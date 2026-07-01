НЕООРТОДОКСИЯ

НЕООРТОДОКСИЯ - течение в протестантском богословии XX века.

Тер­мин «неоортодоксия» ис­поль­зу­ет­ся в современной ре­ли­гио­ведческой литературе (пре­имущественно анг­лоя­зыч­ной) как обоб­щаю­щее обо­зна­че­ние ря­да на­прав­ле­ний ре­фор­мат­ско­го ( каль­ви­ни­ст­ско­го ) и лю­те­ран­ско­го бо­го­сло­вия, в т. ч. диа­лек­ти­че­ской тео­ло­гии, тео­ло­гии кри­зи­са, тео­ло­гии па­ра­док­са, тео­ло­гии сло­ва Бо­га и др., ко­то­рые воз­ник­ли в 1920-1930-х годах в ка­че­ст­ве кри­тической ре­ак­ции на гос­под­ство­вав­шее в про­тес­тан­тиз­ме XIX - начала XX веков ли­бе­раль­ное бо­го­сло­вие. Наи­бо­лее ха­рак­тер­ный пред­ста­ви­тель ев­ропейской неоортодоксии - К. Барт; в США ос­но­во­по­лож­ник неоортодоксии - Р. Ни­бур . Идеи неоортодоксии в различные пе­рио­ды жиз­ни раз­ви­ва­ли Р. Буль­тман, Э. Брун­нер, П. Тил­лих, Ф. Го­гар­тен (1887-1967 годы), О. Куль­манн (1902-1999 годы), Э. Тур­ней­зен (1888-1974 годы), Г. Р. Ни­бур (1894-1962 годы) и др.

Пред­ста­ви­те­ли неоортодоксии об­ви­ня­ли ли­бе­раль­ную тео­ло­гию в иг­но­ри­ро­ва­нии фун­даментального раз­ли­чия ме­ж­ду Бо­гом и че­ло­ве­ком, в то­таль­ной ра­цио­на­ли­за­ции ре­лигиозного опы­та, в све­де­нии хри­сти­ан­ст­ва к об­ще­ст­вен­но­му и куль­тур­но­му фе­но­ме­ну, в чрез­мер­ном ис­то­рическом оп­ти­миз­ме и уто­пиз­ме. Ли­бе­раль­но­му ре­ля­ти­виз­му они про­ти­во­по­став­ля­ли «ор­то­док­сию», по­ни­мая под ней еди­ную хри­сти­ан­скую бо­го­слов­скую тра­ди­цию, в ос­но­ва­нии ко­то­рой ле­жит вос­при­ятие Биб­лии как сло­ва Бо­га, со­дер­жа­ще­го ис­тин­ное От­кро­ве­ние об Ии­су­се Хри­сте. Не­дос­тат­ком клас­сической ор­то­док­сии сто­рон­ни­ки неоортодоксии объ­яв­ля­ли биб­лей­ский бу­к­ва­лизм; путь его пре­одо­ле­ния они ви­де­ли в том, что­бы рас­смат­ри­вать Биб­лию как «вре­мен­ное сло­во Бо­га», т. е. не в ка­че­ст­ве От­кро­ве­ния са­мо­го по се­бе, но как то «ме­сто», где к че­лове­ку об­ра­ща­ет­ся и от­кры­ва­ет се­бя Иисус Хри­стос - «веч­ное Сло­во Бо­га».

При­зна­вая до­пус­ти­мость на­учной кри­ти­ки тек­ста Биб­лии, тео­ло­ги неоортодоксии вме­сте с тем не со­гла­ша­лись с ли­бе­раль­ной кри­ти­кой биб­лей­ско­го бо­го­сло­вия, ука­зы­вая, что его прин­ци­пи­аль­ные по­ло­же­ния не мо­гут под­вер­гать­ся пе­ре­смот­ру ра­ди мо­дер­ни­за­ции хри­сти­ан­ст­ва и со­гла­со­ва­ния его с каким-либо се­ку­ляр­ным ми­ро­воз­зре­ни­ем. Вы­со­ко оце­ни­вая уче­ния М. Лю­те­ра , Ж. Каль­ви­на и др. идео­ло­гов Ре­фор­ма­ции, за­ло­жив­ших ос­но­вы про­те­стант­ской ор­то­до­ксии, при­вер­жен­цы неоортодоксии, в от­ли­чие от про­тес­тант­ских тра­ди­цио­на­ли­стов, при­зы­ва­ли не столь­ко к ус­вое­нию кон­крет­ных идей ор­то­до­ксаль­но­го бо­го­сло­вия, сколь­ко к по­вто­ре­нию опы­та со­зда­ния еван­ге­лической тео­ло­гии на ос­но­ве диа­лек­тического вос­при­ятия от­кро­ве­ния Бо­га од­но­вре­мен­но в ис­то­рическом и эк­зи­стен­ци­аль­ном ас­пек­тах.

Для бо­го­сло­вия неоортодоксии ха­рак­тер­но под­чёр­ки­ва­ние аб­со­лют­ной транс­цен­дент­но­сти Бо­га и его су­ве­рен­но­сти, а так­же то­таль­ной гре­хов­но­сти че­ло­ве­ка, на­кла­ды­ваю­щей жё­ст­кие ог­ра­ни­че­ния на его спо­соб­ность к по­зна­нию Бо­га и к доб­ро­де­тель­ной жиз­ни. От­ме­чая су­ще­ст­во­ва­ние «про­пас­ти» ме­ж­ду Бо­гом и че­ло­ве­ком, сто­рон­ни­ки неоортодоксии ви­де­ли един­ст­вен­ное сред­ст­во её пре­одо­ле­ния в при­зна­нии не­об­хо­ди­мо­сти Бо­же­ст­вен­но­го От­кро­ве­ния и в по­ис­ке сверхъ­ес­те­ственного спа­се­ния че­рез лич­ную ве­ру в Ии­су­са Хри­ста , бла­го­да­ря ко­то­рой че­ло­век при­ми­ря­ет­ся и со­еди­ня­ет­ся с Бо­гом, по­лу­ча­ет от­пу­ще­ние гре­хов и ста­но­вит­ся спо­соб­ным со­вер­шать доб­ро.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)