НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ - русский писатель, журналист.

Брат Вл. И. Не­ми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко . Из дво­рян. Сын не­бо­га­то­го по­ме­щи­ка, от­став­но­го офи­це­ра. В 1854-1863 годах учил­ся в Алек­сан­д­рин­ском си­рот­ском ка­дет­ском кор­пу­се в Мо­ск­ве, за­тем жил в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В 1869 году осу­ж­дён за рас­тра­ту, ли­шён дво­рян­ст­ва и со­слан в Ар­хан­гельск (до 1874 года). Один из пер­вых во­енных кор­рес­пон­ден­тов в Рос­сии. Уча­ст­во­вал в русско-турецкой вой­не 1877-1878 годов, рус­ско-япон­ской вой­не 1904-1905 годоа , 1-й Бал­кан­ской вой­не 1912-1913 годов, Пер­вой ми­ро­вой вой­не 1914-1918 годов, а так­же в во­енных опе­ра­ци­ях на Кав­ка­зе. Ма­сон, член ло­жи «Го­ра Си­най» (1905 год); с 1906 года сек­ре­тарь московской ло­жи «Воз­ро­ж­де­ние». В 1922 году уе­хал в Бер­лин, от­ту­да пе­ре­брал­ся в Пра­гу; вхо­дил в литературный кру­жок Да­ли­бор­ка.

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт (1865 год). Наи­боль­шую из­вест­ность при­нес­ли очер­ки о его пу­те­ше­ст­ви­ях по Рос­сии - «Со­лов­ки» (1874 год), «Свя­тые го­ры» (1880 год), «Ка­ма и Урал» (1890 год), «Пле­ме­на глу­хих уг­лов» (1902 год) и за­ру­беж­ным стра­нам - «По­сле вой­ны» (1880 год, о Бол­га­рии), «Очер­ки Ис­па­нии» (1888 год), «Под аф­ри­кан­ским не­бом» (1896 год), «Край Ма­рии Пре­чис­той» (1902 год, об Ан­да­лу­сии) и др., ко­то­рые со­че­та­ют ин­фор­матив­ность с яр­ки­ми опи­са­ния­ми бы­та и нра­вов.

Ши­ро­кой по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лись во­енные очер­ки Немировича-Данченко: кни­ги «Год вой­ны 1877-1878. Днев­ник рус­ско­го кор­рес­пон­ден­та» (т. 1-3, 1878-1879 годы), «С воо­ру­жён­ным на­ро­дом» (т. 1-2, 1913 год). Ав­тор мно­го­численных ро­ма­нов, в т. ч. о русско-турецкой вой­не 1877-1878 годов: «Гро­за» (1879 год), «Плев­на и Шип­ка» (1881 год); со­ци­аль­но-бы­то­вых, от­ме­чен­ных влия­ни­ем на­ту­ра­лиз­ма: «Ку­ли­сы» (1886 год, о по­ло­же­нии ак­тё­ра в об­ще­ст­ве), «Се­мья бо­га­ты­рей» (ч. 1-3, 1888 год, о за­во­дчи­ках-пред­при­ни­ма­те­лях), «Вол­чья сыть» (ч. 1-3, 1897 год, о пе­тербургских фи­нан­си­стах); из грузинской ис­то­рии: «Гор­ные ор­лы», «За­бы­тая кре­пость» (т. 1-2; оба 1895 год), «Ца­ри­ца Та­ма­ра» (ч. 1-3, 1901 год), в ко­то­рых от­ра­зи­лись дет­ские впе­чат­ле­ния Немировича-Данченко.

Для его про­зы ха­рак­тер­ны ав­то­био­гра­фич­ность, зло­бо­днев­ность, ув­ле­ка­тель­ная ма­не­ра из­ло­же­ния, ме­ло­дра­ма­тический па­фос. Сре­ди др. про­из­ве­де­ний: сти­хи, рас­ска­зы (в т. ч. для де­тей), по­вес­ти; ме­муа­ры («На клад­би­щах», 1921 год; пе­ре­изданы в 2001 году). В эмиг­ра­ции поль­зо­вал­ся ува­же­ни­ем как ста­рейший русский пи­са­тель, од­на­ко его но­вые про­из­ве­де­ния вос­при­ни­ма­лись как ана­хро­низм. На­гра­ж­дён дву­мя сол­дат­ски­ми ор­де­на­ми Святого Ге­ор­гия.