НЕНАДОВИЧ МАТИЯ

НЕНАДОВИЧ МАТИЯ - сербский общественный и политический деятель, дипломат, писатель, священник.

Из се­мьи оберк­не­за (гла­вы) Ва­лев­ской на­хии Алек­сы Не­на­до­ви­ча. В 1793 году ру­ко­по­ло­жен в свя­щен­ни­ки, в 1795 году стал про­то­иере­ем. Один из ак­тив­ных уча­ст­ни­ков и ор­га­ни­за­то­ров Пер­во­го серб­ско­го вос­ста­ния 1804-181 3 годов. Ко­ман­до­вал от­ря­да­ми при ос­во­бо­ж­де­нии Ва­ле­во и Ша­ба­ца в 1804 году, Ка­ра­нов­ца (ны­не Кра­ле­во), Ужи­це и Сме­де­ре­во в 1805 году. В 1806 году уча­ст­во­вал в бит­ве при Ми­ша­ре. В 1805-1807 годах пер­вый предсе­да­тель, за­тем (до 1811 года) член пов­станческого сербского пра­ви­тель­ст­ва (Пра­ви­тель­ст­вую­ще­го со­ве­та серб­ско­го). Пред­став­лял ин­те­ре­сы пов­стан­цев в Австрийской им­пе­рии, от пра­ви­тель­ст­ва ко­то­рой до­би­вал­ся по­ста­вок ору­жия.

В 1804 году воз­гла­вил сербскую де­пу­та­цию в Российскую им­пе­рию, на­прав­лен­ную Ка­ра­ге­ор­ги­ем для по­лу­че­ния ди­пло­ма­тической и ма­те­ри­аль­ной под­держ­ки. В Санкт-Пе­тер­бур­ге был при­нят А. А. Чар­то­рый­ским, ко­то­ро­му из­ло­жил свою по­ли­тическую про­грам­му – пре­до­став­ле­ние сер­бам внутренней ав­то­но­мии в со­ста­ве Ос­ман­ской им­пе­рии при по­кро­витель­ст­ве Рос­сии. По­сле по­ра­же­ния вос­ста­ния в 1813 году бе­жал в Австрийскую им­пе­рию. Пы­тал­ся при­влечь вни­ма­ние великих дер­жав к сербской про­бле­ме во вре­мя ра­бо­ты Вен­ско­го кон­грес­са 181401815 годов .

Вер­нул­ся в Сер­бию по­сле на­ча­ла Вто­ро­го серб­ско­го вос­ста­ния 1815 года. При князе Ми­ло­ше Об­ре­но­ви­че до 1832 года член Народной кан­це­ля­рии Сер­бии, вы­пол­няв­шей функ­ции вер­хов­но­го су­да. С 1839 года член Государственного со­ве­та. Из-за раз­но­гла­сий с Ми­ло­шем Об­ре­но­ви­чем об­ви­нён в за­го­во­ре, в 1840 году по­ки­нул Сер­бию. Вер­нул­ся в стра­ну с при­хо­дом к вла­сти Ка­ра­ге­ор­гие­вичей. В 1842-1852 годах вновь член Государственного со­ве­та. В 1844 году ру­ко­во­дил по­дав­ле­ни­ем ан­ти­пра­ви­тельственных вос­ста­ния (т. н. Ка­тан­ска бу­на). В 1852 году вы­шел на пен­сию. Почетный член Общества сербской сло­вес­но­сти (1845 год).

Ме­муа­ры Ненадовича - важ­ный ис­точ­ник по ис­то­рии Пер­во­го сербского вос­ста­ния. В Рос­сии «За­пис­ки про­тои­е­рея Мат­вея Не­надо­ви­ча» опуб­ли­ко­вал И. С. Ак­са­ков в сла­вя­но­филь­ском журнале «Рус­ская бе­се­да» в 1859 году. В пол­ном ви­де с при­ло­же­ни­ем до­ку­мен­тов ме­муа­ры Ненадовича бы­ли под­го­тов­ле­ны к пе­ча­ти его сы­ном Лю­бо­ми­ром и из­да­ны в 1867 году.