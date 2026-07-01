НЕОСЛАВИЗМ

НЕОСЛАВИЗМ - Идейно-политическое течение в славянской общественной мысли начала XX века.

В ос­но­ве Неославизма - идея ис­то­рической и куль­тур­ной бли­зо­сти сла­вян, по­ни­ма­ние «сла­вян­ст­ва» как осо­бой эт­но­по­ли­тической и эт­но­куль­тур­ной общ­но­сти. Её са­мо­со­хра­не­нию и раз­ви­тию долж­ны бы­ли спо­соб­ст­во­вать сбли­же­ние и со­труд­ни­че­ст­во всех славянских на­ро­дов, а так­же фор­ми­ро­ва­ние над­на­цио­наль­ной об­ще­сла­вян­ской про­грам­мы, над ко­то­рой ра­бо­та­ли пред­ста­ви­те­ли нео­с­ла­виз­ма.

Скла­ды­ва­ние Неославизма как дви­же­ния с от­но­си­тель­но чёт­ки­ми идей­ны­ми и по­ли­тическими ори­ен­ти­ра­ми от­но­сит­ся к 1907-1908 годам. Про­ве­де­ние ре­форм и кон­сти­туционных пре­об­ра­зо­ва­ний в Российской им­пе­рии в этот пе­ри­од вы­зва­ло ин­те­рес со сто­ро­ны ин­тел­лек­ту­аль­ных элит славянских на­ро­дов. Сто­рон­ни­ки не­ос­ла­вя­но­филь­ст­ва в са­мой Рос­сии при­зы­ва­ли «спо­соб­ст­во­вать куль­тур­но­му об­ще­нию всех сла­вян­ских пле­мён на на­ча­лах пол­ной рав­но­прав­но­сти». В пуб­ли­ци­сти­ке всё на­стой­чи­вее под­ни­мал­ся во­прос об об­щем по­кая­нии сла­вян друг пе­ред дру­гом и ре­ше­нии русско-польского спо­ра - од­но­го из «боль­ных мест» от­но­ше­ний в славянском ми­ре. Ор­га­ни­за­ци­он­ное оформ­ле­ние Неославизма свя­за­но с ра­бо­той Под­го­то­ви­тель­но­го комитета в Ве­не (председатель К. Кра­марж ), от­вет­ст­вен­но­го за ор­га­ни­за­цию кон­фе­рен­ции в Пра­ге по слу­чаю 60-й го­дов­щи­ны Славянского съез­да 1848 года. Кон­фе­рен­ция долж­на бы­ла оп­ре­де­лить пу­ти сбли­же­ния сла­вян, ак­ти­ви­зи­ро­вать меж­сла­вян­ское со­труд­ни­че­ст­во в об­лас­ти эко­но­ми­ки и куль­ту­ры. Ини­циа­ти­ва по её про­ве­де­нию на­шла ши­ро­кий от­клик в славянской пуб­ли­ци­сти­ке, сре­ди об­щественно-по­ли­тических дея­те­лей и ин­тел­ли­ген­ции Ав­стро-Венг­рии. В дви­же­ние вклю­чи­лись как ли­де­ры влия­тель­ных славянско по­ли­тических пар­тий, тра­ди­ци­он­но при­дер­жи­вав­ших­ся ру­со­филь­ских взгля­дов (Кра­марж из Национальной пар­тии сво­бо­до­мыс­ля­щих, ли­дер Чешской на­цио­наль­но-со­ци­аль­ной пар­тии В. Кло­фач, сло­венский об­щественный дея­тель И. Хри­бар, ли­дер хорватских аг­ра­ри­ев С. Ра­дич и другие), так и яв­ные оп­по­нен­ты и кри­ти­ки «славянской идеи» (ли­дер польского Национально-де­мо­кра­тической пар­тии Р. Дмов­ский). Сдер­жан­ную бла­го­склон­ность к за­ро­ж­дав­ше­му­ся дви­же­нию про­яви­ли внеш­не­по­ли­тические ве­дом­ства Российской им­пе­рии, Ав­ст­ро-Венг­рии, Сер­бии и Бол­га­рии.

С осе­ни 1907 года па­рал­лель­но с дея­тель­но­стью вен­ско­го комитета по под­го­тов­ке съез­да в Пра­ге на­ча­лось об­су­ж­де­ние воз­мож­но­сти его со­зы­ва в Рос­сии. В ост­рой борь­бе ме­ж­ду пра­вы­ми и уме­рен­но-ли­бе­раль­ны­ми дея­те­ля­ми оп­ре­де­ляю­щей ста­ла по­зи­ция Санкт-Пе­тербургского клу­ба об­щественных дея­те­лей (соз­дан в 1905 году М.В. Кра­сов­ским). Вы­дви­ну­тый клу­бом де­виз бес­пар­тий­но­сти объ­е­ди­нил чле­нов «уме­рен­ных фрак­ций» Го­су­дар­ст­вен­но­го со­ве­та и Го­су­дар­ст­вен­ной ду­мы. Съезд в Пра­ге был объ­яв­лен «пред­ва­ри­тель­ным». На нём пред­ла­га­лось об­су­дить, в ча­ст­но­сти, и русско-польские от­но­ше­ния.

Съезд в Пра­ге (13-17 июля 1908 года) счи­та­ет­ся пи­ком раз­ви­тия Неославизма. В нём уча­ст­во­ва­ли пред­ста­ви­те­ли ин­тел­лек­ту­аль­ной эли­ты всех славянских на­ро­дов. Российскую де­ле­га­цию (22 человека) воз­глав­лял М.В. Кра­сов­ский . Для идео­ло­гии съез­да бы­ли ха­рак­тер­ны: ос­то­рож­ность, же­ла­ние до­ка­зать аль­труи­стический ха­рак­тер славянских на­чи­на­ний, стрем­ле­ние до­бить­ся про­цве­та­ния славянских на­ро­дов без ущем­ле­ния ин­те­ре­сов их со­се­дей нем­цев и без пре­сле­до­ва­ния це­лей, на­прав­лен­ных про­тив Ав­ст­ро-Венг­рии, Российской и Ос­ман­ской им­пе­рий. Глав­ным стал ло­зунг о са­мо­оп­ре­де­ле­нии славянских на­ро­дов в гра­ни­цах су­ще­ст­вую­щих го­су­дарств. Вско­ре по­сле про­ве­де­ния Праж­ско­го съез­да дви­же­ние Неославизма всту­пи­ло в по­ло­су кри­зи­са, на­ча­ло ко­то­ро­го оз­на­ме­но­ва­ла ан­нек­сия Бос­нии и Гер­це­го­ви­ны Ав­ст­ро-Венг­ри­ей в октябре 1908 года. Она по­ложи­ла ко­нец на­де­ж­дам на российско-австрийское сбли­же­ние и до­ба­ви­ла к бо­лез­нен­но­му польскому во­про­су но­вые рас­хо­ж­де­ния по во­про­су о спо­со­бах ре­ше­ния бал­кан­ских про­блем. Об­су­ж­де­ние в Государственной ду­ме во­про­са о вы­де­ле­нии Холм­ско­го края из Цар­ст­ва Поль­ско­го в 1910-1911 годах серь­ёз­но ос­лож­ни­ло от­но­ше­ния ме­ж­ду русскими и польскими сто­рон­ни­ка­ми Неославизма. Сле­дую­щий съезд в Со­фии (1910 год) не оп­рав­дал воз­ла­гав­ших­ся на не­го на­дежд. Неославизм окон­ча­тель­но по­те­рял ак­ту­аль­ность по­сле 2-й Бал­кан­ской вой­ны 1913 года (см. Бал­кан­ские вой­ны 1912-1913 годов ) и 1-й ми­ро­вой вой­ны .

Ито­ги раз­ви­тия Неославизма не­од­но­знач­ны. Это бы­ла осоз­нан­ная по­пыт­ка по­сред­ст­вом взаи­мо­дей­ст­вия об­ще­ст­вен­но­сти и государственных ин­сти­ту­тов ре­шить слож­ней­ший ком­плекс про­ти­во­ре­чий, су­ще­ст­во­вав­ших в славянском ми­ре, при­дать ре­аль­ные очер­тания идее славянской общ­но­сти. Од­на­ко об­щественные ини­циа­ти­вы, на­прав­лен­ные на уре­гу­ли­ро­ва­ние ме­жэт­нических и меж­го­су­дарственных раз­но­гла­сий, опе­ре­жа­ли по­ли­ти­ку государственных ор­га­нов и, в ко­неч­ном счё­те, не при­нес­ли ус­пе­ха.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)