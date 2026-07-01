НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ - термин, употребляемый для обозначения перехода от присваивающего к производящему хозяйству.

Вве­дён Г. Чайл­дом в 1930-1940-е годы. На­хо­дясь под влия­ни­ем мар­ксиз­ма , Чайлд по­ни­мал неолитическую революцию как ар­хео­ло­гический эк­ви­ва­лент пе­рехо­ду от «ди­ко­сти» к «вар­вар­ст­ву», по Л. Г. Мор­га­ну, соз­дал тер­мин «неолитическая революция» в па­ре с тер­ми­ном «Го­род­ская ре­во­лю­ция» (пе­ре­ход от «вар­вар­ст­ва» к «ци­ви­ли­за­ции»), при­ме­нил к ис­то­рии Сре­ди­зем­но­мо­рья, Ближ­не­го и Сред­не­го Вос­то­ка, до­ли­ны Ин­да, где на­хо­ди­лись цен­тры ран­них ци­ви­ли­за­ций Ста­ро­го Све­та. Ход раз­ви­тия Ев­ро­пы он объ­яс­нял главным образом диф­фу­зи­ей эле­мен­тов куль­ту­ры ближ­не­во­сточ­но­го про­ис­хо­ж­де­ния. Со­дер­жа­ние обо­их тер­ми­нов Чайл­да ох­ва­ты­ва­ло не об­щественную (как у Мор­га­на) или по­ли­тическую (например, шко­ла американского ан­тро­по­ло­га Дж. Стюар­да) ор­га­ни­за­цию, а ши­ро­кий спектр со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ских и куль­тур­ных яв­ле­ний (ти­пы по­се­ле­ний и жи­лищ, пи­та­ние, род за­ня­тий, ору­дия тру­да, ве­ли­чи­на кол­лек­ти­вов, со­ци­аль­ная струк­ту­ра, идео­ло­гия и т. д.). «Ре­во­лю­ция» по­ни­ма­лась не как на­силь­ст­вен­ный пе­ре­во­рот, а как куль­ми­на­ция рез­ко­го про­грес­сив­но­го сдви­га в эко­но­ми­ке и об­щественной жиз­ни, про­изо­шед­ше­го в «пер­вич­ном» оча­ге под воз­дей­ст­ви­ем кли­ма­тических из­ме­не­ний и рос­та чис­лен­но­сти на­се­ления. Та­ким оча­гом в 1930-е годы Чайлд на­зы­вал Еги­пет, од­на­ко в 1950-е годы, по­сле рас­ко­пок Джар­мо , Ие­ри­хо­на, пе­щеры Белт и др., он ут­вер­дил­ся в мыс­ли, что про­из­во­дя­щее хо­зяй­ст­во бы­ло прив­не­се­но в Еги­пет, Ев­ро­пу и на др. тер­ри­то­рии из Пе­ред­ней Азии.

В конце 1940-х - 1960-х годах идеи Г. Чайл­да ста­ли по­пу­ляр­ны не толь­ко у ар­хео­ло­гов, но и у ши­ро­ко­го кру­га ис­сле­до­ва­те­лей в США и Западной Ев­ро­пе. В СССР об­ра­ще­ние к иде­ям Чайл­да ( В. М. Мас­сон , Н. Я. Мер­перт и др.), как со­звуч­ным мар­ксиз­му, спо­соб­ст­во­ва­ло борь­бе с дог­ма­тиз­мом, пре­одо­ле­нию изо­ля­ции от ми­ро­вой нау­ки. Основные дис­кус­сии шли по по­во­ду уме­ст­но­сти тер­ми­на «ре­во­лю­ция» (а не «эво­лю­ция») для обо­зна­че­ния со­от­вет­ст­вую­щих про­цес­сов, о про­дол­жи­тель­но­сти, на­ли­чии еди­но­го или не­сколь­ких пер­вич­ных цен­тров неолитической революции, о при­ме­ни­мо­сти кон­цеп­ции Чайл­да к дру­гим ре­гио­нам, о со­пос­та­ви­мо­сти зем­ле­дель­че­ско-жи­вот­но­вод­че­ско­го и се­вер­но­го (ос­но­ван­но­го на при­сваи­ваю­щем хо­зяй­ст­ве) не­оли­та.

В от­но­ше­нии куль­тур Ближ­не­го Вос­то­ка кон­цеп­ции неолитической революции и «Го­род­ской ре­во­лю­ции» ока­за­лись эв­ри­сти­че­ски цен­ны­ми. Они по­лу­чи­ли про­дол­же­ние в ра­бо­тах Р. Брейд­ву­да, при­ня­ты за ос­но­ву, но мо­ди­фи­ци­ро­ва­ны Дж. Мел­лар­том (в ча­ст­но­сти, счи­тав­шим, что «ре­во­лю­ция» бы­ла од­на - го­ро­да поя­ви­лись поч­ти од­но­вре­мен­но с зем­ле­де­ли­ем); сти­му­ли­ро­ва­ли со­ци­аль­ные и де­мо­гра­фические ис­сле­до­ва­ния Л. Бин­фор­да, К. В. Флан­не­ри, М. Н. Ко­эна (все - США) и др.; спо­соб­ст­во­ва­ли ак­ти­ви­за­ции меж­дис­ци­п­ли­нар­ных про­ек­тов по ком­плекс­но­му изу­че­нию цен­тров пе­ре­хо­да к про­из­во­дя­ще­му хо­зяй­ст­ву с ши­ро­ким при­ме­не­ни­ем ес­те­ст­вен­но-на­учных ме­то­дов (зоо­ар­хео­ло­ги­ческих, па­лео­эт­но­бо­та­ни­че­ских, гео­мор­фо­ло­ги­че­ских, ра­дио­уг­ле­род­но­го дати­ро­ва­ния и др.); по­слу­жи­ли в ка­че­ст­ве от­прав­ной точ­ки для на­ча­ла дис­кус­сии о при­ори­те­те ду­хов­ных или ма­те­ри­аль­ных им­пуль­сов в неолитической революции (смотрите, например, «ре­во­лю­ция сим­во­лов»).

Но­вые ис­сле­до­вания, по­ка­зав­шие по­ли­фор­мизм и зна­чительную дли­тель­ность пу­ти от пер­во­быт­ности к ци­ви­ли­за­ции да­же на Ближ­нем Вос­то­ке, схе­ма­тизм по­строе­ний не­ко­то­рых по­сле­до­ва­те­лей Г. Чайл­да по­ро­ди­ли скеп­сис и в от­но­ше­нии со­здан­ной им кон­цеп­ции (например, С. Ллойд, английский егип­то­лог Г. Франк­форт). С 1980-х гоодв Дж. Мел­ларт, Ж. Ко­вен (Фран­ция), Т. Уот­кинс (Ве­ли­ко­бри­та­ния), М. Оз­до­ган (Тур­ция), Х. Нис­сен (Гер­ма­ния), О. Бар-Йо­сеф (Из­ра­иль) и др. обос­но­вы­ва­ют ис­поль­зо­ва­ние тер­ми­нов «не­о­ли­ти­за­ция» или «про­цесс не­оли­ти­за­ции» в ка­че­ст­ве бо­лее под­хо­дя­щих для обо­зна­че­ния дан­но­го пе­рио­да. По­пыт­ки ис­поль­зо­вать тер­ми­ны Чайл­да для Но­во­го Све­та (например, ка­надским ар­хео­ло­гом Р. Мак­ни­шем) не по­лу­чи­ли ши­ро­кой под­держ­ки (о современной тер­ми­но­ло­гии и ма­те­риа­лах о пе­ре­хо­де к про­из­во­дя­ще­му хо­зяй­ст­ву смотрите в статье Ин­дей­цы ). По ря­ду при­чин они бы­ст­ро вы­шли из упот­реб­ле­ния или прак­ти­че­ски не при­ме­ня­лись и в от­но­ше­нии др. ре­гио­нов.

По­ня­тие неолитической революции со­хра­ня­ет зна­че­ние в мас­шта­бах все­мир­ной ис­то­рии - в смыс­ле от­но­си­тель­но ко­рот­ко­го, по срав­не­нию с пре­ды­ду­щей эпо­хой, вре­ме­ни кар­ди­наль­но­го из­ме­не­ния форм хо­зяй­ст­ва и куль­ту­ры в основных ре­гио­нах (Ближ­ний Вос­ток, Восточная Азия, Центральная Аме­ри­ка и за­пад Южной Аме­ри­ки). Пе­ре­ход к про­из­во­дя­ще­му хо­зяй­ст­ву на др. тер­ри­то­ри­ях, за ред­ки­ми ис­клю­че­ния­ми (например, го­ры Но­вой Гви­неи), был ини­ции­ро­ван ми­гра­ция­ми и куль­тур­ной диф­фу­зи­ей из пер­вич­ных цен­тров, что ве­ло к фор­ми­ро­ва­нию вто­рич­ных оча­гов неолитической революции, в т. ч. на ос­но­ве до­ме­сти­ка­ции ме­ст­ных ви­дов рас­те­ний и жи­вот­ных. В не­ко­то­рых ре­гио­нах (например, на тер­ри­то­рии Япо­нии, Юго-Вос­то­ка и при­ти­хо­оке­ан­ских об­лас­тей США) фор­мы куль­ту­ры, обыч­но ха­рак­тер­ные для зем­ле­дельческого не­оли­та, воз­ник­ли и дол­го раз­ви­ва­лись на ос­но­ве спе­циа­ли­зированного со­би­ра­тель­ст­ва при от­сут­ст­вии или ни­чтож­ной ро­ли зем­ле­де­лия. По­ня­тие «Го­род­ская ре­во­лю­ция» в современных ис­сле­до­ва­ни­ях упот­реб­ля­ет­ся ред­ко. О ма­те­риа­лах, свя­зан­ных с по­ня­ти­ем неолитическая революция., смотрите в стать­ях Не­олит , Зем­ле­де­лие, Жи­вот­но­вод­ст­во, Пло­до­род­ный по­лу­ме­сяц.

Дополнительная литература:

Чайлд Г. Про­гресс и ар­хео­ло­гия. М., 1949;

Мас­сон В.М. Сред­няя Азия и Древ­ний Вос­ток. М.; Л., 1964;

Childe G. V. Man ma­kes himself. 4th ed. L., 1970; idem. What happe­ned in history. Harmondsworth, 1982;

Cohen M. N. The food crisis in prehistory. New Haven; L., 1978.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)