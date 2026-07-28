НЕМУХИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Российский живописец, график, скульптор, почетный член РАХ (2008).

Учил­ся в Мо­ск­ве - у П. Е. Со­ко­ло­ва (1943), в изо­сту­дии ВЦСПС (1943-1946) и во МХИ (с 1957 года; вско­ре ис­клю­чён). В 1950-е годы ра­бо­тал офор­ми­те­лем и пла­ка­ти­стом. В 1959 году по­зна­ко­мил­ся с О. Я. Ра­би­ным; член Лиа­но­зов­ской груп­пы . Один из ве­ду­щих пред­ста­ви­те­лей не­офи­ци­аль­но­го искусства, Немухин уча­ст­во­вал во мно­гих вы­став­ках московского ан­дер­гра­ун­да (в т. ч. в «буль­до­зер­ной вы­став­ке» 1974 года) и в ря­де за­ру­беж­ных (с 1965 года; США, Поль­ша, Ита­лия, Фран­ция). С 1990-х годов жи­вёт в Гер­ма­нии и в Мо­ск­ве.

В ран­нем твор­че­ст­ве за­мет­ны влия­ния ку­биз­ма и аб­ст­рак­цио­низ­ма. С 1960-х годов раз­ра­ба­ты­вал свое­об­раз­ный ва­ри­ант ин­фор­маль­но­го искусства (смотрите Та­шизм), ис­поль­зуя пре­имущественно сме­шан­ную тех­ни­ку (жи­во­пись, гра­фи­ка, кол­лаж); соз­да­вал контр­рель­е­фы. Один из сквоз­ных мо­ти­вов искусства Немухина, имею­щий зна­ко­вый ха­рак­тер, - иг­раль­ные кар­ты («В по­кер на пля­же», 1965, му­зей «Дру­гое искус­ст­во» при РГГУ, Мо­ск­ва; «Не­за­кон­ченный пась­янс», 1966; се­рия «Буб­но­вый ва­лет», c конца 1960-х годов; «Джо­кер № 5», 1988, «Иг­раль­ные кар­ты», 2007, и др.).

С 1980-х годов об­ра­тил­ся к скульп­ту­ре: се­рия «ком­по­зи­ций-по­свя­ще­ний» Д. М. Крас­но­пев­це­ву , Э. А. Штейн­бер­гу, П. Се­зан­ну, В. Г. Вейс­бер­гу (все - брон­за, 1983-1987), «Суб­бо­та. Ша­бат. Сту­лья в праж­ской си­на­го­ге» (брон­за, 1993), «Де­ре­вян­ная фи­гу­ра. Кон­ст­рук­ти­ви­ст­ская ком­по­зи­ция» (1997), «Яй­цо» (фар­фор, над­гла­зур­ная эмаль, де­ре­во, рос­пись, 2007) и др. Ис­пол­нил се­рии та­релок из фар­фо­ра (с рос­пи­сью «в ду­хе су­пре­ма­тиз­ма», 1990-е годы, «Те­ат­раль­ный сю­жет», 2005). Ра­бо­та­л так­же в об­лас­ти ин­стал­ля­ций . Про­из­ве­де­ния Немухина на­хо­дят­ся в Му­зее Люд­ви­га в Кёль­не, Му­зее современного искусства в Нью-Йор­ке, ГТГ, во мно­гих ча­ст­ных со­б­ра­ни­ях [Н. Дод­жа в США (свыше 100 ра­бот) и др.].