НЕМИРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ

Родился в 1968 г. Окончил исторический факультет МГУ в 1992 г.

Кандидатская диссертация : Древнееврейский этногенез в свете патриархальной традиции Книги бытия и политической истории древнего Ближнего Востока (МГУ, 1997).

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центр истории древнего Востока Отдела сравнительного изучения древних цивилизаций Института всеобщей истории РАН .

Область интересов : История Ближнего и Среднего Востока в 3-1 тыс. до н.э., этнополитогенез в древности, историческая география и хронология древности.

Сочинения:

У истоков древнееврейского этногенеза. Ветхозаветное предание о патриархах и этнополитическая история Ближнего Востока. — М., 2001. — 268 c.

«На Солнце, отца моего, я полагаюсь…»: IBoT I 34 и история Верхней Месопотамии в XIII в. до н. э. — М., 2007. — (Соавтор Б. Е. Александров).

Саттиваса, Агиттессоб и последние дни Аррапхи : (Еще раз об одном эпизоде митаннийской истории) // Древний Восток и античный мир. — М., 1998. — 1. — С. 62-92.

К истории хетто-ассирийских отношений в конце XIII — начале XII в. до н. э.// ВДИ . — 2008. — № 2.

Западные владения Касситской Вавилонии в XV—XIV вв. до н. э. и арамейское (ахламейское) переселение // ВДИ. — 1999. — № 1.

Хана, Хурри-Ханигальбат и Касситская Вавилония в XVI в. до н. э. (К истории «тёмного» века древней Месопотамии) // Восток . — 2002. — № 1.

Касситская Вавилония в системе международных отношений Ближнего Востока (XIV—XII вв. до н. э.) // История Древнего Востока. Тексты и документы. — М., 2002.

К хронологии правления Мурсили II: две хеттологические легенды. // Древний Восток и античный мир. Труды кафедры истории древнего мира Исторического факультета МГУ. Вып.2. — М.: Русский Двор, 1999.

Датировка Троянской войны в античной традиции: к легендарной хронологии «героического века» Эллады // Studia historica. Вып. 3. — М.: МГПИ, 2003.

«Пространные анналы» Мурсилиса II — текстологическая условность? // ВДИ. — 2005. — № 1.

Письмо Хаттусилиса III Кадашман-Эллилю (KBo I 10) и вопросы ближневосточной хронологии // ВДИ. — 2007. — № 3.

«Если царь с законоустановлением страны не считается…» Правитель, подданные и норма в вавилоно-ассирийском мире // Правитель и его подданные: социокультурная норма и ограничения единоличной власти. — М.: Институт Африки РАН, 2009.