Неокантиáнство в истори́ческом по­знáнии

Неокантиáнство в истори́ческом по­знáнии — направление историко-­философской мысли, призывавшее изучать прошлое с позиции идей И. Канта. Развивалось в 1870‑е — начале ХХ в. как ответ на вызовы позитивизма, постулировавшего единство научного знания, субъективистской односторонности философии «жизни» В. Дильтея и «экономизма» марксистской философии. В книге О. Либмана «Кант и эпигоны» (1865) впервые прозвучал лозунг «Назад к Канту». Впоследствии лидерами направления стали В. Виндельбанд и Г. Риккерт, преподававшие в университетах Фрейберга и Гейдельберга (Баденская школа неокантианства). Существовала также Марбургская школа неокантианства (Г. Коген, П. Наторп), которая ориентировалась на очищение кантовской философии от остатков догматизма и развитие из ее собственного принципа.

Главное положение неокантианской концепции изложено Виндельбандом в работах «История философии» (1889) и «История и естествознание» (1894). Субъективно разграничив формы и способы естественнонаучного и исторического мышления, он рассматривал их как две разные области знания, использующие собственные методы. Виндельбанд разделил все науки на номотетические (о законах развития, от греч. nomos — «закон») и идиографические (описывающие единичное и неповторимое, от греч. idios — «своеобразный»). Он уточнял, что знание историком исторических событий состоит из ценностных суждений, поэтому историческая мысль — это этическая мысль, а история — ветвь морали. Н. получило развитие в книге Риккерта «Границы естественнонаучного образования понятий» (1902), где тот выделил четыре типа наук: неоценочные и обобщающие, или чистые естественные науки; неоценочные и необобщающие, например такая наука о природе, как геология; оценочные и обобщающие, например социология, экономика; оценочная и индивидуализирующая, например история. Индивидуализирующий метод присущ также в широком смысле наукам о культуре. Риккерт не отрицал в истории существование определенных общих понятий, но подчеркивал, что они играют исключительно служебную роль и не отражают историческую действительность. Н. было заострено против позитивистского социологизма и сводило задачу исторического познания к описанию специфического и единичного, дистанцировалось от субъективной психологической оценки. Историк отбирает факты, которые имеют как положительное, так и отрицательное отношение к «культурным ценностям», не рассматривая нейтральные к ценностям факты и не давая им оценку. Природу самой ценности Риккерт видел в ее значимости, призывая апеллировать к религии и государству .

Н. в историческом познании распространилось в Германии, Франции, России. Абсолютизация единичного и этических оценок отчасти прослеживалась у немецких историков-­неоранкеанцев (Г. Белов, Ф. Мейнеке , Ф. Рахвал), французских историков Третьей республики (Э. Лависс , Ш. Сеньобос ), последние ориентировались на «историзирующую историю» — описательную науку, направленную на изучение единичного и не претендующую на поиски закономерностей. Последователями Н. в России являлись А. С. Лаппо-­Данилевский , Д. М. Петрушевский , В. М. Хвостов , обнаруживаются некоторые проявления Н. в творчестве Н. И. Кареева . Привлекательность Н. была связана как со стремлением обосновать специфику исторического познания, которое изучает саму действительность, а не абстрактные законы, так и с отрицанием релятивизации этических ценностей и норм. Вытеснение социо­логических схем из исторического процесса — одно из завоеваний Н., однако уже в начале XX в. М. Вебер попытался вновь на иных основаниях связать историю и социологию, разработав идеальнотипическую теорию исторического познания, в рамках которой обнаруживаются и неокантианские корни. В практической деятельности историки иногда выходили за пределы неокантианских схем: возможность оценки исторического процесса признавал Лаппо-­Данилевский, подвергая сомнению абсолютный характер природы ценностей. В исторической науке конца XX в. неокантианские подходы прослеживаются в методологии истории понятий Р. Козеллека.

Ист. : Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. СПб., 1903; Виндельбанд В. Дух и история. М., 1995; Лаппо-­Данилевский А. С. Методология истории. В 2 т. М., 2010.

Лит. : Неокантианство немецкое и русское: между теорией познания и критикой культуры / Под ред. И. Н. Грифцовой, Н. А. Дмитриевой. М., 2010; Palti E. J. Reinhart Koselleck: His Concept of the Concept and Neo-­Kantianism // Contributions to the History of Concepts. 2011. Vol. 6. №. 2. P. 1–20. Н. В. Ростиславлева.