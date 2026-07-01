НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА
НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА - правомерная защита от общественно-опасного посягательства путём причинения вреда посягающему; в уголовном праве обстоятельство, исключающее преступность деяния, в иных условиях являющегося преступным.
Понятие необходимой обороны известно с древних времён. Лишение жизни в качестве акта необходимой обороны упоминается в Законах Ману (Древняя Индия), Законах Хаммурапи (Древний Вавилон), Законах Двенадцати таблиц (Древний Рим) и др. памятниках древнего законодательства. Так, римские юристы считали действия совершёнными в состоянии необходимой обороны при наличии двух условий: несправедливости нападения и неизбежности опасности.
В современном мире право на необходимую оборону имеет каждый с момента рождения и в течение всей жизни независимо от профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения. Конституция РФ гласит: «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещёнными законом» (статья 45). Одним из законных способов защиты является необходимая оборона. Это право может быть использовано независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к др. лицам или органам власти. Для некоторых лиц применение всех возможных сил и средств для защиты является не только правом, но и обязанностью (например, для сотрудников полиции, службы безопасности и др.).
Теория уголовного права и судебная практика выработали две группы условий правомерности необходимой обороны: условия, относящиеся к посягательству (посягательство должно быть общественно опасным, реальным), и условия, характеризующие защиту (вред причиняется с целью защиты охраняемых законом интересов и исключительно нападающему, а не третьим лицам).
Согласно закону, в РФ не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, т. е. при защите личности и прав обороняющегося или др. лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или др. лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.
Защита от посягательства, не сопряжённого с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, является правомерной, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны, т. е. умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства. Не являются превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения.
Право защищать себя и своих близких от преступных посягательств признано всеми цивилизованными государствами, хотя собственно «необходимой обороной» этот институт именуется в России и странах СНГ. В большинстве романоязычных стран принят термин «правомерная оборона» (legitime defense), а в англоязычных странах - термины «самозащита», «частная оборона» (private defence). В абсолютном большинстве стран законодатель (или судебная практика) устанавливает, что посягательство должно быть противоправным, наличным и реальным, а действия обороняющегося - пропорциональными угрозе. В ряде зарубежных стран установлена презумпция состояния необходимой обороны в случае незаконного проникновения постороннего лица в жилище или попытки такого проникновения.