НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ - российский театральный деятель, режиссёр, писатель, педагог, народный артист СССР (1936 год).

Брат Вас. И. Не­ми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко . В 1879 году ос­та­вил фи­зи­ко-ма­те­ма­тический фа­куль­тет Московского университета, по­свя­тив се­бя жур­на­ли­сти­ке и литературной дея­тель­но­сти. На­чи­нал пуб­ли­ко­вать­ся как те­ат­раль­ный кри­тик (статья «На­ши про­вин­ци­аль­ные те­ат­ры», 1877 год). Пер­вый рас­сказ - «Дра­ма на поч­то­вой стан­ции» (1881 год). Ис­пы­тал влия­ние П. Д. Бо­бо­ры­ки­на, Л. Н. Тол­сто­го , А. Н. Ост­ров­ско­го. Как дра­ма­тург де­бю­ти­ро­вал в 1882 году пье­сой «Ши­пов­ник». Из­вест­ность при­нес­ли ко­ме­дии «Сча­ст­ли­вец» (поставлена в 1887 году; опубликована в 1892 году), «По­след­няя во­ля» (1888 год), «Но­вое де­ло» (1890 год).

В 1890-е годы - один из наи­бо­лее по­пу­ляр­ных дра­ма­тур­гов: од­но­акт­ная пье­са «Ёл­ка» (опубликована в 1892 году, поставлена в 1896 году), дра­мы «Зо­ло­то» (1895 год), «Це­на жиз­ни» (1896 год), «В меч­тах» (поставлена в 1901 году). Ав­тор от­ли­чаю­щих­ся точ­но­стью бы­товых за­ри­со­вок и со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гических обоб­ще­ний ро­ма­нов «На ли­те­ра­тур­ных хле­бах» (1891 год) о нра­вах прес­сы, «Ста­рый дом (Мёрт­вая ткань)» (1895 год) об ос­ку­де­нии дво­рян­ских гнёзд, «Дра­ма за сце­ной» (1896 год) из жиз­ни ак­тё­ров; по­вес­тей «Гу­бер­на­тор­ская ре­ви­зия» (1895 год), «В сте­пи» (1897 год) - о русской де­рев­не по­ре­фор­мен­но­го пе­рио­да; рас­ска­зов, ста­тей о дра­ме и те­ат­ре, очер­ков, ре­пор­та­жей, фель­е­то­нов.

В 1898 году Немирович-Данченко и К. С. Ста­ни­слав­ский ос­но­ва­ли МХТ (смотрите Мо­с­ков­ский Ху­до­же­ст­вен­ный ака­де­ми­че­ский те­атр ; Немирович-Данченко - ди­рек­тор и ре­жис­сёр те­ат­ра до кон­ца жиз­ни). В со­став труп­пы во­шли луч­шие уче­ни­ки Немировича-Данченко из Музыкально-дра­ма­тического училища Московского фи­лар­мо­нического общества (в 1891-1901 годах пре­по­да­вал на дра­ма­тическом от­де­ле­нии): И. М. Мо­ск­вин, В. Э. Мей­ер­хольд, О. Л. Книп­пер-Че­хо­ва. Бу­ду­чи заведующим ре­пер­туа­ром, Немирович-Данченко оп­ре­де­лял идей­но-ре­пер­туар­ную ли­нию те­ат­ра. Пер­вым по­нял но­ва­тор­ст­во дра­ма­тур­гии А. П. Че­хо­ва, стал ини­циа­то­ром при­вле­че­ния к дра­ма­тур­гической дея­тель­но­сти М. Горь­ко­го , по­мо­гая ему со­ве­та­ми при соз­да­нии пер­вых пьес («Ме­ща­не» и «На дне»), на­пи­сан­ных для МХТ. Вме­сте со Ста­ни­слав­ским по­ста­вил «На дне» (1902 год) и все пье­сы Че­хо­ва (са­мо­стоя­тель­но по­ста­вил «Ива­но­ва», 1904 год), с пре­дель­ной зор­ко­стью вскры­вая их сущ­ность, ув­ле­кая ак­тё­ров бле­стя­щим пси­хо­ло­гическим ана­ли­зом об­ра­зов, тон­ко­стью ре­жис­сёр­ских приё­мов. Он ввёл в ре­пер­ту­ар те­ат­ра и по­ста­вил пье­сы Г. Иб­се­на («Ко­гда мы, мёрт­вые, про­бу­ж­да­ем­ся», 1900 год; «Стол­пы об­ще­ст­ва», 1903 год; «Рос­мерс­хольм», 1908 год), Г. Га­упт­ма­на («Оди­но­кие», 1899 год, со Ста­ни­слав­ским). В 1905-1906 годах зна­чительными со­бы­тия­ми ста­ли спек­так­ли «Де­ти Солн­ца» Горь­ко­го (по­ста­вил со Ста­ни­слав­ским) и «Бранд» Иб­се­на.

В чис­ле круп­ней­ших ра­бот - «Юлий Це­зарь» У. Шек­спи­ра (1903 год). Серь­ёз­ное вни­ма­ние Немирович-Данченко уде­лял русской клас­си­ке: «Го­ре от ума» А. С. Гри­бое­до­ва (1906 год), «Ре­ви­зор» Н. В. Го­го­ля (1908 год) - оба со Ста­ни­слав­ским, «Бо­рис Го­ду­нов» А. С. Пуш­ки­на (1907 год), «На вся­ко­го муд­ре­ца доволь­но про­сто­ты» А. Н. Ост­ров­ско­го (1910 год), «Жи­вой труп» Л. Н. Тол­сто­го (1911 год), «На­хлеб­ник» И. С. Тур­ге­не­ва (1912 год), «Смерть Па­зу­хи­на» М. Е. Сал­ты­ко­ва-Щед­ри­на (1914 год), «Ка­мен­ный гость» Пуш­ки­на (1915 год). В современной русской дра­ма­тур­гии стре­мил­ся най­ти воз­мож­ность ук­руп­не­ния те­ма­ти­ки и те­ат­раль­ных приё­мов, идя к мо­ну­мен­таль­ной сце­нической фор­ме. Слож­ны­ми и дли­тель­ны­ми ста­ли творческий свя­зи Немировича-Данченко с Л. Н. Ан­д­рее­вым («Ана­тэ­ма», 1908 год; «Ека­те­ри­на Ива­нов­на», 1912 год; «Мысль», 1914 год). Ост­рой тре­во­гой бы­ла про­ни­за­на по­ста­нов­ка мрач­ной экс­прес­сив­ной пье­сы С. С. Юш­ке­ви­ча «Miserere» (1910 год). Од­ним из пер­вых на­чал пе­ре­ра­ба­ты­вать для сце­ны по­ве­ст­во­вательную про­зу: «Бра­тья Ка­ра­ма­зо­вы» (1910 год), «Бе­сы» (под названием «Ни­ко­лай Став­ро­гин», 1913 год) по ро­ма­нам Ф. М. Дос­то­ев­ско­го.

По­сле 1917 года раз­ра­ба­ты­вал про­ект ре­ор­га­ни­за­ции московского Боль­шо­го те­ат­ра, стал од­ним из ос­но­ва­те­лей и ре­дак­то­ров журнала «Куль­ту­ра те­ат­ра» (1921 год), вы­сту­пал с мно­го­численными лек­ция­ми и бе­се­да­ми. В 1919 году ос­но­вал в Мо­ск­ве Музыкальную сту­дию (с 1926 года Музыкальный те­атр имени Вл. И. Не­ми­рови­ча-Дан­чен­ко; в 1941 году объ­е­ди­нил­ся с Опер­ным те­ат­ром имени К. С. Ста­ни­слав­ско­го, об­ра­зо­вав Музыкальный те­атр имени К. С. Ста­ни­слав­ско­го и Вл. И. Не­ми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко); он стре­мил­ся вос­пи­тать ак­тё­ра, в рав­ной ме­ре вла­дев­ше­го дра­ма­тическим и музыкальным мас­тер­ст­вом. На­чав с ра­бо­ты над опе­рет­та­ми «Дочь Ан­го» Ш. Ле­ко­ка (1920 год), осу­ще­ст­в­лён­ной в сти­ле гра­вю­ры вре­мён Великой французской ре­во­лю­ции, и «Пе­ри­ко­ла» Ж. Оф­фен­ба­ха (1922 год), по­став­лен­ной как ме­ло­дра­ма-буфф, об­ра­тил­ся к «Ли­зи­ст­ра­те» Ари­сто­фа­на (1923 год), ко­то­рую трак­то­вал как народную са­ти­рическую ко­ме­дию с му­зы­кой.

В 1926-1927 годах со­труд­ни­чал с американскими ки­но­сту­дия­ми, на­пи­сал ряд сце­на­ри­ев, в т. ч. по мо­ти­вам сво­их пьес. Во МХАТе по­ста­вил «Пу­гачёв­щи­ну» (1925 год) и «Лю­бовь Яро­вую» (1936 год) К. А. Тре­нё­ва, «Бло­ка­ду» Вс. В. Ива­но­ва (1929 год), «По­лов­чан­ские са­ды» Л. М. Ле­о­но­ва (1939 год). Под руководством Немировича-Данченко про­ис­хо­ди­ла ре­ор­га­ни­за­ция МХАТа, он спо­соб­ст­во­вал об­нов­ле­нию труп­пы, при­вле­кая в неё мо­ло­дых ак­тё­ров. Ре­жис­су­ра Немировича-Данченко в эти го­ды по­лу­чи­ла окон­ча­тель­ную строй­ную за­вер­шён­ность, при­об­ре­ла чёт­кую ху­дожественную це­ле­уст­рем­лён­ность, уве­рен­ность пси­хо­ло­гической раз­ра­бот­ки об­ра­зов, точ­ность фор­мы. Ему бы­ло свой­ст­вен­но без­оши­боч­ное по­ни­ма­ние ав­тор­ско­го сти­ля, бле­стя­щее уме­ние ра­бо­тать с ак­тё­рами.

Для тео­рии и прак­ти­ки те­ат­ра чрез­вы­чай­но важ­но раз­ра­бо­тан­ное Немировичем-Данченко уче­ние о син­те­зе «трёх вос­при­ятий» (со­ци­аль­но­го, пси­хо­ло­гического и те­ат­раль­но­го), в слит­но­сти ко­то­рых он ви­дел не­пре­лож­ное ус­ло­вие под­лин­но­го твор­че­ст­ва; о «вто­ром пла­не сце­нической жиз­ни ак­тё­ра» и о «зер­не» об­раза (близ­кое уче­нию о «сверх­за­да­че» Ста­ни­слав­ско­го), о «му­же­ст­вен­ной про­сто­те», о «фи­зи­че­ском са­мо­чув­ст­вии» и т. д. Зна­чительным вкла­дом в искусство те­ат­ра ста­ли инс­це­ни­ров­ки ро­ма­нов Л. Н. Тол­сто­го «Вос­кре­се­ние» (1930 год) и «Ан­на Ка­ре­ни­на» (1937 год), по­ста­нов­ки «Гро­зы» А. Н. Ост­ров­ско­го (1934 год), «Го­ря от ума» А. С. Гри­бое­до­ва (1938 год). По­ста­вил пье­сы М. Горь­ко­го «Егор Бу­лы­чов и дру­гие» (1934 год) и «Вра­ги» (1935 год). В 1940 году соз­дал став­ший ле­ген­дой русского те­ат­ра спек­такль «Три се­ст­ры», по­стиг­нув и дав по­чув­ст­во­вать зри­те­лю пси­хо­ло­гическую тон­кость и обая­ние пье­сы А. П. Че­хо­ва. По­след­ней ра­бо­той Немировича-Данченко ста­ли «Крем­лёв­ские ку­ран­ты» Н. Ф. По­го­ди­на (1942 год; Государственная премия СССР, 1943 год). В 1943 году по ини­циа­ти­ве Немировича-Данченко соз­да­на Шко­ла-сту­дия при МХАТе, с то­го же го­да но­ся­щая его имя.

Государственная премия СССР (1942 год). На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1937 год).