НЕОРОМАНСКИЙ СТИЛЬ

НЕОРОМАНСКИЙ СТИЛЬ - один из исторических стилей в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве 1830-х годов - начала XX века.

Воз­ник под влия­ни­ем идей роман­тиз­ма , тру­дов нем. арх. Г. Хюб­ша, Дж. Рёс­ки­на и др. как од­но из ран­них про­яв­ле­ний ис­то­ри­зи­рую­ще­го на­прав­ле­ния в ар­хи­тек­ту­ре. Ху­дож.-эс­те­тич. кон­цеп­ция Н. с. ори­ен­ти­ро­ва­на на фор­мы ев­роп. ар­хи­тек­ту­ры ро­ман­ско­го сти­ля. Пер­во­на­чаль­но скла­ды­ва­ет­ся в Гер­ма­нии («стиль круг­лых арок») как ре­ак­ция на клас­си­цизм и нео­го­ти­ку 18 в. в хо­де по­ис­ков нац. сти­ля. Об­раз­ца­ми не­ред­ко слу­жи­ли фа­са­ды ран­не­хри­сти­ан­ских церк­вей, фор­мы не толь­ко ро­ман­ской, но и ви­зант. ар­хи­тек­ту­ры (т. н. ро­ма­но-ви­зан­тий­ский стиль). Наи­бо­лее ха­рак­тер­ные при­зна­ки ран­не­го Н. с.: ши­ро­кое при­ме­не­ние мо­ти­ва по­лу­цир­куль­ной ар­ки на ко­лон­нах, мо­ну­мен­таль­ность и ла­ко­низм фа­са­дов, уп­ро­щён­ный по срав­не­нию с ро­ман­ским сти­лем де­кор. В ран­ний пе­ри­од Н. с. встре­ча­ет­ся в ути­ли­тар­ных со­ору­же­ни­ях (ж.-д. стан­ции, учеб­ные за­ве­де­ния) и в хра­мо­вой ар­хи­тек­ту­ре (ц. Св. Лю­до­ви­ка в Мюн­хе­не, 1829–44, арх. Ф. фон Герт­нер). Осо­бен­но час­то Н. с. ис­поль­зо­вал­ся в про­ек­тах про­тес­тант­ских хра­мов (за ис­клю­че­ни­ем анг­ли­кан­ских) – в не­ко­то­рых на­прав­ле­ни­ях про­тес­тан­тиз­ма Н. с. вос­при­ни­мал­ся как сим­вол воз­вра­та к «чис­то­му» хри­сти­ан­ст­ву ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья. Кон­ст­рук­тив­ная ос­но­ва нео­ро­ман­ских церк- вей близ­ка к нео­го­ти­ке, но стрель­ча­тые ар­ки кре­сто­вых нер­вюр­ных сво­дов в них за­ме­ня­лись по­лу­цир­куль­ны­ми. В Н. с. строи­лись так­же си­на­го­ги (Ста­рая си­на­го­га в Дрез­де­не, 1838–40, арх. Г. Зем­пер; не сохр.). С 1840-х гг. стиль по­лу­чил ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в Ев­ро­пе и Сев. Аме­ри­ке как сис­те­ма де­ко­ра­тив­но­го оформ­ле­ния со­ору­же­ний с совр. стро­ит. кон­ст­рук­ция­ми, про­дол­жал при­ме­нять­ся при воз­ве­де­нии учеб­ных за­ве­де­ний (гл. зда­ние Смит­со­нов­ско­го ин-та в Ва­шинг­то­не, 1846–55, арх. Дж. Ре­ник), ра­туш, во­кза­лов (ста­рый во­кзал в Кар­лс­руэ, 1844–46, арх. Ф. Ай­зен­лор), а так­же при строи­тель­ст­ве и ре­кон­ст­рук­ции зам­ков в Гер­ма­нии (Варт­бург, 1838–90, ар­хи­тек­то­ры Ф. В. Зель­цер, Г. фон Рит­ген; Нойш­ван­штайн, 1868–86, ар­хи­тек­то­ры Э. Ри­дель, Г. фон Доль­ман). Под влия­ни­ем на­уч. ис­сле­до­ва­ний ср.-век. ар­хи­тек­ту­ры со 2-й пол. 19 в. по­строй­ки Н. с. при­об­ре­ли боль­шее сход­ст­во с про­то­ти­пом: по­ли­хром­ные фа­са­ды, ис­поль­зо­ва­ние не­об­ра­бо­тан­но­го кам­ня, оби­лие рез­но­го де­ко­ра, ар­ка­тур­ные поя­са, вер­ти­каль­ные до­ми­нан­ты в ви­де круг­лых или квад­рат­ных в пла­не ба­шен (зда­ние Му­зея ес­теств. ис­то­рии в Лон­до­не , 1860–1881, арх. Ф. Фо­ук). Из-за слож­но­сти и до­ро­го­виз­ны ка­мен­но­го строи­тель­ст­ва и тя­же­ло­вес­но­сти форм Н. с. срав­ни­тель­но ред­ко встре­ча­ет­ся в Ев­ро­пе в ар­хи­тек­ту­ре ча­ст­ных до­мов.

На раз­ви­тие Н. с. в США и Ка­на­де боль­шое влия­ние ока­зал арх. Г. Ри­чард­сон, соз­дав­ший соб­ст­вен­ный ва­ри­ант сти­ля, от­ли­чав­ший­ся под­чёрк­ну­той мо­ну­мен­таль­но­стью, ис­поль­зо­ва­ни­ем де­ко­ра­тив­ных воз­мож­но­стей ма­те­риа­лов (гра­нит, кир­пич, пес­ча­ник), слож­ной про­фи­ли­ров­кой окон и пор­та­лов, со­ору­же­ни­ем свод­ча­тых пе­ре­кры­тий вме­сто совр. ме­тал­лич. кон­ст­рук­ций (ц. Тро­и­цы в Бос­то­не, 1874–77). Пе­ре­ра­бо­тан­ные Ри­чард­со­ном фор­мы Н. с. ши­ро­ко рас­про­стра­ни­лись в про­ек­ти­ро­ва­ни­и ча­ст­ных до­мов и вилл.

В уб­ран­ст­ве ин­терь­е­ров Н. с. ис­поль­зо­ва­лись ароч­ные про­ёмы, вит­ра­жи, мо­заи­ка , мас­сив­ная де­рев. ме­бель про­стых форм, ино­гда с рез­ным ор­на­мен­том.

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