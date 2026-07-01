НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ

НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ - в гражданском праве приобретение или сбережение имущества без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований одним лицом за счёт другого лица.

Из неосновательного обогащения воз­ни­ка­ет обя­зан­ность при­об­ре­та­те­ля воз­вра­тить по­тер­пев­ше­му не­ос­но­ва­тель­но при­об­ре­тён­ное или сбе­ре­жён­ное иму­ще­ст­во , не­за­ви­си­мо от то­го, яви­лось ли неосновательное обогащение ре­зуль­та­том по­ве­де­ния при­об­ре­та­те­ля иму­ще­ст­ва, са­мо­го по­тер­пев­ше­го, треть­их лиц или про­изош­ло по­ми­мо их во­ли.

Ин­сти­тут неосновательного обогащения из­вес­тен с древ­них вре­мён. В рим­ском пра­ве ис­ки из неосновательного обогащения име­но­ва­лись condictiones sine cau­sa - ис­ки без ос­но­ва­ния (от латинского condictio, буквально - тре­бо­ва­ние об­рат­но). В до­ре­во­люционной России за­ко­но­да­тель­ст­ве не бы­ло специальных норм о неосновательном обогащении, они поя­ви­лись впер­вые в ГК РСФСР 1922 году: «Обо­га­тив­ший­ся за счёт дру­го­го без дос­та­точ­но­го ус­та­нов­лен­но­го за­ко­ном или до­го­во­ром ос­но­ва­ния обя­зан воз­вра­тить не­ос­но­ватель­но по­лу­чен­ное. Обя­зан­ность воз­вра­та на­сту­па­ет и то­гда, ко­гда ос­но­ва­ние обо­га­ще­ния от­па­да­ет впо­след­ст­вии» (статья 399).

В современном пра­ве обя­за­тель­ст­ва из неосновательного обогащения в том или ином ви­де из­вест­ны прак­ти­че­ски всем раз­ви­тым пра­во­по­ряд­кам, и во всех стра­нах они вы­пол­ня­ют функ­цию уни­вер­саль­но­го ин­сти­ту­та за­щи­ты гражданских прав, так как от­но­сят­ся к чис­лу вне­до­го­вор­ных и ре­гу­ли­ру­ют от­но­ше­ния, не­ха­рак­тер­ные для нор­маль­ных иму­ще­ст­вен­ных от­но­ше­ний ме­ж­ду субъ­ек­та­ми гражданского пра­ва (свя­за­ны с не­доб­ро­со­ве­ст­но­стью ли­бо ошиб­кой субъ­ек­тов).

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