи­ци­аль­но­го. В неовизантийском стиле воз­во­ди­лись хра­мы-па­мят­ни­ки, по­свя­щён­ные Кре­ще­нию Ру­си (Вла­ди­мир­ский со­бор в Кие­ве, 1862-1882 годы, ар­хи­тек­то­ры А. В. Бе­рет­ти, П. И. Спар­ро, Р. Берн­гард, В. Н. Ни­ко­ла­ев; храм-па­мят­ник Святому рав­но­апостольному великому князю Вла­ди­ми­ру в Хер­со­не­се Тав­ри­че­ском, 1861-1879 годы, архитектор Д. И. Гримм). При им­пе­ра­то­рах Алек­сан­д­ре III и Ни­ко­лае II неовизантийский стиль ос­тал­ся сти­лем «государственного за­ка­за», хо­тя и ус­ту­пил ли­дер­ст­во рус­ско­му сти­лю, а за­тем не­орус­ско­му сти­лю. В конце XIX - начале XX веков в неовизантийском стиле воз­во­дят­ся пре­имущественно круп­ные со­бо­ры, при­зван­ные во­пло­тить на ок­раи­нах Российской им­пе­рии её мо­гу­ще­ст­во (Воз­не­сен­ский вой­ско­вой ка­фед­раль­ный со­бор в Но­во­чер­кас­ске, 1891-1904 годы, архитектор А. А. Ящен­ко; Мор­ской Ни­коль­ский со­бор в Крон­штад­те, 1902-1913 годы , ар­хи­тек­то­ры В. А. и Г. А. Ко­ся­ко­вы , и др.), а так­же мо­на­стыр­ские хра­мы и ан­самб­ли (Ио­ан­нов­ский монастырь в Санкт-Пе­тер­бур­ге, 1899-1911 годы, архитектор Н. Н. Ни­ко­нов, и др.).

Зна­чи­тель­но мень­шей бы­ла до­ля неовизантийского стиля в уса­деб­ном и при­ход­ском хра­мо­строе­нии [церковь Трои­цы в Щу­ро­ве (ны­не в чер­те Ко­лом­ны), 1880-е годы - 1907 год, инженер И. Вит­шас по про­ек­ту архитектора М. К. Геп­пе­не­ра; церковь Зна­ме­ния в Кун­це­ве (ны­не в чер­те Мо­ск­вы), 1908-1913 годы, архитектор С. У. Со­ловь­ёв]. На­ря­ду с основным на­прав­ле­ни­ем - «гре­ко-ви­зан­тий­ским», со­вре­мен­ни­ки вы­де­ля­ли внут­ри неовизантийского стиля «ар­мя­но-ви­зан­тий­ское», ори­ен­ти­ро­ван­ное на древ­ние па­мят­ни­ки За­кав­ка­зья и во­пло­тив­шее­ся пре­имущественно в уса­деб­ном хра­мо­строе­нии Юга Российской им­пе­рии (церковь Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в Аба­сту­ма­ни в Гру­зии, 1896-1898 годы, архитектор О. И. Си­мон­сон; церковь Трои­цы в име­нии Е. А. Хо­мя­ко­вой близ Наль­чи­ка, 1895-1902 годы, архитектор С. У. Со­ловь­ёв; церк­ви - Пре­об­ра­же­ния и Святой Ни­ны в Ха­рак­се, в Кры­му, 1908-1812 годы, архитектор Н. П. Крас­нов, и др.). По­сле 1917 года тра­ди­ция пра­во­слав­но­го хра­мо­строе­ния в неовизантийском стиле под­дер­жи­ва­лась ар­хи­тек­то­ра­ми русской эмиг­ра­ции, в ча­ст­но­сти в Хар­би­не (церковь По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы, 1930 год, архитектор Ю. П. Жда­нов).

Смотрите так­же Рус­ско-ви­зан­тий­ский стиль.

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