НЕМИРОВСКОЕ ГОРОДИЩЕ

НЕМИРОВСКОЕ ГОРОДИЩЕ - городище в 10 км от левого берега реки Южный Буг, близ села Сажки, в 4 км к юго-востоку от города Немиров (центр района Вин­ниц­кой области Ук­раи­ны).

Ме­ст­ное название Боль­шие Ва­лы. Рас­коп­ки С. С. Гам­чен­ко в 1909 году, А. А. Спи­цы­на в 1910 году, А. П. Смир­но­ва в 1941 году, М. И. Ар­та­мо­но­ва в 1946-1948 годах, А. А. Мо­ру­жен­ко в 1966 году. В пла­не Немировское городище ок­руг­лое, площадь 100-110 га, име­ет­ся вал (высота до 9 м, ши­ри­на в ос­но­ва­нии до 32 м) и ров. Се­вер­ную (2/3 пло­ща­ди) и юж­ную час­ти де­лит реку Мир­ка. В северной час­ти Немировское городище, на мы­су, об­ра­зо­ван­ном впа­даю­щи­ми в ре­ку глу­бо­ки­ми ов­ра­га­ми, на­хо­дит­ся внутреннее ук­ре­п­ле­ние «Зам­чис­ко» (др. название - «Зам­чик»; площадь 12,5 га), имею­щее с на­поль­ной сто­ро­ны вал и ров, в северной час­ти - золь­ник. Мощ­ный куль­тур­ный слой от­крыт лишь в пре­де­лах «Зам­чис­ко», в т. ч. три­поль­ской куль­ту­ры, позд­не­го эта­па чер­но­лес­ской куль­ту­ры, древнерусского се­ли­ща.

Основные ма­те­риа­лы от­но­сят­ся к ле­со­степ­ной скиф­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ре первой половины VII-VI веков до н. э. С ней свя­за­ны ук­ре­п­ле­ния, ок­руг­лые (диа­метр до 6 м) зем­лян­ки с центральным стол­бом и оча­гом, хо­зяйственные ямы, на­зем­ные со­ору­жения. Леп­ные горш­ки в основном ба­ноч­ной фор­мы. Ло­щё­ные ок­руг­ло­бо­кие и ко­нические мис­ки, би­ко­нические кор­ча­ги с ото­гну­тым вен­чи­ком («ти­па Вил­ла­нова»), куб­ки, чер­па­ки с пе­тель­ча­ты­ми руч­ка­ми час­то ук­ра­ша­ли кан­не­лю­ра­ми в со­че­та­нии с пла­стическим ор­на­мен­том.

Греческие ам­фо­ры, сто­ло­вая, в т. ч. рас­пис­ная ро­дос­ско-ио­ний­ская ке­ра­ми­ка (ча­ши, ски­фо­сы, ой­но­хои). Ке­ра­мическая пряс­ли­ца, из­де­лия в ви­де ка­ту­шек и пу­го­виц. Кос­тя­ные про­кол­ки, пса­лии, оформ­лен­ные в ски­фо-си­бир­ском зве­ри­ном сти­ле. Брон­зо­вые на­ко­неч­ни­ки стрел, руч­ка зер­ка­ла, серь­ги- за­уш­ни­цы, гвоз­де­вид­ные бу­лав­ки. Ос­но­ва хо­зяй­ст­ва - зем­ле­де­лие и жи­вот­но­вод­ст­во. Важ­ную роль иг­ра­ли об­ра­бот­ка ме­тал­ла, ке­ра­мическое про­из­вод­ст­во. Немировское городище - круп­ней­шее ук­ре­п­лён­ное по­се­ле­ние скиф­ско­го вре­ме­ни в бас­сей­не реки Южный Буг, в ма­те­риа­лах ко­то­ро­го от­ра­зи­лись тес­ные кон­так­ты с куль­ту­ра­ми Галь­шта­та , ран­ние тор­го­вые свя­зи с греческими по­ли­са­ми Северного При­чер­но­мо­рья.

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