НЕННИ ПЬЕТРО
НЕННИ ПЬЕТРО - итальянский государственный и политический деятель.
Из бедной крестьянской семьи, переехавшей в городе Фаэнца на службу к графам Джиннази. Рано потеряв родителей, воспитывался в приюте для сирот. В 1908 году устроился работать на фабрику по производству керамики, но вскоре был уволен за поддержку забастовки батраков в Парме. В том же году начал печататься в республиканской прессе и вступил в Итальянскую республиканскую партию. В 1909 году приехал в Милан, где продолжил самообразование и познакомился с учением К. Маркса. Вернувшись в Романью, сотрудничал в ряде периодических изданий, в т. ч. в еженедельнике «La lotta di classe», издававшемся Б. Муссолини. В 1911 году избран секретарём Палаты труда в городе Форли.
За организацию забастовки против участия Италии в Ливийской войне (смотрите Итало-турецкая война 1911-1912 годов) приговорён к тюремному заключению. В 1912 году освобождён, вскоре стал редактором еженедельника «Lucifero», а также секретарём Республиканской федерации молодёжи. В июне 1914 года один из организаторов общенациональной всеобщей стачки (т. н. Красная неделя), осуждён и отправлен в тюрьму. Наряду с Б. Муссолини, поддержал вступление Италии в Первую мировую войну, после выхода из заключения отправился добровольцем на фронт, участвовал в боевых действиях, был ранен. В 1919 году создал в Болонье «Фашо ди Комбаттименто» (смотрите Фаши), но, поняв, что ему не по пути с этим движением, почти сразу его покинул.
В период «красного двухлетия» 1919-1920 годов поддержал захват Фиуме (Риеки), но выступил при этом против Г. Д’Аннунцио. В 1920 году в качестве корреспондента газеты «Il Secolo» побывал в Грузии, Армении и Азербайджане. В 1921 году вступил в Итальянскую социалистическую партию (ИСП), в 1922-1923 годах редактор газеты «Avanti!», не раз подвергавшейся нападениям фашистов. Выступал против объединения ИСП с Итальянской коммунистической партией (ИКП, до 1943 года Коммунистическая партия Италии, КПИ). В 1926 году познакомился с видным антифашистом К. Росселли, вместе с ним издавал журнал «Quarto Stato». В том же году в условиях нарастания давления на ИСП со стороны фашистского правительства Италии эмигрировал во Францию.
С 1930 года генеральный секретарь ИСП, член Исполкома Социалистического рабочего интернационала, редактор газеты «Nuovo Avanti!» (с 1931 года). После прихода А. Гитлера к власти в Германии выступал за объединение левых сил, в 1934 году подписал 1-й, в 1937 году 2-й пакт о единстве действий ИСП и КПИ. В период Гражданской войны в Испании 1936-1939 годов комиссар интернациональных бригад. После подписания советско-германского договора о ненападении 1939 года высказывался за продолжение сотрудничества с коммунистами, но не встретил поддержки в ИСП и был отстранён от должности генерального секретаря. В 1943 году арестован гестапо во Франции и выдан итальянским властям, сославшим его на остров Понца. В июле того же года освобождён, в августе вновь избран генеральным секретарём ИСП.
Отказался сотрудничать с правительством П. Бадольо, выступал за ликвидацию монархии. После освобождения Италии занимал посты заместителя председателя Совета министров, министра по делам Учредительного собрания (1945-1946 годы), министра иностранных дел (1946-1947 годы). В 1946 году подписал новый пакт о единстве действий с ИКП, вызвавший раскол в ИСП. С 1948 года депутат итальянского парламента, выступал против членства Италии в НАТО. В 1950-х годах активно участвовал в антивоенном движении, в 1950-1955 годах вице-президент ВСМ.
После Венгерского восстания 1956 года отказался от сотрудничества с ИКП и возглавил т. н. течение «автономистов». В 1963 году вошёл в правительство «Левого центра» А. Моро, занимал посты заместителя председателя СМ (1963-1968 годы), министра иностранных дел (1968-1969 годы). В 1966-1969 годах председатель Объединённой социалистической партии. Осудил ввод войск стран Варшавского договора в Чехословацкую Социалистическую Республику (1968 год). В 1969 году избран заместителем председателя Социалистического интернационала. С 1970 года пожизненный сенатор.
Автор работ по истории Италии, гражданской войны в Испании, проблемам социалистического и антифашистского движений. С 1985 году в Италии действует Фонд Ненни (Fondazione Nenni). Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами» (1952 год).