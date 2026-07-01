НЕМТУШКИН АЛИТЕТ НИКОЛАЕВИЧ

НЕМТУШКИН АЛИТЕТ НИКОЛАЕВИЧ - эвенкский писатель.

Пи­сал на эвенкском и русском язы­ках. Из се­мьи охот­ни­ка. Учил­ся в Ле­нинградском пе­да­го­гическом институте имени А. И. Гер­це­на. Окон­чил Крас­но­яр­ский пе­да­го­гический институт (1968 год). Пе­ча­тал­ся с 1958 года.

Основные те­мы твор­че­ст­ва Немтушкина- жизнь охот­ни­ков и оле­не­во­дов Край­не­го Се­ве­ра, при­ро­да та­ёж­но­го края. Сборники сти­хов «Ут­ро в тай­ге» («Ты­ма­ни аги­ду», 1960 год), «Ток­ма моя» («Ток­мав минн­ги», 1968 год), «Мои ко­ст­ры» («Гу­лу­вур­ви», 1985 год) и др.

Ав­тор по­вес­тей , рас­ска­зов, сборника пуб­ли­ци­стических очер­ков «Всад­ни­ки на оле­нях» (1991 год) и др. Государственная премия РФ (1992 год).