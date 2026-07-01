НЕОРОМАНСКИЙ СТИЛЬ
НЕОРОМАНСКИЙ СТИЛЬ - один из исторических стилей в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве 1830-х годов - начала XX века.
Возник под влиянием идей романтизма, трудов нем. арх. Г. Хюбша, Дж. Рёскина и др. как одно из ранних проявлений историзирующего направления в архитектуре. Худож.-эстетич. концепция Н. с. ориентирована на формы европ. архитектуры романского стиля. Первоначально складывается в Германии («стиль круглых арок») как реакция на классицизм и неоготику 18 в. в ходе поисков нац. стиля. Образцами нередко служили фасады раннехристианских церквей, формы не только романской, но и визант. архитектуры (т. н. романо-византийский стиль). Наиболее характерные признаки раннего Н. с.: широкое применение мотива полуциркульной арки на колоннах, монументальность и лаконизм фасадов, упрощённый по сравнению с романским стилем декор. В ранний период Н. с. встречается в утилитарных сооружениях (ж.-д. станции, учебные заведения) и в храмовой архитектуре (ц. Св. Людовика в Мюнхене, 1829–44, арх. Ф. фон Гертнер). Особенно часто Н. с. использовался в проектах протестантских храмов (за исключением англиканских) – в некоторых направлениях протестантизма Н. с. воспринимался как символ возврата к «чистому» христианству раннего Средневековья. Конструктивная основа неороманских церк- вей близка к неоготике, но стрельчатые арки крестовых нервюрных сводов в них заменялись полуциркульными. В Н. с. строились также синагоги (Старая синагога в Дрездене, 1838–40, арх. Г. Земпер; не сохр.). С 1840-х гг. стиль получил широкое распространение в Европе и Сев. Америке как система декоративного оформления сооружений с совр. строит. конструкциями, продолжал применяться при возведении учебных заведений (гл. здание Смитсоновского ин-та в Вашингтоне, 1846–55, арх. Дж. Реник), ратуш, вокзалов (старый вокзал в Карлсруэ, 1844–46, арх. Ф. Айзенлор), а также при строительстве и реконструкции замков в Германии (Вартбург, 1838–90, архитекторы Ф. В. Зельцер, Г. фон Ритген; Нойшванштайн, 1868–86, архитекторы Э. Ридель, Г. фон Дольман). Под влиянием науч. исследований ср.-век. архитектуры со 2-й пол. 19 в. постройки Н. с. приобрели большее сходство с прототипом: полихромные фасады, использование необработанного камня, обилие резного декора, аркатурные пояса, вертикальные доминанты в виде круглых или квадратных в плане башен (здание Музея естеств. истории в Лондоне, 1860–1881, арх. Ф. Фоук). Из-за сложности и дороговизны каменного строительства и тяжеловесности форм Н. с. сравнительно редко встречается в Европе в архитектуре частных домов.
На развитие Н. с. в США и Канаде большое влияние оказал арх. Г. Ричардсон, создавший собственный вариант стиля, отличавшийся подчёркнутой монументальностью, использованием декоративных возможностей материалов (гранит, кирпич, песчаник), сложной профилировкой окон и порталов, сооружением сводчатых перекрытий вместо совр. металлич. конструкций (ц. Троицы в Бостоне, 1874–77). Переработанные Ричардсоном формы Н. с. широко распространились в проектировании частных домов и вилл.
В убранстве интерьеров Н. с. использовались арочные проёмы, витражи, мозаика, массивная дерев. мебель простых форм, иногда с резным орнаментом.
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