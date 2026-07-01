НЕОКОРЫ

НЕОКОРЫ (др.-греч. νεωκόροι) - служебный персонал древнегреческих храмов.

Кроме жрецов, которые совершали необходимые религиозные обряды, в древнегреческих храмах существовал и некоторый служебный персонал. Среди таковых служителей в источниках чаще всего упоминаются неокоры. В ранние периоды истории они, по-видимому, выполняли обязанности по поддержанию чистоты и порядка в храме. Так, неокором был один из храмовых рабов Дельфийского святилища Ион из одноименной трагедии Еврипида. В Дельфах впоследствии эту должность занимали богатые граждане, имевшие, по-видимому, отношение к финансовым делам храма.