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НЕМТУШКИН АЛИТЕТ НИКОЛАЕВИЧ
НЕМТУШКИН АЛИТЕТ НИКОЛАЕВИЧ - эвенкский писатель.
Писал на эвенкском и русском языках. Из семьи охотника. Учился в Ленинградском педагогическом институте имени А. И. Герцена. Окончил Красноярский педагогический институт (1968 год). Печатался с 1958 года.
Основные темы творчества Немтушкина- жизнь охотников и оленеводов Крайнего Севера, природа таёжного края. Сборники стихов «Утро в тайге» («Тымани агиду», 1960 год), «Токма моя» («Токмав миннги», 1968 год), «Мои костры» («Гулувурви», 1985 год) и др.
Автор повестей, рассказов, сборника публицистических очерков «Всадники на оленях» (1991 год) и др. Государственная премия РФ (1992 год).
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