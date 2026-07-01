НЕОЛИТИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

НЕОЛИТИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА - круг археологических культур неолита в бассейне среднего и нижнего течения реки Амур, на территории российского При­мо­рья, на острове Са­ха­лин.

На­ход­ки из­вест­ны со второй половины XIX века, ис­сле­до­ва­ния спе­циа­ли­стов - с конца 1920-х годов. Осо­бое ме­сто за­ни­ма­ют ра­бо­ты А. П. Ок­лад­ни­ко­ва в 1935 году и по­сле 1953 года, пред­ло­жив­ше­го на ос­но­вании рас­ко­пок мно­го­слой­ных па­мят­ников - «Амур­ский са­на­то­рий» близ Ха­ба­ров­ска и у села Воз­не­сен­ское в устье реки Гур (Хун­га­ри; пра­вый при­ток Аму­ра) - вы­делять для Ниж­не­го При­аму­рья ма­лы­шев­ский, кон­дон­ский, воз­не­се­нов­ский эта­пы. Уче­ни­ка­ми Ок­лад­ни­ко­ва (в т. ч. А. П. Де­ре­вян­ко , в 1973 году пред­ло­жив­шим счи­тать ука­зан­ные эта­пы по­сле­до­ва­тель­но сме­няю­щи­ми­ся куль­ту­ра­ми) и др. пред­ста­ви­те­ля­ми на­учных цен­тров Си­би­ри и российского Даль­не­го Вос­то­ка по­лу­че­ны ма­те­риа­лы, за­мет­но из­ме­нив­шие «ба­зо­вую» кон­цеп­цию.

А. П. Ок­лад­ни­ко­вым здесь вы­де­ле­но 4 не­оли­тические куль­ту­ры. Но­во­пет­ров­ская куль­ту­ра вклю­ча­ет 3 изу­чав­ших­ся па­мят­ни­ка у села Но­во­пет­ров­ка и один - у села Кон­стан­ти­нов­ка (все - Кон­стан­ти­нов­ский район Амур­ской области Рос­сии). До­ма - под­пря­мо­уголь­ные в пла­не по­лу­зем­лян­ки с оча­гом в центральной час­ти. Для ка­мен­ной ин­ду­ст­рии по­ка­затель­ны под­приз­ма­тические нук­ле­усы, пла­сти­ны с пра­виль­ной гео­мет­рической ог­ран­кой, в т. ч. несколько ти­пов рез­цов, скреб­ков, про­ко­лок, на­ко­неч­ни­ков стрел, ост­рий , ре­жу­щих ору­дий, вкла­ды­шей. Ке­ра­ми­ки очень ма­ло; плос­ко­дон­ные со­су­ды с ор­на­мен­та­ци­ей из на­леп­ных рас­се­чён­ных ва­ли­ков име­ют пря­мые ана­ло­гии в оси­но­озёр­ской куль­ту­ре. Да­ти­ров­ка (в т. ч. аб­со­лют­ные да­ты - 9300, 9800, 12720 лет на­зад) и ха­рак­те­ри­сти­ка яв­ля­ют­ся пред­ме­том дис­кус­сии.

Гро­ма­ту­хин­ская куль­ту­ра [названа по реке Гра­ма­ту­ха (Гро­ма­ту­ха), ле­во­му при­то­ку Зеи] пред­став­ле­на час­тич­но рас­ко­пан­ны­ми сто­ян­ка­ми в устье Гра­ма­ту­хи, близ сёл Сер­ге­ев­ка на реке Амур, Чер­ни­гов­ка на реке Зея (Ма­за­нов­ский, Бла­го­ве­щен­ский, Сво­бод­нен­ский рай­оны Амур­ской области), кол­лек­ция­ми из шур­фов, подъ­ём­ным ма­те­риа­лом. До­ма на­зем­ные, их кон­ст­рук­ция дос­то­вер­но не ус­та­нов­ле­на. Для ка­мен­ной ин­ду­ст­рии по­ка­за­тель­ны приз­ма­тические нук­ле­усы для пла­стин и тор­цо­во-кли­но­вид­ные мик­ро­нук­ле­усы; рез­цы, скреб­ки, про­кол­ки, вкла­ды­ши на пла­сти­нах, мик­ро­пла­сти­нах, от­ще­пах; об­ра­бо­тан­ные с од­ной сто­ро­ны «те­сло­вид­но-скреб­ло­вид­ные ору­дия», в т. ч. из реч­ных га­лек; об­ра­бо­тан­ные с двух сто­рон лав­ро­ли­ст­ные ост­рия, ре­жу­щие ору­дия, скрёб­ла, на­ко­неч­ни­ки стрел и др.

Ке­ра­ми­ка плос­ко­дон­ная, раз­но­об­раз­ная по тех­но­ло­гии и ор­на­мен­та­ции (тек­стиль­ные и лож­но­тек­стиль­ные от­тис­ки, от­пе­чат­ки шну­ра, вдав­ле­ния ло­па­точ­кой, гре­бен­ча­тый штамп, про­чер­чен­ные ли­нии, ду­ги, спи­ра­ли и др.), есть ок­ра­шен­ная с 2 сто­рон (пиг­мент с крас­но­ва­тым от­тен­ком). Да­ти­ров­ки ус­лов­ны - V-IV-е тысячелетие до н. э.; есть ана­ло­гии в бель­ка­чин­ской куль­ту­ре (тер­ри­то­рия Яку­тии и Ниж­нее При­аму­рье) и да­ты по ке­ра­ми­ке, по­лу­чен­ные ме­то­дом ус­ко­ри­тель­ной масс-спек­тро­мет­рии - 10400, 13300 лет на­зад, ко­то­рые многие спе­циа­ли­сты счи­та­ют уд­рев­нён­ны­ми.

Оси­но­озёр­ская куль­ту­ра (названа по сто­ян­ке у озера Оси­но­вое, близ села Вой­ко­во Кон­стан­ти­нов­ско­го района Амур­ской области) вклю­ча­ет так­же из­вест­ные по раз­вед­кам па­мят­ни­ки в устье реки Бе­лая и у поселка Гор­ный на реке Зея. До­ма - ок­руг­лые в пла­не по­лу­зем­лян­ки с оча­гом в цен­тре. Для ка­мен­ной ин­ду­ст­рии по­ка­за­тель­ны аморф­ные нук­ле­усы из хал­це­до­на, яш­мо­вид­но­го крем­ня (их сы­рьё - реч­ная галь­ка); на­ко­неч­ни­ки стрел, вкла­ды­ши, скреб­ки, про­кол­ки на от­ще­пах с дву­сто­рон­ней ре­ту­шью; шли­фованные то­по­ры и тёс­ла. Гру­зи­ла из га­лек, с вы­ем­ка­ми, най­ден об­ло­мок кос­тя­но­го гар­пу­на. Есть ка­мен­ные пес­ты и об­лом­ки плит (как по­ла­га­ет А. П. Де­ре­вян­ко - для об­ра­бот­ки про­са). Ке­ра­мические круп­ные «си­ту­лы», горш­ко­вид­ные со­су­ды (высота до 20 см), ча­ши - плос­ко­дон­ные; ор­на­мент - на­леп­ные рас­се­чён­ные ва­ли­ки. Тра­диционная да­ти­ров­ка (конец III-го - начало II-го тысячелетия до н. э.) не про­ти­во­ре­чит ра­дио­уг­ле­род­ным да­там (3715 и 4255 лет на­зад).

Но­во­по­кров­ская (ниж­не­амур­ская) куль­ту­ра вы­де­ле­на по подъ­ём­ным ма­те­риа­лам у села Но­во­по­кров­ка (Ар­ха­рин­ский район Амур­ской области) и др. Ха­рак­тер­ны ке­ра­ми­ка с ром­бо­вид­ным штам­по­вым ор­на­мен­том «амур­ская пле­тён­ка», неф­ри­то­вые «блёс­ны» и др. на­ход­ки.

Оси­пов­ская куль­ту­ра (название по деревне Оси­пов­ка, ны­не - в чер­те города Ха­ба­ровск) вы­де­ле­на А. П. Ок­лад­ни­ко­вым как ме­зо­ли­ти­че­ская , со второй половины 1960-х годов её от­но­сят к ран­не­му не­оли­ту. Пред­став­ле­на ма­те­риа­ла­ми мно­го­ком­по­нент­ных па­мят­ни­ков в основном в юго-западной час­ти ре­гио­на. Би­фа­си­аль­ные на­ко­неч­ни­ки, «те­сло­вид­но-скреб­ло­вид­ные ору­дия», рез­цы, про­кол­ки, но­жи из ок­рем­нён­ных по­род и хал­це­до­на. До­ку­мен­ти­ро­ва­на мик­ро­пла­стин­ча­тая тех­ни­ка рас­ще­п­ле­ния кли­но­вид­ных нук­ле­усов, по­лу­чен­ных из би­фа­сов; ин­фор­ма­ции о нук­ле­усах для сня­тия круп­ных пла­стин не­дос­та­точ­но. Еди­нич­ны ору­дия со шли­фованными уча­ст­ка­ми. Ке­ра­ми­ки ма­ло, она тол­сто­стен­ная, сла­бо­го об­жи­га. Хро­но­ло­гия на ос­но­ве ра­дио­угле­род­ных дат - 13-10 тыс. лет на­зад.

Ма­ри­ин­ская куль­ту­ра вы­де­ле­на в северо-восточной час­ти ре­гио­на В. Е. Мед­ве­де­вым и А. П. Де­ре­вян­ко в 1999 году по на­ход­кам на мно­го­ком­по­нент­ном па­мят­ни­ке на острове Су­чу близ села Ма­ри­ин­ское (Ульч­ский район Ха­ба­ров­ско­го края Рос­сии). На­ко­неч­ни­ки стрел, про­кол­ки, рез­цы, скреб­ки из пла­стин и мик­ро­пла­стин (крем­не­со­дер­жа­щие по­ро­ды и об­си­ди­ан) с ис­поль­зо­ва­ни­ем тех­ни­ки рас­ще­п­ле­ния приз­ма­тических и мик­ро­приз­ма­тических нук­ле­усов. С по­мо­щью об­бив­ки и ре­ту­ши из­го­тав­ли­ва­лись ре­жу­щие и ру­бя­щие (час­то шли­фо­ва­лись) ору­дия. Мно­го ка­мен­ных гру­зил. Ке­ра­мические со­су­ды плос­ко­дон­ные, на­по­ми­на­ют чу­гу­нок с пря­мым или сла­бо ото­гну­тым на­ру­жу вен­чи­ком, встре­ча­ет­ся ор­на­мент - от­тис­ки на­кло­нён­ной гре­бён­ки в ви­де поя­ска, под вен­чи­ком. Хро­но­ло­гия на ос­но­ве ра­дио­угле­род­ных дат - 9,5-7 тыс. лет на­зад.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)