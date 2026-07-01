НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА

НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА - в Ветхом Завете горящий, но не сгорающий терновый куст, который был явлен Моисею в пустыне близ горы Хорив (на Си­най­ском полуострове) (Исх. 3:1-2).

Из Неопалимой купины Бог че­рез ан­ге­ла воз­звал к Мои­сею, по­ве­лев ему вы­вес­ти на­род Из­раи­ля из Егип­та в Зем­лю обе­то­ван­ную (Исх. 3:8, 10), и от­крыл ему Своё имя: «Я есмь Су­щий» (Исх. 3:14), «Гос­подь, Бог от­цов ва­ших, Бог Ав­раа­ма, Бог Исаа­ка и Бог Иа­ко­ва» (Исх. 3:15).

Хри­сти­ан­ская свя­то­отеческая тра­ди­ция в це­лом тол­ку­ет это яв­ле­ние как про­яв­ле­ние си­лы и че­ло­ве­ко­лю­бия Бо­га, не ос­тав­ляю­ще­го свой на­род в его скор­бях и стра­да­ни­ях. Святой Иу­стин Фи­ло­соф, свя­ти­те­ли Гри­го­рий Нис­ский и Ио­анн Зла­то­уст , Ие­ро­ним Бла­жен­ный, святитель Ки­рилл Алек­сан­д­рий­ский, Фео­до­рит Кир­ский и др. ви­де­ли в Неопалимой купине так­же один из про­об­ра­зов Ии­су­са Хри­ста (со­еди­не­ние тлен­но­го рас­те­ния и Бо­же­ст­вен­но­го ог­ня по­доб­но че­ло­ве­чес­кой и Бо­же­ст­вен­ной при­ро­дам Хри­ста), а так­же сим­вол чу­дес­но­го за­ча­тия Спа­си­те­ля Бо­го­ро­ди­цей от Свя­то­го Ду­ха (го­ре­ние, но не сго­ра­ние тер­нов­ника сим­во­ли­зи­ру­ет «все­ле­ние» Бо­га в де­ви­че­скую ут­ро­бу, со­хра­няю­щее дев­ст­во не­при­кос­но­вен­ным).

В сред­ние ве­ка воз­ник­ла тра­ди­ция по­чи­та­ния кус­та в Си­най­ском мо­на­сты­ре Святой Ека­те­ри­ны как Неопалимой купины. Об­раз Неопалимой купины на­шёл от­ра­же­ние во мно­гих бо­го­слу­жеб­ных тек­стах, фре­сках (в т. ч. рос­пись «Мои­сей пе­ред Нео­па­ли­мой Ку­пи­ной» из си­на­го­ги в Ду­ра-Ев­ро­пос , 245-256 годы, Национальный му­зей, Да­маск), ико­но­пи­са­нии [ви­зантийские ико­ны «Мои­сей пе­ред Нео­па­ли­мой Ку­пи­ной», русские ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Нео­па­ли­мая Ку­пи­на» (из­вест­ны с XVI века), на ко­то­рых Бо­го­ма­терь изо­бра­жа­ет­ся на фо­не вось­ми­ко­неч­ной звез­ды, об­ра­зо­ван­ной дву­мя на­ло­жен­ны­ми друг на дру­га че­ты­рёх­уголь­ни­ка­ми - зе­лё­ным и крас­ным (цве­та рас­те­ния и объ­яв­ше­го его пла­ме­ни)]. Го­ря­щий куст (английский bur­ning bush) яв­ля­ет­ся так­же рас­про­стра­нён­ным сим­во­лом про­тес­тант­ских (осо­бен­но пре­сви­те­ри­ан­ских) церк­вей в Шот­лан­дии, Ир­лан­дии, Ка­на­де, Ав­ст­ра­лии, Но­вой Зе­лан­дии, Бра­зи­лии, Ма­лай­зии и др. стра­нах.

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