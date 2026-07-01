НЕОТЕРИКИ
НЕОТЕРИКИ - литературный кружок римских поэтов середины I века до нашей эры.
Выдающийся представитель неотериков - Катулл; творчество других поэтов известно крайне фрагментарно (Публий Валерий Катон, Гай Гельвий Цинна, Марк Фурий Бибакул, Варрон Атацинский, Гай Лициний Макр Кальв). К неотерикам на раннем этапе своего творчества примыкал Вергилий.
Прозвище "Неотерик" было дано Цицероном («Оратор», 161 год) за сознательный отказ поэтов следовать национальным поэтическим традициям (в духе Энния) и обращение к александрийской поэзии, прежде всего к творчеству Каллимаха, в качестве образца. За изысканный и усложнённый характер творчества неотерики получили от Цицерона («Тус- куланские беседы», 3, 45) также прозвище «певцы Евфориона» (см. Евфорион).
Разрабатывали малые жанры - эпиграммы, ямбы, элегии, эпиллии, используя широкий метрический репертуар и стремясь к тщательной отделке формы. Основные темы поэзии, обращённой преимущественно к частной жизни, - любовь, дружба, эротика; при этом кажущаяся спонтанность личных чувств всегда искусственна. Несмотря на множество учёных отсылок мифологического, исторического и географического характера, стиль поэзии неотериков, как правило, игривый и лёгкий.
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