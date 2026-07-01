НЕОФИТ РИЛЬСКИЙ

НЕОФИТ РИЛЬСКИЙ - В миру Никола Поппетров Бенин, деятель болгарского национально-просветительского движения, педагог, языковед, игумен Рильского монастыря.

Ро­дил­ся в се­мье учи­те­ля и свя­щен­ни­ка, до 1808 года обу­чал­ся у от­ца в ки­лий­ной шко­ле в Бан­ско. За­тем учил­ся ико­но­пи­си , изу­чал бо­го­сло­вие, цер­ков­но­сла­вян­ский и греческий язы­ки в Риль­ском монастыре, где в 1811 году стал мо­на­хом, а в 1818 году при­нял ду­хов­ный сан. В 1822-1826 годах про­дол­жил об­ра­зо­ва­ние в греческих шко­лах Мел­ни­ка и Ве­ле­са. В 1826-1828 годах учи­тель в Са­мо­ко­ве, в 1831-1833 годах - в Риль­ском монастыре, вме­сте с дру­гим болгарским про­све­ти­те­лем Н. Ка­ра­стоя­но­вым (1778-1874 годы) за­ло­жил ос­но­вы болгарского кни­го­пе­ча­та­ния. В 1832-1833 годах по цер­ков­ным де­лам два­ж­ды по­се­щал Кон­стан­ти­но­поль­скую пат­ри­ар­хию. В 1834 году в греческой шко­ле в Бу­ха­ре­сте оз­на­ко­мил­ся с Белл-Лан­ка­стер­ской сис­те­мой вза­им­но­го обу­че­ния, ко­то­рую в 1835-1837 годах ак­тив­но вне­д­рял в свет­ской шко­ле в Габ­ро­во (ос­но­ва­на в 1835 году), а в 1837-1839 годах в Ко­прив­шти­це. Габ­ров­ская шко­ла ста­ла цен­тром под­го­тов­ки учи­те­лей по сис­те­ме вза­им­но­го обу­че­ния для всех болгарских зе­мель.

Неофит Рильский раз­ра­бо­тал двух­сту­пен­ча­тую сис­те­му пре­по­да­ва­ния в ней: на пер­вой сту­пе­ни он с по­мо­щью луч­ших уче­ни­ков учил гра­мо­те около 100 де­тей, на вто­рой - обу­чал ог­ра­ни­чен­ный круг юно­шей бо­лее ши­ро­ко­му кру­гу пред­ме­тов (грам­ма­ти­ке, ариф­ме­ти­ке, чис­то­пи­са­нию и гео­гра­фии). В 1830-е годы из­дал (в основном в Сер­бии) учеб­ни­ки и учеб­ные по­со­бия, по­лу­чив­шие ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в Бол­га­рии: «Взаи­мо­учи­тель­ные таб­ли­цы» (1835 год), «Бу­к­варь, из­вле­чён­ный из взаи­мо­учи­тель­ных таб­лиц» (1835 год), «Свя­щен­ный крат­кий ка­те­хи­зис» (1835 год), «Крат­кое и яс­ное из­ло­же­ние» (1835 год), по­со­бие по но­во­гре­че­ско­му языку (1835 год), «Чис­то­пи­са­ние» (1837 год). В книге «Бол­гар­ская грам­ма­ти­ка» (1835 год), дав­шей им­пульс раз­ви­тию болгарской фи­ло­ло­гической нау­ки, Неофит Рильский пред­ло­жил пер­вое сис­тем­ное на­учное опи­са­ние осо­бен­но­стей болгарского язы­ка, а вско­ре пе­ре­вёл на не­го Но­вый За­вет (из­дан в Из­ми­ре в 1840 году, в даль­ней­шем пе­ре­из­да­вал­ся ещё 5 раз).

В 1839-1848 годах про­дол­жил литературную и пе­да­го­гическую дея­тель­ность в Риль­ском монастыре: ру­ко­во­дил шко­лой для взрос­лых, пре­по­да­вал цер­ков­ную ис­то­рию, гречесий, цер­ков­но­сла­вян­ский и болгарский язы­ки. В 1848-1852 годах воз­глав­лял ка­фед­ру славянских язы­ков в Хал­кин­ской бо­го­слов­ской шко­ле на острове Хей­бе­лиа­да (Мра­мор­ное море), из­дал учеб­ные по­со­бия «Ариф­ме­ти­ка» (1851 год), «Хре­сто­ма­тия сла­вян­ско­го язы­ка» (1852 год; про­сле­дил раз­ви­тие русской литературы в XVII-XVIII веках). С 1852 года до кон­ца жиз­ни жил в Риль­ском монастыре, в 1860-1864 годах был его игу­ме­ном, од­но­вре­мен­но про­дол­жал за­ни­мать­ся литературной дея­тель­но­стью. В 1875 году из­дал «Сло­варь бол­гар­ско­го язы­ка, ис­тол­ко­ван­ный с цер­ков­но­сла­вян­ско­го и гре­че­ско­го язы­ков», в 1879 году - «Опи­са­ние бол­гар­ско­го свя­щен­но­го мо­на­сты­ря Риль­ско­го». Так­же пе­ре­во­дил на болгарский язык про­из­ве­де­ния свет­ско­го ха­рак­те­ра (бас­ни Эзо­па , сокращенный ва­ри­ант «При­клю­че­ний Ро­бин­зо­на Кру­зо» Д. Де­фо и др.).

Главный лек­си­ко­гра­фический труд Неофита Рильского - сло­варь болгарского язы­ка, пер­во­на­чаль­но за­ду­ман­ный как гре­ко-болгарский сло­варь. Он был на­чат в 1819 году и из­дан час­тич­но лишь в 1874-1875 годах. В дис­кус­сии о ха­рак­те­ре болгарского литературного язы­ка Неофит Рильский воз­глав­лял так называемую сла­вя­но­бол­гар­скую шко­лу, ут­вер­ждал, что язык дол­жен опи­рать­ся на жи­вую народную речь, ох­ва­ты­вая все её ха­рак­тер­ные осо­бен­но­сти. Мно­го­численные раз­ли­чия в го­во­рах он счи­тал «раз­вра­ще­ния­ми язы­ка», во из­бе­жа­ние «не­со­гла­сий» при соз­да­нии еди­но­го литературного язы­ка при­зы­вал ис­поль­зо­вать в ка­че­ст­ве кор­рек­ти­ва ста­ро­бол­гар­ский, т. е. цер­ков­но­сла­вян­ский, язык (в этом про­яви­лось влия­ние да­ма­ски­нов, ко­то­рые бы­ли хо­ро­шо зна­ко­мы Неофиту Рильскому). Так­же он вы­сту­пал за со­хра­не­ние член­ной мор­фе­мы в болгарском язы­ке, т. к. она су­ще­ст­во­ва­ла во всех го­во­рах и бы­ла, по его мне­нию, не не­дос­тат­ком, а дос­то­ин­ст­вом, «наи­бо­лее ук­ра­шаю­щим свой­ст­вом» язы­ка. Зна­ток ду­хов­ной му­зы­ки, Неофит Рильский со­ста­вил сбор­ник цер­ков­но­го пес­но­пе­ния, в ко­то­ром бы­ли пред­став­ле­ны не толь­ко пе­ре­во­ды греческих цер­ков­но-музыкальных про­из­ве­де­ний, но и его собственные со­чи­не­ния.

Неофит Рильский так­же соз­дал пер­вый болгарский гло­бус (1836 год; хра­нит­ся в му­зее Риль­ско­го монастыря). Име­нем Неофита Рильского на­зван Юго-Западный университет в городе Бла­го­ев­град.