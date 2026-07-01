НЕОТЕРИКИ

НЕОТЕРИКИ - литературный кружок римских поэтов середины I века до нашей эры.

Вы­даю­щий­ся пред­ста­ви­тель неотериков - Ка­тулл; твор­че­ст­во других по­этов из­вест­но край­не фраг­мен­тар­но (Пуб­лий Ва­ле­рий Ка­тон, Гай Гель­вий Цин­на, Марк Фу­рий Би­ба­кул, Вар­рон Ата­цин­ский, Гай Ли­ци­ний Макр Кальв). К неотерикам на ран­нем эта­пе сво­его твор­че­ст­ва при­мы­кал Вер­ги­лий.

Про­зви­ще "Неотерик" бы­ло да­но Ци­це­ро­ном («Ора­тор», 161 год) за соз­на­тель­ный от­каз по­этов сле­до­вать национальным по­этическим тра­ди­ци­ям (в ду­хе Эн­ния) и об­ра­ще­ние к алек­сан­д­рий­ской по­эзии, пре­ж­де все­го к твор­че­ст­ву Кал­ли­ма­ха , в ка­че­ст­ве об­раз­ца. За изы­скан­ный и ус­лож­нён­ный ха­рак­тер твор­че­ст­ва неотерики по­лу­чи­ли от Ци­це­ро­на («Тус- ку­лан­ские бе­се­ды», 3, 45) так­же про­зви­ще «пев­цы Ев­фо­рио­на» (см. Ев­фо­ри­он ).

Раз­ра­ба­ты­ва­ли ма­лые жан­ры - эпи­грам­мы, ям­бы, эле­гии, эпил­лии, ис­поль­зуя ши­ро­кий мет­рический ре­пер­ту­ар и стре­мясь к тща­тель­ной от­дел­ке фор­мы. Основные те­мы по­эзии, об­ра­щён­ной пре­имущественно к ча­ст­ной жиз­ни, - лю­бовь, друж­ба, эро­ти­ка; при этом ка­жу­щая­ся спон­тан­ность лич­ных чувств все­гда ис­кус­ст­вен­на. Не­смот­ря на мно­же­ст­во учё­ных от­сы­лок ми­фо­ло­гического, ис­то­рического и гео­гра­фического ха­рак­те­ра, стиль по­эзии неотериков, как правило, иг­ри­вый и лёг­кий.

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