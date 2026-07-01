НЕОГРЕЧЕСКИЙ СТИЛЬ
НЕОГРЕЧЕСКИЙ СТИЛЬ
1) Вариант классицизма в архитектуре второй половины XVIII - первой половины XIX веков, ориентированный на воскрешение греческого античного наследия.
Его возникновению способствовали начавшиеся в конце XVII века изучение и публикация древнегреческих памятников Балканского полуострова и юга Италии. Для построек неогреческого стиля характерно использование древнегреческого варианта ордера архитектурного (в первую очередь дорического) с точным воспроизведением деталей и пропорций. Среди ранних сооружений неогреческого стиля - работы английского архитектор Дж. «Афинянина» Стюарта (павильон в виде храма с дорическим портиком в имении Хагли-холл в графстве Вустершир, 1758 год, и др.).
К центрам, где общественные сооружения неогреческого стиля во многом определили городской ландшафт, относятся: Лондон (здания Британского музея, 1823-1852 годы, архитектор Р. Смёрк; Национальной галереи, 1832-1838 годы, архитектор У. Уилкинс, и др.), Эдинбург (памятник Р. Бёрнсу, 1820-1823 годы, архитектор Т. Гамильтон; Национальный монумент, 1824-1829 годы, архитекторы У. Плейфер и Ч. Р. Коккерелл, и др.), Берлин с постройками т. н. прусского эллинизма (Бранденбургские ворота, 1788-1791 годы, архитектор К. Г. Лангханс; Новая караульня, 1816-1818 годы, и др. постройки архитектора К. Ф. Шинкеля), Мюнхен (Глиптотека, 1816-1830 годы, Пропилеи, 1854–62; оба – арх. Л. фон Кленце, и др.). В США в русле Н. с. («федерального стиля») работали архитекторы Б. Г. Латроб (здание Банка Пенсильвании в Филадельфии, 1799-1801 годы, не сохранилось), Р. Миллс (здание Федерального казначейства в Вашингтоне, строилось с 1836 года, и др.), У. Стрикленд (здание 2-го банка США в Филадельфии, 1818-1824 годы, и др.), в России - Ч. Камерон (Камеронова галерея в Царском Селе, 1784-1787 годы; Храм Дружбы в Павловском парке, 1780-1782 годы, и др.), Ж. Ф. Тома де Томон (мавзолей «Супругу-благодетелю» в Павловском парке, 1805-1810 годы, и др.) и др. Архитекторы неогреческого стиля сыграли важную роль в реконструкции классической древнегреческой архитектуры.
2) Т. н. стиль нео-грек (французский néo- grec), классицизирующее направление в рамках Второй империи стиля во Франции. Проявился преимущественно в декоре интерьеров и декоративно-прикладном искусстве, где античные мотивы сочетались с наследием Р. Адама, стилем Людовика XVI, египетским стилем (смотрите Эклектизм). «Нео-грек» также самоназвание группы живописцев (Ж. Л. Жером, Ж. Л. Амон, А. П. Пику), работавших в русле салонного искусства и создававших полотна на античные сюжеты.