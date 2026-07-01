НЕОЛИТИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
НЕОЛИТИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА - круг археологических культур неолита в бассейне среднего и нижнего течения реки Амур, на территории российского Приморья, на острове Сахалин.
Находки известны со второй половины XIX века, исследования специалистов - с конца 1920-х годов. Особое место занимают работы А. П. Окладникова в 1935 году и после 1953 года, предложившего на основании раскопок многослойных памятников - «Амурский санаторий» близ Хабаровска и у села Вознесенское в устье реки Гур (Хунгари; правый приток Амура) - выделять для Нижнего Приамурья малышевский, кондонский, вознесеновский этапы. Учениками Окладникова (в т. ч. А. П. Деревянко, в 1973 году предложившим считать указанные этапы последовательно сменяющимися культурами) и др. представителями научных центров Сибири и российского Дальнего Востока получены материалы, заметно изменившие «базовую» концепцию.
А. П. Окладниковым здесь выделено 4 неолитические культуры. Новопетровская культура включает 3 изучавшихся памятника у села Новопетровка и один - у села Константиновка (все - Константиновский район Амурской области России). Дома - подпрямоугольные в плане полуземлянки с очагом в центральной части. Для каменной индустрии показательны подпризматические нуклеусы, пластины с правильной геометрической огранкой, в т. ч. несколько типов резцов, скребков, проколок, наконечников стрел, острий, режущих орудий, вкладышей. Керамики очень мало; плоскодонные сосуды с орнаментацией из налепных рассечённых валиков имеют прямые аналогии в осиноозёрской культуре. Датировка (в т. ч. абсолютные даты - 9300, 9800, 12720 лет назад) и характеристика являются предметом дискуссии.
Громатухинская культура [названа по реке Граматуха (Громатуха), левому притоку Зеи] представлена частично раскопанными стоянками в устье Граматухи, близ сёл Сергеевка на реке Амур, Черниговка на реке Зея (Мазановский, Благовещенский, Свободненский районы Амурской области), коллекциями из шурфов, подъёмным материалом. Дома наземные, их конструкция достоверно не установлена. Для каменной индустрии показательны призматические нуклеусы для пластин и торцово-клиновидные микронуклеусы; резцы, скребки, проколки, вкладыши на пластинах, микропластинах, отщепах; обработанные с одной стороны «тесловидно-скребловидные орудия», в т. ч. из речных галек; обработанные с двух сторон лавролистные острия, режущие орудия, скрёбла, наконечники стрел и др.
Керамика плоскодонная, разнообразная по технологии и орнаментации (текстильные и ложнотекстильные оттиски, отпечатки шнура, вдавления лопаточкой, гребенчатый штамп, прочерченные линии, дуги, спирали и др.), есть окрашенная с 2 сторон (пигмент с красноватым оттенком). Датировки условны - V-IV-е тысячелетие до н. э.; есть аналогии в белькачинской культуре (территория Якутии и Нижнее Приамурье) и даты по керамике, полученные методом ускорительной масс-спектрометрии - 10400, 13300 лет назад, которые многие специалисты считают удревнёнными.
Осиноозёрская культура (названа по стоянке у озера Осиновое, близ села Войково Константиновского района Амурской области) включает также известные по разведкам памятники в устье реки Белая и у поселка Горный на реке Зея. Дома - округлые в плане полуземлянки с очагом в центре. Для каменной индустрии показательны аморфные нуклеусы из халцедона, яшмовидного кремня (их сырьё - речная галька); наконечники стрел, вкладыши, скребки, проколки на отщепах с двусторонней ретушью; шлифованные топоры и тёсла. Грузила из галек, с выемками, найден обломок костяного гарпуна. Есть каменные песты и обломки плит (как полагает А. П. Деревянко - для обработки проса). Керамические крупные «ситулы», горшковидные сосуды (высота до 20 см), чаши - плоскодонные; орнамент - налепные рассечённые валики. Традиционная датировка (конец III-го - начало II-го тысячелетия до н. э.) не противоречит радиоуглеродным датам (3715 и 4255 лет назад).
Новопокровская (нижнеамурская) культура выделена по подъёмным материалам у села Новопокровка (Архаринский район Амурской области) и др. Характерны керамика с ромбовидным штамповым орнаментом «амурская плетёнка», нефритовые «блёсны» и др. находки.
Осиповская культура (название по деревне Осиповка, ныне - в черте города Хабаровск) выделена А. П. Окладниковым как мезолитическая, со второй половины 1960-х годов её относят к раннему неолиту. Представлена материалами многокомпонентных памятников в основном в юго-западной части региона. Бифасиальные наконечники, «тесловидно-скребловидные орудия», резцы, проколки, ножи из окремнённых пород и халцедона. Документирована микропластинчатая техника расщепления клиновидных нуклеусов, полученных из бифасов; информации о нуклеусах для снятия крупных пластин недостаточно. Единичны орудия со шлифованными участками. Керамики мало, она толстостенная, слабого обжига. Хронология на основе радиоуглеродных дат - 13-10 тыс. лет назад.
Мариинская культура выделена в северо-восточной части региона В. Е. Медведевым и А. П. Деревянко в 1999 году по находкам на многокомпонентном памятнике на острове Сучу близ села Мариинское (Ульчский район Хабаровского края России). Наконечники стрел, проколки, резцы, скребки из пластин и микропластин (кремнесодержащие породы и обсидиан) с использованием техники расщепления призматических и микропризматических нуклеусов. С помощью оббивки и ретуши изготавливались режущие и рубящие (часто шлифовались) орудия. Много каменных грузил. Керамические сосуды плоскодонные, напоминают чугунок с прямым или слабо отогнутым наружу венчиком, встречается орнамент - оттиски наклонённой гребёнки в виде пояска, под венчиком. Хронология на основе радиоуглеродных дат - 9,5-7 тыс. лет назад.