НЕМРУД-ДАГ
НЕМРУД-ДАГ - гора в составе хребта Восточный Тавр на юго-востоке Турции, в иле Адыяман, на вершине которой сохранились остатки иеротесейона (ιεροϑησεῖον; комплекса гробницы и святилища) царя Коммагены Антиоха I (правил в 69-34 годы до н. э.).
Его религиозная программа и стиль оформляющих его изображений сочетают древнегреческие и персидские элементы. На пике Немруд-Дага насыпан курган-тумулус из известнякового гравия (высота 50 м, диаметр 150 м; погребальная камера пока не обнаружена). С севера, запада и востока у его подножия в скале вырублены террасы. На верхнем ярусе восточной террасы установлены в ряд со стороны тумулуса 9 статуй: сидящие фигуры 4 божеств (Аполлона-Митры-Гелиоса-Гермеса, Зевса-Ормазда, Геракла-Веретрагны- Ареса и богини Тюхе Коммагенской) и самого Антиоха (все около 7 м высотой), которые фланкируют две пары животных - львов и орлов.
На нижнем ярусе расположены алтарь пирамидальной формы и идущие параллельно друг другу с севера и юга два ряда ортостатов с изображениями предков царя с персидской (отцовской) и македонской (материнской) стороны соответственно; сейчас там помещены и оббитые головы статуй с верхнего яруса. Также там находятся 5 стел с рельефами: Антиох изображён обменивающимся ритуальным рукопожатием с божествами (Аполлоном-Митрой- Гелиосом-Гермесом, Зевсом-Ормаздом, Гераклом-Веретрагной-Аресом) и вместе с богиней, олицетворявшей Коммагенское царство; на 5-й стеле представлен т. н. царский гороскоп. Таким же образом оформлена и западная терраса (там отсутствует лишь алтарь). На северной террасе, со стороны тумулуса, возведена стена длиной 80 м с изображениями орлов с обоих концов.
Комплекс обнаружен в 1881 году немецким инженером К. Зестером, раскопки проводились в конце XIX века немецкими археологами К. Хуманном и О. Пухштайном и турецкой экспедицией под руководством О. Хамди Бея, в середине XX века - Ф. К. Дёрнером и Т. Гёлль; в 2000-х годах работала экспедиция Университета Амстердама во главе с Х. Брейдером. Включён в список Всемирного наследия.