НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ
НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ - в гражданском праве приобретение или сбережение имущества без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований одним лицом за счёт другого лица.
Из неосновательного обогащения возникает обязанность приобретателя возвратить потерпевшему неосновательно приобретённое или сбережённое имущество, независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
Институт неосновательного обогащения известен с древних времён. В римском праве иски из неосновательного обогащения именовались condictiones sine causa - иски без основания (от латинского condictio, буквально - требование обратно). В дореволюционной России законодательстве не было специальных норм о неосновательном обогащении, они появились впервые в ГК РСФСР 1922 году: «Обогатившийся за счёт другого без достаточного установленного законом или договором основания обязан возвратить неосновательно полученное. Обязанность возврата наступает и тогда, когда основание обогащения отпадает впоследствии» (статья 399).
В современном праве обязательства из неосновательного обогащения в том или ином виде известны практически всем развитым правопорядкам, и во всех странах они выполняют функцию универсального института защиты гражданских прав, так как относятся к числу внедоговорных и регулируют отношения, нехарактерные для нормальных имущественных отношений между субъектами гражданского права (связаны с недобросовестностью либо ошибкой субъектов).
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