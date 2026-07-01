НЕОРУССКИЙ СТИЛЬ

НЕОРУССКИЙ СТИЛЬ - Направление в русской архитектуре и декоративно-прикладном искусстве в рамках стиля модерн , основанное на свободной интерпретации мотивов древнерусского искусства.

Неорусский стиль - российский ва­ри­ант искусства ев­ропейского на­цио­наль­но­го ро­ман­тиз­ма конца XIX - начала XX веков. Осо­бен­ность Неорусского стиля за­клю­ча­лась в эпи­чес­кой по­эти­ке ху­дожественного об­раза, те­ат­ра­ли­за­ции фор­мы, на­ли­чии в ней эле­мен­тов гро­те­ска и сим­во­лической изо­бра­зи­тель­но­сти. В от­личие от рус­ско­го сти­ля, ори­ен­ти­ро­ван­но­го на об­раз­цы XVI-XVII веков, Неорусский стиль из­брал в ка­че­ст­ве про­об­ра­зов в основные до­мон­голь­ские по­строй­ки Нов­го­ро­да и Пско­ва, а так­же де­ревнее зод­че­ст­во Русского Се­ве­ра, во­пло­щав­шие национальных иде­ал во­ин­ской ге­рои­ки и свя­то­сти. Цен­тра­ми за­ро­ж­де­ния Неорусского стиля бы­ли Аб­рам­цев­ский ху­до­же­ст­вен­ный кру­жок, где по про­ек­ту ху­дож­ни­ков В.М. Вас­не­цо­ва и В.Д. По­ле­но­ва соз­да­на пер­вая по­строй­ка Неорусского стиля - церковь Спа­са Не­ру­ко­твор­но­го (1881-1882 годы), и мас­тер­ские Та­лаш­ки­на (С.В. Ма­лю­тин, Н.К. Ре­рих).

В начале XX века вид­ную роль в ут­вер­ж­де­нии этой сти­ли­сти­ки сыг­ра­ли мас­тер­ские Стро­га­нов­ско­го ху­дожественные-промышленные училища. Сфе­ра рас­про­стра­не­ния Неорусского стиля в 1900-1910-х годов ох­ва­ты­ва­ла как хра­мо­вое, так и гражданское строи­тель­ст­во, а так­же де­ко­ра­тив­ное искусство, ди­зайн ме­бе­ли и ин­терь­е­ров, цер­ков­ную ут­варь. Но­вые ме­то­ды ин­тер­пре­та­ции древ­них про­об­ра­зов бы­ли ап­ро­би­ро­ва­ны в де­ревянной ар­хи­тек­ту­ре вре­мен­ных вы­ста­воч­ных па­виль­о­нов в Ниж­нем Нов­го­ро­де («Рус­ский Се­вер», 1896 год, архитектор И.Е. Бон­да­рен­ко), Па­ри­же («Рус­ская де­рев­ня», 1900 год, по про­ек­ту К.А. Ко­ро­ви­на , А.Я. Го­ло­ви­на ) и Глаз­го (1901 год, архитектор Ф.О. Шех­тель). Круг за­каз­чи­ков Неорусского стиля был об­ши­рен - от императорской фа­ми­лии до ста­ро­об­рядческих об­щин. Наи­бо­лее яр­кие об­раз­цы ар­хи­тек­ту­ры Неорусского стиля со­зданы пред­ста­ви­те­ля­ми пе­тербургской шко­лы, свя­зан­ны­ми с АХ (В.А. По­кров­ский, А.В. Щу­сев, Н.В. Ва­силь­ев и др.) и Институтом гражданских ин­же­не­ров (А.П. Ап­лак­син, С.С. Кри­чин­ский). Ори­ги­наль­ный ва­ри­ант Неорусского стиля сло­жил­ся в Мо­ск­ве (С.У. Со­ловь­ёв, А.А. Ост­ро­град­ский, Н.С. Кур­дю­ков и другие). Боль­шим свое­об­ра­зи­ем от­ли­ча­ют­ся ста­ро­об­рядческие по­строй­ки Бон­да­рен­ко, связь ко­то­рых с древне-русскими про­об­ра­за­ми весь­ма ус­лов­на [храм Вос­кре­се­ния и По­кро­ва (1905-1908 годы) и церковь По­кро­ва По­кров­ско-Ус­пен­ской об­щи­ны (1906-1911 годы) в Мо­ск­ве].

Зна­чительную до­лю на­сле­дия Неорусского стиля со­став­ля­ют не­осу­ще­ст­влён­ные про­ек­ты, вклю­чая гра­до­строи­тель­ные (По­кров­ский, Ва­силь­ев). Сре­ди клю­че­вых по­стро­ек Неорусского стиля: Яро­слав­ский во­к­зал в Мо­ск­ве (1902-1904 годы, Шех­тель), По­кров­ский храм Мар­фо-Ма­ри­ин­ской оби­те­ли в Мо­ск­ве (1908-1912 годы, Щу­сев); Фео­до­ров­ский со­бор в Цар­ском Се­ле (1909-1912 годы), ком­плекс зда­ний Государственного бан­ка в Ниж­нем Нов­го­ро­де (1911-1913 годы), храм-па­мят­ник русским вои­нам в честь 100-ле­тия «Бит­вы на­ро­дов» под Лейп­ци­гом (1911-1913 годы, все - По­кров­ский ).

По­сле 1917 года Неорусского стиля про­дол­жил бы­то­ва­ние в цер­ков­ном строи­тель­ст­ве русской эмиг­ра­ции, став вы­ра­же­ни­ем её стрем­ле­ния со­хра­нить на чуж­би­не национальную иден­тич­ность: церк­ви Святой Трои­цы в Бел­гра­де (1924-1925 годы, архитектор В.В. Ста­шев­ский) и Ус­пе­ния на Оль­шан­ском клад­би­ще в Пра­ге (1924-1925 годы, архитектор В.А. Брандт и другие), Свя­то-Вла­ди­мир­ский храм в Джэксо­не, штат Нью-Джер­си (1940-1960-е годы, архитектор Р.Н. Вер­хов­ской) и др.

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