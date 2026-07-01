НЕОФИТ РИЛЬСКИЙ
НЕОФИТ РИЛЬСКИЙ - В миру Никола Поппетров Бенин, деятель болгарского национально-просветительского движения, педагог, языковед, игумен Рильского монастыря.
Родился в семье учителя и священника, до 1808 года обучался у отца в килийной школе в Банско. Затем учился иконописи, изучал богословие, церковнославянский и греческий языки в Рильском монастыре, где в 1811 году стал монахом, а в 1818 году принял духовный сан. В 1822-1826 годах продолжил образование в греческих школах Мелника и Велеса. В 1826-1828 годах учитель в Самокове, в 1831-1833 годах - в Рильском монастыре, вместе с другим болгарским просветителем Н. Карастояновым (1778-1874 годы) заложил основы болгарского книгопечатания. В 1832-1833 годах по церковным делам дважды посещал Константинопольскую патриархию. В 1834 году в греческой школе в Бухаресте ознакомился с Белл-Ланкастерской системой взаимного обучения, которую в 1835-1837 годах активно внедрял в светской школе в Габрово (основана в 1835 году), а в 1837-1839 годах в Копривштице. Габровская школа стала центром подготовки учителей по системе взаимного обучения для всех болгарских земель.
Неофит Рильский разработал двухступенчатую систему преподавания в ней: на первой ступени он с помощью лучших учеников учил грамоте около 100 детей, на второй - обучал ограниченный круг юношей более широкому кругу предметов (грамматике, арифметике, чистописанию и географии). В 1830-е годы издал (в основном в Сербии) учебники и учебные пособия, получившие широкое распространение в Болгарии: «Взаимоучительные таблицы» (1835 год), «Букварь, извлечённый из взаимоучительных таблиц» (1835 год), «Священный краткий катехизис» (1835 год), «Краткое и ясное изложение» (1835 год), пособие по новогреческому языку (1835 год), «Чистописание» (1837 год). В книге «Болгарская грамматика» (1835 год), давшей импульс развитию болгарской филологической науки, Неофит Рильский предложил первое системное научное описание особенностей болгарского языка, а вскоре перевёл на него Новый Завет (издан в Измире в 1840 году, в дальнейшем переиздавался ещё 5 раз).
В 1839-1848 годах продолжил литературную и педагогическую деятельность в Рильском монастыре: руководил школой для взрослых, преподавал церковную историю, гречесий, церковнославянский и болгарский языки. В 1848-1852 годах возглавлял кафедру славянских языков в Халкинской богословской школе на острове Хейбелиада (Мраморное море), издал учебные пособия «Арифметика» (1851 год), «Хрестоматия славянского языка» (1852 год; проследил развитие русской литературы в XVII-XVIII веках). С 1852 года до конца жизни жил в Рильском монастыре, в 1860-1864 годах был его игуменом, одновременно продолжал заниматься литературной деятельностью. В 1875 году издал «Словарь болгарского языка, истолкованный с церковнославянского и греческого языков», в 1879 году - «Описание болгарского священного монастыря Рильского». Также переводил на болгарский язык произведения светского характера (басни Эзопа, сокращенный вариант «Приключений Робинзона Крузо» Д. Дефо и др.).
Главный лексикографический труд Неофита Рильского - словарь болгарского языка, первоначально задуманный как греко-болгарский словарь. Он был начат в 1819 году и издан частично лишь в 1874-1875 годах. В дискуссии о характере болгарского литературного языка Неофит Рильский возглавлял так называемую славяноболгарскую школу, утверждал, что язык должен опираться на живую народную речь, охватывая все её характерные особенности. Многочисленные различия в говорах он считал «развращениями языка», во избежание «несогласий» при создании единого литературного языка призывал использовать в качестве корректива староболгарский, т. е. церковнославянский, язык (в этом проявилось влияние дамаскинов, которые были хорошо знакомы Неофиту Рильскому). Также он выступал за сохранение членной морфемы в болгарском языке, т. к. она существовала во всех говорах и была, по его мнению, не недостатком, а достоинством, «наиболее украшающим свойством» языка. Знаток духовной музыки, Неофит Рильский составил сборник церковного песнопения, в котором были представлены не только переводы греческих церковно-музыкальных произведений, но и его собственные сочинения.
Неофит Рильский также создал первый болгарский глобус (1836 год; хранится в музее Рильского монастыря). Именем Неофита Рильского назван Юго-Западный университет в городе Благоевград.