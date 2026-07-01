НЕННИ ПЬЕТРО

НЕННИ ПЬЕТРО - итальянский государственный и политический деятель.

Из бед­ной кре­сть­ян­ской се­мьи, пе­ре­ехав­шей в городе Фа­эн­ца на служ­бу к гра­фам Джин­на­зи. Ра­но по­те­ряв ро­ди­те­лей, вос­пи­ты­вал­ся в при­юте для си­рот. В 1908 году уст­ро­ил­ся ра­бо­тать на фаб­ри­ку по про­изводству ке­ра­ми­ки, но вско­ре был уво­лен за под­держ­ку за­бас­тов­ки бат­ра­ков в Пар­ме. В том же го­ду на­чал пе­ча­тать­ся в рес­пуб­ли­кан­ской прес­се и всту­пил в Италь­ян­скую рес­пуб­ли­кан­скую пар­тию. В 1909 году прие­хал в Ми­лан, где про­дол­жил са­мо­об­ра­зо­ва­ние и по­зна­комил­ся с уче­ни­ем К. Мар­кса . Вер­нув­шись в Ро­ма­нью, со­труд­ни­чал в ря­де пе­рио­дических из­да­ний, в т. ч. в еже­не­дель­ни­ке «La lotta di classe», из­да­вав­шем­ся Б. Мус­со­ли­ни . В 1911 году из­бран сек­ре­та­рём Па­ла­ты тру­да в городе Фор­ли.

За орга­ни­за­цию за­бас­тов­ки про­тив уча­стия Ита­лии в Ли­вий­ской вой­не (смотрите Ита­ло-ту­рец­кая вой­на 1911-1912 годов) при­го­во­рён к тю­рем­но­му за­клю­че­нию. В 1912 году ос­во­бо­ж­дён, вско­ре стал ре­дак­то­ром еже­не­дель­ни­ка «Lucifero», а так­же сек­ре­та­рём Рес­пуб­ли­кан­ской фе­де­ра­ции мо­ло­дё­жи. В ию­не 1914 года один из ор­га­ни­за­то­ров об­ще­на­цио­наль­ной все­об­щей стач­ки (т. н. Крас­ная не­де­ля), осу­ж­дён и от­прав­лен в тюрь­му. На­ря­ду с Б. Мус­со­ли­ни, под­дер­жал всту­п­ле­ние Ита­лии в Первую ми­ро­вую вой­ну , по­сле вы­хо­да из за­клю­че­ния от­пра­вил­ся доб­ро­воль­цем на фронт, уча­ст­во­вал в бое­вых дей­ст­ви­ях, был ра­нен. В 1919 году соз­дал в Бо­ло­нье «Фа­шо ди Ком­бат­ти­мен­то» (смотрите Фа­ши), но, по­няв, что ему не по пу­ти с этим дви­же­ни­ем, поч­ти сра­зу его по­ки­нул.

В пе­ри­од «крас­но­го двух­ле­тия» 1919-1920 годов под­дер­жал за­хват Фиу­ме (Рие­ки), но вы­сту­пил при этом про­тив Г. Д’Аннунцио. В 1920 году в ка­че­ст­ве кор­рес­пон­ден­та газеты «Il Secolo» по­бы­вал в Гру­зии, Ар­ме­нии и Азер­бай­джа­не. В 1921 году всту­пил в Италь­ян­скую со­циа­ли­сти­че­скую пар­тию (ИСП), в 1922-1923 годах редактор газеты «Avanti!», не раз под­вер­гав­шей­ся на­па­де­ни­ям фа­ши­стов. Вы­сту­пал про­тив объ­е­ди­не­ния ИСП с Италь­ян­ской ком­му­ни­сти­че­ской пар­ти­ей (ИКП, до 1943 года Ком­му­ни­стическая пар­тия Ита­лии, КПИ). В 1926 году по­зна­ко­мил­ся с вид­ным ан­ти­фа­ши­стом К. Рос­сел­ли, вме­сте с ним из­да­вал журнал «Quarto Stato». В том же го­ду в ус­ло­ви­ях на­рас­та­ния дав­ле­ния на ИСП со сто­ро­ны фа­ши­ст­ско­го пра­ви­тель­ст­ва Ита­лии эмиг­ри­ро­вал во Фран­цию.

С 1930 года ге­не­раль­ный сек­ре­тарь ИСП, член Ис­пол­ко­ма Со­циа­ли­сти­че­ско­го ра­бо­че­го ин­тер­на­цио­на­ла, редактор газеты «Nuo­vo Avanti!» (с 1931 года). По­сле при­хо­да А. Гит­ле­ра к вла­сти в Гер­ма­нии вы­сту­пал за объ­е­ди­не­ние ле­вых сил, в 1934 году под­пи­сал 1-й, в 1937 году 2-й пакт о един­ст­ве дей­ст­вий ИСП и КПИ. В пе­ри­од Гражданской вой­ны в Ис­па­нии 1936-1939 годов ко­мис­сар ин­тер­на­цио­наль­ных бри­гад. По­сле под­пи­са­ния советско-германского до­го­во­ра о не­на­па­де­нии 1939 года вы­ска­зы­вал­ся за про­дол­же­ние со­труд­ни­че­ст­ва с ком­му­ни­ста­ми, но не встре­тил под­держ­ки в ИСП и был от­стра­нён от долж­но­сти ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря. В 1943 году аре­сто­ван гес­та­по во Фран­ции и вы­дан итальянским вла­стям, со­слав­шим его на остров Пон­ца. В ию­ле то­го же го­да ос­во­бо­ж­дён, в ав­гу­сте вновь из­бран ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём ИСП.

От­ка­зал­ся со­труд­ни­чать с пра­ви­тель­ст­вом П. Ба­до­льо, вы­сту­пал за ли­к­ви­да­цию мо­нар­хии. По­сле ос­во­бо­ж­де­ния Ита­лии за­ни­мал по­сты заместителя председателя Совета министров, министра по де­лам Уч­ре­дительного со­б­ра­ния (1945-1946 годы), министра иностранных дел (1946-1947 годы). В 1946 году под­пи­сал но­вый пакт о един­ст­ве дей­ст­вий с ИКП, вы­звав­ший рас­кол в ИСП. С 1948 года де­пу­тат итальянского пар­ла­мен­та, вы­сту­пал про­тив член­ст­ва Ита­лии в НАТО . В 1950-х годах ак­тив­но уча­ст­во­вал в ан­ти­во­ен­ном дви­же­нии, в 1950-1955 годах ви­це-пре­зи­дент ВСМ.

По­сле Вен­гер­ско­го вос­ста­ния 1956 года от­ка­зал­ся от со­труд­ни­че­ст­ва с ИКП и воз­гла­вил т. н. те­че­ние «ав­то­но­ми­стов». В 1963 году во­шёл в пра­ви­тель­ст­во «Ле­во­го цен­тра» А. Мо­ро, за­ни­мал по­сты заместителя председателя СМ (1963-1968 годы), министра иностранных дел (1968-1969 годы). В 1966-1969 годах председатель Объ­е­ди­нён­ной со­циа­ли­стической пар­тии. Осу­дил ввод войск стран Вар­шав­ско­го до­го­во­ра в Че­хословацкую Со­циа­ли­стическую Рес­пуб­ли­ку (1968 год). В 1969 году из­бран заместителем председателя Со­циа­ли­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла. С 1970 года по­жиз­нен­ный се­на­тор.

Ав­тор ра­бот по ис­то­рии Ита­лии, гражданской вой­ны в Ис­па­нии, про­бле­мам со­циа­листического и ан­ти­фа­ши­ст­ско­го дви­же­ний. С 1985 году в Ита­лии дей­ст­ву­ет Фонд Ненни (Fondazione Nenni). Меж­ду­народная Ле­нин­ская премия «За ук­реп­ле­ние ми­ра меж­ду на­ро­да­ми» (1952 год).