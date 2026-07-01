НЕОВИЗАНТИЙСКИЙ СТИЛЬ
НЕОВИЗАНТИЙСКИЙ СТИЛЬ - один из исторических стилей XIX века, основанный на использовании мотивов архитектуры и декоративно-прикладного искусства раннехристианского Рима и стран христианского Востока (Византии, Грузии, Армении и др.).
Сферой применения неовизантийского стиля являлась преимущественно культовая архитектура и её убранство. На Западе «византийские» формы чаще всего соединялись с базиликальным планом и элементами романского стиля (т. н. романо-византийский стиль - базилика Святого Бонифация в Мюнхене, 1835-1850 годы, архитектор Г. Ф. Цибланд; собор Сент-Мари-Мажор в Марселе, 1852-1893 годы, архитекторы Л. Водуайе, Ж. А. Эсперандьё; Вестминстерский собор в Лондоне, 1895-1903 годы, архитектор Дж. Бентли, и др.).
Наивысшего развития неовизантийский стиль достиг в России и на Балканах (в Болгарии, Сербии), где имел статус национального и символизировал политическое, религиозное и культурное единение православных народов (идеи панславизма; например, Александра Невского храм-памятник в Софии, 1904-1912 годы, архитекторы И. С. Богомолов, А. Н. Померанцев). Ключевым источником образности храмов неовизантийского стиля в России стал Святой Софии храм в Константинополе (Стамбуле), формы которого ассоциировались с духом православной державности. Программа неовизантийского стиля также включала идею того, что византийское искусство к моменту падения Византии не исчерпало ресурсов своего развития и что в XIX веке возможно использовать этот потенциал при создании единого стиля восточнохристианского искусства.
Художественные принципы неовизантийского стиля в основном сформировались в царствование Александра II, при котором этот стиль имел статус официального. В неовизантийском стиле возводились храмы-памятники, посвящённые Крещению Руси (Владимирский собор в Киеве, 1862-1882 годы, архитекторы А. В. Беретти, П. И. Спарро, Р. Бернгард, В. Н. Николаев; храм-памятник Святому равноапостольному великому князю Владимиру в Херсонесе Таврическом, 1861-1879 годы, архитектор Д. И. Гримм). При императорах Александре III и Николае II неовизантийский стиль остался стилем «государственного заказа», хотя и уступил лидерство русскому стилю, а затем неорусскому стилю. В конце XIX - начале XX веков в неовизантийском стиле возводятся преимущественно крупные соборы, призванные воплотить на окраинах Российской империи её могущество (Вознесенский войсковой кафедральный собор в Новочеркасске, 1891-1904 годы, архитектор А. А. Ященко; Морской Никольский собор в Кронштадте, 1902-1913 годы , архитекторы В. А. и Г. А. Косяковы, и др.), а также монастырские храмы и ансамбли (Иоанновский монастырь в Санкт-Петербурге, 1899-1911 годы, архитектор Н. Н. Никонов, и др.).
Значительно меньшей была доля неовизантийского стиля в усадебном и приходском храмостроении [церковь Троицы в Щурове (ныне в черте Коломны), 1880-е годы - 1907 год, инженер И. Витшас по проекту архитектора М. К. Геппенера; церковь Знамения в Кунцеве (ныне в черте Москвы), 1908-1913 годы, архитектор С. У. Соловьёв]. Наряду с основным направлением - «греко-византийским», современники выделяли внутри неовизантийского стиля «армяно-византийское», ориентированное на древние памятники Закавказья и воплотившееся преимущественно в усадебном храмостроении Юга Российской империи (церковь Святого Александра Невского в Абастумани в Грузии, 1896-1898 годы, архитектор О. И. Симонсон; церковь Троицы в имении Е. А. Хомяковой близ Нальчика, 1895-1902 годы, архитектор С. У. Соловьёв; церкви - Преображения и Святой Нины в Хараксе, в Крыму, 1908-1812 годы, архитектор Н. П. Краснов, и др.). После 1917 года традиция православного храмостроения в неовизантийском стиле поддерживалась архитекторами русской эмиграции, в частности в Харбине (церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 1930 год, архитектор Ю. П. Жданов).
Смотрите также Русско-византийский стиль.