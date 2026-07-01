НЕМИРОВ-КОЛОДКИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

НЕМИРОВ-КОЛОДКИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский предприниматель, благотворитель.

Ку­пец 1-й гиль­дии (с 1854 года). По­томственный почетный граж­да­нин (с 1883 года). Сын куп­ца В. А. Не­ми­ро­ва (1787-1833 годы), городского го­ло­вы Во­ло­гды (1811-1813 годы). В 1854 году за­пи­сал­ся в московское ку­пе­че­ст­во; управ­лял фаб­ри­кой зо­ло­тых и се­реб­ря­ных из­де­лий и цер­ков­ной ут­ва­ри московского куп­ца 2-й гиль­дии И. И. Ко­лод­ки­на (1794-1879 годы), в 1868 году по­лу­чил пра­во име­но­вать­ся фа­ми­ли­ей Не­ми­ров-Ко­лод­кин. В 1880 году соз­дал тор­го­вый дом «Н. В. Не­ми­ров-Ко­лод­кин», вёл тор­гов­лю юве­лир­ны­ми из­де­лия­ми в Мо­ск­ве, Ниж­нем Нов­го­ро­де, Санкт-Пе­тер­бур­ге.

Агент (1860-1883 годы), член (1883-1886 годы) Московского комитета о про­ся­щих ми­ло­сты­ни, член со­ве­та Алек­сан­д­ро-Ма­ри­ин­ско­го За­мо­ск­во­рец­ко­го училища (1873-1882 годы). Вы­бор­ный Московского ку­печеского общества (1876-1886 годы). Глас­ный Московской городской ду­мы (1877-1881 годы). В 1880 году ос­но­вал в Во­ло­где бо­га­дель­ню на 25 человек из ку­пе­че­ско­го, ме­щан­ско­го и ре­мес­лен­но­го со­сло­вий, пе­ре­дал городскому об­щественному управ­ле­нию день­ги на её со­дер­жа­ние. За­ве­щал круп­ный ка­пи­тал и иму­ще­ст­во (все­го около 240 тыс. рублей) на уч­ре­ж­де­ние и со­дер­жа­ние бо­га­дель­ни для сле­пых жен­щин всех со­сло­вий в Мо­ск­ве на 20 человек (1886 год), бла­го­тво­рительные ну­ж­ды в Во­ло­где, Мо­с­ков­ской и Туль­ской гу­бер­ни­ях. Де­ло Немирова-Колодкина пос­ле его смер­ти про­дол­жи­ли нас­лед­ни­ки, соз­дав­шие в 1891 году фаб­рич­но-тор­го­вое товарищество «Пре­ем­ни­ки Н. В. Не­ми­ро­ва-Ко­лод­ки­на».