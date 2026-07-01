НЕОИНДУИЗМ
НЕОИНДУИЗМ - условное название, объединяющее ряд синкретических религиозных учений, возникших в XIX-XX веках в результате взаимодействия различных направлений индуизма с западной культурой.
Термин вошёл в употребление в середины XX века, одним из первых его использовал французский иезуит Робер Антуан, затем немецкий индолог П. Хакер. Одни исследователи трактовали неоиндуизм как процесс реформ традиционного индуизма под влиянием Запада (английский учёный Дж. Фаркухар, немецкий исследователь Х. фон Глазенапп), другие предпочитали говорить об «индуистском возрождении», подчёркивая связь неоиндуизма с традицией (индийский философ Д. С. Шарма). Т. о., понятие неоиндуизма учитывает как преемственность этого явления по отношению к традиционной религии, так и элемент новизны, что хорошо отражает суть феномена. В таком значении термин употребляется ныне в индологических исследованиях.
Предшественником неоиндуизма считается Раммохан Рой (1772-1833 годы), одним из первых соединивший европеской образование с изучением индийской религиозной традиции. Суть предложенных им реформ заключалась в возвращении к «чистому монотеизму» первоначальной индийской религии и борьбе с позднейшими её искажениями: искоренении идолопоклонства, индийского обычая сати (самосожжение вдов), не находящего подтверждения в Ведах и потому не являющегося подлинным. На протяжении XIX века лидеры основанной Раммоханом Роем организации Брахмо Самадж продолжали реформы основателя. Так, Дебендранатх Тагор (1817-1905 годы) призвал отказаться от ношения яджнопавиты (священного шнура) как символа превосходства по происхождению, однако уступил давлению своих консервативных сторонников. Вместе с тем «прогрессивное» крыло Брахмо Самадж требовало активных реформ. В результате произошедшего раскола в 1866 году образовалась новая организация «Бхаратваршия Брахмо Самадж» под началом К. Сена, испытавшего сильное влияние христианства. Позднее Сен создал новую религию Нава Видхан, универсалистский импульс которой был настолько силён, что она фактически порвала с индуизмом.
Процесс взаимодействия различных течений индуизма с западной культурой достиг своего апогея в последней четверти XIX века, но продолжается и ныне. Ряд индийских мыслителей, знакомясь с западным мировоззрением, пытались найти ему эквиваленты в собственной традиции. Под влиянием христианских понятий о едином Боге и любви к ближнему, западного рационализма, историзма, индивидуализма и идей социального равенства подвергались переосмыслению самые разные представления индийской культуры как религиозного, так и светского характера. Деятелям неоиндуизма казалось, что, в отличие от Запада, где все эти идеи входили в антиномичные структуры (например, вера противопоставлялась знанию), религиозная традиция Индии способна непротиворечиво объединить их в некоем единстве. Синтез науки и религии, духа и материи, динамизма истории и статики бытия неоиндуизм обнаруживал в своих религиозных истоках и проецировал в общечеловеческое будущее. Построение такого будущего виделось целью и исторической миссией Индии. В подобных утопических проектах зарождавшийся индийский национализм сочетался с универсалистским пафосом.
Лидеры неоиндуизма пришли к выводу, что индуизм имеет непреходящую ценность, поскольку является религией нации, перед которой стоит всемирная задача. С их точки зрения, традиционная социальная структура Индии отражает духовное измерение человеческого бытия: варны и касты должны рассматриваться не как наследуемый семейный признак, а как выражение земного призвания конкретного человека (причём необязательно этнического индийца). Однако религиозное мировоззрение, породившее индийскую социальную систему, со временем исказилось, его подлинные основы обросли суевериями. Попытки изменить сложившуюся ситуацию путём социальных реформ бесполезны. Только духовное возрождение преобразует внешние структуры (но не отменит их), заставит отказаться от суеверий, в результате чего индуизм вернётся к своему истинному облику. Тогда исчезнут и препятствия к исполнению его всемирной миссии. Этой идеологией объясняется тот факт, что неоиндуистские проповедники не ограничивались деятельностью в Индии, а выезжали за её пределы и выступали перед западной аудиторией.
В русле этой идеологии действовали Даянанда Сарасвати, бенгальский романист Банким Чандра Чаттопадхьяя (1838-1894 годы), Рамакришна и его ученик Свами Вивекананда и Ауробиндо Гхош. Вивекананда, постулируя равенство всех религий, главная роль в универсальной религии будущего отводил индуизму. Именно в нём, по мнению Вивекананды, наиболее ясно сформулирована универсальная цель всего человечества и каждого практикующего - осознание тождества Атмана и Брахмана, т. е., на языке западной философии, слияние человеческого Я с Абсолютом. Такой же подход наблюдается у Ауробиндо Гхоша, для которого искомая «божественная жизнь» - результат эволюции всего человечества, но её инструментом является индийская йога. Несмотря на различия учений Вивекананды и Гхоша, миф о «золотом прошлом» Индии у обоих мыслителей переносится в общепланетарное будущее.
Различные направления неоиндуизма по-разному сочетают в себе национализм и универсализм, обычно отдавая предпочтение одному из этих компонентов. Свами Прабхупада попытался перенести на Запад бенгальский вишнуизм во всей его совокупности: от учения о кастах и национальных нарядов до ритуальных экстатических техник. При этом понятие касты настолько переосмысляется, что в высшее сословие брахманов посвящаются неиндийцы (им даруется право носить священный шнур). Напротив, создатель трансцендентальной медитации Махариши Махеш Йоги [1917(?)-2008 годы], казалось бы, лишает своё учение о планетарной трансформации сознания индийских черт, но в основу его положена предельно упрощённая индуистская медитация с использованием специальной мантры. Последующие представители неоиндуизма, такие как Бхагван Шри Раджниш, Шри Чинмой (1931-2007 годы; смотрите Шри Чинмоя культ), Сатья Саи Баба, всё более ориентировались на запросы западного общества, предлагая ему различные методы психофизиологического тренинга на основе индийской йоги. Коммерциализация неоиндуистских групп на Западе привела, например, к возникновению такого ироничного термина, как «карма-кола». В Индии неоиндуистские гуру сохраняют свою популярность среди представителей среднего класса, которые стремятся сочетать задачи модернизации индийского общества с традиционными духовными ценностями, но вызывают раздражение и протест у индуистских фундаменталистов.
Издания:
Sri Aurobindo. The Life Divine. Calcutta, 1935–1940. Vol. 1–2. Wilmot, 1990;
Swami Bhaktivedanta Prabhupada. Bhagavadgita as it is. Los Ang., 1983;
Selections from the сomplete works of Swami Vivekananda. Calcutta, 1986;
Mahesh Yogi M. Science of being and art of living. N. Y., 1995;
The essential writings of Raja Rammohan Ray. L., 1999.