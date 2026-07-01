НЕОХАЛКИДОНИЗМ

НЕОХАЛКИДОНИЗМ - появившееся в середине XX века название направления православного богословия конца V - 1-й половины VI веков, ко­то­рое стре­ми­лось гар­мо­ни­зи­ро­вать дог­ма­тическое оп­ре­де­ле­ние IV Все­лен­ско­го (Хал­ки­дон­ско­го) со­бо­ра и бо­го­сло­вие святителя Ки­рил­ла Алек­сан­д­рий­ско­го, одоб­рен­ное III Все­лен­ским со­бо­ром.

Неохалкидонизм про­ти­во­сто­ял так называемым мо­но­фи­зи­там (см. Мо­но­фи­зит­ст­во ), не при­ни­мав­шим хал­ки­дон­ское уче­ние о Хри­сте в двух при­ро­дах, но от­ли­чал­ся от «стро­го­го» хал­ки­до­низ­ма, ко­то­рый ис­тол­ко­вы­вал IV Все­лен­ский со­бор в ду­хе ан­ти­охий­ско­го бо­го­сло­вия как ре­ви­зию III Все­лен­ско­го со­бо­ра и осу­ж­дал при­ни­мав­шее­ся святителем Ки­рил­лом уче­ние о «еди­ной во­пло­щён­ной при­ро­де Бо­га Сло­ва». Са­мым влия­тель­ным пред­ста­ви­те­лем неохалкидонизма был святой император Юс­ти­ни­ан I , ко­то­рый сде­лал его ос­но­вой сво­ей цер­ков­ной по­ли­ти­ки и обес­пе­чил при­ня­тие неохалкидонизм V Все­лен­ским со­бо­ром в 553 году.

Для бо­го­сло­вов по­сле­дую­ще­го вре­ме­ни (преподобный Мак­сим Ис­по­вед­ник, преподобный Ио­анн Да­ма­скин ) неохалкидонизм был уже уче­ни­ем са­мой Церк­ви. В современной нау­ке оцен­ка неохалкидонизма за­ви­сит от от­но­ше­ния к ан­ти­охий­ской шко­ле бо­го­сло­вия, а так­же от от­но­ше­ния к III и V Все­лен­ским со­бо­рам и к святителю Ки­рил­лу. Свой­ст­вен­ный неохалкидонизму плю­ра­лизм бо­го­слов­ско­го вы­ра­же­ния пра­во­слав­ной ис­ти­ны вос­тре­бо­ван в современном диа­ло­ге пра­во­слав­ных и ори­ен­таль­ных не­хал­ки­дон­ских церк­вей.

Исторические источники:

Дея­ния Все­лен­ских Со­бо­ров. СПб., 1996. Т. 1-3.

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