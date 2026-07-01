НЕОНАЦИЗМ

НЕОНАЦИЗМ - движение, объединяющее после Второй мировой войны экстремистские, националистические организации, близкие по своим программным установкам национал-социализму либо объявляющие себя последователями Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) .

Нео­на­ци­ст­ский ла­герь не­од­но­ро­ден. С 1962 года часть ле­галь­но дей­ст­вую­щих нео­на­ци­ст­ских дви­же­ний и ор­га­ни­за­ций объ­е­ди­ня­ет­ся во Все­мир­ный со­юз на­цио­нал-со­циа­ли­стов (ВСНС; World Union of National Socia­lists, WUNS). На сентябрь 2012 года офи­ци­аль­но за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ны­ми чле­на­ми ВСНС счи­та­ют­ся 44 ор­га­ни­за­ции, боль­шин­ст­во из ко­то­рых рас­по­ла­га­ет собствкнными ин­тер­нет-ре­сур­са­ми и прес­сой: по од­ной ор­га­ни­за­ции - из Бель­гии, Бол­га­рии, Бо­ли­вии, Бра­зи­лии, Ве­не­су­элы, Гва­те­ма­лы, Гре­ции, Ира­на, Ка­на­ды, Кос­та-Ри­ки, Нор­ве­гии, Сер­бии, Фин­лян­дии, Фран­ции, Япо­нии; по 2 - из Ве­ли­ко­бри­та­нии , Ис­па­нии, Ита­лии, Мек­си­ки, Пе­ру, США, Ук­раи­ны, Шве­ции; 3 - из Ру­мы­нии, 4 - из Чи­ли, 6 - из РФ [«Национальное со­про­тив­ле­ние», На­цио­нал-со­циа­ли­стическое дви­же­ние «Русский ди­ви­зи­он», Все­российское об­щественное пат­рио­тическое дви­же­ние «Русское национальное един­ст­во» (РНЕ), На­цио­нал-со­циа­ли­стическое дви­же­ние «Сла­вян­ский со­юз» (за­пре­ще­но ре­ше­ни­ем су­да в ию­не 2010 года) и др.].

Сре­ди ле­галь­но дей­ст­вую­щих нео­на­ци­ст­ских ор­га­ни­за­ций, не вхо­дя­щих в ВСНС, - На­цио­нал-со­циа­ли­стическое дви­же­ние 88 (НСД88; 88 - циф­ро­вое обо­зна­че­ние ло­зун­га «Heil Hitler!»; бу­к­ва «Н» - вось­мая в латинском ал­фа­ви­те), дей­ст­вую­щее в США, Ка­на­де, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Шве­ции, ЮАР, Ав­ст­ра­лии, Но­вой Зе­лан­дии; пар­тии и груп­пи­ров­ки в США - Национальный аль­янс, Американская на­ци­ст­ская пар­тия, Бе­лые на­цио­на­ли­сты За­па­да, Бе­лая ре­во­лю­ция, Ры­ца­ри Бе­лой Ка­ме­лии ККК, На­цио­нал-со­циа­ли­стическая немецкая ра­бо­чая пар­тия за ру­бе­жом; в Ка­на­де - Арий­ские ра­си­сты Ка­на­ды; во Фран­ции - Фе­де­ра­ция национального и ев­ропейского дей­ст­вия, Французские на­цио­на­ли­сты и др.; в Гер­ма­нии - На­цио­нал-де­мо­кра­тическая пар­тия Гер­ма­нии, Немецкий народный со­юз, Рес­пуб­ли­кан­цы и др.; в Да­нии - На­цио­нал-со­циа­ли­стическое дви­же­ние Да­нии; в Тур­ции - Пар­тия национального дей­ст­вия; в РФ - На­цио­нал-со­циа­ли­стическое общество (НСО, за­пре­ще­но ре­ше­ни­ем су­да в 2010 года), Русский об­ще­на­цио­наль­ный со­юз (РОНС; за­пре­щён в сентябре 2011 года) и др.

Пред­ста­ви­те­ли ра­ди­каль­но­го кры­ла неонацизма, ис­поль­зую­щие для дос­ти­же­ния сво­их по­ли­тических це­лей тер­ро­ри­стические ме­то­ды борь­бы, об­ра­зу­ют под­поль­ные ор­га­ни­за­ции (не­ред­ко соз­да­ют­ся ле­галь­но дей­ст­вую­щи­ми пар­тия­ми и пред­став­ля­ют со­бой их бое­вые груп­пы). Наи­бо­лее из­вест­ны­ми сре­ди них яв­ля­ют­ся: британская «Combat 18» (С18; 18 - циф­ро­вое обо­зна­че­ние име­ни Adolf Hitler), дей­ст­вую­щая так­же в Бель­гии, Бол­га­рии, Гер­ма­нии, Ис­лан­дии, Ка­на­де, Ни­дер­лан­дах, РФ, Сер­бии, США, на Ук­раи­не; турецкая «Боз­курт» («Се­рые вол­ки»; дей­ст­ву­ют так­же на тер­ри­то­рии Азер­бай­джа­на), «Эр­ге­не­кон» и др. Фак­ти­че­ски роль бое­вых нео­на­ци­ст­ских ор­га­ни­за­ций иг­ра­ют различного ро­да груп­пи­ров­ки скин­хе­дов (наи­бо­лее ор­га­ни­зо­ван­ная и пред­став­лен­ная во мно­гих стра­нах - «Ham­merskins»). В РФ та­ко­вы­ми до не­дав­не­го вре­ме­ни яв­ля­лись: «Ле­ги­он "Вер­вольф"» (ли­к­ви­ди­ро­ва­на в 1996 году), «Шульц-88» (ли­к­ви­ди­ро­ва­на в 2006 году), «Бе­лые вол­ки» (ли­к­ви­ди­ро­ва­на в 2008-2010 годах), «Но­вый по­ря­док» (пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние), «Русская цель» (пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние); пе­рио­ди­че­ски про­дол­жа­ют за­яв­лять о се­бе но­вые нео­на­ци­ст­ские ав­то­ном­ные груп­пи­ров­ки.

Важ­ную мо­би­ли­зую­щую и ор­га­ни­зую­щую роль в нео­на­ци­ст­ском дви­же­нии иг­ра­ют ин­тер­нет-сай­ты (ста­рей­ший из них и са­мый круп­ный - анг­лоя­зыч­ный «Stormfront», имею­щий свыше 50 ак­тив­ных «под­фо­ру­мов»; в РФ - за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ные как чле­ны ВСНС «Пра­вый мир» и «Net 14 Group»), музыкальные про­мо­утер­ские се­ти «Blood & Honour» (английский «Кровь и Честь»), WAW («Weiß er arischer Wider­s­tand», немецкий «Бе­лое арий­ское со­про­тив­ле­ние»), нео­на­ци­ст­ские музыкальные фес­ти­ва­ли («Rechts­rock», немецкий «Пра­вый рок»; «Na­tional Socialist Black Metal», английский «На­цио­нал-со­циа­ли­стический блэк-ме­тал» и др.), различного ро­да на­цио­на­ли­стические во­ен­но-спор­тив­ные сою­зы. Нео­на­ци­ст­ские ор­га­ни­за­ции не­ред­ко дей­ст­ву­ют в тес­ном кон­так­те с экс­тре­мист­ски­ми груп­пи­ров­ка­ми в пра­вых пар­ла­мент­ских пар­ти­ях (например, французский На­цио­наль­ный фронт, Ав­ст­рий­ская пар­тия сво­бо­ды и др.), по­пол­няя их ли­бо «аб­сор­би­руя» их бывших чле­нов. К чис­лу су­ще­ст­вен­ных эле­мен­тов нео­на­ци­ст­ско­го дви­же­ния с пол­ным ос­но­ва­ни­ем мо­жет быть от­не­се­на и дея­тель­ность пред­ста­ви­те­лей «ста­ро­го на­циз­ма» - чле­нов сою­зов бывших сол­дат и офи­це­ров войск СС, осо­бен­но гром­ко зая­вив­ших о се­бе в по­след­ние го­ды в при­бал­тий­ских го­су­дар­ст­вах.

В ос­но­ве идео­ло­гии неонацизма ле­жит убе­ж­дён­ность в пре­вос­ход­ст­ве бе­лой ра­сы и «сво­его на­ро­да», не­при­ми­ри­мо вра­ж­деб­ное от­но­ше­ние к пред­ста­ви­те­лям др. рас и на­ро­дов, осо­бен­но из сре­ды им­мигран­тов и «гаст­ар­бай­те­ров», а так­же к ле­вым по­ли­тическим си­лам, стоя­щим на по­зи­ци­ях ин­тер­на­цио­на­лиз­ма. Ши­ро­ко рас­про­стра­не­на в нео­на­ци­ст­ской сре­де идея пред­стоя­щей «свя­щен­ной ра­со­вой вой­ны» (Ра­Хо­Ва, от английского Racial Holy War) пла­не­тар­но­го мас­шта­ба. По­доб­но «ста­рым на­цис­там», нео­на­ци­сты вы­сту­па­ют за «очи­ще­ние» об­ще­ст­ва от го­мо­сек­суа­ли­стов, ду­шев­но­боль­ных, бро­дяг, нар­ко­ма­нов, ал­ко­го­ли­ков. Осо­бую роль в идео­ло­гии неонацизма иг­ра­ют ан­ти­се­ми­тизм, те­зис о «все­мир­ном жи­до­ма­сон­ском за­го­во­ре» и взгляд на современное де­мо­кра­тическое го­су­дар­ст­во и его ин­сти­ту­ты как на на­хо­дя­щие­ся под кон­тро­лем сил, чу­ж­дых ин­те­ре­сам ти­туль­ных на­ций.

По­это­му в нео­на­ци­ст­ском ла­ге­ре, по­зи­цио­ни­рую­щем се­бя в ка­че­ст­ве «на­цио­нал-ре­во­люци­он­но­го», час­то вы­дви­га­ет­ся ло­зунг сло­ма су­ще­ст­вую­щих государственных ме­ха­низ­мов. Сво­ей це­лью нео­на­ци­сты про­воз­гла­ша­ют по­строе­ние го­мо­ген­ных в эт­ническом от­но­ше­нии го­су­дарств бе­лых на­ций, объ­е­ди­нён­ных схо­жи­ми куль­ту­ра­ми, тра­ди­ция­ми и ве­ро­ва­ния­ми, спо­соб­ных за­щи­тить бе­лое че­ло­ве­че­ст­во от уг­ро­зы, ис­хо­дя­щей от на­ро­дов Вос­то­ка и Юга, чис­лен­ность ко­то­рых бы­ст­ро воз­рас­та­ет, а экс­пан­сия уси­ли­ва­ет­ся. Неонацизм по­зи­тив­но оце­ни­ва­ет по­ли­ти­ку «ста­ро­го на­цио­нал-со­циа­лиз­ма», от­ри­ца­ет ли­бо оп­рав­ды­ва­ет про­во­див­ший­ся гит­ле­ров­ца­ми ге­но­цид в от­ноше­нии ев­ре­ев, цы­ган и славянских на­ро­дов, ши­ро­ко ис­поль­зу­ет на­ци­ст­ские ло­зун­ги, сим­во­ли­ку и при­вет­ст­вия (в ус­ло­ви­ях за­ко­но­дательного за­пре­та - час­то в мо­ди­фи­ци­ро­ван­ной фор­ме или в ви­де циф­ро­вых ко­дов). Столь же по­зи­тив­но неонацизм оце­ни­ва­ет­ся лич­ность А. Гит­ле­ра , например в ос­но­во­по­ла­гаю­щем до­ку­мен­те ВСНС, т. н. Гот­свольд­ской дек­ла­ра­ции 1962 года.

Дея­тель­ность нео­на­ци­ст­ских ор­га­ни­за­ций и ис­поль­зо­ва­ние на­ци­ст­ской сим­во­ли­ки в боль­шин­ст­ве стран пре­сле­ду­ет­ся по за­ко­ну; в РФ она за­пре­ще­на Фе­де­раль­ным за­ко­ном «Об уве­ко­ве­че­нии по­бе­ды со­вет­ско­го на­ро­да в Ве­ли­кой Оте­че­ст­вен­ной вой­не 1941-1945 го­дов» от 19.05.1995 года (№ 80-ФЗ, с из­ме­не­ния­ми от 22.08.2004 года, 09.02.2009 года) и Фе­де­раль­ным за­ко­ном «О про­ти­во­дей­ст­вии экс­тре­мист­ской дея­тель­но­сти» от 25.07.2002 года (№ 114-ФЗ; с из­ме­не­ния­ми от 27.07.2006 года, 10.05.2007 года, 24.07.2007 года, 29.04.2008 года).

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