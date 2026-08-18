НЕОКЛАССИЦИЗМ

В архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве – стиль, опирающийся на образцы искусства и архитектуры Древней Греции и Древнего Рима, а также на наследие Возрождения и классицизма.

В за­ру­беж­ной ис­то­рио­гра­фии тер­мин «Н.» при­ме­ня­ет­ся к клас­сич. на­прав­ле­нию в ар­хи­тек­ту­ре и иск-ве по­след­ней тре­ти 18 – 1-й тре­ти 19 вв. (в от­ли­чие от клас­си­циз­ма 17 в.), а так­же к по­сле­дую­щим вол­нам об­ра­ще­ния к клас­сич. идеа­лам. В отеч. тра­ди­ции стили этих эпох при­ня­то на­зы­вать по­сле­до­ва­тель­но клас­си­циз­мом 18 в. и алек­сан­д­ров­ским клас­си­циз­мом или ам­пи­ром (во Фран­ции и соб­ст­вен­но в Рос­сии), а тер­мин «Н.» от­но­сит­ся лишь к направлению в ар­хи­тек­ту­ре и изобразит. иск-ве кон. 1900-х – 1910-х гг., а так­же 1920-х и 1930–50-х гг. (англо­язычный аналог – Neoclassical Revival). В по­след­нее вре­мя на­блю­да­ет­ся тен­ден­ция пе­ре­хо­да к ме­ж­ду­нар. тер­ми­но­ло­гии.

Н. 20 в. воз­ник как ре­ак­ция на сво­бод­ное фор­мо­об­ра­зо­ва­ние сти­ля мо­дерн и «все­яд­ность» эк­лек­тиз­ма, в позд­ней­шие го­ды су­ще­ст­во­вал в ка­че­ст­ве аль­тер­на­ти­вы мо­дер­низ­му. Для ар­хи­тек­ту­ры Н. ха­рак­тер­но ис­поль­зо­ва­ние форм и прин­ци­пов клас­сич. ор­де­ров, чёт­кой, как пра­ви­ло, сим­мет­рич­ной ком­по­зи­ции, яс­но чи­тае­мо­го си­лу­эта и про­стран­ст­ва, ис­поль­зо­ва­ние ан­тич­ных де­ко­ра­тив­ных форм, а так­же стрем­ле­ние к соз­да­нию гра­до­стро­ит. ан­самб­лей. В нач. 20 в. Н. про­явил­ся в ра­бо­тах та­ких ар­хи­тек­то­ров, как О. Пер­ре и Т. Гар­нье во Фран­ции, П. Бе­ренс в Гер­ма­нии, О. Ваг­нер и А. Лоз в Ав­ст­рии, Э. Г. Ас­п­лунд в Шве­ции, Э. Ла­ченс в Анг­лии, и др. В 1930-х гг. мо­дер­ни­зи­ро­ван­ный Н. стал офиц. сти­лем Третье­го Рей­ха ис­кус­ст­ва в Гер­ма­нии (ар­хи­тек­то­ры А. Шпе­ер, П. Л. Трост и др.), фа­ши­ст­ско­го ис­кус­ст­ва в мус­со­ли­ни­ев­ской Ита­лии (ар­хи­тек­то­ры М. Пья­чен­ти­ни, А. Мад­зо­ни и др.; см. также Но­веченто) и в ста­лин­ском СССР, бла­го­даря че­му на­чал ас­со­ции­ро­вать­ся с то­та­ли­тар­ны­ми ре­жи­ма­ми (см. То­та­ли­тар­ное ис­кус­ст­во) и ут­ра­тил по­пу­ляр­ность в де­мо­кра­тич. стра­нах. Од­на­ко чер­ты Н. эпи­зо­ди­че­ски про­яв­ля­лись и позд­нее, особен­но в ар­хи­тек­ту­ре США; в по­след­ней тре­ти 20 в. этот стиль влил­ся в пост­мо­дер­низм.

Н. в изо­бра­зит. иск-ве от­ли­ча­ет вы­ра­жен­ная идеа­ли­за­ция на­ту­ры на ос­но­ве ан­тич­ных про­то­ти­пов, по­вы­шен­ное вни­ма­ние к ли­нии и си­лу­эту, сдер­жан­ная трак­тов­ка де­та­лей. Не­оклас­сич. пе­ри­од пе­ре­жи­ли в сво­ём твор­че­ст­ве скульп­то­ры А. фон Хиль­деб­ранд, А. Бре­кер (Гер­ма­ния), Э. А. Бур­дель и А. Май­оль (Фран­ция). Н. в ев­роп. жи­во­пи­си, сло­жив­ший­ся ещё в кон. 19 в. в твор­че­ст­ве П. Пю­ви де Ша­ван­на, А. Бёк­ли­на и др. мас­те­ров, в 1910–30-х гг. за­тро­нул да­же та­ких но­ва­то­ров, как П. Пи­кас­со, и по­вли­ял на С. Да­ли и др. сюр­реа­ли­стов, а в Ита­лии вы­лил­ся в дви­же­ние ме­та­фи­зи­че­ской жи­во­пи­си (Дж. Де Ки­ри­ко, Ф. Ка­зо­ра­ти и др.).

В си­лу разл. ис­то­рич. об­стоя­тельств осо­бен­но яр­ко Н. про­явил­ся в ар­хи­тек­ту­ре Рос­сии и СССР в 1-й пол. 20 в. Рас­про­стра­не­ние это­го сти­ля в 1910-е гг. от­час­ти свя­за­но с ши­ро­ким празд­но­ва­ни­ем 100-ле­тия Отеч. вой­ны 1812 и с осоз­на­ни­ем пе­рио­да кон. 18 – нач. 19 вв. как «зо­ло­то­го ве­ка» рус. куль­ту­ры. Про­па­ган­дой этой идеи и оз­на­ком­ле­ни­ем пуб­ли­ки с выс­ши­ми дос­ти­же­ния­ми рус. иск-ва и ар­хи­тек­ту­ры то­го вре­ме­ни за­ни­мал­ся ж. «Апол­лон». Рус. ар­хи­тек­то­ры-не­оклас­си­ци­сты «се­реб­ря­но­го ве­ка» вдох­нов­ля­лись пре­ж­де все­го тво­ре­ния­ми рус. зод­чих «пер­во­го» клас­си­циз­ма. Боль­шую роль сыг­ра­ла пре­по­да­ва­тель­ская дея­тель­ность Л. Н. Бе­нуа, при­вивше­го лю­бовь к клас­си­циз­му сво­им уче­ни­кам, сре­ди ко­то­рых бы­ли Ф. И. Лид­валь, Г. Б. Бар­хин и бр. Вес­ни­ны (при­вер­жен­цы Н. до своего об­ра­ще­ния к кон­ст­рук­ти­виз­му в 1920-е гг.), а так­же И. А. Фо­мин, В. А. Щу­ко, С. Е. Чер­ны­шёв, В. Г. Гельф­рейх, Л. В. Руд­нев, Л. М. По­ля­ков и др. ар­хи­тек­то­ры, ра­бо­тав­шие в рус­ле Н. как в пред­ре­во­люци­он­ные го­ды, так и в даль­ней­шем, в осо­бен­но­сти в 1930–50-х гг. Осо­бое ме­сто в ис­то­рии Н. за­ни­ма­ет твор­че­ст­во И. В. Жол­тов­ско­го, рань­ше дру­гих на­чав­ше­го ра­бо­тать в тра­ди­ци­ях пал­ла­ди­ан­ст­ва и ос­та­вав­ше­го­ся пред­ста­ви­те­лем Н. вплоть до 1950-х гг. Пре­крас­ны­ми об­раз­ца­ми Н. ста­ли ран­ние про­из­ве­де­ния Фо­ми­на (дом А. А. По­лов­це­ва на Ка­мен­ном о., 1911–13, и про­ект за­строй­ки Туч­ко­ва Буя­на, 1913, оба в С.-Пе­тер­бур­ге, и др.), ра­бо­ты В. Д. Ада­мо­ви­ча и В. М. Мая­та (особ­няк Н. А. Вто­ро­ва в Мо­ск­ве, 1913–15), бр. Вес­ни­ных (дом Д. Си­рот­ки­на в Ниж­нем Нов­го­ро­де, 1913). От­дал дань Н. и Ф. О. Шех­тель, хо­тя в его собств. особ­ня­ке на Б. Са­до­вой ул. в Мо­ск­ве (1909) мо­ти­вы Н. со­че­та­ют­ся с ком­по­зиц. приё­ма­ми мо­дер­на. В 1910-х гг. Н. на­ло­жил от­пе­ча­ток на об­лик круп­ных со­ору­же­ний – бан­ков (Азов­ско-Дон­ской банк в С.-Пе­тер­бур­ге, арх. Лид­валь, 1907–13), до­ход­ных до­мов (дом Тол­сто­го на на­бе­реж­ной р. Фон­тан­ка в С.-Пе­тер­бур­ге, Лид­валь, 1910–12), му­зе­ев [Му­зей изящ­ных ис­кусств в Мо­ск­ве, 1898–1912 (ны­не Му­зей изо­бра­зи­тель­ных ис­кусств име­ни А. С. Пуш­ки­на), арх. Р. И. Клейн], во­кза­лов [Брян­ский (Ки­ев­ский) во­кзал в Мо­ск­ве, архи­тек­то­ры И. И. Рер­берг, В. К. Ол­тар­жев­ский, 1914–18], мос­тов (Бо­ро­дин­ский мост в Мо­ск­ве, Клейн, 1912–13) – и в це­лом ос­та­вил за­мет­ный след в ар­хит. об­ли­ке рос. го­ро­дов. В 1920-х гг. Н. был от­тес­нён аван­гард­ны­ми те­че­ния­ми в ар­хи­тек­ту­ре, од­на­ко и в это вре­мя по­яв­ля­лись зда­ния, от­ме­чен­ные клас­си­ци­стич. чер­та­ми: про­пи­леи Смоль­но­го двор­ца (см. Смоль­ный) в С.-Пе­тер­бур­ге (Щу­ко, Гельф­рейх, 1923–25), Гос­банк СССР (Жол­тов­ский, 1927–29). Фо­мин раз­ви­вал кон­цеп­цию «про­ле­тар­ской клас­си­ки», в ко­то­рой уп­ро­щён­ные ор­дер­ные эле­мен­ты со­че­та­лись с ло­ги­кой жел.-бе­тон. кон­ст­рук­ций (дом об-ва «Ди­на­мо», совм. с А. Я. Ланг­ма­ном, 1928).

Но­вые ус­ло­вия для раз­ви­тия Н. в СССР соз­дал про­воз­гла­шён­ный в 1932 по­во­рот к «ос­вое­нию клас­си­че­ско­го на­сле­дия»: Н. ста­но­вит­ся на 20 лет ма­гист­раль­ным сти­лем сов. ар­хи­тек­ту­ры. В 1930-е гг. к про­дол­жав­шим ра­бо­тать до­ре­во­люц. мас­те­рам при­сое­ди­ни­лось но­вое по­ко­ле­ние ар­хи­тек­то­ров (А. Н. Душ­кин, К. С. Ала­бян, Д. Н. Че­чу­лин, М. В. По­со­хин и др.). Ас­пи­ран­ты соз­дан­ной в 1934 АА СССР за­ни­ма­лись уг­луб­лён­ным изу­че­ни­ем клас­си­ки; в 1935–36 груп­па сов. ар­хи­тек­торов со­вер­ши­ла по­езд­ку по Тур­ции, Гре­ции, Ита­лии и Фран­ции для зна­ком­ст­ва с ар­хи­тек­ту­рой ан­тич­но­сти, Воз­ро­ж­де­ния и клас­си­циз­ма. При этом док­три­на со­циа­ли­сти­чес­ко­го реа­лиз­ма тре­бо­ва­ла зна­чит. пе­ре­ра­бот­ки ис­то­рич. про­то­ти­пов и на­сы­ще­ния их ком­му­ни­стич. сим­во­ли­кой. Сре­ди важ­ней­ших по­стро­ек это­го пе­рио­да – стан­ции пер­вых 4 ли­ний Моск. мет­ро­по­ли­те­на, со­ору­же­ния ка­на­ла Мо­ск­ва – Вол­га, вклю­чая Се­вер­ный реч­ной во­кзал в Мо­ск­ве (1937, ар­хи­тек­то­ры А. М. Рух­ля­дев, В. Ф. Крин­ский, скульп­то­ры И. С. Ефи­мов и др., ху­дож­ни­ки Н. Я. Дань­ко и др.). В ар­хи­тек­ту­ре 1930-х гг. Н. су­ще­ст­во­вал в со­че­та­нии с ар де­ко (стан­ция мет­ро «Дво­рец Со­ве­тов», ны­не «Кро­пот­кин­ская», ар­хи­тек­то­ры Душ­кин, Я. Г. Лих­тен­берг, 1935), а так­же с чер­тами, унас­ле­до­ван­ны­ми от кон­ст­рук­ти­виз­ма (ком­плекс шлю­за на р. Яу­за, арх. Г. П. Гольц, 1937–39).

Бо­лее мо­ну­мен­таль­ная раз­но­вид­ность Н. 1930–50-х гг., опи­рав­шая­ся пре­им. на на­сле­дие рус. ам­пи­ра, по­лу­чи­ла впо­след­ст­вии назв. «ста­лин­ский ам­пир». До Вел. Отеч. вой­ны со­ору­же­ния в по­доб­ном сти­ле строи­лись гл. обр. в Ле­нин­гра­де (Дом Со­ве­тов, арх. Н. А. Троц­кий, 1936–41), но в послевоенный пе­ри­од он по­лу­чил рас­про­стра­не­ние по всей стра­не как наи­бо­лее под­хо­дя­щий для вы­ра­же­ния па­фо­са По­бе­ды (др. назв. – «стиль "Три­умф"»). При­ме­ра­ми мо­гут слу­жить ре­шён­ные в ви­де три­ум­фаль­ных арок на­зем­ные па­виль­о­ны ря­да стан­ций Коль­це­вой ли­нии Моск. мет­ро­по­ли­те­на, мн. эле­мен­ты ан­самб­ля Все­рос­сий­ско­го вы­ста­воч­но­го цен­тра (Центр. вход, 1954, арх. И. Д. Мель­ча­ков; Глав­ный па­виль­он и др.), 7 вы­сот­ных зда­ний в Мо­ск­ве, за­строй­ка Вол­го­гра­да, ул. Кре­ща­тик в Кие­ве, центр. улиц и пло­ща­дей Мин­ска и др. В 1954 раз­ви­тие Н. в СССР бы­ло пре­рва­но ре­фор­мой Н. С. Хру­щё­ва, осу­див­ше­го «из­ли­ше­ст­ва в ар­хи­тек­ту­ре» и про­воз­гла­сив­ше­го пе­ре­ход к ин­ду­ст­ри­аль­но­му до­мо­строе­нию. Впо­след­ст­вии ар­хи­тек­ту­ра сов. Н. под­вер­га­лась осу­ж­де­нию за свою эк­лек­тич­ность, а так­же как вы­ра­же­ние то­тали­тар­ной эпо­хи. Ны­не про­ис­хо­дит пе­ре­оцен­ка это­го яв­ле­ния: его рас­смат­ри­ва­ют как про­дол­же­ние Н. 1910-х гг. в спе­ци­фич. со­ци­аль­но-ис­то­рич. ус­ло­ви­ях.

В изо­бра­зит. иск-ве Рос­сии Н. про­явил­ся сла­бее, чем в ар­хи­тек­ту­ре. Сре­ди жи­во­пис­цев нач. 20 в. пред­те­чей Н. вы­сту­пил В. Э. Бо­ри­сов-Му­са­тов, а наи­бо­лее по­сле­до­ват. при­вер­жен­ца­ми – А. Е. Яков­лев, В. И. Шу­ха­ев, Б. Д. Гри­горь­ев; сбли­жа­ют­ся с Н. так­же не­ко­то­рые про­из­ве­де­ния Вал. А. Се­ро­ва, Л. С. Бак­ста, З. Е. Се­реб­ря­ко­вой, К. С. Пет­ро­ва-Вод­ки­на и др. В скульп­ту­ре пред­ре­во­люц. лет не­оклас­сич. тен­ден­ция вы­ра­зи­лась в твор­че­ст­ве А. Т. Мат­вее­ва, С. Т. Ко­нён­ко­ва, А. С. Го­луб­ки­ной, С. Д. Ле­бе­де­вой. В 1930–50-х гг. скульп­ту­ра также сле­до­ва­ла кур­су на «ос­вое­ние клас­сич. на­сле­дия» в рам­ках док­три­ны со­циа­ли­стич. реа­лиз­ма. Наи­бо­лее ус­пеш­но со­еди­нить офиц. тре­бо­ва­ния с под­лин­ной ху­до­же­ст­вен­но­стью уда­лось В. И. Му­хи­ной в скульп­тур­ной груп­пе «Ра­бо­чий и кол­хоз­ни­ца» (1935–37): сим­во­лич. об­ра­зы но­вых со­вет­ских лю­дей бы­ли со­зда­ны с опо­рой на ан­тич­ные про­то­ти­пы. В мно­го­числ. па­мят­ни­ках, соз­дан­ных С. Д. Мер­ку­ро­вым и Н. В. Том­ским, вос­при­ня­тый от Н. мо­ну­мен­та­лизм и за­им­ст­во­ван­ные у ан­тич­ных про­то­ти­пов по­зы со­че­та­лись с реа­ли­стич. трак­тов­кой де­та­лей. В жи­во­пи­си и гра­фи­ке сов. пе­рио­да Н. про­явил­ся ма­ло, т. к. в 1930–1950-х гг. офиц. об­раз­цом слу­жи­ло твор­че­ст­во рус. ху­дож­ни­ков-реа­ли­стов 19 в., в осо­бен­но­сти пе­ре­движ­ни­ков, од­на­ко чер­ты Н. мож­но вы­де­лить в гра­фи­ке В. А. Фа­вор­ско­го, жи­во­пи­си А. А. Дей­не­ки, А. Н. Са­мо­хва­ло­ва и др.

2) Н. в ли­те­ра­ту­ре – фор­маль­но-сти­ли­стич. прин­цип, под­ра­зу­ме­ваю­щий твор­че­ст­во в ма­не­ре и по мо­ти­вам ан­тич­ной ли­те­ра­ту­ры. Ос­но­ван на об­ра­ще­нии не­по­сред­ст­вен­но к на­сле­дию ан­тич­но­сти , а так­же к опы­ту его ос­вое­ния в эпо­ху клас­си­циз­ма; ори­ен­ти­ро­ван на тра­ди­цию как ус­той­чи­вый куль­тур­но-эс­те­тич. фе­но­мен. Н. не­од­но­крат­но воз­ро­ж­дал­ся в лит-ре 19–20 вв. (пре­им. в по­эзии и дра­ма­тур­гии), об­ре­тая в ка­ж­дой кон­крет­ной си­туа­ции разл. ху­дож. смысл (про­ти­во­стоя­ние на­ту­ра­лиз­му, нео­ро­ман­тиз­му и др.). Тер­мин «Н.» не впол­не оп­ре­де­лён; су­ще­ст­ву­ет тен­ден­ция к сме­ше­нию его с тер­ми­ном «клас­си­цизм».

В Рос­сии не­оклас­си­ци­стич. тен­ден­ции обо­зна­чи­лись в кон. 18 – нач. 19 вв. в рус­ле ха­рак­тер­ных для пред­ро­ман­тиз­ма по­ис­ков «под­лин­ной» ан­тич­но­сти. Они на­шли вы­ра­же­ние, в ча­ст­но­сти, в ин­те­ре­се к ан­тич­ным раз­ме­рам: гек­самет­ру («Ро­ща» М. Н. Му­равь­ё­ва), эле­ги­че­ско­му ди­сти­ху («Осьм­на­дца­тое сто­ле­тие» А. Н. Ра­ди­ще­ва), аск­ле­пиа­до­вой (у А. Х. Вос­то­ко­ва) и сап­фи­че­ской (у А. Ф. Мерз­ля­ко­ва) стро­фам и др. Оп­ре­де­лён­ную роль в фор­ми­ро­ва­нии Н. сыг­ра­ла анак­ре­он­ти­че­ская по­эзия. Тео­ре­тич. обос­но­ва­ние рус. Н., имев­ший в осн. фи­лэл­ли­ни­стич. на­прав­лен­ность, по­лу­чил в кри­тич. вы­сту­п­ле­ни­ях И. М. Му­равь­ё­ва-Апо­сто­ла («Пись­ма из Мо­ск­вы в Ниж­ний Нов­го­род»), С. С. Ува­ро­ва («Пись­мо к Ни­ко­лаю Ива­но­ви­чу Гне­ди­чу о гре­че­ском гек­за­мет­ре», оба 1813), Н. И. Гне­ди­ча («Рас­су­ж­де­ние о при­чи­нах, за­мед­ляю­щих ус­пе­хи на­шей сло­вес­но­сти», 1814). В 1820-е гг. Н. наи­бо­лее яр­ко про­явил­ся в твор­че­ст­ве К. Н. Ба­тюш­ко­ва, ли­ри­ка ко­то­ро­го, от­ме­чен­ная стрем­ле­ни­ем к яс­но­сти язы­ка и пла­стич­но­сти об­ра­зов в ду­хе ан­то­ло­гич. лирики, вне­сла в рус. по­эзию эле­мент «ан­тич­ной ху­до­же­ст­вен­но­сти» (В. Г. Бе­лин­ский). Ут­вер­жде­ни­ем Н. в эпич. по­эзии стал вы­ход гек­са­мет­рич. пе­ре­во­да «Илиа­ды» Го­ме­ра, вы­пол­нен­но­го Гне­ди­чем (1829). Воз­вра­ще­ни­ем ин­те­ре­са к по­эзии «в ду­хе древ­них» от­ме­че­ны 1840-е гг.: ан­то­ло­гич. опы­ты А. Н. Май­ко­ва, Н. Ф. Щер­би­ны, А. А. Фе­та, Л. А. Мея и др. На ру­бе­же 19–20 вв. ан­ти­кизи­рую­щие тен­ден­ции ста­ли за­мет­ной со­став­ляю­щей по­эзии и дра­ма­тур­гии И. Ф. Ан­нен­ско­го, В. Я. Брю­со­ва, Вяч. И. Ива­но­ва; в нач. 20 в. – про­из­ве­де­ний М. А. Куз­ми­на, О. Э. Ман­дель­шта­ма.

Во Фран­ции Н. свя­зан с твор­че­ст­вом А. Ше­нье, по­этов-пар­нас­цев Ш. Ле­кон­та де Ли­ля и Т. Го­тье, пред­ста­ви­те­лей ро­ман­ской шко­лы Ш. Мор­ра­са и Ж. Мо­реа­са, позд­нее – с дра­ма­тур­ги­ей Ж. Ануя, Ж. П. Сар­тра, Ж. Жи­ро­ду. В Ве­ли­ко­бри­та­нии и США Н. раз­ви­вал­ся в рус­ле има­жиз­ма, ха­рак­те­рен для по­эзии Т. С. Элио­та. В Гер­ма­нии Н. про­явил­ся в 1900-е гг. у П. Эрн­ста, В. фон Шоль­ца, С. Люб­лин­ско­го.

3) По­ня­тие Н. в му­зы­ке свя­за­но с об­ра­ще­ни­ем ком­по­зи­то­ров 1-й пол. и сер. 20 в. к жан­рам и ком­по­зиц. схе­мам, типич­ным для до­ро­ман­ти­че­ских сти­лей (вклю­чая ре­нес­санс, ба­рок­ко , ран­нюю клас­си­ку). С этим по­ня­ти­ем ас­со­ции­ру­ют­ся яс­ность кон­ст­рук­тив­но­го за­мыс­ла, урав­но­ве­шен­ность форм, жан­ро­вая оп­ре­де­лён­ность те­ма­тиз­ма, сдер­жан­ность вы­ра­же­ния, сгла­жен­ность тем­по­вых и ди­на­мич. кон­тра­стов, эко­ном­ная фак­ту­ра, чёт­кая рит­ми­ка. Ран­ним об­раз­цом муз. Н. счи­та­ет­ся 1-я («Клас­си­че­ская») сим­фо­ния С. С. Про­кофь­е­ва (1917), в ко­то­рой ав­тор, по соб­ст­вен­но­му при­зна­нию, иро­ни­че­ски пе­ре­ос­мыс­лил стиль Й. Гайд­на. Как ху­дож. на­прав­ле­ние Н. дек­ла­ри­ро­вал в 1920 Ф. Бу­зо­ни, опуб­ли­ко­вав ста­тью «Но­вый клас­си­цизм» (в фор­ме от­кры­то­го пись­ма му­зы­ко­ве­ду П. Бек­ке­ру). Под но­вым клас­си­циз­мом Бу­зони по­ни­мал «раз­ви­тие, от­бор и ис­поль­зо­ва­ние всех дос­ти­же­ний про­шло­го опы­та и во­пло­ще­ние их в твёр­дую и изящ­ную фор­му», осн. чер­та­ми но­во­го ис­кус­ст­ва он счи­тал един­ст­во сти­ля, раз­ви­тие по­ли­фо­нии и дух яс­ной объ­ек­тив­но­сти. В 1924 И. Ф. Стра­вин­ский вы­дви­нул ло­зунг «на­зад к Ба­ху», в даль­ней­шем под­хва­чен­ный му­зы­кан­та­ми раз­ных стран. Смысл это­го при­зы­ва за­клю­чал­ся в со­еди­не­нии ха­рак­тер­ных для И. С. Ба­ха прин­ци­пов раз­ви­тия и кон­ст­руи­ро­ва­ния муз. фор­мы с но­вей­ши­ми сред­ст­ва­ми муз. язы­ка.

Со­би­ра­тель­ный тер­мин «Н.» по от­но­ше­нию к му­зы­ке (в от­ли­чие от ар­хитек­ту­ры и ли­те­ра­ту­ры) не­то­чен, т. к. круг яв­ле­ний, им обо­зна­чае­мых, поч­ти не со­от­но­сит­ся с нор­ма­тив­ной эс­те­ти­кой клас­си­циз­ма (в ко­неч­ном счё­те ори­ен­ти­ро­ван­ной на ка­но­ны ан­тич­ной ху­дож. клас­си­ки). Нор­ма­тив­ность ху­дож. мыш­ле­ния бы­ла от­час­ти при­су­ща ря­ду ком­по­зи­то­ров 19 – нач. 20 вв., пред­став­ляв­ших уме­рен­ную ветвь позд­не­го ро­ман­тиз­ма (И. Брамс, М. Ре­гер, С. Франк, К. Сен-Санс, В. д’Энди, А. К. Гла­зу­нов, С. И. Та­не­ев и др.); при­ме­ни­тель­но к их твор­че­ст­ву при­ня­то го­во­рить о клас­си­ци­ст­ских тен­ден­ци­ях, сре­ди эс­те­тич. пред­поч­те­ний ино­гда от­ме­ча­ет­ся в це­лом не ха­рак­терное для ро­ман­ти­ков мо­цар­ти­ан­ст­во (напр., у П. И. Чай­ков­ско­го).

Н. 20 в. – ис­то­рич. фе­но­мен иной при­ро­ды, его воз­ник­но­ве­ние пре­до­пре­де­ле­но кри­зи­сом ро­ман­тич. ми­ро­ощу­ще­ния на ру­бе­же ве­ков, ис­чер­пан­но­стью (как ка­за­лось) клас­си­ко-ро­ман­тич. форм и средств вы­ра­же­ния, в хо­де эво­лю­ции пре­дель­но ус­лож­нив­ших­ся. Н. стал од­ним из про­яв­ле­ний ан­ти­ро­ман­тич. дви­же­ния нач. 20 в., про­ти­во­сто­ял ху­дож. тен­ден­ци­ям, ге­не­ти­че­ски свя­зан­ным с ро­ман­тиз­мом (им­прес­сио­низм, экс­прес­сио­низм, ве­ризм и др.), и в то же вре­мя явил­ся ре­ак­ци­ей на край­но­сти ран­не­го аван­гар­диз­ма. В кри­зис­ные для ис­кус­ст­ва го­ды по­сле 1-й ми­ро­вой вой­ны воз­ник­ла по­треб­ность в объ­ек­ти­ви­за­ции твор­че­ст­ва, его пе­ре­ори­ен­та­ции на ав­то­ри­тет­ные ху­дож. сис­те­мы и сти­ли­стич. мо­де­ли про­шло­го (в этой свя­зи Ф. Бу­зо­ни го­во­рил об «от­резв­ляю­щей» ро­ли Н.). Ком­по­зи­то­ры это­го на­прав­ле­ния об­ра­ща­лись пре­им. к жан­рам не­про­грамм­ной му­зы­ки; кри­зис ро­ман­тич. сим­фо­нии при­вёл к воз­ро­ж­де­нию жан­ров и форм, ис­то­ри­че­ски ей пред­ше­ст­во­вав­ших (ин­ст­ру­мен­таль­ная сюи­та, кон­чер­то грос­со, по­ли­фо­нич. цик­лы и т. д.); сни­же­ние ро­ли со­нат­ной фор­мы в со­нат­но-сим­фони­че­ском цик­ле про­яви­лось в об­ра­ще­нии к струк­ту­рам ино­го ти­па (напр., к кон­церт­ной фор­ме); вме­сто ста­биль­но­го со­ста­ва сим­фо­нич. ор­ке­ст­ра час­то ис­поль­зо­ва­лись не­рег­ла­мен­ти­ро­ван­ные ка­мер­ные со­ста­вы. Раз­ру­ше­ние клас­сич. то­наль­ной (го­мо­фон­ной) гар­мо­нии при­ве­ло к уси­ле­нию ро­ли по­ли­фо­нич. прин­ци­пов раз­ви­тия, к ис­поль­зо­ва­нию ба­роч­ных форм (фу­га, ва­риа­ции на бас­со ос­ти­на­то). По­след­нее яви­лось ос­но­ва­ни­ем для ис­поль­зо­ва­ния тер­ми­на «нео­ба­рок­ко».

Суть эс­те­ти­ки Н. – со­от­не­се­ние ху­дож. сти­лей, при ко­то­ром об­ра­ще­ние к про­шло­му – лишь од­на из сти­ле­вых осо­бен­но­стей со­чи­не­ния; раз­де­лы, ори­ен­ти­ро­ван­ные на муз. язык про­шлых эпох, час­то со­пос­тав­ля­ют­ся с фраг­мен­та­ми, не свя­зан­ны­ми со ста­рин­ны­ми про­то­ти­па­ми. Ино­гда ста­рин­ная сти­ли­сти­ка пе­ре­ос­мыс­ли­ва­ет­ся в иро­нич. и да­же па­ро­дий­ном ду­хе. В той или иной сте­пе­ни Н. от­ра­зил­ся в му­зы­ке мн. ком­по­зи­то­ров 20 в., но наи­бо­лее за­кон­чен­ное вы­ра­же­ние по­лу­чил в твор­че­ст­ве И. Ф. Стра­вин­ско­го (ба­ле­ты «Пуль­чи­нел­ла», «Апол­лон Му­са­гет», «Ор­фей», «Агон», опе­ра-ора­то­рия «Царь Эдип», Ок­тет для ду­хо­вых, кон­цер­ты для фп. и ду­хо­вых, для скрип­ки с ор­ке­ст­ром, для 2 фп., для ка­мер­но­го ор­ке­ст­ра, Сим­фо­ния в трёх час­тях, Сим­фо­ния ду­хо­вых, опе­ра «По­хо­ж­де­ния по­ве­сы» и др.) и П. Хин­де­ми­та (1-я фп. со­на­та, опе­ры «Ху­дож­ник Ма­тис», «Гар­мо­ния ми­ра» и од­но­им. сим­фо­нии, по­ли­фо­нич. цикл «Ludus to­na­lis», ин­ст­ру­мен­таль­ные ком­по­зи­ции в се­рии «Kammermusik» и др.; сам ком­по­зи­тор, од­на­ко, не при­чис­лял се­бя к Н. и воз­ра­жал про­тив са­мой идеи это­го на­прав­ле­ния). Мно­го­об­ра­зие ва­ри­ан­тов Н. в му­зы­ке обу­слов­ле­но, в ча­ст­но­сти, воз­ро­ж­де­ни­ем по­лу­за­бы­тых нац. тра­ди­ций: в Гер­ма­нии (Хин­де­мит, Э. Кше­нек) это ин­ст­ру­мен­таль­ное на­сле­дие И. С. Ба­ха и Г. Ф. Ген­де­ля и др.; в Ита­лии (А. Ка­зел­ла, Дж. Ф. Ма­липь­е­ро, О. Рес­пи­ги) – кон­церт­ный стиль А. Ви­валь­ди, ста­рин­ная опе­ра и др.; во Фран­ции (К. Де­бюс­си в по­след­ний пе­ри­од твор­че­ст­ва, М. Ра­вель, А. Рус­сель, Ф. Пу­ленк, Д. Мийо, А. Онег­гер) – ста­рин­ная сюи­та, опе­ра Ж. Б. Люл­ли, ал­ле­го­рич. при­двор­ный ба­лет, те­ат­ра­ли­зов. пред­став­ле­ния эпо­хи Франц. ре­во­лю­ции 18 в.; Э. Ви­ла-Ло­бос об­ра­тил­ся к браз. тра­диц. му­зы­ке. Об­раз­цы Н. в отеч. му­зы­ке – у Д. Д. Шос­та­ко­ви­ча (фп. квин­тет, 24 пре­лю­дии и фу­ги для фп.), Р. К. Щед­ри­на (24 пре­лю­дии и фу­ги для фп.). Свой­ст­вен­ное Н. сво­бод­ное ис­поль­зо­ва­ние ста­рин­ных сти­лей и жан­ров ста­ло од­ной из су­ще­ст­вен­ных черт му­зы­ки 2-й пол. 20 в., в ча­ст­но­сти отеч. по­ста­ван­гар­да (А. Г. Шнит­ке). См. так­же По­ли­сти­ли­сти­ка.

Дополнительная литература:

Ки­ри­ков Б. М. Не­оклас­си­цизм в ар­хи­тек­ту­ре Пе­тер­бур­га – Пет­ро­гра­да // Крае­вед­че­ские за­пис­ки: Ис­сле­до­ва­ния и ма­те­риа­лы. СПб., 1993. Вып. 1;

Бо­ри­со­ва Е. А., Стер­нин Г. Ю. Рус­ский нео­клас­си­цизм. М., 2002;

На­що­ки­на М. В. Ар­хи­тек­то­ры мо­с­ков­ско­го мо­дер­на. Твор­че­ские порт­ре­ты. 3-е изд. М., 2005;

Ми­хай­лов М. О клас­си­ци­ст­ских тен­ден­ци­ях в му­зы­ке XIX – на­ча­ла XX в. // Во­про­сы тео­рии и эс­те­ти­ки му­зы­ки. Л., 1963. Вып. 2;

Austin W. W. Music in the 20th cen­tury. L., 1975;

Messing S. Neoclassicism in music: from the genesis of the concept through the Schoen­berg / Stravinsky polemic. Ann Arbor, 1988;

Van den Toorn P. C. Neoclassicism revised // Van den Toorn P. C. Music, politics and the academy. Berk., 1995;

idem. Neoclassicism and its definitions // Music theory in concept and practice. Rochester, 1997;

Hyde M. M. Neoclassic and ana­chronistic impulses in twentieth-century mu­sic // Music theory spectrum. 1996. Vol. 18. № 2.

Иллюстрации:

П. Пи­кас­со. «Ис­точ­ник». 1921. Му­зей сов­ре­мен­но­го ис­кус­ст­ва (Сток­гольм). Архив БРЭ;

Ста­ди­он «Ста­дио деи Мар­ми» в Ри­ме. 1928. Ар­хи­тек­тор Э. Дель Деб­био. Архив БРЭ;

Мра­мор­ная га­ле­рея в зда­нии Рейхс­кан­це­ля­рии в Бер­ли­не. 1938. Ар­хи­тек­тор А. Шпе­ер (по­строй­ка не со­хра­ни­лась). Архив БРЭ.

Автор(ы) статьи: А. Ю. Бро­но­виц­кая (ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во), Т. Г. Юр­чен­ко (ли­те­ра­ту­ра).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)