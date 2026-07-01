НЕОГОТИКА

НЕОГОТИКА - псевдоготика, ложная готика.

1) Ретроспективное течение в архитектуре и декоративно-прикладных искусствах XVIII - первой половины XIX веков; с середины XIX века один из исторических стилей.

По­сле то­го как в XVI веке за­вер­ши­лось раз­ви­тие го­ти­ки как са­мо­сто­ятельного сти­ля, её ру­ди­мен­ты со­хра­ня­лись в ев­ропеском ар­хи­тек­ту­ре до середины XVIII века (яв­ле­ние, по­лу­чив­шее в анг­лоя­зыч­ных стра­нах название Gothic Survival - «пе­ре­жит­ки го­ти­ки»). В этот пе­ри­од го­тические фор­мы ими­ти­ро­ва­ли при рес­тав­ра­ции и до­ст­рой­ке средневековых со­ору­же­ний (Вест­мин­стер­ское аб­бат­ст­во, ар­хи­тек­то­ры К. Рен, 1698-1722 годы, и Н. Хок­смур, 1734-1745 годы; со­бор Сент-Круа в Ор­леа­не, начало XVII века - 1793 год, до­ст­раи­вал­ся до 1904 года).

Ста­нов­ле­ние неоготики бы­ло тес­ней­шим об­ра­зом свя­за­но с «от­кры­ти­ем» и пе­ре­оцен­кой пе­рио­да сред­них ве­ков в ев­ропейской куль­ту­ре XVIII-XIX веков. Пер­вые вспле­ски ин­те­ре­са к го­ти­ке про­ис­хо­ди­ли в кон­тек­сте сти­ля ро­ко­ко, ко­то­рый в сво­ём стрем­ле­нии ко все­му при­чуд­ли­во­му и не­ре­гуляр­но­му от­крыл­ся на­встре­чу но­вым фор­маль­ным сис­те­мам (в этом от­но­ше­нии ис­поль­зо­ва­ние го­тических форм не от­ли­ча­лось по сво­ему ха­рак­те­ру от экс­пе­ри­мен­тов с ши­ну­аз­ри и т. н. тюр­ке­ри). Этот ин­те­рес в даль­ней­шем был под­хва­чен ев­ропейским ро­ман­тиз­мом, с его куль­том Сред­не­ве­ко­вья в литературе и изо­бра­зи­тель­ном искусстве, ан­ти­клас­си­ци­стическими на­строе­ния­ми и тя­гой к национальным кор­ням. Раз­ви­тию неоготики спо­соб­ст­во­ва­ло ста­нов­ле­ние ме­дие­ви­сти­ки как нау­ки. Пред­вест­ни­ком на­учных ис­сле­до­ва­ния средневековых со­ору­же­ний вы­сту­пил ещё английский архитектор Дж. Эс­секс, осу­ще­ст­вив­ший ис­то­рическую рес­тав­ра­цию со­бо­ров в Или (1757-1762 годы) и Лин­коль­не (1762-1765 год), ос­но­ван­ную на изу­че­нии ори­ги­наль­ных кон­ст­рук­ций.

На ран­нем эта­пе, в те­че­ние XVIII века, нео­го­тические по­строй­ки пред­став­ля­ли со­бой сво­бод­ные фан­та­зии на те­му средневековой ар­хи­тек­ту­ры. Про­воз­ве­ст­ни­ка­ми но­во­го сти­ля ста­ли са­до­во-пар­ко­вые со­ору­же­ния (па­виль­о­ны, руи­ны, бе­сед­ки) в круп­ных двор­цо­во-пар­ко­вых ан­самб­лях, где они не­ред­ко со­сед­ст­во­ва­ли с по­строй­ка­ми в сти­ле клас­си­циз­ма : «Го­ти­че­ский храм» в усадь­бе Шо­то­вер, граф­ст­во Окс­форд­шир (по­сле 1717 года, при­пи­сы­ва­ет­ся У. Тау­н­сен­ду); «Храм сво­бо­ды на­ших пред­ков», или «Го­ти­че­ский храм», в усадь­бе Стоу в Ба­кин­гем­ши­ре (1741-1747 годы, архитектор Дж. Гиббс); па­виль­он Катл-Милл в усадь­бе Рау­сем-хаус в Окс­форд­шире (1738-1741 годы, архитектор У. Кент); баш­ня зам­ка Эдж­хилл (1745-1747 годы); усадь­ба Ра­ду­эй в Уо­рик­ши­ре (архитектор С. Мил­лер) - в Ве­ли­ко­бри­та­нии; «го­ти­че­ская» ка­пел­ла в па­виль­о­не Ма­гда­ле­ненк­лау­зе в Ним­фен­бур­ге (ны­не в чер­те Мюн­хе­на; 1725-1780 годы, архитектор Й. Эф­нер) и др.

Мо­да на Сред­не­ве­ко­вье от­ра­зи­лась и в жи­лой ар­хи­тек­ту­ре. В по­ме­сть­ях Ве­ли­ко­бри­та­нии за­каз­чи­ки и ар­хи­тек­то­ры стре­ми­лись вос­соз­дать об­лик и дух средневековых со­ору­же­ний, на­де­ляя по­строй­ки эле­мен­та­ми, ко­то­рые при­да­ва­ли им ус­лов­ное сход­ст­во с зам­ка­ми и аб­бат­ст­ва­ми (баш­ни, сво­ды, га­ле­реи, зуб­ча­тые сте­ны, асим­мет­ричный план, мо­ти­вы стрель­ча­той ар­ки и т. п.): собственный дом архитектора Дж. Ван­бру в Грин­ви­че (1718-1919 годы); за­мок Ин­ве­рэ­ри-касл гер­цо­га Ар­гай­ла в Шот­лан­дии (про­ект Ван­бру, около 1720 года, стро­ил­ся с 1745 года, архитектор Р. Мор­рис). Вы­даю­щую­ся роль в ут­вер­жде­нии и рас­про­стра­не­нии неоготики сыг­ра­ли за­мок в по­ме­стье Стро­бер­ри-Хилл Х. Уол­по­ла (ны­не в чер­те Лон­до­на, пе­ре­строен в 1753-1776 годах, за­мы­сел Уол­по­ла реа­ли­зо­вы­ва­ли ар­хи­тек­то­ры Дж. Чут, Р. Бент­ли, Р. Адам, Дж. Эс­секс, И. Х. Мюнц) с его сво­бод­ной пла­ни­ров­кой и ин­терь­е­ра­ми, вос­про­из­во­дя­щи­ми го­тические мо­ти­вы, и «аб­бат­ст­во» Фонт­хилл пи­са­те­ля У. Бек­фор­да (1796-1817 годы, архитектор Дж. Уай­атт, раз­ру­ше­но в 1825 году), вдох­нов­лён­ное фор­ма­ми со­бо­ра в Сол­сбе­ри, а так­же шотландское име­ние В. Скот­та Аб­ботс­форд (1816-1818 годы, 1822-1824 годы, ар­хи­тек­то­ры У. Ат­кин­сон, Э. Блор).

В Гер­ма­нии пер­вы­ми со­ору­же­ния­ми в сти­ле неоготики ста­ли Нау­эн­ские во­ро­та в Потс­да­ме (1755 год, пе­ре­строе­ны), спро­ек­ти­ро­ван­ные Фрид­ри­хом II Ве­ли­ким, «Го­ти­че­ский дом» в двор­цо­во-пар­ко­вом ан­самб­ле Вёр­лиц близ Дес­сау (1773-1813 годы, ар­хи­тек­то­ры Ф. В. Эрд­манс­дорф, Г. К. Хе­зе­киль, фа­сад по об­раз­цу ве­не­ци­ан­ской церкви Ма­дон­на-дель-Ор­то). Средневековая кре­пость на­по­ми­на­ет за­мок Лё­вен­бург в Кас­се­ле (1793-1801 годы, архитектор Х. К. Юс­сов). Близ Ве­ны был по­стро­ен нео­го­тический за­мок Фран­ценс­бург (1798-1801 годы, архитектор Ф. Егер).

В первой половине XIX века неоготика всту­пи­ла в но­вую, т. н. ар­хео­ло­ги­че­скую, фа­зу, ко­то­рая ба­зи­ро­ва­лась на не­по­средственном изу­че­нии па­мят­ни­ков го­тической эпо­хи и пе­ре­не­се­нии под­лин­ных кон­ст­рук­тив­ных и де­ко­ра­тив­ных приё­мов средневековой ар­хи­тек­ту­ры в современные по­строй­ки. В XIX веке неоготика ста­ла вос­при­ни­мать­ся как собственный национальный стиль во мно­гих ев­ропейских стра­нах (в пер­вую оче­редь в Ве­ли­ко­бри­та­нии и Гер­ма­нии), став аль­тер­на­ти­вой позд­не­му клас­си­циз­му.

Ин­те­рес к го­ти­ке и её на­учное изу­че­ние по­зво­ли­ли за­вер­шить строи­тель­ст­во со­бо­ров Святого Пет­ра и Де­вы Ма­рии в Кёль­не (не­фы и баш­ни - 1842-1880 годы, ар­хи­тек­то­ры Э. Ф. Цвир­нер, Р. Фог­тель), в Уль­ме (1844-1890 годы, ар­хи­тек­то­ры Ф. Трен, Л. Шой, А. фон Бей­ер), Святого Ви­та в Пра­ге (не­фы и западный фа­сад - 1861-1929 годы, архи­тек­то­ры Й. Кран­нер, Й. Мо­кер и К. Гиль­берт), церковь Святителя Ни­ко­лая в Гам­бур­ге (1874 год). Неоготика ста­ла од­ним из са­мых рас­про­стра­нён­ных сти­лей цер­ков­но­го строи­тель­ст­ва по всей Ев­ро­пе: ре­кон­ст­рук­ция церк­ви аб­бат­ства От­комб близ Шам­бе­ри, Фран­ция (1824-1843 годы, архитектор Э. Ме­ла­но), Фрид­рих­вер­дер­ская церковь в Бер­ли­не (1824-1830 годы, архитектор К. Ф. Шин­кель), Ма­рия­хильф­кир­хе в Мюн­хе­не (1831-1839 годы, архитектор Й. Д. Оль­мюл­лер), Нотр-Дам-де-Ла­кен в Брюс­се­ле (1854 год, архитектор Й. Пу­ларт), Во­тив­кир­хе в Ве­не (1856-1879 годы, архитектор Г. фон Фер­стель) и др.

По­сле на­по­ле­о­нов­ских войн неоготику ста­ли ак­тив­но ис­поль­зо­вать как стиль ре­зи­ден­ций мо­нар­хов [отдельные час­ти Винд­зор­ско­го зам­ка, зам­ки - Ба­бельс­берг близ Пот­с­да­ма (1833-1848 годы, ар­хи­тек­то­ры К. Ф. Шин­кель и Л. Пер­си­ус), Хо­эн­шван­гау в Ба­ва­рии (1833-1837 годы, архитектор Д. Ку­а­льо и др.), Ма­ри­ен­бург близ Ган­но­ве­ра (1858-1867 годы, архитектор К. В. Ха­зе); пе­ре­строй­ка зам­ков Штоль­цен­фельс близ Коб­лен­ца (1836-1842 годы, архитектор Шин­кель)] и круп­ных об­щественных зда­ний [ком­п­лекс административных зда­ний на Пар­ла­мент­ском хол­ме в От­та­ве (стро­ил­ся с 1859 года, архи­тек­то­ры Т. Фул­лер, Ч. Джонс, О. Лей­вер, Т. Стент), пар­ла­мен­та Венг­рии в Бу­да­пеш­те (1884-1904 годы, архитектор И. Штейндль), но­вые ра­ту­ши в Бер­ли­не (1861-1869, архитектор Г. Ф. Ве­зе­ман), Ве­не (1872-1883 годы, архитектор Ф. фон Шмидт) и Мюн­хе­не (1867-1908 годы, архитектор Г. И. фон Хау­бер­рис­сер) и др.].

В стра­ны, где по­зи­ции клас­си­циз­ма бы­ли осо­бен­но силь­ны, неоготика про­ник­ла по­зд­нее. Во Фран­ции неоготика бы­ла свя­за­на с иде­ей со­хра­не­ния и вос­ста­нов­ле­ния средневекового на­сле­дия, ак­тив­ным сто­рон­ни­ком ко­то­рой вы­сту­пал Э. Ви­ол­ле-ле-Дюк - как в сво­их тео­ре­тических со­чи­не­ни­ях, так и рес­тав­рационной дея­тель­но­сти. Па­мят­ни­ка­ми французской неоготики ста­ли «до­бав­ле­ния», вне­сён­ные им в ре­кон­ст­руи­ро­ван­ные Па­риж­ской Бо­го­ма­те­ри со­бор, со­бо­ры Нотр- Дам в Амь­е­не и Рейм­се, церковь Святой Ма­гда­ли­ны в Вез­ле, го­род-кре­пость Кар­ка­сон, зам­ки Пьер­фон близ Ком­пь­е­на и др. средневековые по­строй­ки. В Ита­лии основной за­да­чей неоготики так­же ста­ло за­вер­ше­ние не­до­стро­ен­ных в сред­ние ве­ка со­ору­же­ний. В эту эпо­ху об­ре­ли фа­са­ды: со­бор Сан­та-Ма­рия- дель-Фьо­ре (1887 год, архитектор Э. Де Фаб­рис) и церковь Сан­та-Кро­че (1857-1865 годы, архитектор Н. Ма­тас) во Фло­рен­ции; со­бор в Не­апо­ле (1905 год, архитектор Э. Аль­ви­но), со­бор Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ма­те­ри в Ми­ла­не (фа­сад - 1805-1813 годы, ар­хи­тек­то­ры К. Ама­ти, Дж. Дза­ноя; шпи­ли - 1892 год). Во второйй половине XIX века неоготика по­сте­пен­но пе­ре­шла от ими­та­ции средневековых форм к их бо­лее сво­бод­ной ин­тер­пре­та­ции и ста­ла од­ной из со­став­ляю­щих эк­лек­тиз­ма .

В XIX веке неоготика ут­вер­ди­лась как стиль оформ­ле­ния ин­терь­е­ров и де­ко­ра­тив­но- при­клад­но­го искусства. Это­му спо­соб­ст­во­ва­ло как раз­ви­тие нео­го­тической ар­хи­тек­ту­ры, так и то, что го­ти­ка ста­ла вос­при­ни­мать­ся как эпо­ха оду­хо­тво­рён­но­го руч­но­го ре­мес­ла в про­ти­во­по­лож­ность современному без­душ­но­му ма­шин­но­му про­изводству, как иде­аль­ный об­ра­зец уни­вер­саль­но­го син­те­за ис­кусств. В ин­терь­е­рах нео­го­тический стиль про­явил­ся в ар­хитектурном де­ко­ре: в ис­поль­зо­ва­нии стрель­ча­тых арок, рез­ных де­ревянных па­не­лей, лан­це­то­вид­ных окон, мо­ти­вов го­тического ор­на­мен­та (на­ту­ра­ли­сти­че­ски изо­бра­жён­ная ли­ст­ва, три­ли­ст­ни­ки, квад­ри­фо­лии и др.), а так­же в по­ли­хро­мии (ин­терь­е­ры зам­ка Нойш­ван­штайн в Ба­ва­рии, 1886-1892 годы, архитектор Ю. Хоф­манн и др.).

Эти мо­ти­вы пе­ре­шли в оформ­ле­ние ме­бе­ли, из­де­лий из ме­тал­ла, вит­ра­жей, ке­ра­ми­ки, тек­сти­ля, в юве­лир­ное искусство и др. (на этой ос­но­ве сло­жил­ся стиль оформ­ле­ния ин­терь­е­ров У. Мор­ри­са ). Вы­даю­щую­ся роль в фор­ми­ро­ва­нии кон­цеп­ции нео­го­тического ин­терь­е­ра и де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства сыг­рал О. Пьюд­жин, стре­мив­ший­ся к дос­то­вер­но­му вос­про­из­ве­де­нию форм средневековых пред­ме­тов в сво­их про­ек­тах ут­ва­ри, про­из­во­див­шей­ся в специальных мас­тер­ских. Ему при­над­ле­жат про­ек­ты ин­терь­е­ров мно­го­численных церк­вей в Анг­лии, Вест­мин­стер­ско­го двор­ца, Сред­не­ве­ко­во­го дво­ра на Все­мир­ной вы­став­ке 1851 года в Лон­до­не. Неоготика рас­про­стра­ни­лась да­ле­ко за пре­де­ла­ми Ев­ро­пы, ут­вер­див­шись в стра­нах Южной и Северной Аме­ри­ки (в США - ар­хи­тек­то­ры Р. Апд­жон, Дж. Нот­ман, Дж. Ре­ник Млад­ший), Юж. Аф­ри­ке, Ав­ст­ра­лии и Но­вой Зе­лан­дии, так­же в стра­нах Центральной и Юго-Восточной Азии; она на многие де­ся­ти­ле­тия оп­ре­де­ли­ла стиль мас­со­во­го цер­ков­но­го строи­тель­ст­ва, ино­гда при­ме­ня­лась так­же при строи­тель­ст­ве об­щественных со­ору­же­ний (уни­вер­си­те­ты, кол­лед­жи и пр.).

В Рос­сии ещё в середине XVIII века ро­ди­лось по­ня­тие «го­ти­че­ский вкус», обо­зна­чав­шее все ху­дожественные яв­ле­ния, про­ти­во­пос­та­вив­шие се­бя клас­си­циз­му. Оно под­ра­зу­ме­ва­ло об­ра­ще­ние к «древ­но­сти» во­об­ще, без раз­ли­чия кон­крет­ных пе­рио­дов как рус­ской, так и западноев­ропейской ис­то­рии и вы­сту­па­ло си­но­ни­мом все­го «стран­но­го», «при­чуд­ли­во­го» и «ро­ма­ни­че­ско­го» (в ба­роч­ном зна­че­нии это­го сло­ва). В пи­ку идео­ло­гии Про­све­ще­ния про­из­ве­де­ния, соз­дан­ные в «го­ти­че­ском вку­се», ут­вер­жда­ли цен­ность куль­ту­ры про­шло­го и мир ча­ст­но­го, под­вер­жен­но­го при­хот­ли­вой иг­ре чувств че­ло­ве­ка: кар­ти­ны на древнерусские сю­же­ты И. А. Аки­мо­ва, А. П. Ло­сен­ко с эле­мен­та­ми на­ме­рен­ной ар­хаи­за­ции форм, по­строй­ки В. И. Ба­же­но­ва (пре­ж­де все­го в Ца­ри­цы­не), са­до­во-пар­ко­вые па­виль­о­ны в Цар­ском Се­ле В. И. Не­ело­ва, ан­самбль Чес­мен­ско­го двор­ца (1774-1777 годы, архитектор Ю. М. Фель­тен) в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Для русской «го­тической» ар­хи­тек­ту­ры ха­рак­тер­ны крас­ные кир­пич­ные фа­са­ды с де­ко­ром бе­ло­го цве­та, вклю­чаю­щим стрель­ча­тые ар­ки, зуб­цы, ба­шен­ки, а так­же эле­мен­ты древнерусского зод­че­ст­ва.

На­чи­ная с эпо­хи ро­ман­тиз­ма, по ме­ре ста­нов­ле­ния ис­то­рического зна­ния о ми­ре, от­но­ше­ние к сред­ним ве­кам ста­ло бо­лее диф­фе­рен­ци­ро­ван­ным. Не­смот­ря на то что и го­ти­че­ские, и древнерусские фор­мы час­то вхо­дят в еди­ный, под­чи­нён­ный ам­пир­но­му син­те­зу об­раз (пе­ре­строй­ки архитектором И. В. Его­то­вым Крем­лёв­ских строе­ний по­сле Отечественной вой­ны 1812 года, Ека­те­ри­нин­ская церковь Воз­не­сен­ско­го монастыря в Мо­с­ков­ском Крем­ле, 1809-1815 годы, архитектор А. Н. Ба­ка­рев, пред­по­ло­жи­тель­но по про­ек­ту К. И. Рос­си; Си­но­даль­ная ти­по­гра­фия в Мо­ск­ве, 1811-1815 годы, архитектор И. Л. Ми­ро­нов­ский), на­ме­ча­ет­ся раз­де­ле­ние двух об­ра­щён­ных в про­шлое сти­лей: «рус­ско­го» сти­ля, ис­поль­зую­ще­го эле­мен­ты древнерусского зод­че­ст­ва, и соб­ст­вен­но неоготики. Де­ко­ра­тив­ные фор­мы в неоготике за­час­тую точ­но со­от­но­сят­ся с ис­то­рическими об­раз­ца­ми, ино­гда они пря­мо ко­пи­ру­ют­ся с по­стро­ек про­шло­го [дво­рец «Кот­тедж» в Пе­тер­го­фе архитектор А. А. Ме­не­ла­са, 1826-1829 годы; Ка­пел­ла в Пе­тер­го­фе архитектор К. Ф. Шин­ке­ля, 1831-1834 годы; Во­рон­цов­ский дво­рец в Алуп­ке, 1831-1846 годы, про­ект архитектора Э. Бло­ра; Пет­ро­пав­лов­ская цер­ковь в Пар­го­ло­ве (ны­не в со­ста­ве Санкт-Пе­тер­бур­га) архитектора А. П. Брюл­ло­ва, 1831-1840 годы]. Эле­мен­ты неоготики ис­поль­зу­ют­ся в пе­ре­строй­ке двор­ца и мос­та усадь­бы Мар­фи­но (1831-1846 годы, архитектор М. Д. Бы­ков­ский).

Бу­к­валь­ное под­ра­жа­ние Сред­не­ве­ковью на фа­са­дах и в ин­терь­е­рах куль­то­вых, об­ществ. и жи­лых зда­ний ха­ракте­ри­зу­ет бо­лее позд­нюю неоготику 1840-1880-х годов - вре­ме­ни ис­то­рических сти­лей, ос­но­ван­ных на на­учном изу­че­нии про­шло­го (вокзал станции Новый Пе­тер­гоф, архитектор Н. Л. Бе­нуа, 1854-1857 годы; лю­те­ран­ская церковь Святого Ми­хаи­ла в Санкт-Пе­тер­бур­ге, архитектор К. К. Буль­ме­ринг, 1874-1877 годы; кос­тёл в Ир­кут­ске, архитектор И. Ф. Та­му­ле­вич, 1881-1886 годы, и др.). В рам­ках сти­ля мо­дерн неоготика вновь ста­ла вос­тре­бо­ва­на бла­го­да­ря свой­ст­вен­но­му ей ор­га­ничному син­те­зу функ­ции и де­ко­ратив­ной фор­мы (особ­няк З. Г. Мо­ро­зо­вой на Спи­ри­до­нов­ке в Мо­ск­ве, архитектор Ф. О. Шех­тель, 1893-1898 годы).

2) В ли­те­ра­ту­ре неоготика - пе­ре­ос­мыс­ле­ние и об­нов­ле­ние тра­ди­ций го­ти­че­ско­го ро­ма­на в Западной Ев­ро­пе и США в конце XIX-XX веках; тер­мин не­ус­той­чив и ус­ло­вен. По­ро­ж­дён­ная эс­те­ти­кой нео­ро­ман­тиз­ма и воз­ник­шая как ре­ак­ция на без­ду­хов­ность и ути­ли­тар­ность бур­жу­аз­но­го об­ще­ст­ва, неоготика пе­ре­но­сит го­тические сю­же­ты в со­вре­мен­ность, со­че­тая ус­то­яв­шие­ся приё­мы и сти­ле­вые осо­бен­но­сти го­тической про­зы (мис­ти­цизм, фан­та­сти­ка, средневековый или эк­зо­тический вос­точ­ный ко­ло­рит) с ат­ри­бу­та­ми современной ци­ви­ли­за­ции. Стрем­ле­ни­ем к но­во­му про­чте­нию го­тической тра­ди­ции от­ме­че­ны по­вес­ти «Стран­ная ис­то­рия док­то­ра Дже­ки­ла и мис­те­ра Хай­да» Р. Л. Сти­вен­со­на (1886 год), «Кен­тер­виль­ское при­ви­де­ние» (1887 год) и «Порт­рет До­риа­на Грея» (1891 год) О. Уай­ль­да, ро­ма­ны «Ост­ров док­то­ра Мо­ро» (1896 год) и «Че­ло­век-не­ви­дим­ка» (1897 год) Г. Уэлл­са, «Дра­ку­ла» Б. Сто­ке­ра (1897 год). Ок­культ­ны­ми мо­ти­ва­ми на­сы­ще­ны про­за Х. Ф. Лав­краф­та и его по­сле­до­ва­те­лей, по­ве­сти и ро­ма­ны Г. Мей­рин­ка; го­тические эле­мен­ты при­сут­ст­ву­ют в ро­ма­нах «Свя­ти­ли­ще» (1931 год) и «Авес­са­лом, Авес­са­лом!» (1936 год) У. Фолк­не­ра. Воз­ро­ж­де­ние ин­те­ре­са к неоготике в 1970-1990-е годы на­шло от­ра­же­ние в твор­че­ст­ве К. Уил­со­на, А. Д. Мёр­док, А. Кар­тер (Ве­ли­ко­бри­та­ния), Дж. К. Оутс, С. Кин­га, Р. Же­ляз­ны, Л. Спрэ­га де Кам­па (США) и др. Неоготика ак­тив­но про­ни­ка­ет в мас­со­вую ли­те­ра­ту­ру и ки­не­ма­то­граф.

Дополнительная литература:

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во. Frankl P. The Gothic. Literary sources and interpretations through eight centures. L., 1960;

Haslag J. «Gothic» im 17. und 18. Jahr­hundert. Köln; Graz, 1963;

Gossman L. Medievalism and the ideologies of the Enlightenment. Balt., 1968;

Voss J. Das Mittelalter im historischen Denken Frankreichs. Münch., 1972;

Germann G. Neugotik. Stuttg., 1974;

Le «Go­thique» retrouvé avant Viollet-le-Duc. (Cat.). P., 1979;

Бо­ри­со­ва Е. А. Рус­ская ар­хи­тек­ту­ра и анг­лий­ская псев­до­го­ти­ка // Взаи­мо­связь ис­кусств в ху­до­же­ст­вен­ном раз­ви­тии Рос­сии вто­рой по­ло­ви­ны XIX в. М., 1982; она же. Рус­ская ар­хи­тек­ту­ра в эпо­ху ро­ман­тиз­ма. СПб., 1997;

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