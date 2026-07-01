НЕМИРОВСКОЕ ГОРОДИЩЕ
НЕМИРОВСКОЕ ГОРОДИЩЕ - городище в 10 км от левого берега реки Южный Буг, близ села Сажки, в 4 км к юго-востоку от города Немиров (центр района Винницкой области Украины).
Местное название Большие Валы. Раскопки С. С. Гамченко в 1909 году, А. А. Спицына в 1910 году, А. П. Смирнова в 1941 году, М. И. Артамонова в 1946-1948 годах, А. А. Моруженко в 1966 году. В плане Немировское городище округлое, площадь 100-110 га, имеется вал (высота до 9 м, ширина в основании до 32 м) и ров. Северную (2/3 площади) и южную части делит реку Мирка. В северной части Немировское городище, на мысу, образованном впадающими в реку глубокими оврагами, находится внутреннее укрепление «Замчиско» (др. название - «Замчик»; площадь 12,5 га), имеющее с напольной стороны вал и ров, в северной части - зольник. Мощный культурный слой открыт лишь в пределах «Замчиско», в т. ч. трипольской культуры, позднего этапа чернолесской культуры, древнерусского селища.
Основные материалы относятся к лесостепной скифской археологической культуре первой половины VII-VI веков до н. э. С ней связаны укрепления, округлые (диаметр до 6 м) землянки с центральным столбом и очагом, хозяйственные ямы, наземные сооружения. Лепные горшки в основном баночной формы. Лощёные округлобокие и конические миски, биконические корчаги с отогнутым венчиком («типа Вилланова»), кубки, черпаки с петельчатыми ручками часто украшали каннелюрами в сочетании с пластическим орнаментом.
Греческие амфоры, столовая, в т. ч. расписная родосско-ионийская керамика (чаши, скифосы, ойнохои). Керамическая пряслица, изделия в виде катушек и пуговиц. Костяные проколки, псалии, оформленные в скифо-сибирском зверином стиле. Бронзовые наконечники стрел, ручка зеркала, серьги- заушницы, гвоздевидные булавки. Основа хозяйства - земледелие и животноводство. Важную роль играли обработка металла, керамическое производство. Немировское городище - крупнейшее укреплённое поселение скифского времени в бассейне реки Южный Буг, в материалах которого отразились тесные контакты с культурами Гальштата, ранние торговые связи с греческими полисами Северного Причерноморья.