НЕМИТЦ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

НЕМИТЦ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ - российский и советский военачальник, военный историк, вице-адмирал (1941 год).

Окончил Морской кадетский корпус (1900 год, по др. дан­ным, 1899 год), Артиллерийский офицерский класс (1903 год), военно-морское отделение Николаевской морской академии (1912 год). Из дво­рян . На во­енной служ­бе с 1896 года. По оконча­нии ка­дет­ско­го кор­пу­са слу­жил на ко­раб­лях Чер­но­мор­ско­го фло­та, с 1903 года пре­по­да­вал в шко­ле ко­мен­до­ров и галь­ва­не­ров. В 1906 году вы­сту­пал за­щит­ни­ком на су­де над уча­ст­ни­ка­ми Се­ва­сто­поль­ско­го вос­ста­ния 1905 года, до­бил­ся от­ме­ны смерт­ной каз­ни для осу­ж­дён­ных. В 1907 году при­ко­ман­ди­ро­ван к Морскому ГШ, ра­бо­тал в ис­то­рическом от­де­ле­нии. Учё­бу в ака­де­мии со­вме­щал с пре­по­да­ва­ни­ем в ней.

С на­ча­лом 1-й ми­ро­вой вой­ны штаб-офи­цер во­енно-морского управ­ле­ния в Став­ке Вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­дую­ще­го (1914-1915 годы). С мая 1915 года на Чер­но­мор­ском фло­те: командир ка­но­нер­ской лод­ки «До­нец», с августа 1916 года - ди­ви­зио­на эс­мин­цев, с апреля 1917 года - мин­ной ди­ви­зии. В ию­ле-декабре 1917 года ко­мандующий Чер­но­мор­ским фло­том. С 1919 года на во­енной служ­бе у советской вла­сти. В августе - октябре 1919 года начальник шта­ба Южной груп­пы советской 12-й ар­мии, со­вер­шив­шей 400-ки­ло­мет­ро­вый рейд по тер­ри­то­рии, за­хва­чен­ной про­тив­ни­ком, для со­еди­не­ния с час­тя­ми РККА (в этом похо­де был тя­же­ло ра­нен).

В феврале 1920 года - но­ябре 1921 года ко­мандующий Морскими си­ла­ми Рес­пуб­ли­ки: ру­ко­во­дил со­зда­ни­ем Морских сил Чёр­но­го и Азов­ско­го мо­рей, ко­ор­дини­ро­вал дей­ст­вия сил Днеп­ров­ской фло­ти­лии с вой­ска­ми Юго-Западного фрон­та, не­по­сред­ст­вен­но при­ни­мал уча­стие в бое­вых дей­ст­ви­ях Азов­ской фло­ти­лии, ор­га­ни­зо­вы­вал обо­ро­ну северо-западной час­ти Чёр­но­го моря, ру­ко­во­дил под­го­тов­кой опе­ра­ции Волж­ско-Кас­пий­ской фло­ти­лии по вы­сад­ке де­сан­та в пор­ту Эн­зе­ли (Пер­сия), ор­га­ни­зо­вы­вал взаи­мо­дей­ст­вие сил фло­та с вой­ска­ми Южного фрон­та при раз­гро­ме «Рус­ской ар­мии» генерал-лейтенанта П. Н. Вран­ге­ля в Кры­му.

С декабря 1921 года со­сто­ял для осо­бо важ­ных по­ру­че­ний при РВСР, од­но­вре­мен­но пре­по­да­ва­тель в Во­енно-мор­ской, а в 1926-1928 годах и в Во­енно-воз­душ­ной ака­де­ми­ях. В 1929 году председатель Пра­ви­тельственной ко­мис­сии по обо­ро­не бе­ре­гов Чёр­но­го моря. С 1930 года заместитель ин­спек­то­ра ВМС РККА. В 1940-1947 годах профессор ка­федр Во­енно-морской и Во­енно-воздушной ака­де­мий. С 1947 года в от­став­ке, ра­бо­тал в кар­то­гра­фи­че­ско-кор­рек­тор­ском от­де­ле­нии от­де­ла Гид­ро­гра­фической служ­бы, Во­енно-морском му­зее Чер­но­мор­ско­го фло­та.