Неоконфуциа́нство

Неоконфуциа́нство — термин западного ( англ . Neo-­Confucianism) происхождения, обозначающий одно из главных направлений дальневосточной философии, обновленное и преобразованное конфуцианство , в систематизированном виде возникшее в Китае в XI в. и завершившее формирование духовно-­ценностного ядра традиционной культуры Дальнего Востока, а по некоторым теориям (Найто Торадзиро, 1866–1934; Н. И. Конрад, 1891–1970; Чжу Цянь-чжи, 1899–1972) породившее китайское Возрождение как аналог или даже предшественник западного Возрождения и Просвещения . Соответствует нескольким китайским (и производным от них японским, корейским и вьетнамским) терминам: дао-сюэ — «учение [истинного] Пути»; (син мин и) ли-сюэ — «учение об ([индивидуальной] природе, предопределении, долге/справедливости и) принципе»; синь-сюэ — «учение о сердце (психике)»; ши-сюэ — «учение о реальном», или «реальное (практическое) учение»; шэн-сюэ — «учение о святомудрии», или «учение святомудрых»; сун-сюэ — «учение [эпохи] Сун (960–1279)». В самом узком смысле Н. — учение философов XI–XII вв., выделенных официальной «Историей [эпохи] Сун» («Сун ши», 1345) в направление дао-сюэ, т. е. Чжоу Дунь-и (1017—1073), Чжан Цзая (1020—1078), Чэн Хао (1032—1085), Чэн И (1033—1107), Чжу Си , их ближайших учеников и последователей. Шире Н. охватывает всех конфуциански ориентированных или только официально признанных мыслителей XI–XVII вв. (эпохи Сун — Мин). В самом широком смысле оно означает все конфуцианские и конфуцианизированные учения Дальнего Востока с XI в. по настоящее время. Основные китайские обозначения Н. — (син мин и) ли-сюэ, синь-сюэ — выделяют его центральные категории: «[индивидуальная] природа» (син), «предопределение» (мин), «долг/справедливость» (и), «принцип» (ли), «сердце» (синь).

У истоков Н. стояли апологеты конфуцианства при росте популярности даосизма и буддизма — Ван Тун (584–617), Хань Юй (768–824) и его ученик Ли Ао (772–841). Создавать идеологию Н. начали «три мастера учения о принципе» — Сунь Фу (992–1057), Ху Юань (993–1059) и Ши Цзе (1005–1045), впервые же целостную форму оно обрело у Чжоу Дунь-и. Ведущей в Н. стала школа его последователей и комментаторов во главе с братьями Чэн (или Чэн И) и Чжу Си, первоначально оппозиционная официальной идеологии, но в 1313 канонизированная и сохранившая такой статус в Китае до начала XX в., а в середине XX в. породившая «новое учение о принципе» (синь ли-сюэ) Фэн Ю-ланя (1895—1990). Основную конкуренцию ей составила школа Лу Цзю-юаня (1139—1193) — Ван Ян-мина (1472—1529), идейно доминировавшая в XVI–XVII вв. Соперничество данных школ, отстаивавших соответственно социоцентристский объективизм и персоноцентристский субъективизм, распространилось на Японию и Корею, где, как и на Тайване, в обновленных формах продолжается до сих пор. От этих главных направлений с самого начала отделились два более узких течения: одно сосредоточилось на нумерологии (сян-шу-чжи-сюэ) и натурфилософии (Шао Юн, 1011–1077; Цай Цзю-фэн, 1167–1230; Фан И-чжи, 1611–1671; Ван Фу-чжи, 1619–1692), другое — на социально-­этической проблематике (Люй Цзу-цянь, 1137–1181; Чэнь Лян, 1143–1194; Е Ши, 1150–1223; Ван Тин-сян, 1474–1544; Янь Юань, 1635–1704). В XVII–XIX вв. господствовавшие учения Чэн-­Чжу и Лу-­Вана подверглись атакам со стороны «эмпирической» школы, делавшей упор на критическое изучение классических текстов и опытное исследование природы. Предтечей этого направления был Гу Янь-у (1613–1682), а крупнейшим представителем — Дай Чжэнь (1724–1777). Дальнейшее развитие Н., начиная с Кан Ю-вэя , связано с попытками усвоения западных теорий.

В отличие от первоначального конфуцианства, Н. основано прежде всего на текстах Конфуция , Мэн-цзы и их ближайших учеников, а не на протофилософских канонах ( «У цзин» ). Этот новый подход школа Чэн-­Чжу воплотила в «Четверокнижии» («Сы шу»). В период складывания Н. нормативной формой «Тринадцатиканония» ( « Ши-сань цзин » ) была охвачена и древняя протофилософская классика. Неоконфуцианцы активно разрабатывали значительно менее развитую в первоначальном конфуцианстве онтологическую, космологическую и гносеопсихологическую проблематику. Заимствовав у даосизма и буддизма некоторые абстрактные понятия и концепции, Н. ассимилировало их путем этической интерпретации. Моральная доминанта конфуцианства в Н. обернулась этическим универсализмом, в рамках которого любой аспект бытия стал трактоваться в моральных категориях. Современные интерпретаторы и продолжатели Н. (Моу Цзун-сань, 1909–1995; Тан Цзюнь-и, 1909–1978; Ду Вэй-мин, род. 1940, и др.) определяют такой подход как синтезирующую философию с религией «моральную метафизику», способную стать общемировой идеологией, как провозглашено «Манифестом китайской культуры людям мира» (Тайвань, 1958) и подтверждено появлением «бостонского конфуцианства» (Boston Confucianism).

Ист. : Избранные произведения прогрессивных китайских мыслителей нового времени (1840–1898). М., 1961; Reflections on Things at Hand. The Neoconfucian Anthology / Compiled by Chu Hsi and Lu Tsu-ch’ien. New York, 1967; Кобзев А. И . «Да-сюэ». М., 2014. С. 102–193.

Лит .: Chang C . The Development of Neo-­Confucian Thought. Vol. 1–2. New York, 1957–1962; Конрад Н. И. Запад и Восток. М., 1972. С. 174–207; Фэн Юлань . Краткая история китайской философии. СПб., 1998. С. 288–344; Кобзев А. И . Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002; New Confucianism: A Critical Examination. New York, 2003; Bol P. K. Neo-­Confucianism in History. Cambridge (Ma.), 2008. А. И. Кобзев.