Неоколониали́зм

Неоколониали́зм — в левой мысли: непрямая система контроля развитых стран (часто, но не исключительно, бывших метрополий) над развивающимися (часто бывшими колониями), центра над периферией (см. Мир-сис­темный анализ ), которая в первую очередь основана на эксплуатации. Термин «неоколониалистский» введен Ж.-П. Сартром в 1956, развит президентом Ганы К. Нкрумой в книге «Неоколониализм как последняя стадия империализма» (1965). Учение о Н. развито представителями теории зависимости (в противовес теории роста, см. У. Ростоу ). Преодоление Н. было объявлено одной из задач Неприсоединения движения. Экономический Н. выражается в сохраняющемся или растущем разрыве в страновом уровне социально-­экономического развития, несправедливости в меж­дународном разделении труда, подчинении местных интересов целям, с одной стороны, транснациональных корпораций и, с другой стороны, международных институтов развития ( Международный валютный фонд , Всемирный банк), растущем государственном долге.

Отдельной формой Н. служит культурный Н.

Лит. : Микша Л. С. Научно-­техничес­кий неоколониализм: поиски путей преодоления. М., 1990; Conway G. A. W. A Responsible Complicity: Neo-colonial Power-­Knowledge and the Work of Foucault, Said, Spivak. London (Ontario), 1996; Williams S. White Malice: The CIA and the Neocolonisation of Africa. London, 2021. А. А. Исэров .