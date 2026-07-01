НЕОИДЕАЛИЗМ

НЕОИДЕАЛИЗМ - направление в искусстве, представленное деятельностью «немецких римлян» - участников «Римского кружка» второй половины XIX века и их последователей в XX веке.

Тео­ретическое обос­но­ва­ние неоидеализма да­ли Х. фон Ма­ре, ко­то­рый был ли­де­ром груп­пы и ге­не­ра­то­ром идей, К. Фид­лер, под­няв­ший эти идеи на фи­лософско-эс­те­тический уро­вень, и А. фон Хиль­деб­ранд, сис­те­ма­ти­зи­ро­вав­ший тео­рию неоидеализма и до­пол­нив­ший её спе­ци­фической про­бле­ма­ти­кой скульп­ту­ры. По­ле­ми­зи­руя с ака­де­миз­мом, са­лон­ным ис­кус­ст­вом, эк­лек­тиз­мом , на­ту­ра­лиз­мом , так­же и с реа­лиз­мом, они ви­де­ли за­да­чу искусства в сле­до­ва­нии «веч­ным» идеа­лам кра­со­ты, рас­смат­ри­ва­ли его как спо­соб пре­одо­ле­ния «хао­са» дей­ст­ви­тель­но­сти, а фор­мо­твор­че­ст­во - как вы­ра­же­ние осо­бо­го «чис­то­го ви­де­ния» ху­дож­ни­ка, т. е. ви­зу­аль­но­го мыш­ле­ния, про­дук­том ко­то­ро­го яв­ля­ет­ся не под­ра­жа­ние ре­аль­но­сти, а соз­да­ние иде­аль­ной «но­вой дей­ст­ви­тель­но­сти».

В творческой прак­ти­ке пред­ста­ви­те­ли неоидеализма (Хиль­деб­ранд в скульп­ту­ре, Ма­ре в жи­во­пи­си) стре­ми­лись воз­ро­дить пла­стическую яс­ность клас­сического искусства, соз­да­вая зна­чительные мо­ну­мен­таль­ные про­из­ве­де­ния. Хо­тя основные по­ло­же­ния неоидеализма тес­но смы­ка­ют­ся с прин­ци­па­ми не­оклас­си­циз­ма , он по­вли­ял так­же на ста­нов­ле­ние сти­ля мо­дерн и не­ко­то­рые те­че­ния аван­гар­диз­ма (не­опла­сти­цизм, эле­мен­та­ризм и др.). Вме­сте с тем в XX веке про­дол­жа­лась осо­бая ли­ния неоидеализма - в твор­че­ст­ве уче­ни­ков и по­сле­до­ва­те­лей Ма­ре (немецкие ху­дож­ни­ки Х. То­ма, Л. фон Хоф­ман), Хиль­деб­ран­да (итальянский скульп­тор А. Мар­ти­ни и др.), чле­нов итальянского дви­же­ния но­ве­чен­то. В русском искусстве прин­ци­пы неоидеализма пред­став­ле­ны в твор­че­ст­ве, тео­рии и ху­дожественной пе­да­го­ги­ке гра­фи­ков В. А. Фа­вор­ско­го и Н. Э. Рад­ло­ва, жи­во­пис­цев К. С. Пет­ро­ва-Вод­ки­на и Н. П. Пя­та­хи­на, скульп­то­ров В. Н. До­мо­гац­ко­го и А. Т. Мат­вее­ва, в прак­ти­ке творческих объ­е­ди­не­ний «Че­ты­ре ис­кус­ст­ва» и «Ос­но­ва».

Неоидеализм стал от­прав­ной точ­кой для осоз­на­ния са­мо­сто­ятельных за­ко­нов ху­дожественной фор­мы в тео­ре­тических тру­дах Г. Вёльф­ли­на и фор­маль­ной шко­лы в це­лом; так­же по­вли­ял на вен­скую шко­лу ис­кус­ст­во­зна­ния; кон­цеп­ция ви­зу­аль­но­го мыш­ле­ния по­лу­чи­ла раз­ви­тие в геш­тальт­пси­хо­ло­гии (Р. Арн­хайм и др.).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)