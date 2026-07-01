НЕОГРЕЧЕСКИЙ СТИЛЬ

НЕОГРЕЧЕСКИЙ СТИЛЬ

1) Вариант классицизма в архитектуре второй половины XVIII - первой половины XIX веков, ориентированный на воскрешение греческого античного наследия.

Его воз­ник­но­ве­нию спо­соб­ст­во­ва­ли на­чав­шие­ся в конце XVII века изу­че­ние и пуб­ли­ка­ция древнегреческих па­мят­ни­ков Бал­кан­ско­го полуострова и юга Ита­лии. Для по­стро­ек неогреческого стиля ха­рак­тер­но ис­поль­зо­ва­ние древнегреческого ва­ри­ан­та ор­де­ра ар­хи­тек­тур­но­го (в пер­вую оче­редь до­ри­че­ско­го) с точ­ным вос­про­из­ве­де­ни­ем де­та­лей и про­пор­ций. Сре­ди ран­них со­ору­же­ний неогреческого стиля - ра­бо­ты английского архитектор Дж. «Афи­ня­ни­на» Стю­ар­та (па­виль­он в ви­де хра­ма с до­рическим пор­ти­ком в име­нии Хаг­ли-холл в граф­ст­ве Вус­тер­шир, 1758 год, и др.).

К цен­трам, где об­щественные со­ору­же­ния неогреческого стиля во мно­гом оп­ре­де­ли­ли городской ланд­шафт, от­но­сят­ся: Лон­дон (зда­ния Бри­тан­ско­го му­зея, 1823-1852 годы, архитектор Р. Смёрк; На­цио­наль­ной га­ле­реи, 1832-1838 годы, архитектор У. Уил­кинс, и др.), Эдин­бург (па­мят­ник Р. Бёрн­су, 1820-1823 годы, архитектор Т. Га­миль­тон; Национальный мо­ну­мент, 1824-1829 годы, ар­хи­тек­то­ры У. Плей­фер и Ч. Р. Кок­ке­релл, и др.), Бер­лин с по­строй­ка­ми т. н. прус­ско­го эл­ли­низ­ма (Бран­ден­бург­ские во­ро­та, 1788-1791 годы, архитектор К. Г. Ланг­ханс; Но­вая ка­ра­уль­ня, 1816-1818 годы, и др. по­строй­ки архитектора К. Ф. Шин­ке­ля), Мюн­хен (Глип­то­те­ка, 1816-1830 годы, Про­пи­леи, 1854–62; оба – арх. Л. фон Клен­це, и др.). В США в рус­ле Н. с. («фе­де­раль­но­го сти­ля») ра­бо­та­ли ар­хи­тек­то­ры Б. Г. Лат­роб (зда­ние Бан­ка Пен­силь­вании в Фи­ла­дель­фии, 1799-1801 годы, не сохранилось), Р. Миллс (зда­ние Фе­де­раль­но­го ка­зна­чей­ст­ва в Ва­шинг­то­не, строи­лось с 1836 года, и др.), У. Стрик­ленд (зда­ние 2-го бан­ка США в Фи­ла­дель­фии, 1818-1824 годы, и др.), в Рос­сии - Ч. Ка­ме­рон (Ка­ме­ро­но­ва га­ле­рея в Цар­ском Се­ле, 1784-1787 годы; Храм Друж­бы в Пав­лов­ском пар­ке, 1780-1782 годы, и др.), Ж. Ф. То­ма де То­мон (мав­зо­лей «Суп­ру­гу-бла­го­де­те­лю» в Пав­лов­ском пар­ке, 1805-1810 годы, и др.) и др. Ар­хитек­то­ры неогреческого стиля сыг­ра­ли важ­ную роль в ре­кон­ст­рук­ции клас­сической древнегреческой ар­хи­тек­ту­ры.

2) Т. н. стиль нео-грек (французский néo- grec), клас­си­ци­зи­рую­щее на­прав­ле­ние в рам­ках Вто­рой им­пе­рии сти­ля во Фран­ции. Про­явил­ся пре­имущественно в де­ко­ре ин­терь­е­ров и де­ко­ра­тив­но-при­клад­ном искусстве, где ан­тич­ные мо­ти­вы со­че­та­лись с на­сле­ди­ем Р. Ада­ма, сти­лем Лю­до­ви­ка XVI, еги­пет­ским сти­лем (смотрите Эк­лек­тизм ). «Нео-грек» так­же са­мо­на­зва­ние груп­пы жи­во­пис­цев (Ж. Л. Же­ром, Ж. Л. Амон, А. П. Пи­ку), ра­бо­тав­ших в рус­ле са­лон­но­го ис­кус­ст­ва и соз­да­вав­ших по­лот­на на ан­тич­ные сю­же­ты.

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