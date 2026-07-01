НЕОРЕАЛИЗМ

НЕОРЕАЛИЗМ - литературное направление в России, возникшее в начале XX века и отразившее миросозерцательную и эстетическую трансформацию традиций русского реализма.

Для сто­рон­ни­ков неореализма ха­рак­тер­ны от­каз от по­зи­ти­виз­ма и на­ту­ра­лиз­ма , влия­ние ко­то­рых за­тро­ну­ло реа­ли­стическое дви­же­ние конца XIX века, и опо­ра на реа­лизм середины XIX века (с его даль­ней­шим об­нов­ле­ни­ем). неореализм, во мно­гих от­но­ше­ни­ях пред­вос­хи­щён­ный твор­че­ст­вом А. П. Че­хо­ва и от­ра­зив­ший воз­дей­ст­вие мо­дер­низ­ма начала XX века, а так­же отечественной и за­ру­беж­ной фи­лософской и эс­те­тической мыс­ли ру­бе­жа XIX-XX веков (фи­ло­со­фия жиз­ни, ин­туи­ти­визм, русский кос­мизм), наи­бо­лее яр­ко про­явил­ся в начале 1900-х годов в про­зе И. А. Бу­ни­на; во второй половине 1900-х годов и в 1910-е годы неореализм пред­став­лен твор­че­ством И. С. Шме­лё­ва, А. Н. Тол­сто­го, М. М. При­шви­на, С. Н. Сер­гее­ва-Цен­ско­го, Е. И. За­мя­ти­на.

В про­из­ве­де­ни­ях пи­са­те­лей-нео­реа­ли­стов со­ци­аль­но-ис­то­рическая про­бле­ма­ти­ка ус­ту­па­ет ме­сто нрав­ст­вен­но-фи­ло­соф­ской: кол­ли­зии те­ку­щей жиз­ни, в т. ч. при­вле­кав­шая мно­гих сти­хия бы­та, за­пе­чат­ле­ва­ют­ся пре­ж­де все­го сквозь приз­му «веч­ных» цен­но­стей (на пер­вый план вы­хо­дят при­род­ные на­ча­ла че­ло­ве­че­ско­го су­ще­ст­во­ва­ния, мо­тив очи­сти­тель­ной люб­ви и др.). По­эти­ка неореализма от­ме­че­на со­че­та­ни­ем опи­са­тель­ной кон­крет­но­сти и пред­мет­ной точ­но­сти с экс­прес­сив­но-ли­ри­че­ским, не­ред­ко сим­во­ли­зи­ро­ван­ным, сло­вом; ха­рак­тер­ны ос­лаб­ле­ние фа­буль­ных свя­зей за счёт уси­ле­ния ли­рического на­ча­ла и уг­луб­лён­ный пси­хо­ло­гизм. Ве­ду­щие жан­ры неореализма - рас­сказ и по­весть (сво­им уст­рем­ле­ни­ем к кон­цен­три­ро­ван­ным обоб­ще­ни­ям обя­зан­ная Че­хо­ву).

Неореализм как но­вая фор­ма реа­лиз­ма был кон­цеп­ту­аль­но ос­мыс­лен в ра­бо­тах Ива­но­ва-Ра­зум­ни­ка . М. А. Во­ло­шин и Г. И. Чул­ков рас­смат­ри­ва­ли неореализм как по­ро­ж­де­ние сим­во­лиз­ма (с ус­вое­ни­ем уро­ков реа­лиз­ма), при­общая к не­му А. Бе­ло­го; про­бле­му со­отно­ше­ния неореализма и ак­ме­из­ма вы­дви­гал В. М. Жир­мун­ский. Тра­ди­ции неореализма со­хра­ня­лись в советской литературе и литературе русского за­ру­бе­жья 1920-1930-х годов ( За­мя­тин , При­швин, М. А. Бул­га­ков, А. П. Пла­то­нов, Шме­лёв, Б. К. Зай­цев), не об­ра­зуя при этом це­ло­ст­ное литературное на­прав­ле­ние.

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