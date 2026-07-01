Нéнни, Пьетро

Нéнни ( ит. Nenni) , Пьетро (09.02.1891, Фаэнца — 01.01.1980, Рим) — итальянский политический и государственный деятель. С 1908 член Республиканской партии. В 1911 — противник вой­ны в Ливии, арестован, один из организаторов «Красной недели» 1914, в годы Первой мировой вой­ны 1914–1918 воевал, был ранен. В 1921 примкнул к Итальянской социалистической партии (ИСП), редактор партийной газеты «Аванти». В 1926 эмигрировал во Францию. С 1930, после воссоединения ИСП с Социалистической партией итальянских трудящихся (ПСЛИ), секретарь ИСП. В 1934 заключил соглашение о единстве действий с Итальянской коммунистической партией (ИКП). Участник гражданской вой­ны в Испании. В 1942 арестован во Франции властями Виши , передан фашистской Италии, отправлен в ссылку. В 1943 освобожден, участник Сопротивления движения , генеральный секретарь Итальянской социалистической партии пролетарского единства (ИСППЕ). В 1945–1947 — министр по делам Учредительного собрания, министр иностранных дел. В 1950–1955 — вице-президент Всемирного совета мира, лауреат Сталинской премии мира. После событий в Венгрии в 1956 пошел на разрыв с ИКП, стал сближаться с центристскими партиями. В 1963 ИСП вошла в в возглавляемое ХДП правительство А. Моро (ХДП). В 1963–1968 Н. — вице-премьер, в 1968–1969 — министр иностранных дел. С 1970 — пожизненный сенатор. В 1966–1969 глава Объединенной социалистической партии (ОСП).

Лит. : Tamburrano G. Pietro Nenni. Roma–Bari, 1986; Landolfi A. Storia del PSI. Milano, 1990; Любин В. П. Социалисты в истории Италии: ИСП и ее наследники, 1892–2006. М., 2007. Г. Е. Гиголаев.