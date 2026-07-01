НЕОРЕНЕССАНС
НЕОРЕНЕССАНС - один из исторических стилей в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве второй трети XIX - начала XX веков.
Ориентировался на художественные формы итальянского, французского и немецкого Возрождения; в частности, в качестве образцов использовались постройки Ф. Брунеллески, Л. Б. Альберти. Здания в стиле неоренессанса характеризуются чёткой симметрией и поярусным оформлением фасадов, дробностью архитектурного декора, широким применением полуциркульных арок, карнизов, руста и пилястр, реже - ордерных лоджий (часто застеклённых). Декоративные элементы неоренессанса нередко накладывались на современные металлические конструкции.
Среди ранних образцов неоренессанса - здание Школы изящных искусств в Париже (1830-е годы, архитектор Ж. Ф. Дюбан), Баварская государственная библиотека в Мюнхене (1832-1843 годы, архитектор Ф. фон Гертнер). Окончательное сложение стилевой системы неоренессанса связано с деятельностью Г. Земпера (здание Дрезденской оперы, 1838-1841 годы, 1871-1878 годы, и др.), Ч. Бэрри (здание Атенеума в Манчестере, 1837-1839 годы, и др.), А. Лабруста (здание библиотеки Сент-Женевьев, Париж, 1844-1851 годы, и др.).
Неоренессанс широко использовался для создания ансамблей улиц и площадей, проектирования доходных домов, вокзалов, библиотек и больниц. С 1850-х годов в Германии являлся основным стилем для оформления публичных зданий, с 1871 года пропагандировался как национальный стиль Германской империи (Ю. Майер, Г. Земпер, Л. Бонштедт). В 1870-е годы европейский и американский неоренессанс приобретает бо́льшую декоративность, включает в себя черты маньеризма и барокко (стиль бозар во Франции и США, «стиль Умберто I» в Италии). Для интерьеров в стиле неоренессанса характерно использование арочных проёмов и ниш, майолики, цветных гобеленов, тяжёлых плотных тканей, мебели из тёмного дерева. Изделия декоративно-прикладного искусства отличает полихромия и ориентация на образцы итальянского прикладного искусства XV века.
В России неоренессанс прослеживается с 1830-х годов (особняк П. Н. Демидова в Санкт-Петербурге, 1835-1840 годы, архитектор О. Монферран), позднее к нему обращались А. И. Штакеншнейдер, А. П. Брюллов, К. М. Быковский и др. Последние постройки в стиле неоренессанса относятся к началу 1910-х годов (Л. Н. Бенуа, Ф. Тамбурини), но отдельные черты неоренессанса можно найти в архитектуре последующих десятилетий (работы И. В. Жолтовского), когда он смыкается с неоклассицизмом.