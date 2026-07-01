НЕОБАРОККО

НЕОБАРОККО - один из исторических стилей в архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве второй трети XIX - начала XX веков.

Воз­ник вслед­ст­вие рас­па­да це­ло­ст­ной сис­те­мы ев­ропейского клас­си­циз­ма и фор­ми­ро­ва­ния «ар­хи­тек­ту­ры вы­бо­ра». Ис­точ­ни­ком форм и мо­ти­вов необарокко стал стиль ев­ропейского ба­рок­ко XVII века, од­на­ко ар­хи­тек­ту­ра необарокко от­ли­ча­ет­ся бо­лее сво­бод­ной трак­тов­кой ар­хитектурного ор­де­ра, бо­га­тым уб­ран­ст­вом фа­са­дов, мно­го­об­ра­зи­ем и слож­но­стью де­ко­ра­тив­ных эле­мен­тов: скульп­тур­но­го уб­ран­ст­ва, гро­те­ск­ных форм и пр. Окон­ча­тель­ное сло­же­ние необарокко про­ис­хо­дит в 1850-е годы.

Необарокко вошло со­став­ной ча­стью во Вто­рой им­пе­рии стиль во Фран­ции, «стиль Ринг­штра­се» в Ав­ст­ро-Венг­рии, вик­то­ри­ан­ский стиль в Ве­ли­ко­бри­та­нии . Стиль необарокко ис­поль­зо­вал­ся для про­ек­тов круп­ных об­щественных зда­ний, до­ход­ных до­мов, куль­то­вых со­ору­же­ний, ре­же - в ча­ст­ном строи­тель­ст­ве. К клю­че­вым па­мят­ни­кам сти­ля от­но­сят­ся зда­ние Па­риж­ской опе­ры (1861-1875 годы, архитектор Ш. Гар­нье) и ком­плекс Кай­зер­фо­ру­ма в Ве­не (в со­ста­ве двор­ца Хоф­бург; 1872-1913 годы, ар­хи­тек­то­ры Г. Зем­пер, К. Ха­зе­нау­эр). В 1880-е годы в Анг­лии фор­ми­ру­ет­ся ва­ри­ант необарокко, под­ра­жа­ющий «анг­лий­ско­му ба­рок­ко» (твор­че­ст­во К. Ре­на, Дж. Ван­бру, Н. Хок­сму­ра): ар­хи­тек­то­ры Дж. Бел­чер, А. Б. То­мас и др. Национальный стиль объ­е­ди­нён­ной Ита­лии («стиль Ум­бер­то I») со­еди­нил в се­бе эле­мен­ты необарокко и не­оре­нес­сан­са [па­мят­ник Вик­то­ру Эм­ма­нуи­лу II (1885-1911 годы, архитектор Дж. Сак­ко­ни), Дво­рец Юс­ти­ции (1888-1910 годы, архитектор Г. Каль­де­ри­ни), оба - в Ри­ме, и др.].

В Рос­сии ар­хи­тек­ту­ра необарокко ин­тер­пре­тиру­ет фор­мы пет­ров­ско­го ба­рокко и ели­за­ве­тин­ско­го ба­рок­ко , от­ли­ча­ет­ся по­ли­хро­ми­ей фа­са­дов и мно­го­об­ра­зи­ем скуль­п­тур­но­го и леп­но­го де­ко­ра (дво­рец Бело­сель­ских-Бе­ло­зер­ских в Санкт-Пе­тер­бур­ге, 1847-1848 годы, архитектор А. И. Шта­кен­шней­дер; ком­плекс Сан­ду­нов­ских бань в Мо­ск­ве, 1894 год, архитектор Б. В. Фрей­ден­берг, и др.). Для изо­бра­зительного искусства необарокко ха­рак­тер­ны мо­ну­мен­таль­ность и тор­же­ст­вен­ность ком­по­зи­ций, ис­поль­зо­ва­ние ал­ле­го­рических фи­гур и до­пол­нительных де­ко­ра­тив­ных эле­мен­тов.

В му­зы­ке тер­ми­ном «необарокко» ино­гда обо­зна­ча­ют ис­поль­зо­ва­ние ба­роч­ной сти­ли­сти­ки ком­по­зи­то­ра­ми XX века. (смотрите в статье Не­оклас­си­цизм ).

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