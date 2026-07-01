НЕОБАРОККО
НЕОБАРОККО - один из исторических стилей в архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве второй трети XIX - начала XX веков.
Возник вследствие распада целостной системы европейского классицизма и формирования «архитектуры выбора». Источником форм и мотивов необарокко стал стиль европейского барокко XVII века, однако архитектура необарокко отличается более свободной трактовкой архитектурного ордера, богатым убранством фасадов, многообразием и сложностью декоративных элементов: скульптурного убранства, гротескных форм и пр. Окончательное сложение необарокко происходит в 1850-е годы.
Необарокко вошло составной частью во Второй империи стиль во Франции, «стиль Рингштрасе» в Австро-Венгрии, викторианский стиль в Великобритании. Стиль необарокко использовался для проектов крупных общественных зданий, доходных домов, культовых сооружений, реже - в частном строительстве. К ключевым памятникам стиля относятся здание Парижской оперы (1861-1875 годы, архитектор Ш. Гарнье) и комплекс Кайзерфорума в Вене (в составе дворца Хофбург; 1872-1913 годы, архитекторы Г. Земпер, К. Хазенауэр). В 1880-е годы в Англии формируется вариант необарокко, подражающий «английскому барокко» (творчество К. Рена, Дж. Ванбру, Н. Хоксмура): архитекторы Дж. Белчер, А. Б. Томас и др. Национальный стиль объединённой Италии («стиль Умберто I») соединил в себе элементы необарокко и неоренессанса [памятник Виктору Эммануилу II (1885-1911 годы, архитектор Дж. Саккони), Дворец Юстиции (1888-1910 годы, архитектор Г. Кальдерини), оба - в Риме, и др.].
В России архитектура необарокко интерпретирует формы петровского барокко и елизаветинского барокко, отличается полихромией фасадов и многообразием скульптурного и лепного декора (дворец Белосельских-Белозерских в Санкт-Петербурге, 1847-1848 годы, архитектор А. И. Штакеншнейдер; комплекс Сандуновских бань в Москве, 1894 год, архитектор Б. В. Фрейденберг, и др.). Для изобразительного искусства необарокко характерны монументальность и торжественность композиций, использование аллегорических фигур и дополнительных декоративных элементов.
В музыке термином «необарокко» иногда обозначают использование барочной стилистики композиторами XX века. (смотрите в статье Неоклассицизм).