НЕМИТЦ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
НЕМИТЦ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ - российский и советский военачальник, военный историк, вице-адмирал (1941 год).
Окончил Морской кадетский корпус (1900 год, по др. данным, 1899 год), Артиллерийский офицерский класс (1903 год), военно-морское отделение Николаевской морской академии (1912 год). Из дворян. На военной службе с 1896 года. По окончании кадетского корпуса служил на кораблях Черноморского флота, с 1903 года преподавал в школе комендоров и гальванеров. В 1906 году выступал защитником на суде над участниками Севастопольского восстания 1905 года, добился отмены смертной казни для осуждённых. В 1907 году прикомандирован к Морскому ГШ, работал в историческом отделении. Учёбу в академии совмещал с преподаванием в ней.
С началом 1-й мировой войны штаб-офицер военно-морского управления в Ставке Верховного главнокомандующего (1914-1915 годы). С мая 1915 года на Черноморском флоте: командир канонерской лодки «Донец», с августа 1916 года - дивизиона эсминцев, с апреля 1917 года - минной дивизии. В июле-декабре 1917 года командующий Черноморским флотом. С 1919 года на военной службе у советской власти. В августе - октябре 1919 года начальник штаба Южной группы советской 12-й армии, совершившей 400-километровый рейд по территории, захваченной противником, для соединения с частями РККА (в этом походе был тяжело ранен).
В феврале 1920 года - ноябре 1921 года командующий Морскими силами Республики: руководил созданием Морских сил Чёрного и Азовского морей, координировал действия сил Днепровской флотилии с войсками Юго-Западного фронта, непосредственно принимал участие в боевых действиях Азовской флотилии, организовывал оборону северо-западной части Чёрного моря, руководил подготовкой операции Волжско-Каспийской флотилии по высадке десанта в порту Энзели (Персия), организовывал взаимодействие сил флота с войсками Южного фронта при разгроме «Русской армии» генерал-лейтенанта П. Н. Врангеля в Крыму.
С декабря 1921 года состоял для особо важных поручений при РВСР, одновременно преподаватель в Военно-морской, а в 1926-1928 годах и в Военно-воздушной академиях. В 1929 году председатель Правительственной комиссии по обороне берегов Чёрного моря. С 1930 года заместитель инспектора ВМС РККА. В 1940-1947 годах профессор кафедр Военно-морской и Военно-воздушной академий. С 1947 года в отставке, работал в картографическо-корректорском отделении отдела Гидрографической службы, Военно-морском музее Черноморского флота.