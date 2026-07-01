НЕОРОМАНТИЗМ

НЕОРОМАНТИЗМ - Условное наименование ряда эстетических тенденций, оформившихся в литературе европейских стран и США в конце XIX - начале XX веков как реакция на натурализм и позитивистскую систему ценностей.

Не сложив­шись в са­мо­сто­ятельное те­че­ние, взаи­мо­дей­ст­во­вал с различными ху­дожественными на­прав­ле­ния­ми эпо­хи: им­прес­сио­низ­мом, сим­во­лиз­мом, не­оклас­си­циз­мом , экс­прес­сио­низ­мом, фу­ту­риз­мом, а так­же с от­ри­цае­мым на­ту­ра­лиз­мом. Ис­пы­тав­шие влия­ние идей А. Шо­пен­гау­эра, С. Кьер­ке­го­ра, Ф. Ниц­ше при­вер­жен­цы Неоромантизма, пе­ре­ос­мыс­лив не­ко­то­рые прин­ци­пы ро­ман­тиз­ма (культ ин­ди­ви­дуа­лиз­ма, от­ри­ца­ние обы­ден­но­сти, тя­го­те­ние к мис­ти­ке и фан­та­сти­ке), об­ра­ти­лись к опи­са­нию жиз­ни, на­сы­щен­ной яр­ки­ми со­бы­тия­ми и эк­зо­тическим при­клю­че­ния­ми, со­пря­жён­ны­ми с опас­но­стя­ми, борь­бой со сти­хия­ми, вме­ша­тель­ст­вом сверхъ­ес­те­ст­вен­ных сил; ге­рой их про­из­ве­де­ний - не­за­уряд­ная, силь­ная лич­ность, час­то про­ти­во­стоя­щая об­ще­ст­ву.

Наи­бо­лее от­чёт­ли­во Неоромантизм про­явил­ся в литературе Ве­ли­ко­бри­та­нии (Э.Л. Вой­нич, Р. Ки­п­линг, А.К. Дойл , Дж. Кон­рад, Р.Л. Сти­вен­сон, Г.Р. Хаг­гард, Г. К. Чес­тер­тон и другие). В США дань Неоромантизму от­да­ли А. Бирс, Дж. Лон­дон, во Фран­ции - Э. Рос­тан, в Ис­па­нии - Ф. Гар­сия Лор­ка, в Ита­лии - С. Бе­нел­ли, Дж. Пас­коли, А. Фо­гац­ца­ро. В не­мец­коя­зыч­ной литературе чер­ты Неоромантизма при­су­щи про­из­ве­де­ни­ям В. Га­зенк­ле­ве­ра, Г. Га­упт­ма­на, С. Ге­ор­ге, Г. фон Гоф­ман­ста­ля, П. Хей­зе, Р. Хух и другим; в норвежской литературе - К. Гам­су­на и Г. Иб­се­на. Нео­ро­ман­тическими тен­ден­ция­ми от­ме­че­ны чеш­ская (Я. Врхлиц­кий, Й. С. Ма­хар, А. Со­ва), вен­гер­ская (Е. Комь­я­ти, Ф. Моль­нар), поль­ская (С. Вы­спянь­ский, С. Пши­бы­шев­ский) литературы. В Рос­сии с Неоромантизмом свя­за­но твор­че­ст­во Л.Н. Ан­д­рее­ва, К.Д. Баль­мон­та, З.Н. Гип­пи­ус , С.М. Го­ро­дец­ко­го, Д.С. Ме­реж­ков­ско­го, А.М. Ре­ми­зо­ва, ран­не­го М. Горь­ко­го и других.

В современном ли­те­ра­ту­ро­ве­де­нии (пре­имущественно анг­лоя­зыч­ном) тер­мин «Неоромантизм» час­то по­ни­ма­ет­ся рас­ши­ри­тель­но не толь­ко как со­во­куп­ность ху­дожественных тен­ден­ций кон­крет­ной ис­то­рической эпо­хи, но и как свой­ст­вен­ное многим пи­са­те­лям XX века при­стра­стие к ро­ман­тическим иде­ям и об­раз­ам во­об­ще.

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