НЕМИРОВСКИЙ КОНГРЕСС 1737

НЕМИРОВСКИЙ КОНГРЕСС 1737 года - дипломатические переговоры полномочных представителей Российской, Священной Римской и Османской империй во время русско- турецкой войны 1735-1739 годов и австро-турецкой войны 1737-1739 годов.

Про­хо­дил 5(16) августа - 7(18) октября на тер­ри­то­рии Ре­чи По­спо­ли­той в мес­теч­ке Не­ми­ров (ны­не город Не­ми­ров Вин­ниц­кой области, Ук­раи­на). Со­зван по ини­циа­ти­ве Свя­щен­ной Римской им­пе­рии. Российскую де­ле­га­цию воз­глав­ля­ли ба­рон П. П. Ша­фи­ров, И. И. Не­плю­ев и А. П. Во­лын­ский; ав­ст­рий­скую - по­слан­ник в Санкт-Пе­тер­бур­ге граф К. Г. фон Ос­тейн и ре­зи­дент в Кон­стан­ти­но­по­ле ба­рон И. М. фон Таль­ман; ту­рец­кую - рейс-эфен­ди Мус­та­фа и др.

Пер­во­на­чаль­но на конгрессе российская сто­ро­на пред­ло­жи­ла за­клю­чить мир, по­тре­бо­вав от Тур­ции обезо­па­сить гра­ни­цы Рос­сии от крым­ских ха­нов на­бе­гов. Турецкие пред­ста­ви­те­ли стре­ми­лись к ус­та­нов­ле­нию пе­ре­ми­рия, пред­ло­жив, од­на­ко, Рос­сии кон­кре­ти­зи­ро­вать её ус­ло­вия бу­ду­ще­го мир­но­го до­го­во­ра, а Свя­щен­ной Римской им­пе­рии - вер­нуть северную часть Сер­бии (с городом Бел­град) и Ба­нат (с городом Те­меш­вар, ны­не город Ти­ми­шоа­ра, Ру­мы­ния), ут­ра­чен­ные Тур­ци­ей в ре­зуль­та­те ав­ст­ро-турецкой вой­ны 1716-1718 годов, и вы­пла­тить де­неж­ную ком­пен­са­цию за на­ру­ше­ние ав­ст­ро-турецкого По­жа­ре­вац­ко­го мир­но­го до­го­во­ра 1718 года (смотрите По­жа­ре­вац­кие мир­ные до­го­во­ры 1718 года ). Свя­щен­ная Римская им­пе­рия до­би­ва­лась при­сое­ди­не­ния Бос­нии, Мол­да­вии и Ва­ла­хии, час­ти Бол­га­рии и Сер­бии (го­ро­да Ви­дин и Ниш с об­лас­тя­ми), воз­ме­ще­ния во­енных из­дер­жек, в даль­ней­шем - пе­ре­да­чи ей б. ч. Ва­ла­хии до реке Дым­бо­ви­ца и города Ниш, сры­тия ук­ре­п­ле­ний города Ви­дин.

В от­вет на тре­бо­ва­ния Тур­ции российская де­ле­га­ция об­на­ро­до­ва­ла боль­шую внеш­не­по­ли­тическую про­грам­му Рос­сии на южном на­прав­ле­нии, раз­ра­бо­тан­ную графом А. И. Ос­тер­ма­ном . Она вклю­ча­ла: от­ме­ну Прут­ско­го ми­ра 1711 года, всех за­клю­чён­ных по­сле не­го русско-турецких до­го­во­ров и под­пи­са­ние но­во­го до­го­во­ра; пе­ре­ход к Рос­сии в веч­ное под­дан­ст­во «всех на­ро­дов», жив­ших на зем­лях ме­ж­ду усть­ями рек Ку­бань и Ду­най, а так­же пе­ре­да­чу ей Кры­ма (крым­ские та­та­ры мог­ли по­ки­нуть по­лу­ост­ров, их иму­щественные по­те­ри российское пра­ви­тель­ст­во пред­по­ла­га­ло ком­пен­си­ро­вать в це­лом на сум­му от 100 до 150 тыс. рублей); при­зна­ние не­за­ви­си­мо­сти Мол­да­вии и Ва­ла­хии под по­кро­ви­тель­ст­вом Рос­сии; ус­та­нов­ле­ние сво­бо­ды тор­гов­ли и мо­ре­пла­ва­ния для Рос­сии на Чёр­ном море; при­зна­ние турецким сул­та­ном ти­ту­ла российского им­пе­ра­то­ра; пе­ре­да­чу города Хо­тин Ре­чи По­спо­ли­той .

Вме­сте с тем российская сто­ро­на го­то­ва бы­ла пой­ти на ус­туп­ки, по­обе­щав, что не бу­дет дер­жать в Кры­му свой во­енный флот, и га­ран­ти­ровав турецкому ку­пе­че­ст­ву пра­во вес­ти тор­гов­лю на по­лу­ост­ро­ве. В слу­чае от­ка­за Тур­ции и от это­го пред­ло­же­ния Рос­сия со­гла­ша­лась от­ло­жить при­сое­ди­не­ние Кры­ма при ус­ло­ви­ях вы­се­ле­ния с его тер­ри­то­рии крым­ских та­тар и за­се­ле­ния по­лу­ост­ро­ва турецкими под­дан­ны­ми пра­во­слав­но­го ве­ро­ис­по­ве­да­ния, сры­тия Пе­ре­коп­ско­го ва­ла, а так­же вклю­че­ния в свой со­став тер­ри­то­рии от реки Ку­бань до реки Днестр с кре­по­стя­ми Азов, Кин­бурн и Оча­ков. Ис­поль­зуя российско-австрийские про­ти­во­ре­чия от­но­си­тель­но бу­ду­ще­го Мол­да­вии и Ва­ла­хии, турецкие пред­ста­ви­те­ли за­тя­ну­ли пе­ре­го­во­ры, а спус­тя 40 дней вы­дви­ну­ли непри­ем­ле­мые для российской де­ле­га­ции ус­ло­вия: воз­врат Тур­ции за­ня­тых российской ар­ми­ей Кин­бур­на и Оча­ко­ва; за­кре­п­ле­ние Азо­ва за Рос­си­ей (ут­ра­чен ею в 1711 году), но с унич­то­же­ни­ем ук­ре­п­ле­ний; соз­да­ние в це­лях об­щей безо­пас­ности ней­траль­ной зо­ны ме­ж­ду ре­ка­ми Южный Буг и Днепр (по­гра­нич­ны­ми го­ро­да­ми долж­ны бы­ли стать Ки­ев и Ва­силь­ков с российской сто­ро­ны, Бен­де­ры и Оча­ков - с ту­рец­кой). На­хо­дясь в со­юз­ни­че­ских от­но­ше­ни­ях, Рос­сия и Свя­щен­ная Римская им­пе­рия тем не ме­нее пы­та­лись на конгрессе втай­не друг от дру­га за­клю­чить мир с Тур­ци­ей. За­вер­шил­ся без­ре­зуль­тат­но с во­зоб­нов­ле­ни­ем Тур­ци­ей под влия­ни­ем Фран­ции во­енных дей­ст­вий.

Исторические источники:

«Сек­рет­ней­ший ре­ск­рипт» 3 ав­гу­ста 1737 г. в Не­ми­ров о се­па­рат­ном ми­ре // Ко­чу­бин­ский А. А. Граф А. И. Ос­тер­ман и раз­дел Тур­ции. Из ис­то­рии вос­точ­но­го во­про­са. Вой­на пя­ти лет (1735–1739). Од., 1899. При­ло­же­ния. № 4..

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)