НЕОРУССКИЙ СТИЛЬ
НЕОРУССКИЙ СТИЛЬ - Направление в русской архитектуре и декоративно-прикладном искусстве в рамках стиля модерн, основанное на свободной интерпретации мотивов древнерусского искусства.
Неорусский стиль - российский вариант искусства европейского национального романтизма конца XIX - начала XX веков. Особенность Неорусского стиля заключалась в эпической поэтике художественного образа, театрализации формы, наличии в ней элементов гротеска и символической изобразительности. В отличие от русского стиля, ориентированного на образцы XVI-XVII веков, Неорусский стиль избрал в качестве прообразов в основные домонгольские постройки Новгорода и Пскова, а также деревнее зодчество Русского Севера, воплощавшие национальных идеал воинской героики и святости. Центрами зарождения Неорусского стиля были Абрамцевский художественный кружок, где по проекту художников В.М. Васнецова и В.Д. Поленова создана первая постройка Неорусского стиля - церковь Спаса Нерукотворного (1881-1882 годы), и мастерские Талашкина (С.В. Малютин, Н.К. Рерих).
В начале XX века видную роль в утверждении этой стилистики сыграли мастерские Строгановского художественные-промышленные училища. Сфера распространения Неорусского стиля в 1900-1910-х годов охватывала как храмовое, так и гражданское строительство, а также декоративное искусство, дизайн мебели и интерьеров, церковную утварь. Новые методы интерпретации древних прообразов были апробированы в деревянной архитектуре временных выставочных павильонов в Нижнем Новгороде («Русский Север», 1896 год, архитектор И.Е. Бондаренко), Париже («Русская деревня», 1900 год, по проекту К.А. Коровина, А.Я. Головина) и Глазго (1901 год, архитектор Ф.О. Шехтель). Круг заказчиков Неорусского стиля был обширен - от императорской фамилии до старообрядческих общин. Наиболее яркие образцы архитектуры Неорусского стиля созданы представителями петербургской школы, связанными с АХ (В.А. Покровский, А.В. Щусев, Н.В. Васильев и др.) и Институтом гражданских инженеров (А.П. Аплаксин, С.С. Кричинский). Оригинальный вариант Неорусского стиля сложился в Москве (С.У. Соловьёв, А.А. Остроградский, Н.С. Курдюков и другие). Большим своеобразием отличаются старообрядческие постройки Бондаренко, связь которых с древне-русскими прообразами весьма условна [храм Воскресения и Покрова (1905-1908 годы) и церковь Покрова Покровско-Успенской общины (1906-1911 годы) в Москве].
Значительную долю наследия Неорусского стиля составляют неосуществлённые проекты, включая градостроительные (Покровский, Васильев). Среди ключевых построек Неорусского стиля: Ярославский вокзал в Москве (1902-1904 годы, Шехтель), Покровский храм Марфо-Мариинской обители в Москве (1908-1912 годы, Щусев); Феодоровский собор в Царском Селе (1909-1912 годы), комплекс зданий Государственного банка в Нижнем Новгороде (1911-1913 годы), храм-памятник русским воинам в честь 100-летия «Битвы народов» под Лейпцигом (1911-1913 годы, все - Покровский).
После 1917 года Неорусского стиля продолжил бытование в церковном строительстве русской эмиграции, став выражением её стремления сохранить на чужбине национальную идентичность: церкви Святой Троицы в Белграде (1924-1925 годы, архитектор В.В. Сташевский) и Успения на Ольшанском кладбище в Праге (1924-1925 годы, архитектор В.А. Брандт и другие), Свято-Владимирский храм в Джэксоне, штат Нью-Джерси (1940-1960-е годы, архитектор Р.Н. Верховской) и др.