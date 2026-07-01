НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА
НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА - в Ветхом Завете горящий, но не сгорающий терновый куст, который был явлен Моисею в пустыне близ горы Хорив (на Синайском полуострове) (Исх. 3:1-2).
Из Неопалимой купины Бог через ангела воззвал к Моисею, повелев ему вывести народ Израиля из Египта в Землю обетованную (Исх. 3:8, 10), и открыл ему Своё имя: «Я есмь Сущий» (Исх. 3:14), «Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова» (Исх. 3:15).
Христианская святоотеческая традиция в целом толкует это явление как проявление силы и человеколюбия Бога, не оставляющего свой народ в его скорбях и страданиях. Святой Иустин Философ, святители Григорий Нисский и Иоанн Златоуст, Иероним Блаженный, святитель Кирилл Александрийский, Феодорит Кирский и др. видели в Неопалимой купине также один из прообразов Иисуса Христа (соединение тленного растения и Божественного огня подобно человеческой и Божественной природам Христа), а также символ чудесного зачатия Спасителя Богородицей от Святого Духа (горение, но не сгорание терновника символизирует «вселение» Бога в девическую утробу, сохраняющее девство неприкосновенным).
В средние века возникла традиция почитания куста в Синайском монастыре Святой Екатерины как Неопалимой купины. Образ Неопалимой купины нашёл отражение во многих богослужебных текстах, фресках (в т. ч. роспись «Моисей перед Неопалимой Купиной» из синагоги в Дура-Европос, 245-256 годы, Национальный музей, Дамаск), иконописании [византийские иконы «Моисей перед Неопалимой Купиной», русские иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» (известны с XVI века), на которых Богоматерь изображается на фоне восьмиконечной звезды, образованной двумя наложенными друг на друга четырёхугольниками - зелёным и красным (цвета растения и объявшего его пламени)]. Горящий куст (английский burning bush) является также распространённым символом протестантских (особенно пресвитерианских) церквей в Шотландии, Ирландии, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, Малайзии и др. странах.