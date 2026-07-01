НЕНАДОВИЧ МАТИЯ
НЕНАДОВИЧ МАТИЯ - сербский общественный и политический деятель, дипломат, писатель, священник.
Из семьи оберкнеза (главы) Валевской нахии Алексы Ненадовича. В 1793 году рукоположен в священники, в 1795 году стал протоиереем. Один из активных участников и организаторов Первого сербского восстания 1804-1813 годов. Командовал отрядами при освобождении Валево и Шабаца в 1804 году, Карановца (ныне Кралево), Ужице и Смедерево в 1805 году. В 1806 году участвовал в битве при Мишаре. В 1805-1807 годах первый председатель, затем (до 1811 года) член повстанческого сербского правительства (Правительствующего совета сербского). Представлял интересы повстанцев в Австрийской империи, от правительства которой добивался поставок оружия.
В 1804 году возглавил сербскую депутацию в Российскую империю, направленную Карагеоргием для получения дипломатической и материальной поддержки. В Санкт-Петербурге был принят А. А. Чарторыйским, которому изложил свою политическую программу – предоставление сербам внутренней автономии в составе Османской империи при покровительстве России. После поражения восстания в 1813 году бежал в Австрийскую империю. Пытался привлечь внимание великих держав к сербской проблеме во время работы Венского конгресса 181401815 годов.
Вернулся в Сербию после начала Второго сербского восстания 1815 года. При князе Милоше Обреновиче до 1832 года член Народной канцелярии Сербии, выполнявшей функции верховного суда. С 1839 года член Государственного совета. Из-за разногласий с Милошем Обреновичем обвинён в заговоре, в 1840 году покинул Сербию. Вернулся в страну с приходом к власти Карагеоргиевичей. В 1842-1852 годах вновь член Государственного совета. В 1844 году руководил подавлением антиправительственных восстания (т. н. Катанска буна). В 1852 году вышел на пенсию. Почетный член Общества сербской словесности (1845 год).
Мемуары Ненадовича - важный источник по истории Первого сербского восстания. В России «Записки протоиерея Матвея Ненадовича» опубликовал И. С. Аксаков в славянофильском журнале «Русская беседа» в 1859 году. В полном виде с приложением документов мемуары Ненадовича были подготовлены к печати его сыном Любомиром и изданы в 1867 году.