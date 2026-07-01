НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ - русский писатель, журналист.
Брат Вл. И. Немировича-Данченко. Из дворян. Сын небогатого помещика, отставного офицера. В 1854-1863 годах учился в Александринском сиротском кадетском корпусе в Москве, затем жил в Санкт-Петербурге. В 1869 году осуждён за растрату, лишён дворянства и сослан в Архангельск (до 1874 года). Один из первых военных корреспондентов в России. Участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, русско-японской войне 1904-1905 годоа, 1-й Балканской войне 1912-1913 годов, Первой мировой войне 1914-1918 годов, а также в военных операциях на Кавказе. Масон, член ложи «Гора Синай» (1905 год); с 1906 года секретарь московской ложи «Возрождение». В 1922 году уехал в Берлин, оттуда перебрался в Прагу; входил в литературный кружок Далиборка.
Дебютировал как поэт (1865 год). Наибольшую известность принесли очерки о его путешествиях по России - «Соловки» (1874 год), «Святые горы» (1880 год), «Кама и Урал» (1890 год), «Племена глухих углов» (1902 год) и зарубежным странам - «После войны» (1880 год, о Болгарии), «Очерки Испании» (1888 год), «Под африканским небом» (1896 год), «Край Марии Пречистой» (1902 год, об Андалусии) и др., которые сочетают информативность с яркими описаниями быта и нравов.
Широкой популярностью пользовались военные очерки Немировича-Данченко: книги «Год войны 1877-1878. Дневник русского корреспондента» (т. 1-3, 1878-1879 годы), «С вооружённым народом» (т. 1-2, 1913 год). Автор многочисленных романов, в т. ч. о русско-турецкой войне 1877-1878 годов: «Гроза» (1879 год), «Плевна и Шипка» (1881 год); социально-бытовых, отмеченных влиянием натурализма: «Кулисы» (1886 год, о положении актёра в обществе), «Семья богатырей» (ч. 1-3, 1888 год, о заводчиках-предпринимателях), «Волчья сыть» (ч. 1-3, 1897 год, о петербургских финансистах); из грузинской истории: «Горные орлы», «Забытая крепость» (т. 1-2; оба 1895 год), «Царица Тамара» (ч. 1-3, 1901 год), в которых отразились детские впечатления Немировича-Данченко.
Для его прозы характерны автобиографичность, злободневность, увлекательная манера изложения, мелодраматический пафос. Среди др. произведений: стихи, рассказы (в т. ч. для детей), повести; мемуары («На кладбищах», 1921 год; переизданы в 2001 году). В эмиграции пользовался уважением как старейший русский писатель, однако его новые произведения воспринимались как анахронизм. Награждён двумя солдатскими орденами Святого Георгия.