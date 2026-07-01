НЕОГУМАНИЗМ

НЕОГУМАНИЗМ - педагогическое течение, выдвинувшее в качестве основной цели воспитания современного человека античный идеал личности.

Идеи неогуманизма за­ро­ди­лись в Гер­ма­нии в середине XVIII века. Тер­мин «неогуманизм» вве­дён в на­учный обо­рот немецким ис­то­ри­ком пе­да­го­ги­ки Ф. Па­уль­се­ном в 1880-х годах Пер­вые пред­ста­ви­те­ли неогуманизма - И. М. Гес­нер (1691-1761 годы), И. А. Эр­не­сти (1707-1781 годы), К. Г. Хей­не (1729-1812 годы) ви­де­ли свою за­да­чу не в раз­ру­ше­нии сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния, тра­ди­ции ко­то­рой вос­хо­ди­ли к ис­то­кам ев­ропейской куль­ту­ры, а в ре­фор­ми­ро­ва­нии этой сис­те­мы в со­от­вет­ст­вии с но­вым уров­нем национального са­мо­соз­на­ния, ко­то­рый пре­ж­де все­го вы­ра­зил­ся в из­ме­не­нии от­но­ше­ния как к ан­тич­но­сти, так и к средневековой ев­ропейской куль­туре.

Центральное ме­сто в об­ра­зо­ва­нии они от­во­ди­ли изу­че­нию древ­них язы­ков, ов­ла­де­нию куль­тур­ным на­сле­ди­ем Древ­ней Гре­ции и Древ­не­го Ри­ма . Счи­та­ли, что гим­на­зии долж­ны за­ло­жить ос­но­ву для про­дол­же­ния обу­че­ния уча­щих­ся в уни­вер­си­те­тах. В гим­на­зи­ях, на­ря­ду с ма­те­ма­ти­кой и род­ным язы­ком, зна­чительное вни­ма­ние уде­ля­лось изу­че­нию про­из­ве­де­ний ан­тич­ных ав­то­ров. Под влия­ни­ем нео­гума­ни­стов клас­си­че­ское об­ра­зо­ва­ние ста­ло основным ви­дом сред­не­го об­ра­зо­ва­ния. В начале XIX века К. В. фон Гум­больдт и Ф. А. Вольф со­сре­до­то­чили вни­ма­ние на про­бле­ме рас­кры­тия спо­соб­но­стей че­ло­ве­ка, воз­ро­ди­ли идеи все­сто­рон­не­го вос­пи­та­ния лич­но­сти и пред­ло­жи­ли ре­фор­ми­ро­вать сис­те­му гим­на­зического об­ра­зо­ва­ния за счёт рас­ши­ре­ния учеб­ных кур­сов ис­то­рии и ес­те­ст­во­зна­ния на ос­но­ве дос­ти­же­ний современной нау­ки. Они вы­сту­па­ли за пре­ем­ствен­ность сред­не­го и выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния. Осу­ще­ст­в­лён­ная на прин­ци­пах неогуманизма ре­фор­ма об­ра­зо­ва­ния в Прус­сии спо­соб­ст­во­ва­ла вне­дре­нию в народную шко­лу сис­те­мы обу­че­ния И. Пес­та­лоц­ци и по­вы­ше­нию ка­че­ст­ва на­чаль­но­го об­ра­зо­ва­ния.

В Рос­сии в концу XVIII века ин­те­рес к иде­ям немецких не­огу­ма­ни­стов про­яви­ли чле­ны круж­ка Н. И. Но­ви­ко­ва (в кру­жок в 1784-1789 годах вхо­дил Н. М. Ка­рам­зин). Для Ка­рам­зи­на идеи неогуманизма свя­за­ны с И. В. Гё­те и в осо­бен­но­сти с И. Г. Гер­де­ром. В XIX веке к ан­тич­но­му на­сле­дию об­ра­тил­ся кру­жок А. Н. Оле­ни­на. Уча­ст­ни­ка­ми круж­ка яв­ля­лись Н. И. Гне­дич (ав­тор пер­во­го пол­но­го пе­ре­во­да на русский язык «Илиа­ды» Го­ме­ра), С. С. Ува­ров (ини­циа­тор ре­фор­ми­ро­ва­ния гим­на­зии на прин­ци­пах клас­сического об­ра­зо­ва­ния) и др.

Влия­ние идей неогуманизма ис­пы­та­ли М. Н. Кат­ков и К. Н. Ле­он­ть­ев, от­стаи­вав­шие клас­сическое на­прав­ле­ние в об­щественной по­ле­ми­ке по во­про­сам гим­на­зического об­ра­зо­ва­ния. По­сле школь­ной ре­фор­мы 1871 года в свя­зи с не­гатив­ным от­но­ше­ни­ем в русском об­ще­ст­ве к клас­сическому об­ра­зо­ва­нию неогуманизму по­сте­пен­но ут­ра­чи­вал своё зна­че­ние в сфе­ре об­ра­зо­ва­ния. Но в 1890-1900-х годах идеи неогуманизма вновь бы­ли вос­тре­бо­ва­ны в свя­зи с кон­цеп­ци­ей гря­ду­ще­го Сла­вян­ско­го воз­ро­ж­де­ния. Один из сто­рон­ни­ков этой кон­цеп­ции - Ф. Ф. Зе­лин­ский счи­тал, что шко­ла долж­на быть ори­ен­ти­ро­ва­на на творческое вос­при­ятие ан­тич­ной тра­ди­ции не как «нор­мы», но как «се­ме­ни», дав­ше­го ро­ст­ки всех по­сле­дую­щих куль­тур­ных дос­ти­же­ний хри­сти­ан­ской Ев­ро­пы. В Российской Фе­де­ра­ции с конца 1980-х годов в ря­де гим­на­зий на иде­ях неогуманизма ор­га­ни­зу­ет­ся учеб­ный про­цесс.

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