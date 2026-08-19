Неолити́ческая револю́ция

Неолити́ческая револю́ция — введенное Г. Чайлдом (1936) обозначение перехода к производящему хозяйству (качественно новому по сравнению с присваивающим), имевшего место в ряде ареалов на технологической стадии неолита (сама эта стадия выделяется прежде всего по переменам в индустрии камня). Поскольку этот переход был достаточно длительным в каждом ареале, с конца XX в. в науке вместо термина Н. р. широко предлагается термин «неолитизация». Отметим, что стадия неолита в том или ином ареале может наступать еще до развития в нем Н. р., а также проходить вообще без Н. р. (как и сменяющий ее век металлов: во многих районах Сев. Азии хозяйство оставалось присваивающим и в период неолита, и многие века после него). Кроме того, переход к производящему хозяйству в ряде ареалов происходит уже в век металлов, а в единичных общинах как вспомогательный метод хозяйствования земледелие могло на некоторое время появляться на тысячелетия раньше неолита (Охало II в Палестине, около 20 тыс. лет до н. э.). Н. р. привела к резкому росту населения, распространению оседлости и формированию среди поселений более крупных центров. Дискуссионным остается вопрос, связана ли Н. р. с какими‑либо принципиальными сдвигами в ментальной деятельности (гипотеза «революции символов» Ж. Ковена). Н. р. включает прежде всего ранний и самостоятельный, первичный переход к производящему хозяйству в ряде регионов (Ближний Восток — IX–VII тысячелетия до н. э., Вост. Азия — конец VII — VI тысячелетие до н. э., Мезоамерика — с IX–VIII тысячелетий до н. э., Анды — III тысячелетие до н. э., Сахаро-­Суданский очаг — с IV тысячелетия до н. э., Гвинейско-­Камерунский очаг — III–II тысячелетия до н. э.), в то время как в иных регионах новое хозяйствование появилось с распространением людей и навыков из первичных центров (в том числе: Иран и Северо-­Запад Индии — с рубежа VIII–VII тысячелетий до н. э. под влиянием Ближнего Востока; Европа, под влиянием оттуда же — в VII–V тысячелетиях до н. э., Юго-­Вост. и большая часть Южн. Азии — с IV–II тысячелетий до н. э.). Применительно к Новому Свету термин «Н. р.» применяется редко.

Лит. : Ламберг-­Карловский К. В. В. Гор­дон Чайлд и концепция революции // Вестник древней истории. 1993. № 4. С. 90–105; The Neolithic Demographic Transition and its Consequences. New York, 2008. А. А. Немировский .