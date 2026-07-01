НЕОИДЕАЛИЗМ
НЕОИДЕАЛИЗМ - направление в искусстве, представленное деятельностью «немецких римлян» - участников «Римского кружка» второй половины XIX века и их последователей в XX веке.
Теоретическое обоснование неоидеализма дали Х. фон Маре, который был лидером группы и генератором идей, К. Фидлер, поднявший эти идеи на философско-эстетический уровень, и А. фон Хильдебранд, систематизировавший теорию неоидеализма и дополнивший её специфической проблематикой скульптуры. Полемизируя с академизмом, салонным искусством, эклектизмом, натурализмом, также и с реализмом, они видели задачу искусства в следовании «вечным» идеалам красоты, рассматривали его как способ преодоления «хаоса» действительности, а формотворчество - как выражение особого «чистого видения» художника, т. е. визуального мышления, продуктом которого является не подражание реальности, а создание идеальной «новой действительности».
В творческой практике представители неоидеализма (Хильдебранд в скульптуре, Маре в живописи) стремились возродить пластическую ясность классического искусства, создавая значительные монументальные произведения. Хотя основные положения неоидеализма тесно смыкаются с принципами неоклассицизма, он повлиял также на становление стиля модерн и некоторые течения авангардизма (неопластицизм, элементаризм и др.). Вместе с тем в XX веке продолжалась особая линия неоидеализма - в творчестве учеников и последователей Маре (немецкие художники Х. Тома, Л. фон Хофман), Хильдебранда (итальянский скульптор А. Мартини и др.), членов итальянского движения новеченто. В русском искусстве принципы неоидеализма представлены в творчестве, теории и художественной педагогике графиков В. А. Фаворского и Н. Э. Радлова, живописцев К. С. Петрова-Водкина и Н. П. Пятахина, скульпторов В. Н. Домогацкого и А. Т. Матвеева, в практике творческих объединений «Четыре искусства» и «Основа».
Неоидеализм стал отправной точкой для осознания самостоятельных законов художественной формы в теоретических трудах Г. Вёльфлина и формальной школы в целом; также повлиял на венскую школу искусствознания; концепция визуального мышления получила развитие в гештальтпсихологии (Р. Арнхайм и др.).