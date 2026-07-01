НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ - российский театральный деятель, режиссёр, писатель, педагог, народный артист СССР (1936 год).
Брат Вас. И. Немировича-Данченко. В 1879 году оставил физико-математический факультет Московского университета, посвятив себя журналистике и литературной деятельности. Начинал публиковаться как театральный критик (статья «Наши провинциальные театры», 1877 год). Первый рассказ - «Драма на почтовой станции» (1881 год). Испытал влияние П. Д. Боборыкина, Л. Н. Толстого, А. Н. Островского. Как драматург дебютировал в 1882 году пьесой «Шиповник». Известность принесли комедии «Счастливец» (поставлена в 1887 году; опубликована в 1892 году), «Последняя воля» (1888 год), «Новое дело» (1890 год).
В 1890-е годы - один из наиболее популярных драматургов: одноактная пьеса «Ёлка» (опубликована в 1892 году, поставлена в 1896 году), драмы «Золото» (1895 год), «Цена жизни» (1896 год), «В мечтах» (поставлена в 1901 году). Автор отличающихся точностью бытовых зарисовок и социально-психологических обобщений романов «На литературных хлебах» (1891 год) о нравах прессы, «Старый дом (Мёртвая ткань)» (1895 год) об оскудении дворянских гнёзд, «Драма за сценой» (1896 год) из жизни актёров; повестей «Губернаторская ревизия» (1895 год), «В степи» (1897 год) - о русской деревне пореформенного периода; рассказов, статей о драме и театре, очерков, репортажей, фельетонов.
В 1898 году Немирович-Данченко и К. С. Станиславский основали МХТ (смотрите Московский Художественный академический театр; Немирович-Данченко - директор и режиссёр театра до конца жизни). В состав труппы вошли лучшие ученики Немировича-Данченко из Музыкально-драматического училища Московского филармонического общества (в 1891-1901 годах преподавал на драматическом отделении): И. М. Москвин, В. Э. Мейерхольд, О. Л. Книппер-Чехова. Будучи заведующим репертуаром, Немирович-Данченко определял идейно-репертуарную линию театра. Первым понял новаторство драматургии А. П. Чехова, стал инициатором привлечения к драматургической деятельности М. Горького, помогая ему советами при создании первых пьес («Мещане» и «На дне»), написанных для МХТ. Вместе со Станиславским поставил «На дне» (1902 год) и все пьесы Чехова (самостоятельно поставил «Иванова», 1904 год), с предельной зоркостью вскрывая их сущность, увлекая актёров блестящим психологическим анализом образов, тонкостью режиссёрских приёмов. Он ввёл в репертуар театра и поставил пьесы Г. Ибсена («Когда мы, мёртвые, пробуждаемся», 1900 год; «Столпы общества», 1903 год; «Росмерсхольм», 1908 год), Г. Гауптмана («Одинокие», 1899 год, со Станиславским). В 1905-1906 годах значительными событиями стали спектакли «Дети Солнца» Горького (поставил со Станиславским) и «Бранд» Ибсена.
В числе крупнейших работ - «Юлий Цезарь» У. Шекспира (1903 год). Серьёзное внимание Немирович-Данченко уделял русской классике: «Горе от ума» А. С. Грибоедова (1906 год), «Ревизор» Н. В. Гоголя (1908 год) - оба со Станиславским, «Борис Годунов» А. С. Пушкина (1907 год), «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского (1910 год), «Живой труп» Л. Н. Толстого (1911 год), «Нахлебник» И. С. Тургенева (1912 год), «Смерть Пазухина» М. Е. Салтыкова-Щедрина (1914 год), «Каменный гость» Пушкина (1915 год). В современной русской драматургии стремился найти возможность укрупнения тематики и театральных приёмов, идя к монументальной сценической форме. Сложными и длительными стали творческий связи Немировича-Данченко с Л. Н. Андреевым («Анатэма», 1908 год; «Екатерина Ивановна», 1912 год; «Мысль», 1914 год). Острой тревогой была пронизана постановка мрачной экспрессивной пьесы С. С. Юшкевича «Miserere» (1910 год). Одним из первых начал перерабатывать для сцены повествовательную прозу: «Братья Карамазовы» (1910 год), «Бесы» (под названием «Николай Ставрогин», 1913 год) по романам Ф. М. Достоевского.
После 1917 года разрабатывал проект реорганизации московского Большого театра, стал одним из основателей и редакторов журнала «Культура театра» (1921 год), выступал с многочисленными лекциями и беседами. В 1919 году основал в Москве Музыкальную студию (с 1926 года Музыкальный театр имени Вл. И. Немировича-Данченко; в 1941 году объединился с Оперным театром имени К. С. Станиславского, образовав Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко); он стремился воспитать актёра, в равной мере владевшего драматическим и музыкальным мастерством. Начав с работы над опереттами «Дочь Анго» Ш. Лекока (1920 год), осуществлённой в стиле гравюры времён Великой французской революции, и «Перикола» Ж. Оффенбаха (1922 год), поставленной как мелодрама-буфф, обратился к «Лизистрате» Аристофана (1923 год), которую трактовал как народную сатирическую комедию с музыкой.
В 1926-1927 годах сотрудничал с американскими киностудиями, написал ряд сценариев, в т. ч. по мотивам своих пьес. Во МХАТе поставил «Пугачёвщину» (1925 год) и «Любовь Яровую» (1936 год) К. А. Тренёва, «Блокаду» Вс. В. Иванова (1929 год), «Половчанские сады» Л. М. Леонова (1939 год). Под руководством Немировича-Данченко происходила реорганизация МХАТа, он способствовал обновлению труппы, привлекая в неё молодых актёров. Режиссура Немировича-Данченко в эти годы получила окончательную стройную завершённость, приобрела чёткую художественную целеустремлённость, уверенность психологической разработки образов, точность формы. Ему было свойственно безошибочное понимание авторского стиля, блестящее умение работать с актёрами.
Для теории и практики театра чрезвычайно важно разработанное Немировичем-Данченко учение о синтезе «трёх восприятий» (социального, психологического и театрального), в слитности которых он видел непреложное условие подлинного творчества; о «втором плане сценической жизни актёра» и о «зерне» образа (близкое учению о «сверхзадаче» Станиславского), о «мужественной простоте», о «физическом самочувствии» и т. д. Значительным вкладом в искусство театра стали инсценировки романов Л. Н. Толстого «Воскресение» (1930 год) и «Анна Каренина» (1937 год), постановки «Грозы» А. Н. Островского (1934 год), «Горя от ума» А. С. Грибоедова (1938 год). Поставил пьесы М. Горького «Егор Булычов и другие» (1934 год) и «Враги» (1935 год). В 1940 году создал ставший легендой русского театра спектакль «Три сестры», постигнув и дав почувствовать зрителю психологическую тонкость и обаяние пьесы А. П. Чехова. Последней работой Немировича-Данченко стали «Кремлёвские куранты» Н. Ф. Погодина (1942 год; Государственная премия СССР, 1943 год). В 1943 году по инициативе Немировича-Данченко создана Школа-студия при МХАТе, с того же года носящая его имя.
Государственная премия СССР (1942 год). Награждён орденом Ленина (1937 год).