НЕОРЕАЛИЗМ
НЕОРЕАЛИЗМ - литературное направление в России, возникшее в начале XX века и отразившее миросозерцательную и эстетическую трансформацию традиций русского реализма.
Для сторонников неореализма характерны отказ от позитивизма и натурализма, влияние которых затронуло реалистическое движение конца XIX века, и опора на реализм середины XIX века (с его дальнейшим обновлением). неореализм, во многих отношениях предвосхищённый творчеством А. П. Чехова и отразивший воздействие модернизма начала XX века, а также отечественной и зарубежной философской и эстетической мысли рубежа XIX-XX веков (философия жизни, интуитивизм, русский космизм), наиболее ярко проявился в начале 1900-х годов в прозе И. А. Бунина; во второй половине 1900-х годов и в 1910-е годы неореализм представлен творчеством И. С. Шмелёва, А. Н. Толстого, М. М. Пришвина, С. Н. Сергеева-Ценского, Е. И. Замятина.
В произведениях писателей-неореалистов социально-историческая проблематика уступает место нравственно-философской: коллизии текущей жизни, в т. ч. привлекавшая многих стихия быта, запечатлеваются прежде всего сквозь призму «вечных» ценностей (на первый план выходят природные начала человеческого существования, мотив очистительной любви и др.). Поэтика неореализма отмечена сочетанием описательной конкретности и предметной точности с экспрессивно-лирическим, нередко символизированным, словом; характерны ослабление фабульных связей за счёт усиления лирического начала и углублённый психологизм. Ведущие жанры неореализма - рассказ и повесть (своим устремлением к концентрированным обобщениям обязанная Чехову).
Неореализм как новая форма реализма был концептуально осмыслен в работах Иванова-Разумника. М. А. Волошин и Г. И. Чулков рассматривали неореализм как порождение символизма (с усвоением уроков реализма), приобщая к нему А. Белого; проблему соотношения неореализма и акмеизма выдвигал В. М. Жирмунский. Традиции неореализма сохранялись в советской литературе и литературе русского зарубежья 1920-1930-х годов (Замятин, Пришвин, М. А. Булгаков, А. П. Платонов, Шмелёв, Б. К. Зайцев), не образуя при этом целостное литературное направление.