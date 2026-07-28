НЕМУХИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Российский живописец, график, скульптор, почетный член РАХ (2008).
Учился в Москве - у П. Е. Соколова (1943), в изостудии ВЦСПС (1943-1946) и во МХИ (с 1957 года; вскоре исключён). В 1950-е годы работал оформителем и плакатистом. В 1959 году познакомился с О. Я. Рабиным; член Лианозовской группы. Один из ведущих представителей неофициального искусства, Немухин участвовал во многих выставках московского андерграунда (в т. ч. в «бульдозерной выставке» 1974 года) и в ряде зарубежных (с 1965 года; США, Польша, Италия, Франция). С 1990-х годов живёт в Германии и в Москве.
В раннем творчестве заметны влияния кубизма и абстракционизма. С 1960-х годов разрабатывал своеобразный вариант информального искусства (смотрите Ташизм), используя преимущественно смешанную технику (живопись, графика, коллаж); создавал контррельефы. Один из сквозных мотивов искусства Немухина, имеющий знаковый характер, - игральные карты («В покер на пляже», 1965, музей «Другое искусство» при РГГУ, Москва; «Незаконченный пасьянс», 1966; серия «Бубновый валет», c конца 1960-х годов; «Джокер № 5», 1988, «Игральные карты», 2007, и др.).
С 1980-х годов обратился к скульптуре: серия «композиций-посвящений» Д. М. Краснопевцеву, Э. А. Штейнбергу, П. Сезанну, В. Г. Вейсбергу (все - бронза, 1983-1987), «Суббота. Шабат. Стулья в пражской синагоге» (бронза, 1993), «Деревянная фигура. Конструктивистская композиция» (1997), «Яйцо» (фарфор, надглазурная эмаль, дерево, роспись, 2007) и др. Исполнил серии тарелок из фарфора (с росписью «в духе супрематизма», 1990-е годы, «Театральный сюжет», 2005). Работал также в области инсталляций. Произведения Немухина находятся в Музее Людвига в Кёльне, Музее современного искусства в Нью-Йорке, ГТГ, во многих частных собраниях [Н. Доджа в США (свыше 100 работ) и др.].