НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА

НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА - правомерная защита от общественно-опасного посягательства путём причинения вреда посягающему; в уголовном праве обстоятельство, исключающее преступность деяния, в иных условиях являющегося преступным.

По­ня­тие необходимой обороны из­вест­но с древ­них вре­мён. Ли­ше­ние жиз­ни в ка­че­ст­ве ак­та необходимой обороны упо­ми­на­ет­ся в За­ко­нах Ма­ну (Древ­няя Ин­дия), За­ко­нах Хам­му­ра­пи (Древ­ний Ва­ви­лон), За­ко­нах Две­на­дца­ти таб­лиц (Древ­ний Рим) и др. па­мят­ни­ках древ­не­го за­ко­но­да­тель­ст­ва. Так, римские юри­сты счи­та­ли дей­ст­вия со­вер­шён­ны­ми в со­стоя­нии необходимой обороны при на­ли­чии двух ус­ло­вий: не­спра­вед­ли­во­сти на­па­де­ния и не­из­беж­но­сти опас­но­сти.

В современном ми­ре пра­во на необходимую оборону име­ет ка­ж­дый с мо­мен­та ро­ж­де­ния и в те­че­ние всей жиз­ни не­за­ви­си­мо от про­фес­сио­наль­ной или иной специальной под­го­тов­ки и слу­жеб­но­го по­ло­же­ния. Кон­сти­ту­ция РФ гла­сит: «Ка­ж­дый впра­ве за­щи­щать свои пра­ва и сво­бо­ды все­ми спо­со­ба­ми, не за­пре­щён­ны­ми за­ко­ном» (статья 45). Од­ним из за­кон­ных спо­со­бов за­щи­ты яв­ля­ет­ся необходимая оборона. Это пра­во мо­жет быть ис­поль­зо­ва­но не­за­ви­си­мо от воз­мож­но­сти из­бе­жать об­ще­ст­вен­но опас­но­го по­ся­га­тель­ст­ва или об­ра­тить­ся за по­мо­щью к др. ли­цам или ор­га­нам вла­сти. Для не­ко­то­рых лиц при­ме­не­ние всех воз­мож­ных сил и средств для за­щи­ты яв­ля­ет­ся не толь­ко пра­вом, но и обя­зан­но­стью (например, для со­труд­ни­ков по­ли­ции, служ­бы безо­пас­но­сти и др.).

Тео­рия уго­лов­но­го пра­ва и су­деб­ная прак­ти­ка вы­ра­бо­та­ли две груп­пы ус­ло­вий пра­во­мер­но­сти необходимой обороны: ус­ло­вия, от­но­ся­щие­ся к по­ся­га­тель­ст­ву (по­ся­га­тель­ст­во долж­но быть об­ще­ст­вен­но опас­ным, ре­аль­ным), и ус­ло­вия, ха­рак­те­ри­зую­щие за­щи­ту (вред при­чи­ня­ет­ся с це­лью за­щи­ты ох­ра­няе­мых за­ко­ном ин­те­ре­сов и ис­клю­чи­тель­но на­па­даю­ще­му, а не треть­им ли­цам).

Со­глас­но за­ко­ну, в РФ не яв­ля­ет­ся пре­сту­п­ле­ни­ем при­чи­не­ние вре­да по­ся­гаю­ще­му ли­цу в со­стоя­нии необходимой обороны, т. е. при за­щи­те лич­но­сти и прав обо­ро­няю­ще­го­ся или др. лиц, ох­ра­няе­мых за­ко­ном ин­те­ре­сов об­ще­ст­ва или го­су­дар­ст­ва от об­ще­ст­вен­но опас­но­го по­ся­га­тель­ст­ва, ес­ли это по­ся­га­тель­ст­во бы­ло со­пря­же­но с на­си­ли­ем, опас­ным для жиз­ни обо­ро­няю­ще­го­ся или др. ли­ца, ли­бо с не­по­сред­ст­вен­ной уг­ро­зой при­ме­не­ния та­ко­го на­си­лия.

За­щи­та от по­ся­га­тель­ст­ва, не со­пря­жён­но­го с на­си­ли­ем, опас­ным для жиз­ни обо­ро­няю­ще­го­ся или дру­го­го ли­ца, ли­бо с не­по­сред­ст­вен­ной уг­ро­зой при­ме­не­ния та­ко­го на­си­лия, яв­ля­ет­ся пра­во­мер­ной, ес­ли при этом не бы­ло до­пу­ще­но пре­вы­ше­ния пре­де­лов необходимой обороны, т. е. умыш­лен­ных дей­ст­вий, яв­но не со­от­вет­ст­вую­щих ха­рак­те­ру и опас­но­сти по­ся­га­тель­ст­ва. Не яв­ля­ют­ся пре­вы­ше­ни­ем пре­де­лов необходимой обороны дей­ст­вия обо­ро­няю­ще­го­ся ли­ца, ес­ли это ли­цо вслед­ст­вие не­ожи­дан­но­сти по­ся­га­тель­ст­ва не мог­ло объ­ек­тив­но оце­нить сте­пень и ха­рак­тер опас­но­сти на­па­де­ния.

Пра­во за­щи­щать се­бя и сво­их близ­ких от пре­ступ­ных по­ся­га­тельств при­зна­но все­ми ци­ви­ли­зо­ван­ны­ми го­су­дар­ст­ва­ми , хо­тя соб­ст­вен­но «необходимой обороной» этот ин­сти­тут име­ну­ет­ся в Рос­сии и стра­нах СНГ. В боль­шин­ст­ве ро­ма­ноя­зыч­ных стран при­нят тер­мин «пра­во­мер­ная обо­ро­на» (legitime defense), а в анг­лоя­зыч­ных стра­нах - тер­ми­ны «са­мо­за­щи­та», «ча­ст­ная обо­ро­на» (private defence). В аб­со­лют­ном боль­шин­ст­ве стран за­ко­но­да­тель (или су­деб­ная прак­ти­ка) ус­та­нав­ли­ва­ет, что по­ся­га­тель­ст­во долж­но быть про­ти­во­прав­ным, на­лич­ным и ре­аль­ным, а дей­ствия обо­ро­няю­ще­го­ся - про­пор­циональны­ми уг­ро­зе. В ря­де за­ру­беж­ных стран ус­та­нов­ле­на пре­зумп­ция со­стоя­ния необходимой обороны в слу­чае не­за­кон­ного про­ник­но­ве­ния по­сто­рон­не­го ли­ца в жи­ли­ще или по­пыт­ки та­ко­го про­ник­но­ве­ния.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)