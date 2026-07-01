НЭМИР ЛЬЮИС БЕРНСТЕЙН

НЭМИР ЛЬЮИС БЕРНСТЕЙН - сэр, британский историк, член Британской академии, сионистский деятель.

Из се­мьи круп­но­го зем­ле­дель­ца еврейского про­ис­хо­ж­де­ния. В 1905-1907 годах учил­ся в университетах Ве­ны и Ло­зан­ны. С 1908 года жил в Ве­ли­ко­бри­та­нии, в 1914 году окон­чил Окс­форд­ский университет . С на­ча­лом 1-й ми­ро­вой вой­ны всту­пил доб­ро­воль­цем в британскую армию. В 1918-1920 годах со­сто­ял при Министерстве иностранных дел, уча­ст­во­вал в ра­бо­те Па­риж­ской мир­ной кон­фе­рен­ции 1919-1920 годов как экс­перт британской де­ле­га­ции по во­про­сам бывшей Ав­ст­ро-Венг­рии, Поль­ши и Восточной Ев­ро­пы. В 1920-1921 годах пре­по­да­ва­тель но­вей­шей ис­то­рии в Окс­форд­ском университете. В 1920-х годах под влия­ни­ем сво­его близ­ко­го дру­га Х. Вейц­ма­на примк­нул к сио­ни­ст­ско­му дви­же­нию (смотри Сио­низм). В 1929-1931 годах сек­ре­тарь Еврейского агент­ст­ва для Па­ле­сти­ны. В 1931-1953 годах профессор Ман­че­стер­ско­го университета, впо­след­ст­вии ред. официальной ис­то­рии британского пар­ла­мен­та. Соз­да­тель на­прав­ле­ния в изу­че­нии по­ли­тической ис­то­рии, ос­но­ва­тель на­учной шко­лы. Ис­поль­зуя так называемый био­гра­фический ме­тод (ана­лиз био­гра­фических и ста­ти­стических дан­ных), по­ка­зал роль ло­каль­ных, род­ст­вен­ных и де­ло­вых свя­зей чле­нов британского пар­ла­мен­та XVIII века в оп­ре­де­ле­нии их по­зи­ции по тем или иным во­про­сам («Stru­cture of politics at the accession of Ge­orge III», vol. 1-2, 1929; «England in the age of American revolution», 1930). В по­сле­дую­щие го­ды при­ме­нил этот под­ход в ис­сле­до­ва­нии ев­ропейских ре­во­лю­ций 1848 года («1848: the revolution of the in­tellectuals», 1944), ме­ж­ду­народного кри­зи­са на­ка­ну­не 2-й ми­ро­вой вой­ны («Diplo­matic prelude, 1938-1939», 1948; «Eu­rope in decay: a study in disintegration, 1936-1940», 1950) и др. Воз­ве­дён в ры­цар­ское дос­то­ин­ст­во (1952).

Сочинения:

Facing east: [essays on Germany, the Bal­kans and Russia in the twentieth century]. L., 1947;

Avenues of history. L., 1952;

In the Nazi era. L., 1952;

Basic factors in nineteenth-century European history. L., 1953;

Personalities and powers. L., 1955;

Vanished supremacies; essays on European history, 1812–1918. N. Y., 1958;

Crossroads of power. L., 1962;

The House of Commons, 1754–1790. L., 1964. Vol. 1–3.