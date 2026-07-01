НЕОГОТИКА
НЕОГОТИКА - псевдоготика, ложная готика.
1) Ретроспективное течение в архитектуре и декоративно-прикладных искусствах XVIII - первой половины XIX веков; с середины XIX века один из исторических стилей.
После того как в XVI веке завершилось развитие готики как самостоятельного стиля, её рудименты сохранялись в европеском архитектуре до середины XVIII века (явление, получившее в англоязычных странах название Gothic Survival - «пережитки готики»). В этот период готические формы имитировали при реставрации и достройке средневековых сооружений (Вестминстерское аббатство, архитекторы К. Рен, 1698-1722 годы, и Н. Хоксмур, 1734-1745 годы; собор Сент-Круа в Орлеане, начало XVII века - 1793 год, достраивался до 1904 года).
Становление неоготики было теснейшим образом связано с «открытием» и переоценкой периода средних веков в европейской культуре XVIII-XIX веков. Первые всплески интереса к готике происходили в контексте стиля рококо, который в своём стремлении ко всему причудливому и нерегулярному открылся навстречу новым формальным системам (в этом отношении использование готических форм не отличалось по своему характеру от экспериментов с шинуазри и т. н. тюркери). Этот интерес в дальнейшем был подхвачен европейским романтизмом, с его культом Средневековья в литературе и изобразительном искусстве, антиклассицистическими настроениями и тягой к национальным корням. Развитию неоготики способствовало становление медиевистики как науки. Предвестником научных исследования средневековых сооружений выступил ещё английский архитектор Дж. Эссекс, осуществивший историческую реставрацию соборов в Или (1757-1762 годы) и Линкольне (1762-1765 год), основанную на изучении оригинальных конструкций.
На раннем этапе, в течение XVIII века, неоготические постройки представляли собой свободные фантазии на тему средневековой архитектуры. Провозвестниками нового стиля стали садово-парковые сооружения (павильоны, руины, беседки) в крупных дворцово-парковых ансамблях, где они нередко соседствовали с постройками в стиле классицизма: «Готический храм» в усадьбе Шотовер, графство Оксфордшир (после 1717 года, приписывается У. Таунсенду); «Храм свободы наших предков», или «Готический храм», в усадьбе Стоу в Бакингемшире (1741-1747 годы, архитектор Дж. Гиббс); павильон Катл-Милл в усадьбе Раусем-хаус в Оксфордшире (1738-1741 годы, архитектор У. Кент); башня замка Эджхилл (1745-1747 годы); усадьба Радуэй в Уорикшире (архитектор С. Миллер) - в Великобритании; «готическая» капелла в павильоне Магдалененклаузе в Нимфенбурге (ныне в черте Мюнхена; 1725-1780 годы, архитектор Й. Эфнер) и др.
Мода на Средневековье отразилась и в жилой архитектуре. В поместьях Великобритании заказчики и архитекторы стремились воссоздать облик и дух средневековых сооружений, наделяя постройки элементами, которые придавали им условное сходство с замками и аббатствами (башни, своды, галереи, зубчатые стены, асимметричный план, мотивы стрельчатой арки и т. п.): собственный дом архитектора Дж. Ванбру в Гринвиче (1718-1919 годы); замок Инверэри-касл герцога Аргайла в Шотландии (проект Ванбру, около 1720 года, строился с 1745 года, архитектор Р. Моррис). Выдающуюся роль в утверждении и распространении неоготики сыграли замок в поместье Строберри-Хилл Х. Уолпола (ныне в черте Лондона, перестроен в 1753-1776 годах, замысел Уолпола реализовывали архитекторы Дж. Чут, Р. Бентли, Р. Адам, Дж. Эссекс, И. Х. Мюнц) с его свободной планировкой и интерьерами, воспроизводящими готические мотивы, и «аббатство» Фонтхилл писателя У. Бекфорда (1796-1817 годы, архитектор Дж. Уайатт, разрушено в 1825 году), вдохновлённое формами собора в Солсбери, а также шотландское имение В. Скотта Абботсфорд (1816-1818 годы, 1822-1824 годы, архитекторы У. Аткинсон, Э. Блор).
В Германии первыми сооружениями в стиле неоготики стали Науэнские ворота в Потсдаме (1755 год, перестроены), спроектированные Фридрихом II Великим, «Готический дом» в дворцово-парковом ансамбле Вёрлиц близ Дессау (1773-1813 годы, архитекторы Ф. В. Эрдмансдорф, Г. К. Хезекиль, фасад по образцу венецианской церкви Мадонна-дель-Орто). Средневековая крепость напоминает замок Лёвенбург в Касселе (1793-1801 годы, архитектор Х. К. Юссов). Близ Вены был построен неоготический замок Франценсбург (1798-1801 годы, архитектор Ф. Егер).
В первой половине XIX века неоготика вступила в новую, т. н. археологическую, фазу, которая базировалась на непосредственном изучении памятников готической эпохи и перенесении подлинных конструктивных и декоративных приёмов средневековой архитектуры в современные постройки. В XIX веке неоготика стала восприниматься как собственный национальный стиль во многих европейских странах (в первую очередь в Великобритании и Германии), став альтернативой позднему классицизму.
Интерес к готике и её научное изучение позволили завершить строительство соборов Святого Петра и Девы Марии в Кёльне (нефы и башни - 1842-1880 годы, архитекторы Э. Ф. Цвирнер, Р. Фогтель), в Ульме (1844-1890 годы, архитекторы Ф. Трен, Л. Шой, А. фон Бейер), Святого Вита в Праге (нефы и западный фасад - 1861-1929 годы, архитекторы Й. Краннер, Й. Мокер и К. Гильберт), церковь Святителя Николая в Гамбурге (1874 год). Неоготика стала одним из самых распространённых стилей церковного строительства по всей Европе: реконструкция церкви аббатства Откомб близ Шамбери, Франция (1824-1843 годы, архитектор Э. Мелано), Фридрихвердерская церковь в Берлине (1824-1830 годы, архитектор К. Ф. Шинкель), Марияхильфкирхе в Мюнхене (1831-1839 годы, архитектор Й. Д. Ольмюллер), Нотр-Дам-де-Лакен в Брюсселе (1854 год, архитектор Й. Пуларт), Вотивкирхе в Вене (1856-1879 годы, архитектор Г. фон Ферстель) и др.
После наполеоновских войн неоготику стали активно использовать как стиль резиденций монархов [отдельные части Виндзорского замка, замки - Бабельсберг близ Потсдама (1833-1848 годы, архитекторы К. Ф. Шинкель и Л. Персиус), Хоэншвангау в Баварии (1833-1837 годы, архитектор Д. Куальо и др.), Мариенбург близ Ганновера (1858-1867 годы, архитектор К. В. Хазе); перестройка замков Штольценфельс близ Кобленца (1836-1842 годы, архитектор Шинкель)] и крупных общественных зданий [комплекс административных зданий на Парламентском холме в Оттаве (строился с 1859 года, архитекторы Т. Фуллер, Ч. Джонс, О. Лейвер, Т. Стент), парламента Венгрии в Будапеште (1884-1904 годы, архитектор И. Штейндль), новые ратуши в Берлине (1861-1869, архитектор Г. Ф. Веземан), Вене (1872-1883 годы, архитектор Ф. фон Шмидт) и Мюнхене (1867-1908 годы, архитектор Г. И. фон Хауберриссер) и др.].
В страны, где позиции классицизма были особенно сильны, неоготика проникла позднее. Во Франции неоготика была связана с идеей сохранения и восстановления средневекового наследия, активным сторонником которой выступал Э. Виолле-ле-Дюк - как в своих теоретических сочинениях, так и реставрационной деятельности. Памятниками французской неоготики стали «добавления», внесённые им в реконструированные Парижской Богоматери собор, соборы Нотр- Дам в Амьене и Реймсе, церковь Святой Магдалины в Везле, город-крепость Каркасон, замки Пьерфон близ Компьена и др. средневековые постройки. В Италии основной задачей неоготики также стало завершение недостроенных в средние века сооружений. В эту эпоху обрели фасады: собор Санта-Мария- дель-Фьоре (1887 год, архитектор Э. Де Фабрис) и церковь Санта-Кроче (1857-1865 годы, архитектор Н. Матас) во Флоренции; собор в Неаполе (1905 год, архитектор Э. Альвино), собор Рождества Богоматери в Милане (фасад - 1805-1813 годы, архитекторы К. Амати, Дж. Дзаноя; шпили - 1892 год). Во второйй половине XIX века неоготика постепенно перешла от имитации средневековых форм к их более свободной интерпретации и стала одной из составляющих эклектизма.
В XIX веке неоготика утвердилась как стиль оформления интерьеров и декоративно- прикладного искусства. Этому способствовало как развитие неоготической архитектуры, так и то, что готика стала восприниматься как эпоха одухотворённого ручного ремесла в противоположность современному бездушному машинному производству, как идеальный образец универсального синтеза искусств. В интерьерах неоготический стиль проявился в архитектурном декоре: в использовании стрельчатых арок, резных деревянных панелей, ланцетовидных окон, мотивов готического орнамента (натуралистически изображённая листва, трилистники, квадрифолии и др.), а также в полихромии (интерьеры замка Нойшванштайн в Баварии, 1886-1892 годы, архитектор Ю. Хофманн и др.).
Эти мотивы перешли в оформление мебели, изделий из металла, витражей, керамики, текстиля, в ювелирное искусство и др. (на этой основе сложился стиль оформления интерьеров У. Морриса). Выдающуюся роль в формировании концепции неоготического интерьера и декоративно-прикладного искусства сыграл О. Пьюджин, стремившийся к достоверному воспроизведению форм средневековых предметов в своих проектах утвари, производившейся в специальных мастерских. Ему принадлежат проекты интерьеров многочисленных церквей в Англии, Вестминстерского дворца, Средневекового двора на Всемирной выставке 1851 года в Лондоне. Неоготика распространилась далеко за пределами Европы, утвердившись в странах Южной и Северной Америки (в США - архитекторы Р. Апджон, Дж. Нотман, Дж. Реник Младший), Юж. Африке, Австралии и Новой Зеландии, также в странах Центральной и Юго-Восточной Азии; она на многие десятилетия определила стиль массового церковного строительства, иногда применялась также при строительстве общественных сооружений (университеты, колледжи и пр.).
В России ещё в середине XVIII века родилось понятие «готический вкус», обозначавшее все художественные явления, противопоставившие себя классицизму. Оно подразумевало обращение к «древности» вообще, без различия конкретных периодов как русской, так и западноевропейской истории и выступало синонимом всего «странного», «причудливого» и «романического» (в барочном значении этого слова). В пику идеологии Просвещения произведения, созданные в «готическом вкусе», утверждали ценность культуры прошлого и мир частного, подверженного прихотливой игре чувств человека: картины на древнерусские сюжеты И. А. Акимова, А. П. Лосенко с элементами намеренной архаизации форм, постройки В. И. Баженова (прежде всего в Царицыне), садово-парковые павильоны в Царском Селе В. И. Неелова, ансамбль Чесменского дворца (1774-1777 годы, архитектор Ю. М. Фельтен) в Санкт-Петербурге. Для русской «готической» архитектуры характерны красные кирпичные фасады с декором белого цвета, включающим стрельчатые арки, зубцы, башенки, а также элементы древнерусского зодчества.
Начиная с эпохи романтизма, по мере становления исторического знания о мире, отношение к средним векам стало более дифференцированным. Несмотря на то что и готические, и древнерусские формы часто входят в единый, подчинённый ампирному синтезу образ (перестройки архитектором И. В. Еготовым Кремлёвских строений после Отечественной войны 1812 года, Екатерининская церковь Вознесенского монастыря в Московском Кремле, 1809-1815 годы, архитектор А. Н. Бакарев, предположительно по проекту К. И. Росси; Синодальная типография в Москве, 1811-1815 годы, архитектор И. Л. Мироновский), намечается разделение двух обращённых в прошлое стилей: «русского» стиля, использующего элементы древнерусского зодчества, и собственно неоготики. Декоративные формы в неоготике зачастую точно соотносятся с историческими образцами, иногда они прямо копируются с построек прошлого [дворец «Коттедж» в Петергофе архитектор А. А. Менеласа, 1826-1829 годы; Капелла в Петергофе архитектор К. Ф. Шинкеля, 1831-1834 годы; Воронцовский дворец в Алупке, 1831-1846 годы, проект архитектора Э. Блора; Петропавловская церковь в Парголове (ныне в составе Санкт-Петербурга) архитектора А. П. Брюллова, 1831-1840 годы]. Элементы неоготики используются в перестройке дворца и моста усадьбы Марфино (1831-1846 годы, архитектор М. Д. Быковский).
Буквальное подражание Средневековью на фасадах и в интерьерах культовых, обществ. и жилых зданий характеризует более позднюю неоготику 1840-1880-х годов - времени исторических стилей, основанных на научном изучении прошлого (вокзал станции Новый Петергоф, архитектор Н. Л. Бенуа, 1854-1857 годы; лютеранская церковь Святого Михаила в Санкт-Петербурге, архитектор К. К. Бульмеринг, 1874-1877 годы; костёл в Иркутске, архитектор И. Ф. Тамулевич, 1881-1886 годы, и др.). В рамках стиля модерн неоготика вновь стала востребована благодаря свойственному ей органичному синтезу функции и декоративной формы (особняк З. Г. Морозовой на Спиридоновке в Москве, архитектор Ф. О. Шехтель, 1893-1898 годы).
2) В литературе неоготика - переосмысление и обновление традиций готического романа в Западной Европе и США в конце XIX-XX веках; термин неустойчив и условен. Порождённая эстетикой неоромантизма и возникшая как реакция на бездуховность и утилитарность буржуазного общества, неоготика переносит готические сюжеты в современность, сочетая устоявшиеся приёмы и стилевые особенности готической прозы (мистицизм, фантастика, средневековый или экзотический восточный колорит) с атрибутами современной цивилизации. Стремлением к новому прочтению готической традиции отмечены повести «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» Р. Л. Стивенсона (1886 год), «Кентервильское привидение» (1887 год) и «Портрет Дориана Грея» (1891 год) О. Уайльда, романы «Остров доктора Моро» (1896 год) и «Человек-невидимка» (1897 год) Г. Уэллса, «Дракула» Б. Стокера (1897 год). Оккультными мотивами насыщены проза Х. Ф. Лавкрафта и его последователей, повести и романы Г. Мейринка; готические элементы присутствуют в романах «Святилище» (1931 год) и «Авессалом, Авессалом!» (1936 год) У. Фолкнера. Возрождение интереса к неоготике в 1970-1990-е годы нашло отражение в творчестве К. Уилсона, А. Д. Мёрдок, А. Картер (Великобритания), Дж. К. Оутс, С. Кинга, Р. Желязны, Л. Спрэга де Кампа (США) и др. Неоготика активно проникает в массовую литературу и кинематограф.
Дополнительная литература:
Архитектура и изобразительное искусство. Frankl P. The Gothic. Literary sources and interpretations through eight centures. L., 1960;
Haslag J. «Gothic» im 17. und 18. Jahrhundert. Köln; Graz, 1963;
Gossman L. Medievalism and the ideologies of the Enlightenment. Balt., 1968;
Voss J. Das Mittelalter im historischen Denken Frankreichs. Münch., 1972;
Germann G. Neugotik. Stuttg., 1974;
Le «Gothique» retrouvé avant Viollet-le-Duc. (Cat.). P., 1979;
Борисова Е. А. Русская архитектура и английская псевдоготика // Взаимосвязь искусств в художественном развитии России второй половины XIX в. М., 1982; она же. Русская архитектура в эпоху романтизма. СПб., 1997;
Hesse M. Von der Nachgotik zur Neugotik. Fr./M., 1984;
Herrmann W. Laugier and eighteenth century French theory. L., 1985;
Минеева К. И. Царицыно. Дворцово-парковый ансамбль. М., 1988;
Hunter-Stiebel P. Of knights and spires: Gothic revival in France and Germany. N. Y., 1989;
Медведкова О. А. Царицынская псевдоготика В. И. Баженова: опыт интерпретации // Иконография архитектуры. М., 1990;
Aldrich M. Gothic revival. L., 1994;
Clark K. Gothic revival: an essay in the history of taste. 3rd ed. L., 1995;
Stanton P.B. The Gothic revival and American church architecture. 2nd ed. Balt.; L., 1997;
Frank F.S. Through the pale door: a guide to and through American gothic. N. Y., 1990;
Howard J. Reading gothic fiction: a Bakhtinian approach. Oxf., 1994;
Hurley K. The gothic body: sexuality, materialism, and degeneration at the fin de siècle. Camb., 1996.