НЕНЮКОВ ДМИТРИЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ

Биография и военная карьера

В 1889 г. окончил Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге. В 1899-1900 гг. Ненюкову учился в Артиллерийском офицерском классе, в рамках которого проходил теоретическую и практическую подготовку. После этого начал военную службу на эскадренном броненосце «Цесаревич» в качестве артиллерийского офицера. На корабле пришел из Тулона в Порт-Артур , когда началась русско-японская война 1904—1905 гг. 10 августа 1904 г. между русской 1-й Тихоокеанской эскадрой и флотом Японии состоялось морское сражение получившее название «бой в Желтом море», в ходе которого эскадра попыталась выйти из Порт-Артура и прорваться во Владивосток. Один из японских снарядов попал в боевую рубку, почти все старшие офицеры корабля были убиты и ранены, также погиб командующий эскадрой контр-адмирал В. К. Витгефт. Очнувшийся Ненюков взялся за штурвал и вывел судно из-под японского огня. За проявленное мужество был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени. После окончания войны служил на нескольких судах. В 1908-1909 гг. прошел годовалый курс в военно-морском отделении Николаевской морской академии. После этого командовал различными судами, а также состоял в Морском Генеральном штабе. В 1912 г. Ненюков стал помощником начальника Морского Генерального штаба по судостроению. Занимался вопросами реорганизации военно-морского флота России с учетом ошибок и просчетов, допущенных в ходе русско-японской войны . После начала Первой мировой войны, Ненюкова перевели в Ставку Верховного главнокомандующего, где он занимал пост начальника военно-морского управления. На этом посту разрабатывал и осуществлял операцию по снабжению сербской армии с помощью сил экспедиции особого назначения на Дунае, во главе которой был поставлен контр-адмирал М.М. Веселкин. 6 декабря 1916 г. произведен в вице-адмиралы. После Октябрьской революции , практически сразу примкнул к добровольцам. На рубеже 1917-1918 годов был начальником одесского центра добровольцев. После занятия Одессы французскими войсками Непрюков стал начальником управления военно-морской базы. 20 августа 1919 г. было решено восстановить должность командующего Черноморским флотом ВСЮР, которому вернули всю полноту власти, и им стал Дмитрий Всеволодович. В крайне непростых условиях, ему удалось провести эвакуацию частей белых из Новороссийска в Крым. 8 февраля 1920 г. снят с должности по приказу А.И. Деникина . После этого вернулся в Севастополь, где продолжил службу на флоте. Затем эмигрировал в Королевство сербов, хорватов и словенцев , обосновался в Земуне, где и скончался.