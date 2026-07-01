НЕОГУМАНИЗМ
НЕОГУМАНИЗМ - педагогическое течение, выдвинувшее в качестве основной цели воспитания современного человека античный идеал личности.
Идеи неогуманизма зародились в Германии в середине XVIII века. Термин «неогуманизм» введён в научный оборот немецким историком педагогики Ф. Паульсеном в 1880-х годах Первые представители неогуманизма - И. М. Геснер (1691-1761 годы), И. А. Эрнести (1707-1781 годы), К. Г. Хейне (1729-1812 годы) видели свою задачу не в разрушении системы образования, традиции которой восходили к истокам европейской культуры, а в реформировании этой системы в соответствии с новым уровнем национального самосознания, который прежде всего выразился в изменении отношения как к античности, так и к средневековой европейской культуре.
Центральное место в образовании они отводили изучению древних языков, овладению культурным наследием Древней Греции и Древнего Рима. Считали, что гимназии должны заложить основу для продолжения обучения учащихся в университетах. В гимназиях, наряду с математикой и родным языком, значительное внимание уделялось изучению произведений античных авторов. Под влиянием неогуманистов классическое образование стало основным видом среднего образования. В начале XIX века К. В. фон Гумбольдт и Ф. А. Вольф сосредоточили внимание на проблеме раскрытия способностей человека, возродили идеи всестороннего воспитания личности и предложили реформировать систему гимназического образования за счёт расширения учебных курсов истории и естествознания на основе достижений современной науки. Они выступали за преемственность среднего и высшего образования. Осуществлённая на принципах неогуманизма реформа образования в Пруссии способствовала внедрению в народную школу системы обучения И. Песталоцци и повышению качества начального образования.
В России в концу XVIII века интерес к идеям немецких неогуманистов проявили члены кружка Н. И. Новикова (в кружок в 1784-1789 годах входил Н. М. Карамзин). Для Карамзина идеи неогуманизма связаны с И. В. Гёте и в особенности с И. Г. Гердером. В XIX веке к античному наследию обратился кружок А. Н. Оленина. Участниками кружка являлись Н. И. Гнедич (автор первого полного перевода на русский язык «Илиады» Гомера), С. С. Уваров (инициатор реформирования гимназии на принципах классического образования) и др.
Влияние идей неогуманизма испытали М. Н. Катков и К. Н. Леонтьев, отстаивавшие классическое направление в общественной полемике по вопросам гимназического образования. После школьной реформы 1871 года в связи с негативным отношением в русском обществе к классическому образованию неогуманизму постепенно утрачивал своё значение в сфере образования. Но в 1890-1900-х годах идеи неогуманизма вновь были востребованы в связи с концепцией грядущего Славянского возрождения. Один из сторонников этой концепции - Ф. Ф. Зелинский считал, что школа должна быть ориентирована на творческое восприятие античной традиции не как «нормы», но как «семени», давшего ростки всех последующих культурных достижений христианской Европы. В Российской Федерации с конца 1980-х годов в ряде гимназий на идеях неогуманизма организуется учебный процесс.