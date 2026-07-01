НЕОХАЛКИДОНИЗМ
НЕОХАЛКИДОНИЗМ - появившееся в середине XX века название направления православного богословия конца V - 1-й половины VI веков, которое стремилось гармонизировать догматическое определение IV Вселенского (Халкидонского) собора и богословие святителя Кирилла Александрийского, одобренное III Вселенским собором.
Неохалкидонизм противостоял так называемым монофизитам (см. Монофизитство), не принимавшим халкидонское учение о Христе в двух природах, но отличался от «строгого» халкидонизма, который истолковывал IV Вселенский собор в духе антиохийского богословия как ревизию III Вселенского собора и осуждал принимавшееся святителем Кириллом учение о «единой воплощённой природе Бога Слова». Самым влиятельным представителем неохалкидонизма был святой император Юстиниан I, который сделал его основой своей церковной политики и обеспечил принятие неохалкидонизм V Вселенским собором в 553 году.
Для богословов последующего времени (преподобный Максим Исповедник, преподобный Иоанн Дамаскин) неохалкидонизм был уже учением самой Церкви. В современной науке оценка неохалкидонизма зависит от отношения к антиохийской школе богословия, а также от отношения к III и V Вселенским соборам и к святителю Кириллу. Свойственный неохалкидонизму плюрализм богословского выражения православной истины востребован в современном диалоге православных и ориентальных нехалкидонских церквей.
Исторические источники:
Деяния Вселенских Соборов. СПб., 1996. Т. 1-3.