НЭМИР ЛЬЮИС БЕРНСТЕЙН
НЭМИР ЛЬЮИС БЕРНСТЕЙН - сэр, британский историк, член Британской академии, сионистский деятель.
Из семьи крупного земледельца еврейского происхождения. В 1905-1907 годах учился в университетах Вены и Лозанны. С 1908 года жил в Великобритании, в 1914 году окончил Оксфордский университет. С началом 1-й мировой войны вступил добровольцем в британскую армию. В 1918-1920 годах состоял при Министерстве иностранных дел, участвовал в работе Парижской мирной конференции 1919-1920 годов как эксперт британской делегации по вопросам бывшей Австро-Венгрии, Польши и Восточной Европы. В 1920-1921 годах преподаватель новейшей истории в Оксфордском университете. В 1920-х годах под влиянием своего близкого друга Х. Вейцмана примкнул к сионистскому движению (смотри Сионизм). В 1929-1931 годах секретарь Еврейского агентства для Палестины. В 1931-1953 годах профессор Манчестерского университета, впоследствии ред. официальной истории британского парламента. Создатель направления в изучении политической истории, основатель научной школы. Используя так называемый биографический метод (анализ биографических и статистических данных), показал роль локальных, родственных и деловых связей членов британского парламента XVIII века в определении их позиции по тем или иным вопросам («Structure of politics at the accession of George III», vol. 1-2, 1929; «England in the age of American revolution», 1930). В последующие годы применил этот подход в исследовании европейских революций 1848 года («1848: the revolution of the intellectuals», 1944), международного кризиса накануне 2-й мировой войны («Diplomatic prelude, 1938-1939», 1948; «Europe in decay: a study in disintegration, 1936-1940», 1950) и др. Возведён в рыцарское достоинство (1952).
Сочинения:
Facing east: [essays on Germany, the Balkans and Russia in the twentieth century]. L., 1947;
Avenues of history. L., 1952;
In the Nazi era. L., 1952;
Basic factors in nineteenth-century European history. L., 1953;
Personalities and powers. L., 1955;
Vanished supremacies; essays on European history, 1812–1918. N. Y., 1958;
Crossroads of power. L., 1962;
The House of Commons, 1754–1790. L., 1964. Vol. 1–3.