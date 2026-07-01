Неопозитиви́зм в истори́ческом по­зна́­нии

Неопозитиви́зм в истори́ческом по­зна́нии — направление в исторической эпистемологии, представленное логическим позитивизмом и аналитической философией истории (АФИ). В центре внимания неопозитивистов оказались вопросы, связанные с разработкой теории исторического познания, анализом природы и языка научного исторического знания.

В рамках логического позитивизма, представители которого стремились к единству научного знания и объединению исследовательского инструментария естественных и гуманитарных наук, особое внимание уделялось логико-­методологическому обоснованию научного теоретического знания в истории, принципам его верификации и языку научных высказываний. Логические позитивисты считали, что исторические теории должны выводиться из фактов, а в языке исторического описания необходимо строго отделять информативное содержание от эмоциональных оценок. Поэтому большое значение они придавали процедуре верификации исторического знания, обозначающей установление истинности научных утверждений в результате их эмпирической и методологической проверки. Особое внимание логические позитивисты уделяли формализации языка научных высказываний, рассматривая такой язык в качестве логической матрицы для познания исторической реальности.

Считая объяснение основной функцией науки, логические позитивисты предложили его «дедуктивно-­номологическую модель» — объяснение в историческом исследовании через «охватывающие законы». Согласно К. Гемпелю, функция законов во всех науках одна и та же: они используются для объяснения эмпирических данных. Общей является и схема этого объяснения, в которой выделяются следующие элементы: 1) «экспланандум» — суждения о фактах, событиях, которые подлежат объяснению; 2) «эксплананс» — то, на основе чего осуществляется объяснение; 3) логический, дедуктивный вывод «экспланандума» из «эксплананса». В свою очередь «эксплананс» состоит, с одной стороны, из общих законов, которые используются в объяснении, с другой — из высказываний, фиксирующих конкретные условия, в которых существует или протекает объясняемое явление. В более простой форме эту схему можно выразить так: чтобы объяснить какое‑либо историческое явление, его нужно подвести под один или несколько общих законов, заимствованных, в том числе, из других наук и применив их в определенных конкретных условиях. Критики Гемпеля, в частности У. Дрей, не отрицали того, что историки изредка используют модель объяснения через «охватывающие законы». Но главное в историческом объяснении, по их мнению, не внешние «законы» и каузальность, а интенциональность и внутренние мотивы деятельности людей.

Предметом когнитивного интереса представителей АФИ выступает специфика исторического дискурса, мышление историков и способы, с помощью которых они изучают историю. При этом особое внимание они уделяют созданию двух видов теорий исторических — описательных и объяснительных. Описательные стремятся выявить некоторую структуру в череде событий прошлого и экстраполировать эту структуру в будущее, делая вывод, что будущие события либо повторяют, либо дополняют структуру, выявленную в событиях прошлого. Объяснительные пытаются дать истолкование этой структуры в терминах причинности. Кроме того, одним из важнейших для АФИ является вопрос об условиях истинности исторического знания, который ее представители решают через анализ структуры и логики высказываний, содержащихся в исторических работах.

В развитии АФИ в XX в. Ф. Анкер­смит, рассматривающий ее в качестве одного из вариантов логического позитивизма, выделяет следующие этапы: 1950‑е — появление дедуктивно-номологической модели исторического объяснения; 1960‑е — обращение к герменевтике в поисках адекватной концепции объяснения в истории; 1970‑е — появление нар­ративистских концепций объяснения в истории. М. А. Кукарцева также выделяет в развитии АФИ три этапа, исходя из проблематики, связанной с интерпретацией исторического знания. Первый этап (с 1930‑х до конца 1960‑х) характеризовался дискуссиями об объективности, объяснении и каузальности, холизме и индивидуализме, в ходе которых позитивисты и гуманитарии обменивались аргументами pro и contra концепций объективности, объяснения и холизма в логико-­позитивистской модели науки. Второй этап (с начала 1970‑х до середины 1990‑х) был представлен дебатами об историческом нарративе, с которым аналитики связывали возможность тотального охвата предмета исторического познания и его исчерпывающего объяснения, а также логическими исследованиями нарративных предложений, тождественными, по замыслу АФИ, логическим исследованиям структуры языка, используемого в историческом познании. Третий этап (с середины 1990‑х) характеризуется тем, что АФИ, сохраняя общий стандарт аналитического исследования, стала обращаться к более широкому спектру проблем, связанных с пониманием и объяснением в исторических исследованиях, в том числе и с использованием средств математической формализации.

Лит. : Гемпель К. Мотивы и «охватывающие» законы в историческом объяснении // Философия и методология истории. М., 1977; Дрей У. Еще раз к вопросу об объяснении действий людей в исторической науке // Философия и методология истории. М., 1977; Данто А. Аналитическая философия истории. М., 2002; Анкерсмит Ф. Нарративная логика: Семантический анализ языка историков. М., 2003; Кукарцева М. А. Аналитическая философия истории: вчера и сегодня // Полигнозис. 2009. № 3 (36). С. 62–71. А. В. Лубский.