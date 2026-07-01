НЕОРОМАНТИЗМ
НЕОРОМАНТИЗМ - Условное наименование ряда эстетических тенденций, оформившихся в литературе европейских стран и США в конце XIX - начале XX веков как реакция на натурализм и позитивистскую систему ценностей.
Не сложившись в самостоятельное течение, взаимодействовал с различными художественными направлениями эпохи: импрессионизмом, символизмом, неоклассицизмом, экспрессионизмом, футуризмом, а также с отрицаемым натурализмом. Испытавшие влияние идей А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора, Ф. Ницше приверженцы Неоромантизма, переосмыслив некоторые принципы романтизма (культ индивидуализма, отрицание обыденности, тяготение к мистике и фантастике), обратились к описанию жизни, насыщенной яркими событиями и экзотическим приключениями, сопряжёнными с опасностями, борьбой со стихиями, вмешательством сверхъестественных сил; герой их произведений - незаурядная, сильная личность, часто противостоящая обществу.
Наиболее отчётливо Неоромантизм проявился в литературе Великобритании (Э.Л. Войнич, Р. Киплинг, А.К. Дойл, Дж. Конрад, Р.Л. Стивенсон, Г.Р. Хаггард, Г. К. Честертон и другие). В США дань Неоромантизму отдали А. Бирс, Дж. Лондон, во Франции - Э. Ростан, в Испании - Ф. Гарсия Лорка, в Италии - С. Бенелли, Дж. Пасколи, А. Фогаццаро. В немецкоязычной литературе черты Неоромантизма присущи произведениям В. Газенклевера, Г. Гауптмана, С. Георге, Г. фон Гофмансталя, П. Хейзе, Р. Хух и другим; в норвежской литературе - К. Гамсуна и Г. Ибсена. Неоромантическими тенденциями отмечены чешская (Я. Врхлицкий, Й. С. Махар, А. Сова), венгерская (Е. Комьяти, Ф. Мольнар), польская (С. Выспяньский, С. Пшибышевский) литературы. В России с Неоромантизмом связано творчество Л.Н. Андреева, К.Д. Бальмонта, З.Н. Гиппиус, С.М. Городецкого, Д.С. Мережковского, А.М. Ремизова, раннего М. Горького и других.
В современном литературоведении (преимущественно англоязычном) термин «Неоромантизм» часто понимается расширительно не только как совокупность художественных тенденций конкретной исторической эпохи, но и как свойственное многим писателям XX века пристрастие к романтическим идеям и образам вообще.
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