НЕО-ГЕО
НЕО-ГЕО - направление в искусстве США 1980-х годов.
Объединило ряд нью-йоркских художников, которые, работая в разных манерах и техниках, приняли холодную, иронично-отстранённую позицию по отношению к окружающей реальности и её отражению в искусстве.
Neo-geo; сокращение от английского neo-geometrical conceptualism - неогеометрический концептуализм. Возникло как реакция на эмоциональность абстрактного экспрессионизма.
Наиболее видный представитель - Дж. Кунс, известный своими имитациями китчевой продукции массовой культуры. Ф. Тааффе пародировал орнаментальную и геометрическую абстракцию более ранних направлений. Ведущий теоретик группы - художник-абстракционист П. Халли.