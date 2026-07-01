НЕОПЛАСТИЦИЗМ

НЕОПЛАСТИЦИЗМ - живописная система геометрической абстракции в изобразительном искусстве XX века.

Бы­ла вы­ра­бо­та­на голландским художником П. Мон­д­риа­ном на ос­но­ве его тео­рии «чис­той пла­сти­ки», под влия­ни­ем «пла­сти­че­ской ма­те­ма­ти­ки» голландского фи­ло­со­фа М. Схун­ма­кер­са. Стре­мясь к «де­на­ту­ра­ли­за­ции форм», вы­яв­ле­нию в при­ро­де пер­вич­ной схе­мы, Мон­д­ри­ан свёл ху­дожественные сред­ст­ва к не­сколь­ким эле­мен­там: вза­им­но пер­пен­ди­ку­ляр­ные ли­нии об­ра­зу­ют ре­шёт­ку, ячей­ки ко­то­рой за­пол­ня­ют­ся тре­мя чис­ты­ми основными цве­та­ми (крас­ный, си­ний, жёл­тый) или ос­та­ют­ся пус­ты­ми.

Кар­ти­на неопластицизма стро­ит­ся, т. о., на про­стых оп­по­зи­ци­ях: цвет - не цвет (ах­ро­ма­ти­че­ские цве­та - чёр­ный и бе­лый), го­ри­зон­таль - вер­ти­каль, круп­ное - мел­кое, центр - пе­ри­фе­рия. Ста­нов­ле­ние сис­те­мы неопластицизма от­но­сит­ся к 1912-1917 годам. Под её влия­ни­ем сфор­ми­ро­вал­ся ар­хитек­тур­но-ди­зай­нер­ский стиль груп­пы «Де Стейл» . В од­но­именном жур­на­ле пуб­ли­ко­ва­лись ста­тьи Мон­д­риа­на.

Тер­мин впер­вые ис­поль­зо­ван им в 1919 году; в 1920 году в Па­ри­же вы­шла кни­га Мон­дриа­на «Нео­пла­сти­цизм» («Le Néo-plasticisme»), со­дер­жа­щая за­кон­чен­ное из­ло­же­ние тео­рии неопластицизма. Идеи неопластицизма ока­за­ли зна­чительное влия­ние на раз­ви­тие гео­мет­рической аб­ст­рак­ции в ев­ропейском и американском искусстве (смотрите Аб­ст­рак­цио­низм ).

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