НЕООРТОДОКСИЯ
НЕООРТОДОКСИЯ - течение в протестантском богословии XX века.
Термин «неоортодоксия» используется в современной религиоведческой литературе (преимущественно англоязычной) как обобщающее обозначение ряда направлений реформатского (кальвинистского) и лютеранского богословия, в т. ч. диалектической теологии, теологии кризиса, теологии парадокса, теологии слова Бога и др., которые возникли в 1920-1930-х годах в качестве критической реакции на господствовавшее в протестантизме XIX - начала XX веков либеральное богословие. Наиболее характерный представитель европейской неоортодоксии - К. Барт; в США основоположник неоортодоксии - Р. Нибур. Идеи неоортодоксии в различные периоды жизни развивали Р. Бультман, Э. Бруннер, П. Тиллих, Ф. Гогартен (1887-1967 годы), О. Кульманн (1902-1999 годы), Э. Турнейзен (1888-1974 годы), Г. Р. Нибур (1894-1962 годы) и др.
Представители неоортодоксии обвиняли либеральную теологию в игнорировании фундаментального различия между Богом и человеком, в тотальной рационализации религиозного опыта, в сведении христианства к общественному и культурному феномену, в чрезмерном историческом оптимизме и утопизме. Либеральному релятивизму они противопоставляли «ортодоксию», понимая под ней единую христианскую богословскую традицию, в основании которой лежит восприятие Библии как слова Бога, содержащего истинное Откровение об Иисусе Христе. Недостатком классической ортодоксии сторонники неоортодоксии объявляли библейский буквализм; путь его преодоления они видели в том, чтобы рассматривать Библию как «временное слово Бога», т. е. не в качестве Откровения самого по себе, но как то «место», где к человеку обращается и открывает себя Иисус Христос - «вечное Слово Бога».
Признавая допустимость научной критики текста Библии, теологи неоортодоксии вместе с тем не соглашались с либеральной критикой библейского богословия, указывая, что его принципиальные положения не могут подвергаться пересмотру ради модернизации христианства и согласования его с каким-либо секулярным мировоззрением. Высоко оценивая учения М. Лютера, Ж. Кальвина и др. идеологов Реформации, заложивших основы протестантской ортодоксии, приверженцы неоортодоксии, в отличие от протестантских традиционалистов, призывали не столько к усвоению конкретных идей ортодоксального богословия, сколько к повторению опыта создания евангелической теологии на основе диалектического восприятия откровения Бога одновременно в историческом и экзистенциальном аспектах.
Для богословия неоортодоксии характерно подчёркивание абсолютной трансцендентности Бога и его суверенности, а также тотальной греховности человека, накладывающей жёсткие ограничения на его способность к познанию Бога и к добродетельной жизни. Отмечая существование «пропасти» между Богом и человеком, сторонники неоортодоксии видели единственное средство её преодоления в признании необходимости Божественного Откровения и в поиске сверхъестественного спасения через личную веру в Иисуса Христа, благодаря которой человек примиряется и соединяется с Богом, получает отпущение грехов и становится способным совершать добро.