НЕОРЕНЕССАНС

НЕОРЕНЕССАНС - один из исторических стилей в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве второй трети XIX - начала XX веков.

Ори­ен­ти­ро­вал­ся на ху­дожественные фор­мы итальянского, французского и немецкого Воз­ро­ж­де­ния ; в ча­ст­но­сти, в ка­че­ст­ве об­раз­цов ис­поль­зо­ва­лись по­строй­ки Ф. Бру­нел­ле­ски, Л. Б. Аль­бер­ти . Зда­ния в сти­ле неоренессанса ха­рак­те­ри­зу­ют­ся чёт­кой сим­мет­ри­ей и по­ярус­ным оформ­ле­ни­ем фа­са­дов, дроб­но­стью ар­хитектурного де­ко­ра, ши­ро­ким при­ме­не­ни­ем по­лу­цир­куль­ных арок, кар­ни­зов, рус­та и пи­лястр, ре­же - ор­дер­ных лод­жий (час­то за­стек­лён­ных). Де­ко­ра­тив­ные эле­мен­ты неоренессанса не­ред­ко на­кла­ды­ва­лись на современные ме­тал­лические кон­ст­рук­ции.

Среди ран­них об­раз­цов неоренессанса - зда­ние Шко­лы изящ­ных ис­кусств в Па­ри­же (1830-е годы, архитектор Ж. Ф. Дю­бан), Ба­вар­ская государственная библиотека в Мюн­хе­не (1832-1843 годы, архитектор Ф. фон Герт­нер). Окон­ча­тель­ное сло­же­ние сти­ле­вой сис­те­мы неоренессанса свя­за­но с дея­тель­но­стью Г. Зем­пе­ра (зда­ние Дрез­ден­ской опе­ры, 1838-1841 годы, 1871-1878 годы, и др.), Ч. Бэр­ри (зда­ние Ате­не­ума в Ман­че­сте­ре, 1837-1839 годы, и др.), А. Лаб­ру­ста (зда­ние библиотеки Сент-Же­невь­ев, Па­риж, 1844-1851 годы, и др.).

Неоренессанс ши­ро­ко ис­поль­зо­вал­ся для соз­да­ния ан­самб­лей улиц и пло­щадей, про­ек­ти­ро­ва­ния до­ход­ных до­мов, во­кза­лов, биб­лио­тек и боль­ниц. С 1850-х годов в Гер­ма­нии яв­лял­ся основным сти­лем для оформ­ле­ния пуб­лич­ных зда­ний, с 1871 года про­па­ган­ди­ро­вал­ся как национальный стиль Германской им­пе­рии (Ю. Май­ер, Г. Зем­пер, Л. Бон­штедт). В 1870-е годы ев­ропейский и американский неоренессанс при­об­ре­та­ет бо́льшую де­ко­ра­тив­ность, вклю­ча­ет в се­бя чер­ты мань­е­риз­ма и ба­рок­ко (стиль бо­зар во Фран­ции и США, «стиль Ум­бер­то I» в Ита­лии). Для ин­терь­е­ров в сти­ле неоренессанса ха­рак­тер­но ис­поль­зо­ва­ние ароч­ных про­ёмов и ниш, май­о­ли­ки, цвет­ных го­бе­ле­нов, тя­жё­лых плот­ных тка­ней, ме­бе­ли из тём­но­го де­ре­ва. Из­де­лия де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства от­ли­ча­ет по­ли­хро­мия и ори­ен­та­ция на об­раз­цы итальянского при­клад­но­го искусства XV века.

В Рос­сии неоренессанс про­сле­жи­ва­ет­ся с 1830-х годов (особ­няк П. Н. Де­ми­до­ва в Санкт-Пе­тер­бур­ге, 1835-1840 годы, архитектор О. Мон­фер­ран ), позд­нее к не­му об­ра­ща­лись А. И. Шта­кен­шней­дер, А. П. Брюл­лов, К. М. Бы­ков­ский и др. По­след­ние по­строй­ки в сти­ле неоренессанса от­но­сят­ся к началу 1910-х годов (Л. Н. Бе­нуа, Ф. Там­бу­ри­ни), но отдельные чер­ты неоренессанса мож­но най­ти в ар­хи­тек­ту­ре по­сле­дую­щих де­ся­ти­ле­тий (ра­бо­ты И. В. Жол­тов­ско­го), ко­гда он смы­ка­ет­ся с нео­клас­си­циз­мом.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)