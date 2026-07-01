НЕМРУД-ДАГ

НЕМРУД-ДАГ - гора в составе хребта Восточный Тавр на юго-вос­то­ке Тур­ции, в иле Адыя­ман, на вер­ши­не ко­то­рой со­хра­ни­лись ос­тат­ки ие­ро­те­сей­о­на (ιεροϑησεῖον; ком­плек­са гроб­ни­цы и свя­ти­ли­ща) ца­ря Ком­ма­ге­ны Ан­ти­оха I (пра­вил в 69-34 годы до н. э.).

Его религиозная про­грам­ма и стиль оформ­ляю­щих его изо­бра­же­ний со­че­та­ют древнегреческие и пер­сид­ские эле­мен­ты. На пи­ке Немруд-Дага на­сы­пан кур­ган-ту­му­лус из из­вест­ня­ко­во­го гра­вия (высота 50 м, диа­метр 150 м; по­гре­баль­ная ка­ме­ра по­ка не об­на­ру­же­на). С се­ве­ра, за­па­да и вос­то­ка у его под­но­жия в ска­ле вы­руб­ле­ны тер­ра­сы. На верх­нем яру­се восточной тер­ра­сы ус­та­нов­ле­ны в ряд со сто­ро­ны ту­му­лу­са 9 ста­туй: си­дя­щие фи­гу­ры 4 бо­жеств (Апол­ло­на- Мит­ры -Ге­лио­са-Гер­ме­са, Зев­са-Ор­маз­да, Ге­рак­ла-Ве­рет­раг­ны- Аре­са и бо­ги­ни Тю­хе Ком­ма­ген­ской) и са­мо­го Ан­ти­оха (все около 7 м вы­со­той), ко­то­рые флан­ки­ру­ют две па­ры жи­вот­ных - львов и ор­лов.

На ниж­нем яру­се рас­по­ло­жены ал­тарь пи­ра­ми­даль­ной фор­мы и иду­щие па­рал­лель­но друг дру­гу с се­ве­ра и юга два ря­да ор­то­ста­тов с изо­бра­же­ния­ми пред­ков ца­ря с пер­сид­ской (от­цов­ской) и ма­ке­дон­ской (ма­те­рин­ской) сто­ро­ны со­от­вет­ст­вен­но; сей­час там по­ме­ще­ны и об­би­тые го­ло­вы ста­туй с верх­не­го яру­са. Так­же там на­хо­дят­ся 5 стел с рель­е­фа­ми: Ан­ти­ох изо­бра­жён об­ме­ни­ваю­щим­ся ри­ту­аль­ным ру­ко­по­жа­ти­ем с бо­же­ст­ва­ми (Апол­ло­ном-Мит­рой- Ге­лио­сом -Гер­ме­сом, Зев­сом-Ор­маз­дом, Ге­рак­лом -Ве­рет­раг­ной-Аре­сом) и вме­сте с бо­ги­ней, оли­це­тво­ряв­шей Ком­ма­ген­ское цар­ст­во; на 5-й сте­ле пред­став­лен т. н. цар­ский го­ро­скоп. Та­ким же об­ра­зом оформ­ле­на и западная тер­ра­са (там от­сут­ст­ву­ет лишь ал­тарь). На северной тер­ра­се, со сто­ро­ны ту­му­лу­са, воз­ве­де­на сте­на дли­ной 80 м с изо­бра­же­ния­ми ор­лов с обо­их кон­цов.

Ком­плекс об­на­ру­жен в 1881 году немецким инженером К. Зес­те­ром, рас­коп­ки про­во­ди­лись в конце XIX века немецкими ар­хео­ло­га­ми К. Ху­ман­ном и О. Пух­штай­ном и турецкой экс­пе­ди­ци­ей под руководством О. Хам­ди Бея, в середине XX века - Ф. К. Дёр­не­ром и Т. Гёлль; в 2000-х годах ра­бо­та­ла экс­пе­ди­ция Университета Ам­стер­да­ма во гла­ве с Х. Брей­дером. Вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)