НЕО-ГЕО

НЕО-ГЕО - направление в искусстве США 1980-х годов.

Объединило ряд нью-йоркских художников, которые, работая в разных манерах и техниках, приняли холодную, иронично-отстранённую позицию по отношению к окружающей реальности и её отражению в искусстве.

Neo-geo; сокращение от английского neo-geometrical conceptualism - нео­гео­мет­ри­че­ский кон­цеп­туа­лизм. Воз­ник­ло как ре­ак­ция на эмо­цио­наль­ность аб­ст­ракт­но­го экс­прес­сио­низ­ма.

Наи­бо­лее вид­ный пред­ста­ви­тель - Дж. Кунс, из­вест­ный свои­ми ими­та­ция­ми кит­че­вой про­дук­ции мас­со­вой куль­ту­ры. Ф. Та­аф­фе па­ро­ди­ро­вал ор­на­мен­таль­ную и гео­мет­рическую аб­ст­рак­цию бо­лее ран­них на­прав­ле­ний. Ве­ду­щий тео­ре­тик груп­пы - ху­дож­ник-аб­ст­рак­цио­нист П. Хал­ли.

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