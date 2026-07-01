НЕОНАЦИЗМ
НЕОНАЦИЗМ - движение, объединяющее после Второй мировой войны экстремистские, националистические организации, близкие по своим программным установкам национал-социализму либо объявляющие себя последователями Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП).
Неонацистский лагерь неоднороден. С 1962 года часть легально действующих неонацистских движений и организаций объединяется во Всемирный союз национал-социалистов (ВСНС; World Union of National Socialists, WUNS). На сентябрь 2012 года официально зарегистрированными членами ВСНС считаются 44 организации, большинство из которых располагает собствкнными интернет-ресурсами и прессой: по одной организации - из Бельгии, Болгарии, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Гватемалы, Греции, Ирана, Канады, Коста-Рики, Норвегии, Сербии, Финляндии, Франции, Японии; по 2 - из Великобритании, Испании, Италии, Мексики, Перу, США, Украины, Швеции; 3 - из Румынии, 4 - из Чили, 6 - из РФ [«Национальное сопротивление», Национал-социалистическое движение «Русский дивизион», Всероссийское общественное патриотическое движение «Русское национальное единство» (РНЕ), Национал-социалистическое движение «Славянский союз» (запрещено решением суда в июне 2010 года) и др.].
Среди легально действующих неонацистских организаций, не входящих в ВСНС, - Национал-социалистическое движение 88 (НСД88; 88 - цифровое обозначение лозунга «Heil Hitler!»; буква «Н» - восьмая в латинском алфавите), действующее в США, Канаде, Великобритании, Швеции, ЮАР, Австралии, Новой Зеландии; партии и группировки в США - Национальный альянс, Американская нацистская партия, Белые националисты Запада, Белая революция, Рыцари Белой Камелии ККК, Национал-социалистическая немецкая рабочая партия за рубежом; в Канаде - Арийские расисты Канады; во Франции - Федерация национального и европейского действия, Французские националисты и др.; в Германии - Национал-демократическая партия Германии, Немецкий народный союз, Республиканцы и др.; в Дании - Национал-социалистическое движение Дании; в Турции - Партия национального действия; в РФ - Национал-социалистическое общество (НСО, запрещено решением суда в 2010 года), Русский общенациональный союз (РОНС; запрещён в сентябре 2011 года) и др.
Представители радикального крыла неонацизма, использующие для достижения своих политических целей террористические методы борьбы, образуют подпольные организации (нередко создаются легально действующими партиями и представляют собой их боевые группы). Наиболее известными среди них являются: британская «Combat 18» (С18; 18 - цифровое обозначение имени Adolf Hitler), действующая также в Бельгии, Болгарии, Германии, Исландии, Канаде, Нидерландах, РФ, Сербии, США, на Украине; турецкая «Бозкурт» («Серые волки»; действуют также на территории Азербайджана), «Эргенекон» и др. Фактически роль боевых неонацистских организаций играют различного рода группировки скинхедов (наиболее организованная и представленная во многих странах - «Hammerskins»). В РФ таковыми до недавнего времени являлись: «Легион "Вервольф"» (ликвидирована в 1996 году), «Шульц-88» (ликвидирована в 2006 году), «Белые волки» (ликвидирована в 2008-2010 годах), «Новый порядок» (прекратила существование), «Русская цель» (прекратила существование); периодически продолжают заявлять о себе новые неонацистские автономные группировки.
Важную мобилизующую и организующую роль в неонацистском движении играют интернет-сайты (старейший из них и самый крупный - англоязычный «Stormfront», имеющий свыше 50 активных «подфорумов»; в РФ - зарегистрированные как члены ВСНС «Правый мир» и «Net 14 Group»), музыкальные промоутерские сети «Blood & Honour» (английский «Кровь и Честь»), WAW («Weiß er arischer Widerstand», немецкий «Белое арийское сопротивление»), неонацистские музыкальные фестивали («Rechtsrock», немецкий «Правый рок»; «National Socialist Black Metal», английский «Национал-социалистический блэк-метал» и др.), различного рода националистические военно-спортивные союзы. Неонацистские организации нередко действуют в тесном контакте с экстремистскими группировками в правых парламентских партиях (например, французский Национальный фронт, Австрийская партия свободы и др.), пополняя их либо «абсорбируя» их бывших членов. К числу существенных элементов неонацистского движения с полным основанием может быть отнесена и деятельность представителей «старого нацизма» - членов союзов бывших солдат и офицеров войск СС, особенно громко заявивших о себе в последние годы в прибалтийских государствах.
В основе идеологии неонацизма лежит убеждённость в превосходстве белой расы и «своего народа», непримиримо враждебное отношение к представителям др. рас и народов, особенно из среды иммигрантов и «гастарбайтеров», а также к левым политическим силам, стоящим на позициях интернационализма. Широко распространена в неонацистской среде идея предстоящей «священной расовой войны» (РаХоВа, от английского Racial Holy War) планетарного масштаба. Подобно «старым нацистам», неонацисты выступают за «очищение» общества от гомосексуалистов, душевнобольных, бродяг, наркоманов, алкоголиков. Особую роль в идеологии неонацизма играют антисемитизм, тезис о «всемирном жидомасонском заговоре» и взгляд на современное демократическое государство и его институты как на находящиеся под контролем сил, чуждых интересам титульных наций.
Поэтому в неонацистском лагере, позиционирующем себя в качестве «национал-революционного», часто выдвигается лозунг слома существующих государственных механизмов. Своей целью неонацисты провозглашают построение гомогенных в этническом отношении государств белых наций, объединённых схожими культурами, традициями и верованиями, способных защитить белое человечество от угрозы, исходящей от народов Востока и Юга, численность которых быстро возрастает, а экспансия усиливается. Неонацизм позитивно оценивает политику «старого национал-социализма», отрицает либо оправдывает проводившийся гитлеровцами геноцид в отношении евреев, цыган и славянских народов, широко использует нацистские лозунги, символику и приветствия (в условиях законодательного запрета - часто в модифицированной форме или в виде цифровых кодов). Столь же позитивно неонацизм оценивается личность А. Гитлера, например в основополагающем документе ВСНС, т. н. Готсвольдской декларации 1962 года.
Деятельность неонацистских организаций и использование нацистской символики в большинстве стран преследуется по закону; в РФ она запрещена Федеральным законом «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от 19.05.1995 года (№ 80-ФЗ, с изменениями от 22.08.2004 года, 09.02.2009 года) и Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 года (№ 114-ФЗ; с изменениями от 27.07.2006 года, 10.05.2007 года, 24.07.2007 года, 29.04.2008 года).