НЕОСЛАВИЗМ
НЕОСЛАВИЗМ - Идейно-политическое течение в славянской общественной мысли начала XX века.
В основе Неославизма - идея исторической и культурной близости славян, понимание «славянства» как особой этнополитической и этнокультурной общности. Её самосохранению и развитию должны были способствовать сближение и сотрудничество всех славянских народов, а также формирование наднациональной общеславянской программы, над которой работали представители неославизма.
Складывание Неославизма как движения с относительно чёткими идейными и политическими ориентирами относится к 1907-1908 годам. Проведение реформ и конституционных преобразований в Российской империи в этот период вызвало интерес со стороны интеллектуальных элит славянских народов. Сторонники неославянофильства в самой России призывали «способствовать культурному общению всех славянских племён на началах полной равноправности». В публицистике всё настойчивее поднимался вопрос об общем покаянии славян друг перед другом и решении русско-польского спора - одного из «больных мест» отношений в славянском мире. Организационное оформление Неославизма связано с работой Подготовительного комитета в Вене (председатель К. Крамарж), ответственного за организацию конференции в Праге по случаю 60-й годовщины Славянского съезда 1848 года. Конференция должна была определить пути сближения славян, активизировать межславянское сотрудничество в области экономики и культуры. Инициатива по её проведению нашла широкий отклик в славянской публицистике, среди общественно-политических деятелей и интеллигенции Австро-Венгрии. В движение включились как лидеры влиятельных славянско политических партий, традиционно придерживавшихся русофильских взглядов (Крамарж из Национальной партии свободомыслящих, лидер Чешской национально-социальной партии В. Клофач, словенский общественный деятель И. Хрибар, лидер хорватских аграриев С. Радич и другие), так и явные оппоненты и критики «славянской идеи» (лидер польского Национально-демократической партии Р. Дмовский). Сдержанную благосклонность к зарождавшемуся движению проявили внешнеполитические ведомства Российской империи, Австро-Венгрии, Сербии и Болгарии.
С осени 1907 года параллельно с деятельностью венского комитета по подготовке съезда в Праге началось обсуждение возможности его созыва в России. В острой борьбе между правыми и умеренно-либеральными деятелями определяющей стала позиция Санкт-Петербургского клуба общественных деятелей (создан в 1905 году М.В. Красовским). Выдвинутый клубом девиз беспартийности объединил членов «умеренных фракций» Государственного совета и Государственной думы. Съезд в Праге был объявлен «предварительным». На нём предлагалось обсудить, в частности, и русско-польские отношения.
Съезд в Праге (13-17 июля 1908 года) считается пиком развития Неославизма. В нём участвовали представители интеллектуальной элиты всех славянских народов. Российскую делегацию (22 человека) возглавлял М.В. Красовский. Для идеологии съезда были характерны: осторожность, желание доказать альтруистический характер славянских начинаний, стремление добиться процветания славянских народов без ущемления интересов их соседей немцев и без преследования целей, направленных против Австро-Венгрии, Российской и Османской империй. Главным стал лозунг о самоопределении славянских народов в границах существующих государств. Вскоре после проведения Пражского съезда движение Неославизма вступило в полосу кризиса, начало которого ознаменовала аннексия Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией в октябре 1908 года. Она положила конец надеждам на российско-австрийское сближение и добавила к болезненному польскому вопросу новые расхождения по вопросу о способах решения балканских проблем. Обсуждение в Государственной думе вопроса о выделении Холмского края из Царства Польского в 1910-1911 годах серьёзно осложнило отношения между русскими и польскими сторонниками Неославизма. Следующий съезд в Софии (1910 год) не оправдал возлагавшихся на него надежд. Неославизм окончательно потерял актуальность после 2-й Балканской войны 1913 года (см. Балканские войны 1912-1913 годов ) и 1-й мировой войны.
Итоги развития Неославизма неоднозначны. Это была осознанная попытка посредством взаимодействия общественности и государственных институтов решить сложнейший комплекс противоречий, существовавших в славянском мире, придать реальные очертания идее славянской общности. Однако общественные инициативы, направленные на урегулирование межэтнических и межгосударственных разногласий, опережали политику государственных органов и, в конечном счёте, не принесли успеха.