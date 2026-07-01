НЕОПЛАСТИЦИЗМ
НЕОПЛАСТИЦИЗМ - живописная система геометрической абстракции в изобразительном искусстве XX века.
Была выработана голландским художником П. Мондрианом на основе его теории «чистой пластики», под влиянием «пластической математики» голландского философа М. Схунмакерса. Стремясь к «денатурализации форм», выявлению в природе первичной схемы, Мондриан свёл художественные средства к нескольким элементам: взаимно перпендикулярные линии образуют решётку, ячейки которой заполняются тремя чистыми основными цветами (красный, синий, жёлтый) или остаются пустыми.
Картина неопластицизма строится, т. о., на простых оппозициях: цвет - не цвет (ахроматические цвета - чёрный и белый), горизонталь - вертикаль, крупное - мелкое, центр - периферия. Становление системы неопластицизма относится к 1912-1917 годам. Под её влиянием сформировался архитектурно-дизайнерский стиль группы «Де Стейл». В одноименном журнале публиковались статьи Мондриана.
Термин впервые использован им в 1919 году; в 1920 году в Париже вышла книга Мондриана «Неопластицизм» («Le Néo-plasticisme»), содержащая законченное изложение теории неопластицизма. Идеи неопластицизма оказали значительное влияние на развитие геометрической абстракции в европейском и американском искусстве (смотрите Абстракционизм).