НЕМИРОВ-КОЛОДКИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
НЕМИРОВ-КОЛОДКИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский предприниматель, благотворитель.
Купец 1-й гильдии (с 1854 года). Потомственный почетный гражданин (с 1883 года). Сын купца В. А. Немирова (1787-1833 годы), городского головы Вологды (1811-1813 годы). В 1854 году записался в московское купечество; управлял фабрикой золотых и серебряных изделий и церковной утвари московского купца 2-й гильдии И. И. Колодкина (1794-1879 годы), в 1868 году получил право именоваться фамилией Немиров-Колодкин. В 1880 году создал торговый дом «Н. В. Немиров-Колодкин», вёл торговлю ювелирными изделиями в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге.
Агент (1860-1883 годы), член (1883-1886 годы) Московского комитета о просящих милостыни, член совета Александро-Мариинского Замоскворецкого училища (1873-1882 годы). Выборный Московского купеческого общества (1876-1886 годы). Гласный Московской городской думы (1877-1881 годы). В 1880 году основал в Вологде богадельню на 25 человек из купеческого, мещанского и ремесленного сословий, передал городскому общественному управлению деньги на её содержание. Завещал крупный капитал и имущество (всего около 240 тыс. рублей) на учреждение и содержание богадельни для слепых женщин всех сословий в Москве на 20 человек (1886 год), благотворительные нужды в Вологде, Московской и Тульской губерниях. Дело Немирова-Колодкина после его смерти продолжили наследники, создавшие в 1891 году фабрично-торговое товарищество «Преемники Н. В. Немирова-Колодкина».