НЕМИРОВСКИЙ КОНГРЕСС 1737
НЕМИРОВСКИЙ КОНГРЕСС 1737 года - дипломатические переговоры полномочных представителей Российской, Священной Римской и Османской империй во время русско- турецкой войны 1735-1739 годов и австро-турецкой войны 1737-1739 годов.
Проходил 5(16) августа - 7(18) октября на территории Речи Посполитой в местечке Немиров (ныне город Немиров Винницкой области, Украина). Созван по инициативе Священной Римской империи. Российскую делегацию возглавляли барон П. П. Шафиров, И. И. Неплюев и А. П. Волынский; австрийскую - посланник в Санкт-Петербурге граф К. Г. фон Остейн и резидент в Константинополе барон И. М. фон Тальман; турецкую - рейс-эфенди Мустафа и др.
Первоначально на конгрессе российская сторона предложила заключить мир, потребовав от Турции обезопасить границы России от крымских ханов набегов. Турецкие представители стремились к установлению перемирия, предложив, однако, России конкретизировать её условия будущего мирного договора, а Священной Римской империи - вернуть северную часть Сербии (с городом Белград) и Банат (с городом Темешвар, ныне город Тимишоара, Румыния), утраченные Турцией в результате австро-турецкой войны 1716-1718 годов, и выплатить денежную компенсацию за нарушение австро-турецкого Пожаревацкого мирного договора 1718 года (смотрите Пожаревацкие мирные договоры 1718 года). Священная Римская империя добивалась присоединения Боснии, Молдавии и Валахии, части Болгарии и Сербии (города Видин и Ниш с областями), возмещения военных издержек, в дальнейшем - передачи ей б. ч. Валахии до реке Дымбовица и города Ниш, срытия укреплений города Видин.
В ответ на требования Турции российская делегация обнародовала большую внешнеполитическую программу России на южном направлении, разработанную графом А. И. Остерманом. Она включала: отмену Прутского мира 1711 года, всех заключённых после него русско-турецких договоров и подписание нового договора; переход к России в вечное подданство «всех народов», живших на землях между устьями рек Кубань и Дунай, а также передачу ей Крыма (крымские татары могли покинуть полуостров, их имущественные потери российское правительство предполагало компенсировать в целом на сумму от 100 до 150 тыс. рублей); признание независимости Молдавии и Валахии под покровительством России; установление свободы торговли и мореплавания для России на Чёрном море; признание турецким султаном титула российского императора; передачу города Хотин Речи Посполитой.
Вместе с тем российская сторона готова была пойти на уступки, пообещав, что не будет держать в Крыму свой военный флот, и гарантировав турецкому купечеству право вести торговлю на полуострове. В случае отказа Турции и от этого предложения Россия соглашалась отложить присоединение Крыма при условиях выселения с его территории крымских татар и заселения полуострова турецкими подданными православного вероисповедания, срытия Перекопского вала, а также включения в свой состав территории от реки Кубань до реки Днестр с крепостями Азов, Кинбурн и Очаков. Используя российско-австрийские противоречия относительно будущего Молдавии и Валахии, турецкие представители затянули переговоры, а спустя 40 дней выдвинули неприемлемые для российской делегации условия: возврат Турции занятых российской армией Кинбурна и Очакова; закрепление Азова за Россией (утрачен ею в 1711 году), но с уничтожением укреплений; создание в целях общей безопасности нейтральной зоны между реками Южный Буг и Днепр (пограничными городами должны были стать Киев и Васильков с российской стороны, Бендеры и Очаков - с турецкой). Находясь в союзнических отношениях, Россия и Священная Римская империя тем не менее пытались на конгрессе втайне друг от друга заключить мир с Турцией. Завершился безрезультатно с возобновлением Турцией под влиянием Франции военных действий.
Исторические источники:
«Секретнейший рескрипт» 3 августа 1737 г. в Немиров о сепаратном мире // Кочубинский А. А. Граф А. И. Остерман и раздел Турции. Из истории восточного вопроса. Война пяти лет (1735–1739). Од., 1899. Приложения. № 4..