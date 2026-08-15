Немирóвский, Александр Иоси­фович

Немирóвский, Александр Иоси­фович (08.11.1919, Тирасполь — 08.02.2007, Москва) — советский и российский историк-антиковед, переводчик, писатель. Под влиянием школьного учителя, будущего академика М. Н. Тихомирова, увлекся историей и поступил на исторический факультет МГУ (1937), в том же году были репрессированы родители Н. С 1938 посещал занятия в Литературном институте. Участник Великой Отечественной вой­ны. В 1950 защитил кандидатскую диссертацию. Преподавал в Пензе, с 1957 — в Воронежском государственном университете, где создал и возглавил кафедру истории древнего мира. Доктор исторических наук (1965), с 1978 продолжил работу в Москве. Областью научных интересов Н. была история раннего Рима, история доримской Италии, этрускология. Он известен также как переводчик древних авторов (Л. Анней Флор, Веллей Патеркул и др.), поэтических произведений древности и новейшего времени (Р. М. Рильке, Г. Гессе и др.), автор многочисленных собственных поэтических произведений и исторических романов («Слоны Ганнибала», «За столбами Мелькарта», «Этрусское зеркало» и др.).

Соч. : История раннего Рима и Италии. Возникновение классового общества и государства. Воронеж, 1962; Идеология и культура раннего Рима. Воронеж, 1964; Этруски: От мифа к истории. М., 1983; Рождение Клио: у истоков исторической мысли. Воронеж, 1986. М. Н. Кириллова.